Сафонов будет играть за «ПСЖ» в Spire – перчатках российского бренда. Их создали под Матвея

Не снимает почти год.

Проговорим еще раз: Матвей Сафонов – в «ПСЖ»! Подписался до 2029-го и влетел в топ-3 самых дорогих российских продаж из РПЛ.

Во Францию переедет не только он: Сафонов играет в перчатках от отечественного бренда Spire! Персональная разработка для Матвея.

Сафонов уже почти год в перчатках от Spire – носил даже в сборной России

C осени 2023-го Cафонов играет в индивидуальных перчатках от Spire – бренда бывшего вратаря медийного «Амкала» Евгения Спирякова.

Причем перчатки разрабатывали специально под Сафонова. В открытом письме Спиряков рассказал подробнее, здесь кратко освежим.

В 2019-м блогер снял челлендж с Матвеев, когда он еще выступал в дубле «Краснодара», и заодно предложил протестировать перчатки своего бренда. Матвей согласился. Спиряков выслал на пробу пару экземпляров, а в ответ получил подробный видеоотзыв на четыре с половиной минуты.

Спиряков экстренно доработал перчатки по новым требованиям и заказал несколько новых моделей по более высоким ценам, чем обычно – из-за срочности и небольшого количества.

Сафонов оценил, но остался с Puma Future: пообещал дождаться серийной модели перчаток от Spire. Однако не выдержал и перешел чуть раньше: в сентябре 2023-го надел на матч сборной России против Катара (1:1), а с октября играет только в них.

А теперь будет носить их в Париже!

В ПСЖ разрешат играть в своих перчатках?

Подождите. Если экипировщик клуба – Nike, то можно ли Сафонову играть в перчатках от Spire?

Отвечаем: судя по всему, да.

Например, нынешний основной голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма спокойно выходит в экипировке от adidas.

Ладно, вдруг суперзвездам можно – а что по другим вратарям? Запасной Кейлор Навас тоже носит свои перчатки – от бренда Sells.

А вот третий – Арнау Тенас – играет в Nike. Впрочем, это необязательно связано с техническим спонсором клуба, учитывая, в чем выходят Доннарумма и Навас.

Так было и раньше: например, Александр Летелье провел в чемпионате Франции-2022/23 всего 14 минут, и против «Клермона» в последнем туре сыграл в перчатках от Uhlsport.

Так что воля в выборе перчаток дается не только суперзвездам вроде Доннаруммы. Каких-то крупных споров, связанных с этим, не было.

В 2019-м «ПСЖ» продлил контракт с Nike аж до 2032 года, основной акцент все-таки сохраняется на футболках и другой экипировке – про конкретные требования по перчаткам не сообщается.

Теоретически, Сафонов в Париже может подписать личный контракт с тем же Nike. Похожая история была с Андреем Луниным в «Реале»: изначально он играл в перчатках украинского бренда Brave GK, но сменил их на adidas.

«Я не Puma, adidas и Nike, – рассказал Евгений Спиряков (создатель Spire) в свежем ролике. – Я не могу предложить полмиллиона фунтов или евро в год. Когда вратарь попадает на слух в большой команде, компании его хантят. Другой вопрос, мы со своей стороны постараемся обеспечить Матвею все, что мы можем. Если он захочет специальный цвет – мы сделаем. Если захочет специальный крой – мы сделаем».

Хорошие новости – на презентации в «ПСЖ» Сафонов появился в перчатках Spire.

Spire – личный бренд Спирякова. Его перчатки носит Акинфеев

Создатель Spire Евгений Спиряков рассказывал историю бренда в дебютном посте на Спортсе. Проживаем ее снова со слов самого Спирякова.

«Практически всю карьеру я совмещаю футбол и блогерство с работой предпринимателем. У меня есть магазин вратарской экипировки GNK Store.

Мы с моим другом Ромой Дмитриевым запустили его в апреле 2011-го. Сначала все было любительски: понемногу возили из Европы перчатки и продавали здесь. Рома – выпускник академии «Спартака», благодаря его связям мы нашли первых покупателей. В какой-то момент он забросил дело, и я подхватил бизнес.

Со временем магазин вырос, сейчас у нас продаются перчатки и вратарская экипировка разных брендов. Я даже блогерством начал заниматься ради того, чтобы раскрутить магазин. И, кажется, получилось. Среди клиентов GNK Store Серега Песьяков, Миша Кержаков, Саша Максименко, Антон Шунин. Вячеслав Малафеев покупал перчатки для сына. Андрюха Лунев дебютировал в РПЛ в перчатках из нашего магазина. Мотя Сафонов покупал вратарскую защиту.

В 2019-м я начал разрабатывать собственное производство, а в 2022-м выпустил первую партию под брендом Spire: лайфстайл-одежда и вратарские перчатки».

Сейчас среди клиентов топ-киперы РПЛ, в том числе уезжающий Сафонов. Главная актуальная звезда – Игорь Акинфеев. В сезоне-2022/23 в перчатках Спирякова играл Виталий Гудиев из «Химок», Денис Адамов из «Зенита» выходил в экипировке бренда на один из товарищеских матчей летом 2023-го.

Перчатки Spire уже мелькали за границей: их заказывал вратарь сборной Вьетнама и воспитанник «Динамо» Лев Данг, а также вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин.

К международному мини-десанту Spire теперь присоединился и Матвей Сафонов.

Сафонов сыграл за сборную в перчатках от Спирякова. Как это стало возможным?

Блог Евгения Спирякова на Спортсе

Фото: vk.com/fckrasnodar ; Gettyimages.ru /Justin Setterfield; Panoramic/Global Look Press ;