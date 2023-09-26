«Мы на полпути к возвращению великой «Барсы». Cказал Хави до матча c «Шахтером» – а после переобулся
Похоже на мем.
«Барселона» уступила на выезде «Шахтеру» (0:1) и подпустила к себе «Порту».
Главный герой – Хави. И не из-за тактических идей, а из-за высказываний до и после матча. Похоже на мем 4:19 − 4:20.
Несколько фактов для осмысления.
● Только один из 12 ударов «Барселоны» долетел до створа ворот Дмитрия Ризныка − Гави после перерыва. Первый тайм и вовсе завершили с нулем.
● «Барса» в седьмой раз при Хави не смогла пробить в створ соперника до перерыва (во всех соревнованиях), причем в игре против «Шахтера« у них было меньше всего касаний в чужой штрафной − пять.
● Несмотря на колоссальный перевес во владении (68/32), «Барса» создала только один явный голевой момент (считает Opta) − у «Шахтера» шесть.
● «Барселона» впервые за 15 лет проиграла украинскому клубу в еврокубках. Прошлый раз это случилось в декабре 2008-го – тогда тоже выиграл «Шахтер», 3:2 на «Камп Ноу».
● Хави повторил антирекорд «Барселоны» по числу поражений в группах ЛЧ – теперь у него пять: три от «Баварии», одно от «Интера» и сейчас от «Шахтера».
● Специалист выиграл лишь семь из 20 еврокубковых матчей во главе «Барселоны»: пять в ЛЧ, два в Лиге Европы. В остальных матчах шесть ничьих и семь поражений.
● Еще и Роберт Левандовски не забил ни в одной из последних шести игр за «Барселону» во всех соревнованиях.
Абсолютный успех пока откладывается.
«Шахтер» прибил «Барселону»! Причем по делу
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
- Гол:
- 1:0 – 40 Сикан.
-
Шахтер –
Ризнык, Гочолейшвили, Ракицкий, Бондарь, Матвиенко, Зубков, Степаненко (Назарина, 73), Крыськив, Судаков, Сикан (Келси, 62), Невертон (Швед, 90).
-
Барселона –
тер Стеген, Жоау Канселу, Кристенсен, Араухо, Алонсо (Бальде, 60), Гюндоган, Ромеу (Педри, 59), Гави (Лопес, 81), Рафинья (Ямаль, 59), Ферран Торрес (Жоау Феликс, 59), Левандовски.
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press
Комментарии