«Вильярреал» отыгрался и поверил в мечту, но выдохся после смелого тайма. Клопп переломил игру – сработал выход Диаса

Разбор несостоявшейся сенсации.

Благодаря камбэку во втором тайме «Ливерпуль» во второй раз обыграл «Вильярреал» (3:2) и вышел в финал Лиги чемпионов. По сравнению с первой игрой перед командой Юргена Клоппа поставили гораздо больше вопросов. Респекты летят Унаи Эмери – он обещал, что найдет у «Ливерпуля» больше слабостей, чем все команды, которые встречались у них на пути в этом сезоне.

Подготовиться удалось благодаря ротации в Ла Лиге – на матч с «Алавесом» в основе появилось только три игрока из первой встречи на «Энфилде». Еще одним плюсиком стало возвращение в состав лидера атаки Жерара Морено. С другой стороны, Эмери не мог рассчитывать на блиставшего в этой ЛЧ Арно Данджуму – он не сыграл из-за травмы, вместо него появился запасной Булайе Диа.

В составе «Ливерпуля» было два изменения по сравнению с первой игрой. Вместо Луиса Диаса номинально вышел Диогу Жота, но по факту позицию колумбийца занял Садио Мане (Жота стартовал в центре). В полузащите Джордана Хендерсона заменил Наби Кейта. Не слишком радикальные перестановки – игроки периодически подменяют друг друга.

«Вильярреал» удивил «Ливерпуль» смелостью прессинга. Риск оправдался – гостям не удалось оголить высокую линию

После первой игры в Англии Эмери пообещал, что на своем поле «Вильярреал» покажет другую игру. Клопп всерьез отнесся к этим словам и даже выделил аспект, в котором Унаи может удивить – прессинг:

«Мы должны провести игру на топ, топ, топ-уровне. Они обязательно пойдут на нас. Будут высоко прессинговать и чаще играть в футбол, чем мы позволяли им в первом матче. Я практически не сомневаюсь в этом, тем более они поменяли восемь игроков на матч чемпионата, а из трех основных игроков двое отыграли только тайм. Вчера у них была нормальная тренировка, поэтому уверен, что Унаи подправит пару вещей и адаптирует их под наш стиль».

Юрген не ошибся: «Вильярреал» удивил не просто самим фактом прессинга, но и его невероятной смелостью. Отражение этой смелости – защитники, которые располагались либо в центральной линии, либо переходили на чужую половину.

Структура тоже была интересной. Пара нападающих Диа – Морено действовала по центральным защитникам «Ливерпуля». В следующей линии Дани Парехо поднимался к Фабиньо, а Этьен Капу играл по Тиаго. Свободным в полузащите гостей оставался Наби Кейта, но его поочередно брали Франсис Коклен (когда мяч был на противоположном фланге и можно было проигнорировать Трента) и Пау Торрес (когда Коклен был занят Трентом).

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Второй вариант срабатывал чаще. Из-за этого возникали максимально рискованные ситуации в обороне «Вильярреала» – 4-в-4 или 3-в-3, если кто-то из защитников глубоко уходил за соперником. Один из таких эпизодов привел к убойному выходу Жоты один на один, когда Салах сфолил на Херонимо Рульи.

Тем не менее, чаще «Вильярреал» отвоевывал мяч себе – до перерыва были и интенсивность, и слаженность. Хорошее отражение эффективности – точность передач «Ливерпуля». В первом тайме команда Клоппа установила антирекорд для себя – катастрофические 66% при средних 84%.

Показательна и похвала за прессинг от самого Юргена: «Я знаю, что «Вильярреал» приложил много усилий в первом тайме. В значительной степени это была персонально ориентированная игра, если не сказать персональная игра вообще. Во многих ситуациях они очень сильно рисковали – я не могу больше уважать то, что они сделали до перерыва.

Очевидно, что старт матча у нас не задался, мы были впечатлены прессингом. Мы не смогли как следует начинать атаки, не играли в нужных пространствах, а в какой-то момент почему-то просто перешли на длинные передачи и форсировали игру».

Оба гола «Вильярреала» до перерыва тоже забиты в результате прессинга. В первом случае заставили Ван Дейка выбить мяч вперед, после чего выиграли подбор, во втором – отобрали после аута. Еще один эпизод завершился падением Джованни Ло Чельсо в штрафной, а стартовал он после потери Кейта под давлением Рауля Альбиоля. Это неплохо подчеркивает, что у «Вильярреала» работала и первая волна прессинга, и вторая.

Еще один вопрос перед «Ливерпулем» поставили задумки «Вильярреала» с мячом. Били конкретно по Тренту и Робертсону

Благодаря прессингу картина матча сильно изменилась по сравнению с первой игрой. На «Энфилде» «Ливерпуль» владел мячом 73%, тут же пришлось довольствоваться равенством (50% на 50% до перерыва), причем переходить на половину хозяев и пасоваться там у команды Клоппа не получалось – слишком хорошим был прессинг «Вильярреала».

Зато мы получили редкую в этом противостоянии (и в целом в этом плей-офф) возможность изучить игру «Вильярреала» с мячом. Тут Эмери приготовил пару простых, но действенных приемов. Оба крутились вокруг крайних защитников «Ливерпуля» – хозяева создавали им максимально неудобные условия, в которых невозможно проверить чисто оборонительный потенциал.

Начнем с Трента. Перед ним ставили ужасно непростую ситуацию, когда «Вильярреал» только переходил в атаку. Тут Эмери использовал прием, который изобрел для команды Мануэль Пеллегрини. Чилиец одним из первых начал использовать сразу двух инвертированных вингеров (говорил, что изменил этим испанский футбол). Их задачей были смещения в середину и создание там перегруза. Помогало умное движение нападающего – он блокировал и крайнего защитника, и центрального. Благодаря этому вингер получал свободу. Мы разбирали это в отдельном тексте.

Вчера в качестве вингера был Франсис Коклен – он неплохо изучил эту роль, хотя в «Арсенале» его использовали опорником. Француз был прямым соперником Трента, но подобраться к нему мешало движение Диа – нападающий специально вбегал в зону между ТАА и Конате. В результате Трент держал позицию, а Коклен оставался без опеки – через него «Вильярреал» мог легко развернуть атаку.

В завершающей стадии Коклен тоже себя проявил (первый гол – рывок из зоны Трента в штрафную, второй гол – завершение), но здесь «Вильярреал» чаще использовал фланг Робертсона. Его хозяева просто-напросто нагружали количественно – Энди оставался сразу против двух соперников:

Неожиданным сюрпризом также стали рывки в штрафную Этьена Капу. Он поучаствовал в обоих голах, сочетая это с приличным объемом работы (опека Тиаго) без мяча. Показательна его реакция перед первым голом – после отбора Капу просит Хуана Фойта присмотреть за Садьо Мане, чтобы самому подключиться в штрафную:

«Вильярреал» выдохся во втором тайме (Морено уже не прессинговал), а «Ливерпулю» сильно помог выход Диаса. Гости успокоили игру

Мы уже отмечали влияние перерыва на результаты «Ливерпуля», но вчера даже Клопп со своим тренерским штабом не могли зацепиться хоть за какой-то позитив:

«Что я сказал в перерыве? Сыграть лучше, чем в первом тайме! Это на самом деле так. Обычно, когда у нас что-то не получается в первом тайме, я прошу наших ребят показать в перерыве ситуацию, которая хоть немного объясняет, что мы должны делать. Поэтому когда Питер Кравиц вошел в раздевалку, я сказал: «Найди хоть один эпизод, когда мы действовали так, как планировали». Через несколько минут Пит подошел ко мне и ответил, что не нашел ничего.

В итоге мы просто объяснили парням, в каких зонах надо действовать, а в каких двигаться умнее – в первом тайме мы действовали недостаточно подвижно. Мы не находили наших полузащитников в полуфлангах, потому что атакующая тройка была неподвижна: Садио был только слева, Мо – справа, Диогу – в центре. Гибкости не хватало совсем. Во втором тайме нужно было меняться местами и запутывать «Вильярреал». Мы играли на руку их персональной системе, и это то, что нужно было изменить».

Первым ходом Клоппа стала замена Жоты на Луиса Диаса. Это запустило перестановки в атакующей линии. Диас поменял Жоту не напрямую: сам отправился на левый фланг, а в середину сместился Мане. Учитывая перемену в рисунке матча, есть соблазн связать камбэк «Ливерпуля» с этими изменениями. Но поменялся и подход «Вильярреала».

В отличие от первого тайма, хозяева сбавили в прессинге. Причем изменения прослеживались и в интенсивности, и в структуре давления. Схема из первого тайма тоже проявлялась, но уже эпизодически, а не постоянно. Олицетворением же обоих процессов стал Жерар Морено.

До перерыва испанец смело действовал по Вирджилу Ван Дейку – больше в его задачи ничего не входило, но благодаря поддержке партнеров форвард справлялся. Во втором «Вильярреал» опустился поглубже – и Морено приходилось перемещаться от Ван Дейка к Фабиньо: действовавший по бразильцу Дани Парехо чаще страховал защитников или помогал с выходом из обороны:

Помимо сложности задачи, повлияла и травма, полученная Морено до перерыва. Эмери обратил на это внимание после матча: «У Жерара возникли болевые ощущения, ему было тяжело совершать рывки. Во втором тайме мы были уже не столь крепки, мы были уже не те, что в первом. Нам нужно было больше контролировать мяч, но первый их гол стал ударом по нашему психологическому состоянию. Мы выдохлись и уже могли соответствовать требованиям, которые предъявлял «Ливерпуль».

Перевести игру на половину «Вильярреала» помогли и те самые изменения от Клоппа. Во-первых, здорово себя проявил вышедший Диас. Одна из его фишек – способность протащить мяч до лицевой. Вчера она пригодилась, чтобы заставить «Вильярреал» опуститься на свою половину. Даже если хозяева отбирали мяч обратно, приходилось иметь дело с контрпрессингом «Ливерпуля», он у гостей работал великолепно.

Луис блистал и индивидуально, и благодаря поддержке партнеров. Несмотря на то, что отыграл всего тайм, стал лучшим в команде по ударам и удачным обводкам (по 4). Чтобы Диас проявил эти качества, «Ливерпуль» выводил его на пространство за счет диагоналей. Благодаря тому, что «Вильярреал» хуже прессинговал, было и время подготовить передачу, и обработать ее.

Смена позиций в попытке запутать «Вильярреал» тоже сыграла. Тут главным лицом стал Кейта. Он наконец-то получил свободу, но тоже не без помощи партнеров – они двигались таким образом, чтобы на него не смог выдвинуться соперник. Покажем на двух примерах с Салахом.

В первом Мо врывается в зону между Торресом и Эступиньяном – в отличие от первого тайма, Пау не может выдернуться на Кейта:

Во втором Салах напрямую блокирует Торреса – Кейта снова свободен:

Совокупность этих факторов привела к радикальным изменениям в рисунке игры. Цифры прекрасно их фиксируют: ко второму голу «Ливерпуль» подобрался с убийственным владением 75% и точностью передач 85%. Трансформировать это в результат помогли розыгрыши на правом фланге – как и в первом матче, с ними «Вильярреал» снова не справился.

***

Несмотря на драму, которую спродюсировал Эмери, «Ливерпуль» справедливо вышел в финал. Если не учитывать первый тайм ответной встречи, команда Клоппа перебила «Вильярреал» по ударам с пугающим соотношением 33:1. Унаи после матча тоже признал, что одной (пускай даже такой крутой) половины недостаточно, чтобы мечтать о финале:

«Я не хочу зацикливаться на ощущениях, которые у нас были от первого тайма. В противостоянии четыре тайма, мы были лучше лишь на протяжении одного. Мы хотели добиться большего и продолжим работать. Мы были близки к совершенству, но не смогли держать планку все 90 минут».

«Ливерпуль» снова показал, что соперничать с ними на протяжении всей игры невозможно. У команды слишком много инструментов, чтобы поменять матч или перевернуть его в свою пользу, даже когда он не складывается: мы убедились в этом и на примере первой игры с «Интером» (пригодились стандарты), и на примере гостевой игры с «Сити» в АПЛ (пригодился треугольник на правом фланге), и даже на примере домашней игры с «Эвертоном» (помог выход Ориги). Третий после Кубка Лиги и Кубка Англии финал этого сезона – награда Клоппу за построение настолько мощной и зрелой команды.

Фото: REUTERS/Phil Noble, Pablo Morano; Gettyimages.ru/Eric Alonso; кадры трансляции «Матч ТВ»