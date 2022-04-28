«Вильярреал» был готов терпеть – «Ливерпуль» заставил страдать. Эмери закрыл только один фланг Клоппа (решил игру другой)

Разбор Славы Палагина.

«Ливерпуль» сделал уверенный шаг к выходу в финал Лиги чемпионов (своему третьему финалу в этом сезоне). Счет 2:0 поражает не так сильно, как доминирование, с которым команда Юргена Клоппа добилась победы. «Вильярреал» нанес по воротам хозяев всего один удар (не в створ, а всего) и сделал только 44 передачи на чужой трети (у «Ливерпуля» для сравнения – 291).

Судя по словам Унаи Эмери после матча, такой однобокий рисунок не входил в его планы. Испанец уже пообещал, что через неделю «Ливерпуль» ждет совершенно другой сценарий. Обязательно проверим, а пока разберем, почему «Вильярреал» был далек от версии команды, которая прошла «Ювентус» и Баварию» в предыдущих стадиях.

Начнем с составов. Тут для Эмери были плохие новости – снова выбыл лидер атаки Жерар Морено. Испанца мучают травмы весь сезон, из-за чего «Вильярреал» очень нестабилен впереди (Морено не только хорошо реализует, но и создает). Без него пару в нападении составили Арно Данджума (привычная роль по сезону) и Сэм Чуквуэзе (номинальный и при этом запасной вингер).

В составе «Ливерпуля» было ожидаемое изменение в центре защиты. Ибраима Конате снова появился на важный матч в Лиге чемпионов, заменив Жоэля Матипа. Клопп часто практикует этот ход, доверяя Конате именно еврокубки. На левом фланге атаки вышел новичок Луис Диас – на скамейке остался Диогу Жота, начинавший игру против «Эвертона» в выходные.

Прессинг «Ливерпуля» испугал Эмери: «Вильярреал» даже не пытался разыгрывать мяч, хотя явно хотел

Перед матчем Клопп раздавал заслуженные комплименты Эмери. В частности, обращал внимание на его гибкость:

«Если вы последите за «Вильярреалом», то поймете, что с ними работает дотошный до мелочей тренер, который просчитывает разные сценарии в игре. «Вильярреал» может по-разному строить атаки, по-разному прессинговать, по-разному реагировать на результат.

У Унаи есть план на любой случай: при счете 0:0 план один, при счете 1:0 план другой, при счете 0:1 план третий. Иногда они больше владеют мячом, иногда меньше. В чемпионате это хорошо проявляется: какие-то матчи они проводят первым номером, какие-то – вторым».

Олицетворением гибкости Эмери стали четвертьфиналы с «Баварией». В первом «Вильярреал» не только защищался, но и брал передышки за счет прессинга и розыгрышей с мячом. Во втором – просто припарковал автобус и играл на 0:0.

Вчера гибкости от Эмери мы не увидели – «Вильярреал» с первых минут уселся в защиту.

Альберто Морено намекнул, что «Вильярреал» не планировал парковаться так откровенно:

«Если хочешь победить такую команду, придется терпеть. Достоинство «Вильярреала» в том, что мы умеем терпеть как команда. Но мы также знаем, как играть с мячом, потому что в этой команде есть игроки впечатляющего качества. Это объясняет то, как мы играем. Когда нам нужно терпеть в матчах против больших команд, мы терпим. А потом, когда мы играем с мячом, терпеть приходится уже большим командам. Они знают об этом».

План «Вильярреала» сорвался именно на стадии игры с мячом. На каких-то этапах матча владение испанцев доходило до приемлемых 40% (итог – 27%), но важно, где именно удавалось повладеть мячом. Как правило, это происходило на своей половине и под жесточайшим прессингом «Ливерпуля». Неспособность справиться с этим выражается в точности передач – по сравнению с Ла Лигой она рухнула почти на 20% (66% против 84%).

После матча Эмери признался, что «Вильярреал» планировал контролировать игру, но «Ливерпуль» попросту не позволил. Проблемы для гостей начинались еще при розыгрыше мяча. Несмотря на то, что партнеры располагались в позициях, которые предполагают короткий розыгрыш (то есть и правда планировали разыгрывать), вратарь Херонимо Рульи почти не рисковал и предпочитал просто выбить вперед:

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Страх оказаться под прессингом «Ливерпуля» заставлял Рульи выбивать, даже когда партнеры показывали, что они свободны для передачи (тут размахивает руками Пау Торрес):

Нетипичность такого поведения «Вильярреала» подчеркивает статистика Рульи. В Ла Лиге у него всего 11 длинных передач в среднем за игру, в матчах ЛЧ до этого – 19. На «Энфилде» было 24.

Помимо страха просто начать розыгрыш, по «Вильярреалу» била и структура «Ливерпуля» в прессинге (когда гости все же решались на розыгрыш). Тут у хозяев было повторение кубкового матча с «Ман Сити» двухнедельной давности. Важную роль снова получил вышедший впереди Садьо Мане. Изначально сенегалец играл по одному из опорников «Вильярреала», после чего передавал его партнеру и начинал прессинговать уже Рульи:

Не менее важная задача была у крайних защитников «Ливерпуля» – в зависимости от ситуации они либо выдвигались вперед, либо оставались с центральными защитниками. В первом случае создавались потенциально рискованные 2-в-2 – Ван Дейк и Конате против Чуквуэзе и Данджумы:

Проблем не возникло по двум причинам. Во-первых, до Чуквуэзе и Данджумы долетали, как правило, верховые мячи – принять в ноги и убежать им гораздо проще, чем бороться с защитниками на втором этаже. Во-вторых, Конате и Ван Дейк сняли абсолютно весь верх. У защитников «Ливерпуля» набралось 9 выигранных верховых единоборств (7 – на своей половине), у нападающих «Вильярреала» – 0.

На пресс-конференции Клопп отдельно отмечал важность этого аспекта: «Было понятно, что нам нужно продолжать давить весь матч. Как только «Вильярреал» преодолевает прессинг, то сразу создает угрозу. Сегодня по большей части мы здорово справлялись и провели очень хорошую игру».

В первом тайме «Ливерпуль» удивил, сделав ставку на фланг Робертсона и Диаса. Его «Вильярреал» закрыл

Прессинг «Ливерпуля» и неспособность «Вильярреала» под ним играть сформировали понятную картину: хозяева атакуют, гости защищаются. Из-за того, что в этой стадии команды провели большую часть матча (на трети «Ливерпуля» прошло всего 14% действий), от нее фактически зависел и результат.

На стартовом отрезке гости неплохо справлялись с задачей.

Неожиданным ходом от Клоппа в первом тайме был приоритет, отданный левому флангу, где вышли Энди Робертсон и Луис Диас. Обычно у «Ливерпуля» упор на розыгрыши с правого края, где располагаются Мо Салах и Трент Александер-Арнольд. Еще к ним примыкает ближний полузащитник (по вчерашнему матчу и в целом по сезону Джордан Хендерсон). Троица здорово меняется местами и находит свободу для обострения.

Тем не менее, до перерыва акцент был на фланг Диаса и Робертсона (42% атак против 31%). За три месяца Луиса в клубе они показали черты потенциальной убойной связки, но такого взаимопонимания, как у ребят с правого фланга, у них все еще нет. Вдобавок против них прекрасно отзащищались Хуан Фойт (играл правого защитника) и Джованни Ло Чельсо (играл правого полузащитника).

Помимо чистой надежности, от них было и хорошее взаимопонимание – благодаря этому удавалось читать намерения Диаса и Робертсона. В ответ на смену позиций сами подстраивались.

Тут – классика: Ло Чельсо выше, Фойт – ниже:

Здесь Фойт выдернулся из линии, но Ло Чельсо опускается и страхует его:

В этом эпизоде вдвоем оказались в последней линии:

Максимум, который дали в первом тайме – возможность для Диаса сместиться в середину и нанести дальний удар. До перерыва Луис дважды этим пользовался (оба удара – в створ), но точно такую же тактику «Вильярреал» использовал и в первом матче с «Баварией». Тогда у соперника тоже было много дальних (но не опасных) ударов с дистанции.

Отдельная похвала Ло Чельсо. Несмотря на то, что играл все же в полузащите, закончил матч с пятью успешными отборами (их эффективность – 100%). По этому показателю стал не только лучшим в составе «Вильярреала», но и на поле вообще. Попытки Робертсона пройти его на дриблинге рушились каждый раз (4 попытки, 0 успешных). Да, Энди все равно умудрился сделать 4 паса под удар, но 3 из них – под дальний удар партнера.

А вот правый фланг «Вильярреалу» не удалось сдержать – там были и привычные механизмы Клоппа, и новые

Еще до перерыва «Ливерпуль» сменил тактику – команда перешла на правый край (мы рассказывали, насколько он важен у Клоппа). После перерыва акцент начал смещаться еще сильнее: слева прошло только 29% атак, зато справа – сразу 48%.

Несмотря на то, что на этом фланге у «Вильярреала» был Франсис Коклен (сейчас крайний полузащитник, но раньше надежный опорник), гости не справились. Это подчеркивает приоритет командных действий у «Ливерпуля» над индивидуальными: даже игроки, которые хороши 1-в-1, проваливаются из-за синхронного движения соперника (применить оборонительные качества просто невозможно).

Вдобавок «Ливерпуль» обновил тактику. Да, было много ситуаций, когда фланг перегружали только привычной тройкой Трент – Хендерсон – Салах (запутывали за счет смены позиций и понимания ходов друг друга):

Но вчера к этому добавились и неожиданные смещения на фланг партнеров. По эпизоду троице помогали Диас, Мане и даже Фабиньо:

Важно, что под перегрузы были и открывания партнеров в штрафной. Из-за того, что «Вильярреалу» приходилось большими силами смещаться на правый фланг «Ливерпуля», у гостей возникали разрывы – этим хозяева тоже пользовались, предлагая рывки в свободные зоны:

Оба мяча «Ливерпуля» – лишь отражение эффективности на правом краю. При этом смена приоритетов не откинула на задний план и Робертсона с Диасом. Они либо доводили мяч до правого фланга в начальной стадии, либо откликались на передачи оттуда в завершающей (Энди даже забил, но гол не засчитали из-за офсайда).

Причина, по которой переход от одного фланга к другому стал таким мягким – перфоманс Фабиньо и Тиаго без мяча. Шикарно прерывали попытки «Вильярреала» контратаковать – либо запускали фирменный контрпрессинг «Ливерпуля», либо замыкали его. Тиаго стал лучшим по успешным прессинг-действиям в целом (9 штук), а Фабиньо по эффективности прессинг-действий (успешность – 78%!).

В концовке приоритетом для «Ливерпуля» стала именно игра без мяча. Клопп убрал с поля важных для розыгрыша Хендерсона и Трента, заменив их на более оборонительных Кейта и Гомеса. «Ливерпуль» все еще пытался обострять, но без привычных механизмов и напора. Режим контроля удался – после ухода Хендерсона и Трента с поля «Вильярреал» сделал наиболее близкое к Алиссону касание (именно касание, а не удар) лишь в 30 метрах от его ворот.

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По всем параметрам ужасный матч «Вильярреала». И собой не были, и как следует припарковаться не удалось. Отстали даже от проблемного «Эвертона». Команда Фрэнка Лэмпарда на днях тоже приезжала на «Энфилд», но с задачей сдержать «Ливерпуль» справились гораздо лучше. Да, счет одинаковый, но «Эвертон» был и надежнее, и часто убегал в контратаки. У «Вильярреала» вчера не было ни того, ни другого.

Страх, нагоняемый «Ливерпулем», сыграл в этом главную роль, но мы знаем, что «Вильярреал» может играть смелее (убедилась «Бавария»). Верим, что в ответной игре Эмери сдержит слово и покажет, за что его так нахваливал Клопп перед матчем.

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Фото: REUTERS/Phil Noble, Carl Recine; кадры трансляции «Матч ТВ»