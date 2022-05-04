Англия, Англия
Блог

«Вильярреал» отыгрался и поверил в мечту, но выдохся после смелого тайма. Клопп переломил игру – сработал выход Диаса

Этьен Капу Этьен Капу
Луис Диас Луис Диас
Жерар Морено Жерар Морено
Франсис Коклен Франсис Коклен
Наби Кейта Наби Кейта
Даниэль Парехо Даниэль Парехо
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Вильярреал Вильярреал
Унаи Эмери Унаи Эмери
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Разбор несостоявшейся сенсации. 

Благодаря камбэку во втором тайме «Ливерпуль» во второй раз обыграл «Вильярреал» (3:2) и вышел в финал Лиги чемпионов. По сравнению с первой игрой перед командой Юргена Клоппа поставили гораздо больше вопросов. Респекты летят Унаи Эмери – он обещал, что найдет у «Ливерпуля» больше слабостей, чем все команды, которые встречались у них на пути в этом сезоне. 

Подготовиться удалось благодаря ротации в Ла Лиге – на матч с «Алавесом» в основе появилось только три игрока из первой встречи на «Энфилде». Еще одним плюсиком стало возвращение в состав лидера атаки Жерара Морено. С другой стороны, Эмери не мог рассчитывать на блиставшего в этой ЛЧ Арно Данджуму – он не сыграл из-за травмы, вместо него появился запасной Булайе Диа. 

В составе «Ливерпуля» было два изменения по сравнению с первой игрой. Вместо Луиса Диаса номинально вышел Диогу Жота, но по факту позицию колумбийца занял Садио Мане (Жота стартовал в центре). В полузащите Джордана Хендерсона заменил Наби Кейта. Не слишком радикальные перестановки – игроки периодически подменяют друг друга. 

«Вильярреал» удивил «Ливерпуль» смелостью прессинга. Риск оправдался – гостям не удалось оголить высокую линию

После первой игры в Англии Эмери пообещал, что на своем поле «Вильярреал» покажет другую игру. Клопп всерьез отнесся к этим словам и даже выделил аспект, в котором Унаи может удивить – прессинг: 

«Мы должны провести игру на топ, топ, топ-уровне. Они обязательно пойдут на нас. Будут высоко прессинговать и чаще играть в футбол, чем мы позволяли им в первом матче. Я практически не сомневаюсь в этом, тем более они поменяли восемь игроков на матч чемпионата, а из трех основных игроков двое отыграли только тайм. Вчера у них была нормальная тренировка, поэтому уверен, что Унаи подправит пару вещей и адаптирует их под наш стиль». 

Юрген не ошибся: «Вильярреал» удивил не просто самим фактом прессинга, но и его невероятной смелостью. Отражение этой смелости – защитники, которые располагались либо в центральной линии, либо переходили на чужую половину. 

Структура тоже была интересной. Пара нападающих Диа – Морено действовала по центральным защитникам «Ливерпуля». В следующей линии Дани Парехо поднимался к Фабиньо, а Этьен Капу играл по Тиаго. Свободным в полузащите гостей оставался Наби Кейта, но его поочередно брали Франсис Коклен (когда мяч был на противоположном фланге и можно было проигнорировать Трента) и Пау Торрес (когда Коклен был занят Трентом). 

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Второй вариант срабатывал чаще. Из-за этого возникали максимально рискованные ситуации в обороне «Вильярреала» – 4-в-4 или 3-в-3, если кто-то из защитников глубоко уходил за соперником. Один из таких эпизодов привел к убойному выходу Жоты один на один, когда Салах сфолил на Херонимо Рульи. 

Тем не менее, чаще «Вильярреал» отвоевывал мяч себе – до перерыва были и интенсивность, и слаженность. Хорошее отражение эффективности – точность передач «Ливерпуля». В первом тайме команда Клоппа установила антирекорд для себя – катастрофические 66% при средних 84%. 

Показательна и похвала за прессинг от самого Юргена: «Я знаю, что «Вильярреал» приложил много усилий в первом тайме. В значительной степени это была персонально ориентированная игра, если не сказать персональная игра вообще. Во многих ситуациях они очень сильно рисковали – я не могу больше уважать то, что они сделали до перерыва. 

Очевидно, что старт матча у нас не задался, мы были впечатлены прессингом. Мы не смогли как следует начинать атаки, не играли в нужных пространствах, а в какой-то момент почему-то просто перешли на длинные передачи и форсировали игру». 

Оба гола «Вильярреала» до перерыва тоже забиты в результате прессинга. В первом случае заставили Ван Дейка выбить мяч вперед, после чего выиграли подбор, во втором – отобрали после аута. Еще один эпизод завершился падением Джованни Ло Чельсо в штрафной, а стартовал он после потери Кейта под давлением Рауля Альбиоля. Это неплохо подчеркивает, что у «Вильярреала» работала и первая волна прессинга, и вторая. 

Еще один вопрос перед «Ливерпулем» поставили задумки «Вильярреала» с мячом. Били конкретно по Тренту и Робертсону

Благодаря прессингу картина матча сильно изменилась по сравнению с первой игрой. На «Энфилде» «Ливерпуль» владел мячом 73%, тут же пришлось довольствоваться равенством (50% на 50% до перерыва), причем переходить на половину хозяев и пасоваться там у команды Клоппа не получалось – слишком хорошим был прессинг «Вильярреала». 

Зато мы получили редкую в этом противостоянии (и в целом в этом плей-офф) возможность изучить игру «Вильярреала» с мячом. Тут Эмери приготовил пару простых, но действенных приемов. Оба крутились вокруг крайних защитников «Ливерпуля» – хозяева создавали им максимально неудобные условия, в которых невозможно проверить чисто оборонительный потенциал. 

Начнем с Трента. Перед ним ставили ужасно непростую ситуацию, когда «Вильярреал» только переходил в атаку. Тут Эмери использовал прием, который изобрел для команды Мануэль Пеллегрини. Чилиец одним из первых начал использовать сразу двух инвертированных вингеров (говорил, что изменил этим испанский футбол). Их задачей были смещения в середину и создание там перегруза. Помогало умное движение нападающего – он блокировал и крайнего защитника, и центрального. Благодаря этому вингер получал свободу. Мы разбирали это в отдельном тексте.

Вчера в качестве вингера был Франсис Коклен – он неплохо изучил эту роль, хотя в «Арсенале» его использовали опорником. Француз был прямым соперником Трента, но подобраться к нему мешало движение Диа – нападающий специально вбегал в зону между ТАА и Конате. В результате Трент держал позицию, а Коклен оставался без опеки – через него «Вильярреал» мог легко развернуть атаку. 

В завершающей стадии Коклен тоже себя проявил (первый гол – рывок из зоны Трента в штрафную, второй гол – завершение), но здесь «Вильярреал» чаще использовал фланг Робертсона. Его хозяева просто-напросто нагружали количественно – Энди оставался сразу против двух соперников: 

Неожиданным сюрпризом также стали рывки в штрафную Этьена Капу. Он поучаствовал в обоих голах, сочетая это с приличным объемом работы (опека Тиаго) без мяча. Показательна его реакция перед первым голом – после отбора Капу просит Хуана Фойта присмотреть за Садьо Мане, чтобы самому подключиться в штрафную: 

«Вильярреал» выдохся во втором тайме (Морено уже не прессинговал), а «Ливерпулю» сильно помог выход Диаса. Гости успокоили игру

Мы уже отмечали влияние перерыва на результаты «Ливерпуля», но вчера даже Клопп со своим тренерским штабом не могли зацепиться хоть за какой-то позитив: 

«Что я сказал в перерыве? Сыграть лучше, чем в первом тайме! Это на самом деле так. Обычно, когда у нас что-то не получается в первом тайме, я прошу наших ребят показать в перерыве ситуацию, которая хоть немного объясняет, что мы должны делать. Поэтому когда Питер Кравиц вошел в раздевалку, я сказал: «Найди хоть один эпизод, когда мы действовали так, как планировали». Через несколько минут Пит подошел ко мне и ответил, что не нашел ничего. 

В итоге мы просто объяснили парням, в каких зонах надо действовать, а в каких двигаться умнее – в первом тайме мы действовали недостаточно подвижно. Мы не находили наших полузащитников в полуфлангах, потому что атакующая тройка была неподвижна: Садио был только слева, Мо – справа, Диогу – в центре. Гибкости не хватало совсем. Во втором тайме нужно было меняться местами и запутывать «Вильярреал». Мы играли на руку их персональной системе, и это то, что нужно было изменить». 

Первым ходом Клоппа стала замена Жоты на Луиса Диаса. Это запустило перестановки в атакующей линии. Диас поменял Жоту не напрямую: сам отправился на левый фланг, а в середину сместился Мане. Учитывая перемену в рисунке матча, есть соблазн связать камбэк «Ливерпуля» с этими изменениями. Но поменялся и подход «Вильярреала». 

В отличие от первого тайма, хозяева сбавили в прессинге. Причем изменения прослеживались и в интенсивности, и в структуре давления. Схема из первого тайма тоже проявлялась, но уже эпизодически, а не постоянно. Олицетворением же обоих процессов стал Жерар Морено. 

До перерыва испанец смело действовал по Вирджилу Ван Дейку – больше в его задачи ничего не входило, но благодаря поддержке партнеров форвард справлялся. Во втором «Вильярреал» опустился поглубже – и Морено приходилось перемещаться от Ван Дейка к Фабиньо: действовавший по бразильцу Дани Парехо чаще страховал защитников или помогал с выходом из обороны: 

Помимо сложности задачи, повлияла и травма, полученная Морено до перерыва. Эмери обратил на это внимание после матча: «У Жерара возникли болевые ощущения, ему было тяжело совершать рывки. Во втором тайме мы были уже не столь крепки, мы были уже не те, что в первом. Нам нужно было больше контролировать мяч, но первый их гол стал ударом по нашему психологическому состоянию. Мы выдохлись и уже могли соответствовать требованиям, которые предъявлял «Ливерпуль».

Перевести игру на половину «Вильярреала» помогли и те самые изменения от Клоппа. Во-первых, здорово себя проявил вышедший Диас. Одна из его фишек – способность протащить мяч до лицевой. Вчера она пригодилась, чтобы заставить «Вильярреал» опуститься на свою половину. Даже если хозяева отбирали мяч обратно, приходилось иметь дело с контрпрессингом «Ливерпуля», он у гостей работал великолепно. 

Луис блистал и индивидуально, и благодаря поддержке партнеров. Несмотря на то, что отыграл всего тайм, стал лучшим в команде по ударам и удачным обводкам (по 4). Чтобы Диас проявил эти качества, «Ливерпуль» выводил его на пространство за счет диагоналей. Благодаря тому, что «Вильярреал» хуже прессинговал, было и время подготовить передачу, и обработать ее. 

Смена позиций в попытке запутать «Вильярреал» тоже сыграла. Тут главным лицом стал Кейта. Он наконец-то получил свободу, но тоже не без помощи партнеров – они двигались таким образом, чтобы на него не смог выдвинуться соперник. Покажем на двух примерах с Салахом. 

В первом Мо врывается в зону между Торресом и Эступиньяном – в отличие от первого тайма, Пау не может выдернуться на Кейта: 

Во втором Салах напрямую блокирует Торреса – Кейта снова свободен: 

Совокупность этих факторов привела к радикальным изменениям в рисунке игры. Цифры прекрасно их фиксируют: ко второму голу «Ливерпуль» подобрался с убийственным владением 75% и точностью передач 85%. Трансформировать это в результат помогли розыгрыши на правом фланге – как и в первом матче, с ними «Вильярреал» снова не справился. 

***

Несмотря на драму, которую спродюсировал Эмери, «Ливерпуль» справедливо вышел в финал. Если не учитывать первый тайм ответной встречи, команда Клоппа перебила «Вильярреал» по ударам с пугающим соотношением 33:1. Унаи после матча тоже признал, что одной (пускай даже такой крутой) половины недостаточно, чтобы мечтать о финале: 

«Я не хочу зацикливаться на ощущениях, которые у нас были от первого тайма. В противостоянии четыре тайма, мы были лучше лишь на протяжении одного. Мы хотели добиться большего и продолжим работать. Мы были близки к совершенству, но не смогли держать планку все 90 минут».

«Ливерпуль» снова показал, что соперничать с ними на протяжении всей игры невозможно. У команды слишком много инструментов, чтобы поменять матч или перевернуть его в свою пользу, даже когда он не складывается: мы убедились в этом и на примере первой игры с «Интером» (пригодились стандарты), и на примере гостевой игры с «Сити» в АПЛ (пригодился треугольник на правом фланге), и даже на примере домашней игры с «Эвертоном» (помог выход Ориги). Третий после Кубка Лиги и Кубка Англии финал этого сезона – награда Клоппу за построение настолько мощной и зрелой команды. 

Вильярреал Испания – Ливерпуль Англия 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Диа, 2:0 – 41 Коклен, 2:1 – 62 Фабиньо, 2:2 – 67 Диас, 2:3 – 74 Мане.
ВильярреалРульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).
Предупреждения:
Капу (63), Александер-Арнолд (77), Ло Чельсо (81), Пау Торрес (85).
Удаление:
Капу (85).

«Вильярреал» в этой ЛЧ – прелесть! Вот минимум 10 причин аплодировать

В 20 лет он работал на заводе, а теперь забил в полуфинале ЛЧ

Фото: REUTERS/Phil Noble, Pablo Morano; Gettyimages.ru/Eric Alonso; кадры трансляции «Матч ТВ»

Квадрупл «Ливерпуля» – это реально?
6024 голосa
Да
56%
Ливерпуль
Нет
44%
Манчестер Сити

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные