«Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Cказал Хави до матча c «Шахтером» – а после переобулся

Похоже на мем.

«Барселона» уступила на выезде «Шахтеру» (0:1) и подпустила к себе «Порту».

Главный герой – Хави. И не из-за тактических идей, а из-за высказываний до и после матча. Похоже на мем 4:19 − 4:20.

Несколько фактов для осмысления.

● Только один из 12 ударов «Барселоны» долетел до створа ворот Дмитрия Ризныка − Гави после перерыва. Первый тайм и вовсе завершили с нулем.

● «Барса» в седьмой раз при Хави не смогла пробить в створ соперника до перерыва (во всех соревнованиях), причем в игре против «Шахтера« у них было меньше всего касаний в чужой штрафной − пять.

● Несмотря на колоссальный перевес во владении (68/32), «Барса» создала только один явный голевой момент (считает Opta) − у «Шахтера» шесть.

● «Барселона» впервые за 15 лет проиграла украинскому клубу в еврокубках. Прошлый раз это случилось в декабре 2008-го – тогда тоже выиграл «Шахтер», 3:2 на «Камп Ноу».

● Хави повторил антирекорд «Барселоны» по числу поражений в группах ЛЧ – теперь у него пять: три от «Баварии», одно от «Интера» и сейчас от «Шахтера».

● Специалист выиграл лишь семь из 20 еврокубковых матчей во главе «Барселоны»: пять в ЛЧ, два в Лиге Европы. В остальных матчах шесть ничьих и семь поражений.

● Еще и Роберт Левандовски не забил ни в одной из последних шести игр за «Барселону» во всех соревнованиях.

Абсолютный успех пока откладывается.

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press