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«Вильярреал» был готов терпеть – «Ливерпуль» заставил страдать. Эмери закрыл только один фланг Клоппа (решил игру другой)

Фабиньо Фабиньо
Тиаго Алькантара Тиаго Алькантара
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
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Разбор Славы Палагина.

«Ливерпуль» сделал уверенный шаг к выходу в финал Лиги чемпионов (своему третьему финалу в этом сезоне). Счет 2:0 поражает не так сильно, как доминирование, с которым команда Юргена Клоппа добилась победы. «Вильярреал» нанес по воротам хозяев всего один удар (не в створ, а всего) и сделал только 44 передачи на чужой трети (у «Ливерпуля» для сравнения – 291). 

Судя по словам Унаи Эмери после матча, такой однобокий рисунок не входил в его планы. Испанец уже пообещал, что через неделю «Ливерпуль» ждет совершенно другой сценарий. Обязательно проверим, а пока разберем, почему «Вильярреал» был далек от версии команды, которая прошла «Ювентус» и Баварию» в предыдущих стадиях. 

Начнем с составов. Тут для Эмери были плохие новости – снова выбыл лидер атаки Жерар Морено. Испанца мучают травмы весь сезон, из-за чего «Вильярреал» очень нестабилен впереди (Морено не только хорошо реализует, но и создает). Без него пару в нападении составили Арно Данджума (привычная роль по сезону) и Сэм Чуквуэзе (номинальный и при этом запасной вингер). 

В составе «Ливерпуля» было ожидаемое изменение в центре защиты. Ибраима Конате снова появился на важный матч в Лиге чемпионов, заменив Жоэля Матипа. Клопп часто практикует этот ход, доверяя Конате именно еврокубки. На левом фланге атаки вышел новичок Луис Диас – на скамейке остался Диогу Жота, начинавший игру против «Эвертона» в выходные. 

Прессинг «Ливерпуля» испугал Эмери: «Вильярреал» даже не пытался разыгрывать мяч, хотя явно хотел

Перед матчем Клопп раздавал заслуженные комплименты Эмери. В частности, обращал внимание на его гибкость: 

«Если вы последите за «Вильярреалом», то поймете, что с ними работает дотошный до мелочей тренер, который просчитывает разные сценарии в игре. «Вильярреал» может по-разному строить атаки, по-разному прессинговать, по-разному реагировать на результат. 

У Унаи есть план на любой случай: при счете 0:0 план один, при счете 1:0 план другой, при счете 0:1 план третий. Иногда они больше владеют мячом, иногда меньше. В чемпионате это хорошо проявляется: какие-то матчи они проводят первым номером, какие-то – вторым». 

Олицетворением гибкости Эмери стали четвертьфиналы с «Баварией». В первом «Вильярреал» не только защищался, но и брал передышки за счет прессинга и розыгрышей с мячом. Во втором – просто припарковал автобус и играл на 0:0. 

Вчера гибкости от Эмери мы не увидели – «Вильярреал» с первых минут уселся в защиту.

Альберто Морено намекнул, что «Вильярреал» не планировал парковаться так откровенно:

«Если хочешь победить такую команду, придется терпеть. Достоинство «Вильярреала» в том, что мы умеем терпеть как команда. Но мы также знаем, как играть с мячом, потому что в этой команде есть игроки впечатляющего качества. Это объясняет то, как мы играем. Когда нам нужно терпеть в матчах против больших команд, мы терпим. А потом, когда мы играем с мячом, терпеть приходится уже большим командам. Они знают об этом». 

План «Вильярреала» сорвался именно на стадии игры с мячом. На каких-то этапах матча владение испанцев доходило до приемлемых 40% (итог – 27%), но важно, где именно удавалось повладеть мячом. Как правило, это происходило на своей половине и под жесточайшим прессингом «Ливерпуля». Неспособность справиться с этим выражается в точности передач – по сравнению с Ла Лигой она рухнула почти на 20% (66% против 84%). 

После матча Эмери признался, что «Вильярреал» планировал контролировать игру, но «Ливерпуль» попросту не позволил. Проблемы для гостей начинались еще при розыгрыше мяча. Несмотря на то, что партнеры располагались в позициях, которые предполагают короткий розыгрыш (то есть и правда планировали разыгрывать), вратарь Херонимо Рульи почти не рисковал и предпочитал просто выбить вперед: 

Скриншоты сделаны в InStat Scout

Страх оказаться под прессингом «Ливерпуля» заставлял Рульи выбивать, даже когда партнеры показывали, что они свободны для передачи (тут размахивает руками Пау Торрес): 

Нетипичность такого поведения «Вильярреала» подчеркивает статистика Рульи. В Ла Лиге у него всего 11 длинных передач в среднем за игру, в матчах ЛЧ до этого – 19. На «Энфилде» было 24. 

Помимо страха просто начать розыгрыш, по «Вильярреалу» била и структура «Ливерпуля» в прессинге (когда гости все же решались на розыгрыш). Тут у хозяев было повторение кубкового матча с «Ман Сити» двухнедельной давности. Важную роль снова получил вышедший впереди Садьо Мане. Изначально сенегалец играл по одному из опорников «Вильярреала», после чего передавал его партнеру и начинал прессинговать уже Рульи: 

Не менее важная задача была у крайних защитников «Ливерпуля» – в зависимости от ситуации они либо выдвигались вперед, либо оставались с центральными защитниками. В первом случае создавались потенциально рискованные 2-в-2 – Ван Дейк и Конате против Чуквуэзе и Данджумы: 

Проблем не возникло по двум причинам. Во-первых, до Чуквуэзе и Данджумы долетали, как правило, верховые мячи – принять в ноги и убежать им гораздо проще, чем бороться с защитниками на втором этаже. Во-вторых, Конате и Ван Дейк сняли абсолютно весь верх. У защитников «Ливерпуля» набралось 9 выигранных верховых единоборств (7 – на своей половине), у нападающих «Вильярреала» – 0. 

На пресс-конференции Клопп отдельно отмечал важность этого аспекта: «Было понятно, что нам нужно продолжать давить весь матч. Как только «Вильярреал» преодолевает прессинг, то сразу создает угрозу. Сегодня по большей части мы здорово справлялись и провели очень хорошую игру». 

В первом тайме «Ливерпуль» удивил, сделав ставку на фланг Робертсона и Диаса. Его «Вильярреал» закрыл

Прессинг «Ливерпуля» и неспособность «Вильярреала» под ним играть сформировали понятную картину: хозяева атакуют, гости защищаются. Из-за того, что в этой стадии команды провели большую часть матча (на трети «Ливерпуля» прошло всего 14% действий), от нее фактически зависел и результат. 

На стартовом отрезке гости неплохо справлялись с задачей. 

Неожиданным ходом от Клоппа в первом тайме был приоритет, отданный левому флангу, где вышли Энди Робертсон и Луис Диас. Обычно у «Ливерпуля» упор на розыгрыши с правого края, где располагаются Мо Салах и Трент Александер-Арнольд. Еще к ним примыкает ближний полузащитник (по вчерашнему матчу и в целом по сезону Джордан Хендерсон). Троица здорово меняется местами и находит свободу для обострения. 

Тем не менее, до перерыва акцент был на фланг Диаса и Робертсона (42% атак против 31%). За три месяца Луиса в клубе они показали черты потенциальной убойной связки, но такого взаимопонимания, как у ребят с правого фланга, у них все еще нет. Вдобавок против них прекрасно отзащищались Хуан Фойт (играл правого защитника) и Джованни Ло Чельсо (играл правого полузащитника). 

Помимо чистой надежности, от них было и хорошее взаимопонимание – благодаря этому удавалось читать намерения Диаса и Робертсона. В ответ на смену позиций сами подстраивались. 

Тут – классика: Ло Чельсо выше, Фойт – ниже: 

Здесь Фойт выдернулся из линии, но Ло Чельсо опускается и страхует его: 

В этом эпизоде вдвоем оказались в последней линии: 

Максимум, который дали в первом тайме – возможность для Диаса сместиться в середину и нанести дальний удар. До перерыва Луис дважды этим пользовался (оба удара – в створ), но точно такую же тактику «Вильярреал» использовал и в первом матче с «Баварией». Тогда у соперника тоже было много дальних (но не опасных) ударов с дистанции. 

Отдельная похвала Ло Чельсо. Несмотря на то, что играл все же в полузащите, закончил матч с пятью успешными отборами (их эффективность – 100%). По этому показателю стал не только лучшим в составе «Вильярреала», но и на поле вообще. Попытки Робертсона пройти его на дриблинге рушились каждый раз (4 попытки, 0 успешных). Да, Энди все равно умудрился сделать 4 паса под удар, но 3 из них – под дальний удар партнера. 

А вот правый фланг «Вильярреалу» не удалось сдержать – там были и привычные механизмы Клоппа, и новые 

Еще до перерыва «Ливерпуль» сменил тактику – команда перешла на правый край (мы рассказывали, насколько он важен у Клоппа). После перерыва акцент начал смещаться еще сильнее: слева прошло только 29% атак, зато справа – сразу 48%. 

Несмотря на то, что на этом фланге у «Вильярреала» был Франсис Коклен (сейчас крайний полузащитник, но раньше надежный опорник), гости не справились. Это подчеркивает приоритет командных действий у «Ливерпуля» над индивидуальными: даже игроки, которые хороши 1-в-1, проваливаются из-за синхронного движения соперника (применить оборонительные качества просто невозможно). 

Вдобавок «Ливерпуль» обновил тактику. Да, было много ситуаций, когда фланг перегружали только привычной тройкой Трент – Хендерсон – Салах (запутывали за счет смены позиций и понимания ходов друг друга): 

Но вчера к этому добавились и неожиданные смещения на фланг партнеров. По эпизоду троице помогали Диас, Мане и даже Фабиньо: 

Важно, что под перегрузы были и открывания партнеров в штрафной. Из-за того, что «Вильярреалу» приходилось большими силами смещаться на правый фланг «Ливерпуля», у гостей возникали разрывы – этим хозяева тоже пользовались, предлагая рывки в свободные зоны:  

Оба мяча «Ливерпуля» – лишь отражение эффективности на правом краю. При этом смена приоритетов не откинула на задний план и Робертсона с Диасом. Они либо доводили мяч до правого фланга в начальной стадии, либо откликались на передачи оттуда в завершающей (Энди даже забил, но гол не засчитали из-за офсайда). 

Причина, по которой переход от одного фланга к другому стал таким мягким – перфоманс Фабиньо и Тиаго без мяча. Шикарно прерывали попытки «Вильярреала» контратаковать – либо запускали фирменный контрпрессинг «Ливерпуля», либо замыкали его. Тиаго стал лучшим по успешным прессинг-действиям в целом (9 штук), а Фабиньо по эффективности прессинг-действий (успешность – 78%!). 

В концовке приоритетом для «Ливерпуля» стала именно игра без мяча. Клопп убрал с поля важных для розыгрыша Хендерсона и Трента, заменив их на более оборонительных Кейта и Гомеса. «Ливерпуль» все еще пытался обострять, но без привычных механизмов и напора. Режим контроля удался – после ухода Хендерсона и Трента с поля «Вильярреал» сделал наиболее близкое к Алиссону касание (именно касание, а не удар) лишь в 30 метрах от его ворот. 

***

По всем параметрам ужасный матч «Вильярреала». И собой не были, и как следует припарковаться не удалось. Отстали даже от проблемного «Эвертона». Команда Фрэнка Лэмпарда на днях тоже приезжала на «Энфилд», но с задачей сдержать «Ливерпуль» справились гораздо лучше. Да, счет одинаковый, но «Эвертон» был и надежнее, и часто убегал в контратаки. У «Вильярреала» вчера не было ни того, ни другого. 

Страх, нагоняемый «Ливерпулем», сыграл в этом главную роль, но мы знаем, что «Вильярреал» может играть смелее (убедилась «Бавария»). Верим, что в ответной игре Эмери сдержит слово и покажет, за что его так нахваливал Клопп перед матчем. 

Ливерпуль Англия – Вильярреал Испания 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
27 апреля, 22.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 53, автогол Эступиньян, 2:0 – 55 Мане.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 81), ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Кейта, 72), Тиаго Алькантара, Фабиньо, Салах, Мане (Диогу Жота, 73), Диас (Ориги, 81).
ВильярреалРульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 72), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 57), Капу, Парехо (Орье, 72), Данджума (Пако Алькасер, 86), Чуквуэзе (Диа, 72).
Предупреждения:
ван Дейк (32), Эступиньян (47), Ло Чельсо (62).

Тиаго адаптировался в системе Клоппа. Сейчас он – идеальный полузащитник для «Ливерпуля»

«Именно защита – знак уважения к сопернику». «Ливерпуль» весь матч атаковал, но Клопп гордится обороной против «Вильярреала»

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Фото: REUTERS/Phil Noble, Carl Recine; кадры трансляции «Матч ТВ»

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