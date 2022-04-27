Тиаго адаптировался в системе Клоппа. Сейчас он – идеальный полузащитник для «Ливерпуля»

Ключевой игрок в охоте за квадруплом.

Конец апреля, а «Ливерпуль» все еще претендует на квадрупл – четыре трофея по итогам одного сезона. Один из секретов уверенной игры команды весной – форма Тиаго.

Самым ярким моментом стал матч против «Манчестер Юнайтед». Вячеслав Палагин в разборе назвал перфоманс Алькантары в той игре заявкой на лучший в сезоне вообще. Гари Невилл солидарен:

«Когда его заменили, он смеялся. Да что там – он смеялся над «МЮ» всю игру. Я редко использую такие выражения в своем подкасте, но Тиаго просто зачморил «Манчестер Юнайтед» сегодня».

Что еще важнее, испанец выходил в старте во всех апрельских матчах и был одним из важнейших игроков на поле. Спустя полтора года Тиаго адаптировался к системе Клоппа (и/или Юрген адаптировал систему под полузащитника) – и это сделало «Ливерпуль» еще мощнее.

Для трансфера Тиаго «Ливерпуль» сделал исключение из правил. Клоппу понадобился футболист для «непредсказуемости»

Трансферная стратегия «Ливерпуля» в последние годы считается одной из самых успешных – клуб почти не ошибается с приобретениями. Один из важнейших принципов – не подписывать долгие контракты с игроками, которым уже 30 лет или скоро исполнится. Сейчас из-за этого возникли проблемы с новым соглашением для Салаха.

Но для Тиаго в 2020-м сделали исключение. 29-летнему полузащитнику предложили контракт сразу на 4 года с зарплатой на уровне Салаха, Мане и Ван Дейка. Клопп сразу же объяснил почему – благодаря Алькантаре команда станет более непредсказуемой. Чуть подробнее тезис развил ассистент Пеп Лейндерс:

«Соперники приспосабливаются, другие команды пытаются сломать наш план на игру. Очень важно оставаться непредсказуемыми. В нашем случае это означает, что игрок на любой позиции может выдать последний пас или ускорить игру. Тиаго делает это для нас».

Для испанца это тоже был серьезный риск: он уходил из клуба, в котором выступал долго и был одним из важнейших игроков. «Бавария» только что победила в Лиге чемпионов. Алькантару очень хотело сохранить руководство. В итоге в Мюнхене пошли навстречу желанию игрока.

«Когда все детали трансфера уже согласовали, Тиаго дождался меня на парковке, – рассказывал Карл-Хайнц Румменигге. – Он обнял меня, плакал пять минут и благодарил за то, что ему дали эту возможность».

«Бавария» не заламывала цену – ключевого полузащитника отдали за 22 млн евро, просто копейки. Для сравнения, в то же окно «Арсенал» купил Томаса Парти за 50 млн.

Проблемы первого сезона преувеличены: Тиаго мешали травмы (и свои, и партнеров)

Болельщики «Ливерпуля» были в предвкушении: впервые за долгое время в команду едет готовая звезда, победитель Лиги чемпионов. Для Тиаго сразу же придумали собственную песню, хотя футболист не провел ни одной игры за клуб.

Дебют тоже получился великолепным: Клопп выпустил Алькантару на второй тайм против «Челси» (который играл вдесятером) – Тиаго быстро забрал себе все нити игры. За один тайм полузащитник сделал 74 паса (у лучшего по этому показателю Ван Дейка – 82 передачи за полный матч). Яркое начало подогрело ожидания фанатов.

Но Тиаго не прошел предсезонку с командой – для понимания системы Клоппа это очень важный момент. И после матча с «Челси» у испанца начались неприятности. Сначала он подхватил ковид, а потом его надолго сломали в матче с «Эвертоном».

Вернулся Тиаго уже под Новый год, но в совсем другую команду: «Ливерпуль» ослабили травмы основных защитников, а Клопп латал состав как мог. Проблемы в обороне разрушили существующую игровую структуру – это тоже не помогло встраиванию Алькантары в систему. Не хватало постоянства во всех смыслах. Отрезка из матчей без травм и стабильности внутри матчей, которую можно нащупать только постоянно играя – желательно играя с одними и теми же партнерами.

Уже зимой только-только вернувшегося в состав полузащитника раскритиковали легенды клуба Дитмар Хаманн и Джон Барнс. Оба говорили о том, что Тиаго тормозит игру команды – из-за этого страдает атакующая тройка.

«Тиаго не подходит стилю «Ливерпуля» – он замедляет игру, ему нравится возиться с мячом. В команде уже есть полузащитники, которые менее одаренные технически, но зато играют быстрее», – говорил Хаманн.

Кстати, проблему замедления игры заметил и Невилл, но он тогда сказал, что весь «Ливерпуль» стал в целом играть аккуратнее и надежнее из-за новых сочетаний в обороне, поэтому в этом виноват не только Алькантара. К концу сезона, когда состав более-менее устаканился, Тиаго стал основным и помог команде забраться в зону Лиги чемпионов.

«У Тиаго была одна проблема – он был травмирован. И это началось с игры против «Эвертона», – говорил Клопп уже в апреле-2022. – Это очень помешало. Эксперты считают, что он не подходит нашему футболу? Тогда хорошо, что не они принимают решения.

Мы бы не подписали его, если бы не видели, как он может нам помочь. Что еще важнее, сам Тиаго понимал, как мы играем. И он знал, как встроиться в нашу систему».

Проблема с травмами умножилась на конструкцию полузащиты в прошлом сезоне. Она не была адаптирована под игрока типажа Тиаго. Основным все еще было сочетание из статичного Фабиньо и двух динамичных полузащитников Хендерсона и Вейналдума. Летом Клопп вполне умышленно перестроил механизмы игры в центре поля, отчего выиграл не только Тиаго, но и, например, близкий к нему по стилю Наби Кейта. Раньше полузащитники такого типа не чувствовали себя по-настоящему комфортно в «Ливерпуле», лишь эпизодически показывая лучшие качества.

Итого можно выделить два направления прогресса:

• Отсутствие травм и регулярность игры в стартовом составе. Постоянство помогло нащупать нужный ритм и связи с партнерами.

О важности этого аспекта по итогам прошлого сезона откровенно говорил сам испанец: «Я начинал прошлый сезон с болью в подколенном сухожилии. Даже когда выходил на поле, она мне мешала. Не было этапа, когда я был бы полностью-полностью здоров, а в конце сезона стал ощущать ее все больше и больше. В некоторых эпизоды был вообще не способен на спринты и на некоторые другие вещи».

Для полузащитников «Ливерпуля» важен объем работы без мяча. Хотя в этом сезоне Тиаго в первую очередь хвалят за игру в пас, он категорически полезен и в прессинге. Он мощно прессинговал в «Баварии» и старался в первый год в АПЛ, но во многих эпизодах банально не успевал физически. Косвенным отражением прогресса в этом направлении служит статистика фолов – в первый год испанец фолил 2,52 раза на 90 минут; теперь – 1,46. Он чаще успевает и реже использует этот инструмент.

• Наличие постоянных партнеров и связка конкретно с Фабиньо. В первый год из-за травм Алькантары и необходимости использовать Фабиньо в качестве центрального защитника они редко играли вместе в центре поля. Сейчас же построили одну из лучших связок планеты.

Тиаго помогает связка с Фабиньо – она похожа на его взаимодействие с Киммихом в «Баварии»

В этом сезоне команда Клоппа выиграла все матчи, кроме одного (ничья с «Сити»), в которых стартовала связка Тиаго/Фабиньо. Общие показатели с ними в старте тоже значительно выше средних результатов «Ливерпуля». При том, что средние ливерпульские результаты – это вполне чемпионский ритм:

Формально «Ливерпуль» играет 4-3-3, но неудивительно, что про Фабиньо и Тиаго все равно говорят как про связку. Теперь у «Ливерпуля» более нацеленная на контроль полузащита. Динамичная роль только у Хендерсона, а два других полузащитника разбивают чужой прессинг и продвигают мяч.

Такая динамика удобна и Тиаго, и Фабиньо, учитывая условия, в которых они блистали в предыдущих клубах. Тиаго составлял выдающийся дуэт с Йозуа Киммихом в баварских 4-2-3-1, а Фабиньо блистал в «Монако» при схеме 4-4-2 или 4-2-3-1 (обе формации предполагают пару в опорной зоне). Они могут играть иначе, но такое построение выжимает из них максимум.

«Ливерпуль» не использует его в чистом виде, но, если смотреть не на роли при прессинге, а на динамику игры в атаке, то механизмы весьма похожие. Средняя позиция Тиаго всегда ближе к Фабиньо – и они весьма похожи на связку в 4-2-3-1. Разница лишь в том, что Хендерсон, оставляя центр поля, идет не в зону десятки, а нагружает правый фланг. Зона десятки нагружается через опускания нападающих. То есть выше динамика отличается, но Фабиньо и Тиаго могут спокойно делать хорошо знакомую работу.

Роли в рамках взаимодействия с Фабиньо правда похожи на баварскую связку с Киммихом. Два интеллектуальных полузащитника с хорошим пасом читают прессинг соперника, а потом разрушают его. Иногда за мячом к центральным защитникам опускается Фабиньо, а в иных встречах – Тиаго. Иногда оба остаются на своих позициях в опорной и задают ритм оттуда. Общая черта – умение завоевывать контроль и разбивать чужое давление. Конкретные ответы отличаются от матча к матчу.

Сейчас Тиаго – идеальный полузащитник для «Ливерпуля». В восторге вообще все

Адаптации Тиаго помогло и наличие Фабиньо, и общая трансформация полузащиты «Ливерпуля». Теперь она предполагает наличие статичного полузащитника-плеймейкера рядом с опорником Фабиньо.

Теперь у «Ливерпуля» при построении атак два треугольника – справа Трент-Хендерсон-Салах с постоянной сменой ролей; а слева Тиаго-Робертсон-Мане (Диас), где роли более постоянные, но максимально подходящие каждому из них. Тиаго сильно выиграл от построения описанных связей – пара с Фабиньо и участие в треугольнике левого фланга в роли плеймейкера.

«У Тиаго есть необычайный дар успокаивать игру в правильные моменты. У него просто сенсационное видение поля. Я тоже часто видел в матчах хорошие направления развития атак, но не обладал талантом, чтобы их использовать. У него, слава Богу, таланта предостаточно. Наслаждаюсь его игрой», – восторгался Клопп.

Болельщики тоже в восторге: гол испанца в ворота «Порту» признали вторым лучшим на групповом этапе Лиги чемпионов (больше проголосовали только за мяч Месси), а видео со скиллами Тиаго с разминки перед «Юнайтед» собрало 1 млн лайков в инстаграме.

Если переводить великолепие Тиаго в один простой и понятный показатель, им могут быть продвигающие передачи. Тут Алькантара лучший в АПЛ и второй после Месси в топовых лигах. При этом нужно держать в уме, что Лео свои цифры выдает в более слабой лиге и в команде, где у него полная свобода. Тиаго же действует с большим уровнем сопротивления и в рамках структуры.

Этим гений Тиаго не ограничивается. Это лишь самый яркий компонент. Обладая описанным Клоппом даром успокаивать игру в нужные моменты, он в числе прочего лучше всего ее взрывает (тоже в правильные моменты, учитывая количество продвижений). «Тиаго с необычной легкостью соединяет партнеров в единое целое, делая жизнь каждого из них проще. Он буквально думает за тебя», – описывал Хаби Алонсо.

«Я и раньше считал Тиаго одним из лучших полузащитников мира, но сейчас, учитывая его уровень, учитывая его игру конкретно против топовых соперников, учитывая его стабильность, я считаю его именно лучшим полузащитником планеты», – вердикт другой ливерпульской легенды Дирка Кюйта.

Возможно, еще более показателен комплимент от соперника. Рубен Невеш из «Вулверхэмптона» назвал Тиаго самым трудным оппонентом: «Играть против Тиаго было труднее, чем против кого-либо еще. Он невероятно умен. При этом сочетает выдающиеся технические качества с физическими».

Невольно он описал портрет идеального полузащитника «Ливерпуля». Тиаго приходил с бэкграундом баварского прессинга, поэтому нисколько не затерялся в игре Клоппа без мяча, при этом вывел на новый уровень игру в центре поля с мячом.

Фото: REUTERS/PHIL NOBLE; globallookpress.com/Han Yan, Darren Staples, Terry Donnelly