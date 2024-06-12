Уникальная страсть Испании – сборные регионов. Что за дивный параллельный мир?

Не только Каталония.

Испания настолько децентрализована, что некоторые регионы хотят не просто автономности, а с особой любовью относятся к своим локальным сборным.

В весеннюю паузе на сборные мелькнула крайне непривычная афиша: Уругвай – Страна Басков. Да, вполне топовая южноамериканская сборная приехала играть с региональной, а не национальной командой. К тому же тренер Марсело Бьелса привез основной состав, сыграли 1:1.

Бильбао в этом сезоне – вообще под особым вниманием. К ярким каталонским сезонам все давно привыкли (хотя сейчас там блещет еще и «Жирона»), а вот трофей в Стране Басков – явление редкое. Повод праздновать на легендарной лодке.

Баски феерят и в основной сборной: тренер Испании Луис де ла Фуэнте привез на Евро-2024 аж восемь игроков из этого региона – плюс защитника Эмерика Лапорта с баскскими корнями. Никогда Страна Басков не поставляла главной сборной столько футболистов за один раз – треть от общего количества!

Кроме басков недавно заявила о себе сборная Галисии: 31 мая провела матч против Панамы, готовящейся к Кубку Америки-2024. Влетела 0:2, пропустив оба в первом тайме, хотя могла сокращать отставание (гол отменили из-за офсайда).

Но откуда вообще в Испании такая любовь? Про сборную Каталонии мы, допустим, слышим чаще остальных – но все это намного шире.

Бьелса вернулся в Бильбао, где творил магию с «Атлетиком». Матч превратился в скандал из-за спора с заменами

В прошлый раз баски собирались три с половиной года назад – в ноябре 2020-го обыграли Коста-Рику (2:1). Соперник статуснее приехал благодаря взаимной любви с Марсело Бьелсой.

Тренер – легенда «Атлетика», его любят и за строительство гиператакующей команды, и за выходы в финалы Лиги Европы, Кубка Испании. Аргентинец называл в разговоре с El País самым важным подарком в жизни, что на последнем домашнем матча в 2013-м фанаты скандировали «Бьелса, оставайся». Сейчас, через 11 лет, трибуны «Сан-Мамеса» снова встретили Бьелсу овацией.

Марсело привез почти всю основу: Мануэль Угарте, Матиас Весино, Джорджиан де Арраскаэта, Родриго Бентанкур. Только недолеченного Рональда Араухо решил поберечь. Главным у басков был тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате, он тоже взял сильнейших из доступных.

Закончилось скандалом: Бьелса злился на разное количество замен. Уругвай сделал пять, как в обычном официальном матче, а Страна Басков поменяла аж девять игроков: заиграли всех запасных. Марсело еще во время матча возмутился, когда соперник хотел заменить в перерыве шестерых (ограничились тремя). Чтобы сделать последние три замены, тренер басков отдельно просил разрешения у Бьелсы!

В итоге Марсело так расстроился, что после матча побрел в подтрибунку, никого не поблагодарив за игру, а Аррасате сожалел о нечеткой предматчевой договоренности по формату.

Вот настолько тут важен был не только сам факт товарищеского матча, но и результат.

В Испании очень следят за сборными автономий. Некоторым больше ста лет, а крупнейший разгром – 11:1 от Страны Басков

Такие команды – отдельная испанская страсть. Сборные номинально или активно существуют во всех регионах страны, в трех были и женские версии! А в начале XX века даже создавали комбинированную команду : объединялись баски и кантабрийцы.

При этом в международных матчах с настоящими сборными в последние 15 лет участвуют только Страна Басков, Каталония и Галисия.

Вот такая обширная география.

Сборные существуют чуть ли не с появления футбола в стране. Старейшая – сборная Каталонии: ей больше ста лет! Первый матч сыграли против Франции в феврале 1912-го. Тогда влетели 0:7, это один из двух худших исходов в истории (в 1924-м с таким же счетом сгорели Испании).

Самая молодая – сборная Эстремадуры, появившаяся в 2007-м и сыгравшая всего два международных матча. Дальше по молодости сборная Мурсии (2005-й, пять матчей), и Наварры (2003-й, три), обе неактивны с 2011-го.

В спектре соперников максимум разнообразия: встречались и с клубами, преимущественно европейскими, а Андалусия пару раз пускалась в эксперименты. В 1998-м обыграли 2:0 сборную иностранцев Ла Лиги, а в 2016-м выиграли 3:1 у сборной всей лиги в благотворительном матче!

Бывали и крупные победы против профессиональных сборных. Например, Андалусия в 2000-х громила 4:0 Китай и 4:1 Замбию, Каталония совсем недавно, в 2022-м, забила шесть Ямайке, а Канарские острова в 1996-м обыгрывали 5:1 Венесуэлу.

И это даже не весь список: за всю историю разгромов много, хотя большинство против сборных других испанских регионов. Но выделяется разнос Дании (11:1) от Страны Басков в 1937-м.

Пожалуй, один из самых необычных матчей провели в декабре 1926-го: команда Арагона сыграла ничью 1:1 с Испанией. А Андалусия встречалась с объединенной командой Израиля и Палестины в 2006-м: ее назвали «Командой мира». Испанцы тогда победили 3:1.

Еще одну игру наверняка вспомнят болельщики со стажем: в 1994-м Страна Басков победила в Бильбао 1:0 сборную России! В матче, кстати, поучаствовал нынешний тренер «Сосьедада» Иманоль Альгуасиль .

Выше товарищеских матчей никто прыгнуть не может: по регламенту ФИФА, в официальных могут участвовать либо представители независимого государства, либо обладатели разрешения от национальной федерации. Конечно, испанская федерация футбола на такое не пойдет.

В Испании выбирают лучшую из виртуальных сборных каждой автономии. Реальные команды сражаются за участие в Кубке регионов (там только любители)

Ежегодно Marca составляет виртуальные сборные из сильнейших игроков каждого региона по итогам календарного года и устраивает голосование среди читателей. Например, вот варианты за 2023-й .

Получается мощно: например, в сборной Андалусии (это Севилья, Малага, Гранада, Кадис и другие крупные провинции) уместились Серхио Рамос, Хесус Навас, Фабиан Руис, Гави, Браим Диас и Брайан Сарагоса.

Или сборная Каталонии: Давид Райя, Марк Кукурелья, Дани Ольмо, Жерар Морено и Ламин Ямаль.

Нынешняя сборная Страны Басков кардинально изменилась по сравнению с версией из декабря 2023-го: из того состава с Уругваем сыграли только Ариц Элустондо и Микель Весга (остальные уехали в сборную Испании либо готовятся к важным матчам).

В сборной Галисии (Виго, Ла-Корунья – главные города региона) могли бы быть Лукас Васкес, Анхелиньо, Брайс Мендес, Яго Аспас и Хоселу. Форвард «Реала» кстати, еще недавно был в забавных обстоятельствах: за реальную сборную Галисии у него было больше матчей, чем за взрослую Испанию. Он сыграл за галисийцев в 2016-м против Венесуэлы, а за главную национальную команду дебютировал только в 2023-м.

Галисия, кстати, один из лидеров Кубка регионов УЕФА . Этому турниру 25 лет, он не очень-то медийный, но на любительском уровне важный. В середине XX века существовал Любительский Кубок УЕФА, но провели лишь четыре розыгрыша с 1967-го по 1978-й.

Состав участников Кубка регионов за всю историю максимально разношерстный. Если брать только решающие матчи, там засветились и региональные команды – как Венето и Пьемонт (Италия), Бавария (Германия), Нижняя Силезия (Польша), Каталония, Галисия, Страна Басков, Кастилия и Леон (Испания), Олтения (Румыния), и команды городов – Белград, Мадрид, Брага, Загреб.

Была и смешанная команда двух провинций Ирландии: Мюнстер и Коннахт, она в финале-2017 проиграла Загребу 0:1. За шесть лет до того Мюнстер объединялся с другим регионом страны – Ленстером, решающий матч проигрывали 1:2 португальской Браге. Да-да, как и Бавария – без кавычек, потому что не клуб, а команда города/региона.

В Испании за выход на турнир проводят большие региональные отборы: например, в последней квалификации участвовали 19 команд, мартовский Финал четырех выиграл Арагон (главные города – Сарагоса и Уэска). Обыграли в национальном финале действующего обладателя Кубка регионов – Галисию.

Конечно, на таком уровне за региональные сборные не играют футболисты уровня Хоселу и даже Асьера Вильялибре – но испанский колорит все равно на месте.

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Фото: Gettyimages.ru /Juan Manuel Serrano Arce, David Ramos