Высоцкий
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Вальверде отказал саудовцам ради «Реала». Мечтает стать капитаном

Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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А предлагали 100 млн.

Подробности о верности Федерико Вальверде мадридскому «Реалу» – его точно не соблазнить деньгами.

За Вальверде приходили летом и придут зимой. Он даже не думает никуда ехать

В начале ноября «Реал» продлил контракт с Федерико Вальверде до 2029-го. Отступные гигантские: 1 млрд евро – клуб опасался предложений из Саудовской Аравии, устроившей трансферный бум в летнее трансферное окно.

Как оказалось, за полузащитника можно не переживать. Летом 2023-го на него уже выходил неназванный саудовский клуб, который был готов заплатить мадридцам 100 млн евро. Легко представить, что условия личного контракта при готовности заплатить сотню за трансфер – тоже космос. За 25-летнюю актуальную звезду – само собой.

Но Федерико даже не рассматривал вариант с уходом из «Реала» – по информации Marca, он думает только о мадридском клубе.

Из Саудовской Аравии хотят вернуться к игроку зимой, хотя ответ наверняка будет идентичным.

«Моя мечта – стать капитаном». У клуба и Вальверде взаимная любовь

Карло Анчелотти и другие сотрудники «Реала» считают Вальверде прирожденным лидером и ключевым игроком. В сезоне-2023/24 Феде – второй по сыгранным минутам, больше лишь у Антонио Рюдигера.

Полузащитнику пришлось пережить непростые времена перед укреплением в этой роли.

В жизни, даже не только в футболе, происходило очень много разного. Самую сложную историю вы наверняка слышали. Пока Феде становился ключевым, (12+7 в сезоне-2022/23), жена игрока Мина Бонино переживала очень сложную беременность. Был серьезный риск, что второй ребенок пары не выживет.

В апреле 2023-го, после матча «Реал» – «Вильярреал» (2:3), дошло до стычки с полузащитником гостей Алексом Баэной, который пошутил про семью уругвайца. Вальверде ударил Баэну на парковке и посоветовал не трогать его семью. Про ту ситуацию Федерико даже написал колонку для The Players Tribune.

Несмотря на эти трудности, Вальверде продолжал прогрессировать на поле. Он рассказывал Relevo: «Никто не хочет проходить через подобное, однако бывают вещи гораздо хуже. Я должен быть благодарен, что у моей семьи и детей все хорошо, они здоровы. В личной жизни, как и в футболе, случаются взлеты и падения. Нужно быть зрелым, прорабатывать такие моменты и разговаривать с людьми, в которых нуждаешься».

Кроме клуба из Саудовской Аравии, переходом Феде интересовалась «Бавария», но ответ был таким же однозначным. В августе 2023-го уругваец признался в интервью Madridista Real: «В детстве можно мечтать о том, что ты будешь профессионально заниматься футболом, но я никогда не представлял, что смогу играть за лучший клуб мира. До сих пор бывают дни, когда я не могу поверить, что это реальность. И я каждый день благодарен, что могу приехать и тренироваться с «Мадридом» и с такими потрясающими товарищами по команде. Я играю с лучшими в мире в лучшем клубе мира, разве это не невероятно?»

Вальверде говорил, что не уйдет, пока не почувствует, что не может играть за «Реал» – или пока так не решит клуб. «Моя мечта – однажды стать капитаном «Реала». Это будет сумасшедшим ощущением для меня, прямо как в сборной Уругвая».

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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Gonzalo Arroyo Moreno

4 комментария
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Этот парень - пушка страшная, чтобы вы понимали - он не просто умудряется покрывать огромное пространство и делать работу за 2-3 человек на поле, это уже давно всем известно. Я заметил за эти годы, как он вырос в работе с мячом и сейчас очень не дурно его продвигает, длинные диагонали через все поле, в стиле Крооса или закидушки на Родриго/Винисиуса очень качественные, по разным метрикам Вальверде очень хорош в продвижении, это уже не просто игрок отобрал, отдай мяч Кроосу/Модричу, он и сам сообразит, учитывая сколько ему лет еще и какая у него сумашедшая физика и ментальность уверен, это будет следующий человек, которым будут также восхищаться в будущем, как ветеранами Мадрида прямо сейчас
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Однозначно, главный претендент на будущее капитанство!!!
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Достойнейший игрок. Мадриду сильно повезло с ним
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Парню 25, он одна из главных звёзд Мадрида и вероятно будущий кэп, было бы мега-странно, если бы согласился к саудовцам уехать. Деньги и через 8-10 лет можно на ком-то нарубить при большом желании.
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