Вальверде отказал саудовцам ради «Реала». Мечтает стать капитаном

А предлагали 100 млн.

Подробности о верности Федерико Вальверде мадридскому «Реалу» – его точно не соблазнить деньгами.

За Вальверде приходили летом и придут зимой. Он даже не думает никуда ехать

В начале ноября «Реал» продлил контракт с Федерико Вальверде до 2029-го. Отступные гигантские: 1 млрд евро – клуб опасался предложений из Саудовской Аравии, устроившей трансферный бум в летнее трансферное окно.

Как оказалось, за полузащитника можно не переживать. Летом 2023-го на него уже выходил неназванный саудовский клуб, который был готов заплатить мадридцам 100 млн евро. Легко представить, что условия личного контракта при готовности заплатить сотню за трансфер – тоже космос. За 25-летнюю актуальную звезду – само собой.

Но Федерико даже не рассматривал вариант с уходом из «Реала» – по информации Marca, он думает только о мадридском клубе .

Из Саудовской Аравии хотят вернуться к игроку зимой, хотя ответ наверняка будет идентичным.

«Моя мечта – стать капитаном». У клуба и Вальверде взаимная любовь

Карло Анчелотти и другие сотрудники «Реала» считают Вальверде прирожденным лидером и ключевым игроком. В сезоне-2023/24 Феде – второй по сыгранным минутам, больше лишь у Антонио Рюдигера.

Полузащитнику пришлось пережить непростые времена перед укреплением в этой роли.

В жизни, даже не только в футболе, происходило очень много разного. Самую сложную историю вы наверняка слышали. Пока Феде становился ключевым, (12+7 в сезоне-2022/23), жена игрока Мина Бонино переживала очень сложную беременность. Был серьезный риск, что второй ребенок пары не выживет .

В апреле 2023-го, после матча «Реал» – «Вильярреал» (2:3), дошло до стычки с полузащитником гостей Алексом Баэной, который пошутил про семью уругвайца. Вальверде ударил Баэну на парковке и посоветовал не трогать его семью. Про ту ситуацию Федерико даже написал колонку для The Players Tribune.

Несмотря на эти трудности, Вальверде продолжал прогрессировать на поле. Он рассказывал Relevo: «Никто не хочет проходить через подобное, однако бывают вещи гораздо хуже. Я должен быть благодарен, что у моей семьи и детей все хорошо, они здоровы. В личной жизни, как и в футболе, случаются взлеты и падения. Нужно быть зрелым, прорабатывать такие моменты и разговаривать с людьми, в которых нуждаешься».

Кроме клуба из Саудовской Аравии, переходом Феде интересовалась «Бавария», но ответ был таким же однозначным. В августе 2023-го уругваец признался в интервью Madridista Real: «В детстве можно мечтать о том, что ты будешь профессионально заниматься футболом, но я никогда не представлял, что смогу играть за лучший клуб мира. До сих пор бывают дни, когда я не могу поверить, что это реальность. И я каждый день благодарен, что могу приехать и тренироваться с «Мадридом» и с такими потрясающими товарищами по команде. Я играю с лучшими в мире в лучшем клубе мира, разве это не невероятно?»

Вальверде говорил, что не уйдет, пока не почувствует, что не может играть за «Реал» – или пока так не решит клуб. «Моя мечта – однажды стать капитаном «Реала» . Это будет сумасшедшим ощущением для меня, прямо как в сборной Уругвая».

Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Gonzalo Arroyo Moreno