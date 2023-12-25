Конец совмещения: Кампуша убрали из «Сельты», остался только в «ПСЖ». Но и в Париже подвис

Им недовольны.

Луиш Кампуш покинул «Сельту». Он работал внешним спортивным советником с марта 2022-го.

Из-за масштабных перестановок после смены руководства галисийского клуба. С середины декабря у «Сельты» новый президент – после 17 лет работы клуб покинул Карлос Моуринью, пришла дочь Мариан, она и затеяла изменения.

Теперь Луиш работает только в «ПСЖ».

В «Сельте» Кампуш назначал знакомого тренера. И почти не участвовал в жизни клуба

Луиш Кампуш пришел в марте 2022-го: тогда он уже работал внешним спортивным советником в «Галатасарае». Однако Виго – особенный выбор для функционера: в детстве он часто приезжал туда с отцом. Родился в Эшпозенде на севере Португалии, оттуда чуть больше 120 километров до Виго – Sports.ru.

В самом начале возник вопрос, можно ли совмещать такие посты в нескольких клубах. Marca поясняла, что между «Сельтой» и «Галатасараем» не видели прямого конфликта интересов, в том числе на трансферном рынке, поэтому – допустимо.

Постоянно в Стамбуле и в Виго португалец не появлялся и сотрудничал по устоявшейся схеме: время от времени приезжал и проводил встречи с представителями клубов, а также просматривал несколько матчей первой команды и молодежки. Кроме того, он мог влиять и на выбор тренеров.

На себе это прочувствовал бывший тренер «Сельты» Эдуардо Коудет: аргентинца уволили в ноябре 2022-го, за решением стоял именно Кампуш.

Да, команда играла невнятно, портили впечатление провалы типа вылета из Кубка Испании от соперника из третьей лиги, но фактор отношений с Кампушем мог оказаться важнее. После прихода португальца тренер потерял прежнее влияние – например, в селекции. Коудет был недоволен – из-за этого накалились отношения с руководством.

Публично стороны говорили о доверии, президент Карлос Моуринью хвалил Коудета, но внутри, по данным испанских инсайдеров, сохранялось давление. Оно и привело к увольнению.

Команду принял знакомый Кампуша – португалец Карлуш Карвальял, не работавший после отставки из эмиратской «Аль-Вахды» в 2022-м. Причем постоянное руководство хотело сохранить Коудета до конца сезона или хотя бы до перерыва на ЧМ-2022, но спортивный советник продавил перестановку. Издание AS тогда сформулировало: «Моуринью отдал ключи от «Сельты» Кампушу».

Трансферы в период Кампуша тоже вызывают сомнения: началась текучка (в первое же окно подписали девятерых, ушли шестеро), с которыми Карлуш Карвальял так и не смог сработаться. Финишировал в трех очках от зоны вылета и покинул клуб.

Следующего тренера – Рафаэля Бенитеса – тоже привел Кампуш. Под него тоже закупились масштабно: восемь новичков за 26,7 млн евро. Правда, по-прежнему только борьба за выживание: «Сельта» – 18-я в Ла Лиге, у команды большие проблемы с голами. Все это и приговорило Кампуша.

Еще одна претензия к нему – чуть ли не нулевая вовлеченность в дела в галисийском клубе. По информации Marca, практически все время он посвящает работе в «ПСЖ». За последнее время Кампуш посетил лишь матч с «Жироной» в конце октября (0:1), а также дистанцировался от клубного руководства и даже Бенитеса, которого привел.

После него настолько вычищают пространство, что хотят убрать даже связанных с ним людей: например, спортивного координатора Хуана Карлоса Калеро. Президент Мариан Моуринью непреклонна: «Мы довольны им и его работой, но это человек Луиша».

В «ПСЖ» дела не лучше: руководил с бровки, ругался с игроками (тренер злился). Его критикует даже руководство

В Париже Кампуш высадился летом 2022-го: через несколько месяцев после начала сотрудничества с «Сельтой». В «ПСЖ» у него обширный функционал: и в чисто спортивных вопросах, и в менеджменте. Но и претензий много.

Португалец сразу менял тренера: после увольнения Маурисио Почеттино команду возглавил Кристоф Гальтье, с которым Кампуш пересекался в чемпионском «Лилле». Как и с одним из новичков Ренату Саншешем (всего летом приехали семь игроков).

Время от времени вспыхивали скандалы с участием Кампуша, превышавшего свои полномочия. Советник по спортивным вопросам после 1:3 от «Монако» в феврале 2023-го зашел в раздевалку и поругался с Маркиньосом и Неймаром. Звездный нападающий приложил в ответ на претензии: «Не тебе со мной разговаривать, ты не мой тренер».

Как раз тренер Кристоф Гальтье был в гневе от вмешательства Кампуша в дела команды – их отношения испортились. Сам Луиш обвинял Гальтье в критике его трансферной политики.

Вскоре после матча с «Монако» еще один скандал, уже с «Лиллем»: при счете 2:3 Кампуш спустился на бровку и начал раздавать игрокам указания. Да-да, одновременно с тренерским штабом. В концовке парижане вырвали победу благодаря мячам Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, а Кампуш побежал праздновать прямо перед четвертым арбитром. А потом зачем-то пошел разбираться с аргентинским журналистом.

В марте 2023-го ходили слухи об уходе Кампуша после сезона, но Фабрицио Романо опроверг и сказал, что португалец хочет выиграть ЛЧ с «ПСЖ». Летом тема опять всплыла, звучали конкретные фамилии на замену: например, Паоло Мальдини, но Кампуш удержался и тогда.

Кроме взбалмошности функционера продолжали критиковать за трансферы – даже руководство. А иностранные медиа называют его спортивное планирование «катастрофическим».

Во время летней трансферной эпопеи с Килианом Мбаппе начальник выступил против исключения нападающего из заявки на турне по Японии – клуб просто не послушал португальца и оставил Мбаппе в Париже. Тогда заговорили о потере Кампушем влияния на важнейшие решения.

Теперь «ПСЖ» – его единственная работа после ухода из «Сельты». Кажется, скоро может потерять и ее.

Фото: Satiro Sodr/Global Look Press