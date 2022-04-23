Лучшие годы Эриксена прошли в «Тоттенхэме». Сегодня Кристиан впервые сыграет против него

На вечерний слот субботы английская Премьер-лига вынесла игру «Брентфорда» и «Тоттенхэма». Вряд ли этот матч был бы сильно интересен кому-то кроме болельщиков этих команд (и их прямых конкурентов) – если бы не Кристиан Эриксен.

Датчанин впервые сыграет против клуба, которому отдал 7 лет карьеры и в котором стал звездой. Вспоминаем, как это было.

Пришел в «Тоттенхэм» на деньги от Бэйла и стал самым успешным трансфером

«Кристиан проинформировал нас, что не хочет подписывать новый контракт сейчас. Я думаю, что он и его агент хотят увидеть возможности, которые откроются перед ними этим летом», – говорил спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс в феврале 2013-го.

Эриксена с ранних лет связывали с большими клубами. Юрген Клопп как-то признавался, что им пришлось выбирать между Эриксеном, Де Брюйне и Мхитаряном – и «Дортмунд» остановился на Генрихе.

Когда Кристиан решил, что пора двигаться дальше, он очень четко обозначил цель – чемпионаты Англии, Италии или Испании. Весной 2013-го главными фаворитами стали «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Овермарс говорил, что скауты «Ливерпуля» постоянно посещали матчи «Аякса».

Но 30 августа о подписании Эриксена объявил «Тоттенхэм» – за 11,5 млн фунтов. Датчанин стал одним из семи игроков, которые пришли вместо улетевшего в Мадрид Гарета Бэйла. Из всей семерки дольше Эриксена в клубе пробыл только Эрик Ламела, но Крис однозначно стал самым успешным.

Повторил достижение Бекхэма

Первый сезон Эриксена в «Тоттенхэме» пришелся на провальный проект Виллаш-Боаша. Португалец не справился с потерей Бэйла, зимой был отправлен в отставку, а ему на смену пришел Тим Шервуд. Кристиан описывал время под руководством Виллаш-Боаша как тяжелое, но датчанин не затерялся. Эриксен комфортно чувствовал себя в английском футболе, находя свободное пространство между линиями, откуда мог творить. В первом же сезоне Крис с 7 голами и 8 ассистами стал игроком года по версии болельщиков.

Летом 2014-го случилось то, что направило «Тоттенхэм» в нужном направлении и очень помогло Эриксену – команду возглавил Маурисио Почеттино.

Парадокс Эриксена в системе Почеттино: болельщики в основном запомнили его как десятку, хотя чаще всего он играл с фланга (десяткой в схеме 4-2-3-1 был Деле Алли). Это не только свойства человеческой памяти, но и особенности манеры Кристиана. В каком-то смысле он переизобрел роль старомодной десятки под современный футбол – более работящая (у Поча иначе нельзя), менее предсказуемая (так как приходит в чужую опорную, а не находится там всегда), но с традиционным изяществом.

Еще играя за «Аякс», Эриксен изумлялся, как много английские команды оставляют пространства в опорной зоне. «В Англии играют через дальние передачи и подборы. Наш стиль заключается в игре между линиями – против английских команд нам играть даже проще», – делился датчанин в интервью The Guardian в 2012-м.

Эриксену обязательно припомнили бы дерзкие слова – вот только он подтверждал свою гипотезу на практике семь сезонов. С легкостью находил и использовал пространство в опорной зоне английских команд, вне зависимости от стартовой позиции.

«Я никогда не буду тем, кто обыграет 20 соперников на фланге. Я парень, который разрезает оборону тонким пасом, строит атаки и созидает на чужой половине поля. Сильнее всех восхищаюсь Андресом Иньестой. Он играет в фантастической манере», – объяснял Эриксен.

Фишка в том, что Кристиану было совсем неважно, с какой позиции приходить в чужую опорную, чтобы творить. Его позиция – не место на поле, а поиск пространства. Эриксен доказал, что заниматься этой работой можно с любой стартовой позиции. При этом был важнейшей частью прессинг-системы Почеттино: «В рамках стиля «Тоттенхэма» необходимо, чтобы прессинговал каждый. Трудно просто прогуливаться в стороне. Раньше «десятки» могли расслабиться. Не думаю, что сейчас это возможно».

Так механизм описывал сам Почеттино: «Когда мы с мячом, их связка с Деле Алли работает изумительно. У нас сразу две мобильные «десятки», которые меняются позициями не только между собой, но и с другими игроками, которые делают рывок в штрафную или смещаются с центра во фланг. Оба понимают гибкость системы. Если нужно, Кристиан опускается, чтобы начинать атаки из глубины».

«Когда у нас мяч, то у меня больше всего свободы в команде. Я помогаю там, где есть свободное пространство», – добавлял Эриксен. Первый сезон Почеттино Эриксен закончил с 10 голами и 2 голевыми передачами. После этого четыре сезона подряд Кристиан делал 10 и более ассистов. Такое до него в АПЛ удавалось только одному игроку – Дэвиду Бекхэму.

Эриксен дважды признавался болельщиками игроком года в «Тоттенхэме» (2013/14 и 2016/17). Чаще эту награду выигрывал только Робби Кин (3). В период с 2013 по 2018 год Эриксен 5 раз признавался игроком года в Дании. Только в 2016 году, в чемпионский год «Лестера», смог вклиниться Каспер Шмейхель.

За это время «Тоттенхэм» стал постоянным участником Лиги чемпионов, был вторым и третьим в АПЛ, побил свой очковый рекорд (86), доходил до финалов Кубка Лиги и Лиги чемпионов, дважды до полуфиналов Кубка Англии. Трофей взять так и не получилось, но команда Почеттино была к этому максимально близка.

В сезоне-2018/19 Почеттино, чтобы решить проблемы с составом, стал чаще обращаться к новой схеме – 4-4-2 ромб. В такой формации десяткой оставался Деле, а Эриксен располагался глубже, чем обычно. «Тоттенхэм» смог дойти до финала Лиги чемпионов – в том розыгрыше всем запомнились невероятные матчи с «Манчестер Сити» и «Аяксом», хет-три Лукаса, голы Сона. Но без голов Эриксена на групповом этапе ничего бы не было. Именно мячи Криса «Интеру» помогли обойти итальянцев в группе по личным встречам.

Уход из «Тоттенхэма» смазал впечатление

История расставания с «Тоттенхэмом» напоминает то, как Кристиан уходил из «Аякса». У Эриксена оставался один год по контракту, а после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» Кристиан сказал, что пора сделать следующий шаг: «Думаю, сейчас я на том этапе карьеры, когда хочу попробовать что-нибудь новое. Я очень ценю то, что пережил в «Тоттенхэме», не было никакого негатива. Но я бы хотел чего-то нового. Надеюсь, летом все прояснится. Таков план. В футболе не предугадаешь, когда все станет известно. Это может произойти когда угодно.

Все хотят, чтобы это произошло как можно скорее, но в таких делах требуется время. Все зависит от Дэниэла Леви. И должен быть интерес другого клуба. Или же я должен буду сесть за стол переговоров и согласовать новый контракт. Что касается разговоров о «Реале», то это бы было шагом вперед. Но для этого «Реал» должен обратиться к «Тоттенхэму» и сказать, что заинтересован во мне. Насколько я знаю, этого пока не произошло».

Сага слишком затянулась, и это сильно сказалось на восприятии болельщиков. Интерес к Эриксену от грандов так и не материализовался в конкретные предложения, Дэвид Орнштейн писал, что с реальным предложением на «шпор» выходил только «МЮ». Вариант не понравился самому Эриксену. Новый контракт Кристиан тоже так и не подписал.

Партнеры и тренеры хвалили Эриксена за профессионализм, но Почеттино хотел определенности с составом, а сменивший его Моуринью признавался, что это явно не лучшая версия Эриксена. Кристиану действительно очень не хватало стабильности. Он мог выходом на замену перевернуть матч, как было на старте сезона с «Астон Виллой», а мог стать лидером по потерям, как в лигочемпионский игре с «Олимпиакосом». В последних матчах за «Тоттенхэм» Криса освистывали болельщики. Но он все равно оставался важным игроком, Эриксена непременно выпускали на большие матчи.

Проблема в том, что команда не могла играть в привычном стиле. В больших матчах 40% действий проходили на трети «шпор», и такой сценарий скорее подсвечивал слабые стороны Эриксена, чем раскрывал сильные. При этом обойтись без датчанина было нельзя. При Моуринью Крис тоже чаще всего начинал матчи на скамейке, но его неизменно выпускали на поле, когда нужно было улучшить контроль. Без Эриксена команда просто не могла этого добиться.

Сага закончилась только зимой 2020 года: Эриксена все-таки продали в «Интер».

Прошло уже больше двух лет, но полностью заменить Криса ни индивидуально, ни командно «Тоттенхэм» не смог до сих пор.

Часть его функций по обострению перешли к Харри Кейну. Стиль «Тоттенхэма» претерпел значительные изменения: команда гораздо меньше владеет мячом, не так хорошо и менее интенсивно прессингует и значительно больше играет на пространстве. В такой игре Кейн отходит вглубь, на позицию десятки, получает мяч и запускает вертикальную передачу в освободившуюся зону на Сона. Парни уже побили рекорд АПЛ, а Конте отмечал уникальность Кейна: «Да, он невероятен в обеих фазах и когда забивает, и когда ассистирует. Это два игрока в одном, потому что он может быть десяткой или девяткой – и ничего не поменяется».

Адаптировался в «Интере» несмотря на проблемы, а потом вернулся к тренеру которого знал по молодежке

«Интер» встретил Эриксена пышной презентацией в «Ла Скала», но адаптация проходила тяжело. Он долгое время не мог стать игроком основы. Уже год спустя Беппе Маротта и Пьеро Аузилио говорили, что «Интер» готов расстаться с Эриксеном. Предложений снова не последовало, но в последние полгода Эриксен освоился и признавался, что они с Конте стали лучше понимать друг друга:

«Я не знаю, новый ли это Эриксен или старый, который играет чуть больше. В нынешней системе я играю немного ниже, поэтому больше участвую в оборонительной работе. Я должен быть готов к отборам и возврату мяча. Обычно я играл выше, и мне пришлось адаптироваться. Я постепенно учился и теперь хорошо знаю, как мне нужно играть. Я здесь уже год, и каждый день мы делаем то, что от нас требует тренер. Нам с Конте пришлось узнать друг друга получше. Теперь он знает меня, а я лучше знаю его. Так легче понять, как играть в определенных матчах».

После драмы на Евро вернуться в «Интер» не было возможности, в Италии нельзя играть с кардиостимуляторами. Сначала Эриксен тренировался с резервной командой «Аякса» – а потом вернулся в АПЛ. Причины возвращения в Англию и переход в «Брентфорд» раскрыл Томас Франк, который работал с Эриксеном в юношеской сборной Дании (U-17):

«Думаю, в сложившейся ситуации естественно, что большие клубы не были готовы пойти на такой риск и дать ему шанс. Кристиан знал об этом и выбрал то, что ему знакомо: Премьер-лига, Лондон, клуб, в котором он уже знает нескольких партнеров, у него есть связь со мной. Я не чувствовал, что должен убеждать его, как обычно делаю с другими игроками. Просто объяснил, как у нас обстоят дела, и подумал, что ему это понравится».

Делает «Брентфорд» качественнее и разнообразнее

На старте сезона Франк стабильно играл по схеме 3-5-2, а во второй половине стал пробовать 4-3-3 и при необходимости переключался между схемами. Наглядный пример – переход на 3-5-2 против «Челси». Против «Тоттенхэма» такой ход может иметь смысл.

При Конте «шпоры» проиграли 6 матчей в АПЛ. Два из них – против «Челси» и «МЮ», четыре других против андердогов – «Саутгемптона», «Вулверхэмптона», «Бернли» и «Брайтона». Все команды из второй группы в той или иной степени использовали тройку центральных защитников, действовали максимально плотно и не позволяли «Тоттенхэму» перегружать последнюю линию. Против хорошо организованных команд, которые не оставляют пространства и используют тройку защитников, у «Тоттенхэма» неизменно возникают проблемы. Команда не может достаточно быстро двигать мяч, что не раз подчеркивал Конте.

Уточнение: на дистанции сезона Франк часто использовал Серхи Каноса, но в последених матчах он сначала переместился в запас, а затем получил травму. В игре против «Уотфорда» травму получил Пиннок, так что против «Тоттенхэма», возможно, вместо него выйдет Мадс Бек Соренсен.

Стиль игры «Брентфорда» хорошо описал Гвардиола. «Манчестер Сити» дважды в этом сезоне обыграл команду Франка, но оба раза она удостоилась комплиментов от Пепа: «Они высоко прессингуют, что усложняет нам билд-ап. После этого они обороняются глубоко, и это невероятно сложно, так как соперник очень хорошо организован. Не можешь войти в штрафную, потому что они не оставляют пространства. Другие команды приезжают сюда и испытывают проблемы. Как много моментов они создают с угловых и аутов».

На старте сезона «Брентфорд» удивил качеством игры для новичка АПЛ и запомнился мощными матчами против топ-команд: устроили яркую перестрелку с «Ливерпулем», где не уступили ни по счету (3:3), ни по качеству моментов, ни по качеству игры. Проиграли «Челси», но устроили мощнейший штурм в конце: 15-0 по ударам в последние 20 минут, «Челси» вытащили Менди, Чалоба и каркас ворот (дважды). Потом был спад, связанный с травмами ключевых игроков. В последних 6 матчах у «Брентфорда» 5 побед. Это не случайность. Франк как раз попробовал новую схему, в состав вернулись Давид Райя, Айван Тоуни – и в старте начал играть Кристиан Эриксен.

И в 3-5-2, и в 4-3-3 у «Брентфорда» неизменна тройка центральных полузащитников. Витали Янельт и Кристиан Нергор – стабильные игроки основы. Постоянного партнера у них не было в том числе из-за травм, но с приходом Эриксена позиция оказалась закрыта.

Датчанин сразу стал центром притяжения мяча и сделал «Брентфорд» более гибким, разнообразным и опасным. «Вы всегда можете отдать мяч Эриксену, и он найдет решение», – сказал Франк после уверенной победы над «Челси» на «Стэмфорд Бридж». Эриксен уже лидер команды по действиям с мячом и количеству передач.

Пока Эриксен очень мало сыграл (всего 489 минут), его показатели еще изменятся, но Кристиан сразу стал ключевым игроком, и у нас есть основания предполагать, что он сохранит продуктивность. Эриксен остается одним из умнейших игроков Премьер-лиги, ему не нужно адаптироваться к команде и лиге, он хорошо знает тренера и партнеров, по-прежнему проделывает большой объем и вырезает умнейшие передачи.

Крис отлично вписался, никаких стилевых сложностей тоже не видно. Он наверняка останется самым вовлеченным игроком «Брентфорда», потому что других игроков такого уровня и с такими качествами у Франка нет: «Для меня это не было риском. Я был уверен, что он может помочь нам и может стать лучшим трансфером в истории «Брентфорда». Это не травма, это проблема с сердцем, так что он не потерял скорость или какие-то свои качества. Это был ментальный вопрос, но он закрылся в тот момент, когда было принято решение, что Кристиан хочет играть».

Эриксен действует в более глубокой позиции, чем большую часть карьеры. Ему помогает опыт позднего Почеттино (в сезоне-2018/19 Эриксен играл глубже в схеме с ромбом) и у Конте в «Интере». Кристиан задает темп и направляет атаки, не только управляет игрой команды, но и лучше остальных обостряет. Он первый по передачам под удар, xA/90, xG+xA/90 без учета пенальти. По xG/90 выше показатели только у группы нападения: Тоуни, Мбемо, Висса.

Разумеется Эриксен сразу же стал основным исполнителем стандартов (не считая пенальти и аутов), а в арсенале у него остаются еще и дальние удары. «Брентфорд» реже остальных в АПЛ обращается к ударам из-за штрафной (28%), но Эриксен один из немногих, кто имеет на это право. Начиная с сезона-2013/14 он в каждом сезоне забивал из-за штрафной со стандартов и с игры, с правой и левой. За это время Крис забил 26 таких голов. Больше в топ-5 лигах только у Чалханоглу и Месси.

При этом Франк считает, что Эриксен может стать еще лучше. После игры с «Бернли», где Эриксен отметился голевой передачей и вывел Тоуни один на один (привело к пенальти и удалению Коллинза), тренер «Брентфорда» сказал: «Это был качественный кросс от Эриксена и блестящая игра головой от Айвана. Мы видели, как подобные вещи проворачивают против нас несколько раз в сезоне, но в этот раз мы показали класс. Кристиану еще многое предстоит сделать. Возможно, не 10 топ-кроссов за игру, но больше обострений в важные моменты. Сейчас он на хорошем уровне, но последний шаг займет некоторое время».

Игра Эриксена в «Брентфорде» уже позволила ему вернуться в сборную Дании.

Конте хочет его вернуть в «Тоттенхэм», но Эриксен начнет с переговоров с «Брентфордом»

Конте в январе говорил, что для Эриксена двери всегда открыты, а в феврале добавил: «Эриксен – часть истории «Тоттенхэма», и его возвращение может быть хорошей возможностью для меня, него и клуба».

Воссоединение Эриксена и Конте в «Тоттенхэме» может вызывать сомнения из-за опыта Криса в «Интере». Но, во-первых, Эриксен все же адаптировался. Во-вторых, ситуация в «Тоттенхэме» и «Интере» сильно отличается. Конте говорил, что ему нужны опытные футболисты и игроки в центр поля. Очевидно, что клуб летом будет продавать Ло Чельсо и Ндомбеле. У Конте остается всего 4 игрока на эти позиции: Бентанкур, Хейберг, Уинкс и Скипп. Травма Скиппа в концовке сезона оставила клуб в непростой ситуации.

Фабрицио Романо сказал, что Эриксен определится в конце сезона, но сперва поговорит с «Брентфордом» из уважения к клубу. Сейчас у Кристиана контракт на полгода. Изначально The Athletic писал, что будет опция продления на год, но в итоге ее убрали, так что если Эриксен не продлит контракт, то станет свободным агентом.

Сегодня он встречается с клубом, в котором провел 6,5 лет, став одним из самых ярких созидателей, и тренером, с которым стал чемпионом. Они наверняка будут рады видеть друг друга, но с футбольной точки зрения наверняка доставят друг другу проблемы: «Тоттенхэм» очень хочет в четверку – а у «Брентфорда» есть Эриксен.

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Фото: REUTERS/IAN WALTON, ANDREW COULDRIDGE; globallookpress.com/Massimo Paolone/Lapresse, Wang Lili, Mark D Fuller