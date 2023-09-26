Высоцкий
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«Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Cказал Хави до матча c «Шахтером» – а после переобулся

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Похоже на мем.

«Барселона» уступила на выезде «Шахтеру» (0:1) и подпустила к себе «Порту».

Главный герой – Хави. И не из-за тактических идей, а из-за высказываний до и после матча. Похоже на мем 4:19 − 4:20. 

Несколько фактов для осмысления.

● Только один из 12 ударов «Барселоны» долетел до створа ворот Дмитрия Ризныка − Гави после перерыва. Первый тайм и вовсе завершили с нулем.

● «Барса» в седьмой раз при Хави не смогла пробить в створ соперника до перерыва (во всех соревнованиях), причем в игре против «Шахтера« у них было меньше всего касаний в чужой штрафной − пять.

● Несмотря на колоссальный перевес во владении (68/32), «Барса» создала только один явный голевой момент (считает Opta) − у «Шахтера» шесть. 

● «Барселона» впервые за 15 лет проиграла украинскому клубу в еврокубках. Прошлый раз это случилось в декабре 2008-го – тогда тоже выиграл «Шахтер», 3:2 на «Камп Ноу».

● Хави повторил антирекорд «Барселоны» по числу поражений в группах ЛЧ – теперь у него пять: три от «Баварии», одно от «Интера» и сейчас от «Шахтера».

● Специалист выиграл лишь семь из 20 еврокубковых матчей во главе «Барселоны»: пять в ЛЧ, два в Лиге Европы. В остальных матчах шесть ничьих и семь поражений.

● Еще и Роберт Левандовски не забил ни в одной из последних шести игр за «Барселону» во всех соревнованиях. 

Абсолютный успех пока откладывается. 

«Шахтер» прибил «Барселону»! Причем по делу

Шахтер Украина – Барселона Испания 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
7 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 40 Сикан.
ШахтерРизнык, Гочолейшвили, Ракицкий, Бондарь, Матвиенко, Зубков, Степаненко (Назарина, 73), Крыськив, Судаков, Сикан (Келси, 62), Невертон (Швед, 90).
Барселонатер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Араухо, Алонсо (Бальде, 60), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Гави (Лопес, 81), Рафинья (Ямаль, 59), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.
Предупреждения:
Араухо (45), Невертон (90).

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

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