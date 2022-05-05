Камбэк «Реала» – не только магия и характер. Разница в заменах: Анчелотти идеально прочувствовал матч, а Пеп ошибся во всем и предал ценности

Вадим Лукомский разбирает незабываемое.

«Реал Мадрид» снова драматично победил в плей-офф Лиги чемпионов – теперь 3:1 с голом в дополнительное время. Полуфинальная жертва – «Манчестер Сити».

На 89-й минуте команда Пепа Гвардиолы вела в два мяча по сумме двух матчей, а потом случился камбэк, который уже сейчас можно заносить в самые эпические за всю историю турнира. Попробуем чуть уйти от эмоций и разобраться в нем с холодной головой.

Спойлер: осмыслить в этом безумном матче можно не все. «Мадрид» и «Сити» организовали предпосылки для чудесного переворота. Само чудо объяснить не получится (поэтому оно так и называется): есть куча сценариев, в которых при аналогичных действиях команд «Сити» отделывается лишь испугом и проходит в финал, но в соперниках был «Реал» – они отправляют в нокаут без предупреждений. В общем, магию «Мадрида» при реализации не объяснить, а вот то, как вообще у них появился шанс на такую концовку, вполне можно. Но давайте по порядку.

1. Главная новость в составе «Мадрида» – возвращение Каземиро .

Опорник пропускал первую встречу из-за травмы. Возвращение бразильца повлияло на позицию Феде Вальверде. Теперь он номинально вышел на правом фланге, а на практике помог «Реалу» организовать интересную схему прессинга (разберем ниже).

Еще одна дилемма была в центре защиты – Давид Алаба травмировался в первом матче (и много ошибался). В этот раз австриец попал в заявку, но не в старт. Это могло быть и следствием травмы, и итогом невнятной игры в Манчестере – вероятно, совокупность факторов. На его позиции вышел Начо.

2. У «Сити» тоже было важное возвращение – Кайл Уокер на правый фланг защиты . Первый матч пропускали и он, и Жоау Канселу. Справа в защите (против Винисиуса) успели сыграть Джон Стоунз и Фернандиньо. В этот раз Гвардиоле были доступны все ключевые игроки – единственным отсутствующим был как раз Стоунз, который все равно не вышел бы в старте.

3. Матч можно разделить на три этапа.

Большой стартовый отрезок: весьма закрытый футбол – обе команды неплохо прикрыли источники моментов из первой встречи; постоянные источники угроз отсутствовали, явные шансы были редкостью. Пожалуй, такая картина держалась до гола «Сити».

Безумная концовка: «Сити» прижался, «Реал» пошел ва-банк, замены тренеров «попали» в этот рисунок – Гвардиола сделал команду более оборонительной (отправил дополнительный сигнал жаться к воротам), а Анчелотти максимально открыл центр поля.

Дополнительное время: очень быстро «Мадрид» вышел вперед, поэтому сформировалась очень радикальная в плане стилей концовка. Одна команда только обороняется, а другая – атакует. Отрезок очень хорошо описывается цифрами. 28% на 72% по владению, но всего 0:3 по ударам. «Реал» вообще не думал об атаке, но эффективно сдерживал соперника.

4. Сейчас это прозвучит абсурдно (огонь в концовке переписал все впечатления), но большая часть матча была крайне закрытой. В этот раз команды вышли без изъянов, которые сделали первый матч таким результативным. Спонсорами скуки можно считать Каземиро и Кайла Уокера .

В первом матче главным недостатком «Реала» – и источником моментов «Сити» – был хаотичный прессинг. Смелый, но приводящий к шикарным моментам, если соперник все-таки проходил. Каземиро сыграл двойную роль в решении проблемы. Во-первых, он может тушить часть таких эпизодов индивидуально. Во-вторых, с ним в составе появилась возможность поменять позицию Вальверде, чтобы лучше выстроить давление на чужой трети.

У «Сити» уязвимость была на правом фланге. Стоунз и Фернандиньо в разной манере, но одинаково нестабильно пытались сдерживать Винисиуса. У «Реала» было явное направление для развития атак. Проблема в том, как мало шансов атаковать получал «Мадрид» – но когда доходили до этой зоны, становилось тревожно. Теперь сложилась обратная ситуация: атаковали смелее, но с Уокером вскрыть эту зону стало в разы труднее.

В общем, обе команды прикрыли лавочки, где раздавали моменты в первом матче. Совсем явным олицетворением скуки стал первый тайм – 5 ударов из штрафной на двоих и 0 явных моментов. К счастью для нас, ни Каземиро, ни Уокер не отыграли матч полностью, что умножилось на естественную необходимость рисковать и раскрываться ближе к концу.

5. Как и в первом матче, «Мадрид» делал упор на фланг Винисиуса, куда еще любит сваливаться Бензема. Это было еще более уместным из-за отсутствия чистого вингера на противоположном краю (там со смещениями играл Вальверде). Отличие: если в первом матче Винисиусу не хватало попыток, то тут бразилец был неэффективен на фоне мощного оппонента :

Прямые дуэли Уокер/Винисиус завершались либо прямой победой англичанина (ни одной успешной обводки Вини при четырех попытках за тайм), либо передачами назад. В других по типологии эпизодах здорово помогал Родри, который действовал явно ближе к этому краю – и страховал, и сдерживал потенциальные перегрузы.

6. Прессинг «Реала» был в разы более организованным и заготовленным, чем в первом матче. Анчелотти преобразовал схему. Классика «Мадрида» – 4-3-3. Вчера треугольник в центре поля был развернут в другую сторону – Кроос и Каземиро глубже, а Модрич выше. Это ощущалось и при прессинге, и в позиционной обороне.

При прессинге «Мадрид» максимально насыщал центральную зону . Винисиус и Бензема давили на центральных защитников, а Вальверде и Модрич организовывали вторую волну (тоже с явным акцентом на центр):

То есть номинальные вингеры действовали очень по-разному – Винисиус поднимался к Бензема, а Вальверде уходил в полузащиту (как правило, под сдерживание Бернарду). Фланги оставались чуть более свободными (там давление оказывалось уже после перевода), зато в центре интенсивность зашкаливала. «Реал» был хорош в этой стадии и вынуждал «Сити» играть дальними пасами.

Еще одно важное отличие от первой встречи: «Реал» не отставал в два мяча (до 73-й минуты). Не должен был рисковать в каждом эпизоде. Прессинг был более избирательным. Иногда команда предпочитала встречать атаку позиционно:

Следовательно, если мадридцы шли в давление, в нем не было таких явных дыр, как в первом матче.

7. Очевидный вопрос при таком расположении в прессинге: что делать с открытыми флангами? На практике Анчелотти нужно было ответить на него только на одном краю – на фланге Канселу. Уокер ограничен в подключениях в принципе, а в этом матче еще держал в голове спецзадание по Винисиусу.

Справа «Мадрид» приготовил ряд полезных адаптаций, которые строились вокруг взаимодействий Карвахаля, Вальверде и Каземиро. На Феде ложилась двойная работа – играть по Бернарду и реагировать в случае паса на Канселу. Если он успевал, помощь и не требовалась. Если нет – вперед выдвигался Карвахаль, а Каземиро страховал его, играя по Фодену.

Переход на 4-2-3-1 помогал этому механизму. В стандартном рисунке при 4-3-3 Каземиро держит всю опорную – вчера же мог сосредоточиться именно на страховке конкретной зоны.

8. Во втором тайме сыграла разница в качестве замен. Почти все ходы Анчелотти попали в точку, а у Пепа – наоборот. Во всех смыслах – от банальных (подвел/не подвел в ключевых эпизодах – привет Грилишу и Родриго) до влияния на игру всей команды.

Анчелотти раскрывал игру через замены в центральной зоне . После перестановок «Реал» доигрывал с Вальверде и Камавингой в опорной и Асенсио в роли десятки. Очень открытый центр, но он был уместен, учитывая, что команде нужно отыгрываться. Рисунок, в котором соперник в концовке будет прижиматься, был вероятным в любом случае и стал вообще очевидным после того, как «Сити» забил.

Именно в такой ситуации ходы Карло были категорически уместными. Территория уже у «Реала» (за нее не нужно сражаться, поэтому оборонительные навыки в центре не так важны) – нужно просто реализовать это преимущество. Справедливости ради, эта открытость родила моменты в обе стороны – шансы Грилиша не были случайными.

Но даже с такой оговоркой замены Анчелотти – отличные: ситуация, в которой у двух команд шансы в концовке, лучше той, в которой нет рисков и никто их не получает. Карло дал своей команде сценарий, в котором она безумна хороша. Для другой команды аналогичные ходы означали бы просто равную открытую концовку, для «Мадрида» – существенно более высокий шанс на успех, чем у соперника.

9. Замены Анчелотти здорово наложились на перестановки Пепа. На мой взгляд, худшая замена – выход Фернандиньо вместо Мареза . Хотя признаю, что выбор широкий: во многом зависит от того, на чем акцент – на эпизодах или на переломе в игре. Перелом мне кажется более важным.

Выход Фернандиньо – негативный посыл команде. Садимся в штрафную на концовку, играем с двумя чистыми опорниками, забываем о контроле и играем на вынос. Справедливости ради, можно вспомнить, что порой схожая по сути замена помогала «Сити» перетерпеть в концовках. Один из последних примеров – «Атлетико». Но ведь даже там команда была неубедительна в оборонительном режиме, пускай прошла дальше.

«Сити» не лучшим образом действует в режиме автобуса . Здорово, конечно, что Пеп пытается проявлять гибкость, но она может и вредить, когда команде так неудобен конкретный стиль. У команды был один крутой перфоманс в режиме «Атлетико» – прошлогодний полуфинал против «ПСЖ». Тогда и исполнить удалось, и под особенности соперника подходило. Но это не повод отказываться даже от попыток бороться за контроль в каждом похожем случае.

«Сити» это неудобно. Против «Атлетико» пронесло. Могло и вчера пронести (все-таки не каждый раз соперник будет реализовывать все на таком отрезке), но именно «Сити» создал базис для камбэка «Реала», согласившись сыграть концовку в режиме обороны и попыток убегать в контратаки. Контратаки не реализовали, в собственной штрафной – облажались.

10. Еще одним следствием замен стал перевод Бернарду выше – на роль форварда. Силва в этом «Сити» отвечает за переключение передач. Когда нужно бороться за контроль, помогает Родри в опорной зоне. Когда нужно взламывать соперника, оперирует в чужой опорной зоне или даже в штрафной.

Бернарду очень хорош в любой работе с мячом и отлично чувствует, когда какой режим уместнее. Вчера «Сити» практически не выстраивался в режим для атаки, но постепенно захватить контроль усилиями как раз Бернарду удалось. Замены Гвардиолы сформировали центр из Родри, Фернандиньо и Гюндогана – самый оборонительный из возможных вариантов – и устранили Бернарду из зоны, откуда он сильнее всего влияет на игру .

Формально португалец остался на поле, но его отсутствие в центре – еще одна важнейшая претензия к Пепу.

11. Дополнительное время свелось к крайне радикальному рисунку (после быстрого гола «Реала»). Хозяева думают только об удержании счета, а «Сити» много давит, но без реальной остроты.

Лучший момент – удар Фодена с попыткой Ферны добить после навеса. Именно навесы стали основным приемом «Сити» . Это подходило «Реалу», который сел глубоко и адаптировал схему, чтобы лучше справляться с подачами. Еще в конце первого экстра-тайма прослеживалась пятерка защитников (Родриго опускался):

Позже на правый фланг вышел Лукас Васкес – и переход на пятерку стал еще более явным.

12. Тот случай, когда подписываюсь под «Аналитикой Глебчика»: «Стоит отметить роль вратарей. Рульи пускал в очко элементарные мячи, а потом бегал к центральному кругу их отбирать. Куртуа потащил все, что позволяли возможности человека. Да, Родриго герой, но Куртуа в принципе позволил этому дублю случиться».

8 сэйвов Тибо (плюс важное спасение в первом матче) оставили «Реал» в игре. Пока не забивает сам, но во всех остальных смыслах тащит команду.

13. Начо – внезапный герой . Он вообще мог не выйти в старте при полностью здоровом Алабе, казался слабым звеном в центре защиты, особенно на фоне прошлых выходов в этой ЛЧ, но провел почти безупречный матч. Вчера у Начо получалась и игра внутри штрафной, когда «Мадрид» прижимался в концовке, и агрессивные выдергивания в опорную зону в стиле Серхио Рамоса, когда нужно было действовать смелее.

14. Отдельную похвалу получает Эдуардо Камавинга . Он – ключевой инструмент трансформации удобного для «Мадрида» рисунка в голы. Француз обладает абсолютно всеми качествами полузащитника, что делает его жутко непредсказуемым. Это помогает «Реалу» править в хаосе.

15. Вердикт по «Реалу» уже озвучил тут: команда Анчелотти уже выиграла титул «короли хаоса». В финале может добавить к нему 14-й титул победителя Лиги чемпионов.

16. Вердикт по Гвардиоле: очередной вылет в полуфинале и преданные ценности. Считаю важным проговорить это отдельно. «Сити» оказался в экстра-тайме из-за того, как прижался на концовку. «Сити» почти ничего не создал при 3:1 из-за того, что свалился в навесы – а ведь не было даже хорошего адресата для них.

Вылетать можно по-разному. Вчерашний вылет – максимально странный. С одной стороны, на дистанции двух матчей «Сити» создал больше, должен был увереннее выиграть первый матч и мог хоронить интригу в ответном. Частая реакция на такой вылет – сочувствие. Да, элемент невезения есть, но из-за предательства ценностей сочувствовать Пепу совсем не хочется .

Это не означает, что, играя в более привычный футбол, «Сити» обязательно удержал бы счет или забил бы в дополнительное. Но шансов на успех было бы больше. Ведь сам Пеп многократно проговаривал, что играет в футбол, основанный на контроле, не потому что верит в безнадежную романтику, а потому что это самый эффективный стиль с его игроками.

«Конечно, у меня были сомнений относительно того, возможно ли играть в мой футбол в АПЛ. Сомнения есть всегда. Но мой штаб сильно верит в наш стиль игры. Я никогда не изменю нашему стилю, потому что верю в то, что мы делаем», – объяснял Гвардиола в 2018-м. Вчера победили сомнения.

Пожалуй, этот итог даже более грустный, чем шестой (рекордный) вылет Пепа в полуфинале ЛЧ.

Блог «Англия, Англия» в соцсетях: Twitter / VK / Telegram

Фото: REUTERS/Isabel Infantes, Carl Recine, Juan Medina; Gettyimages.ru/Angel Martinez / Stringer, David Ramos; кадры трансляции «Матч ТВ»