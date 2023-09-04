Самые необычные стадионы мира: плавучий стадион, поле в Альпах и арена в скале

Готовимся к матчу в доке.

Уже сегодня 2Drots и «Динамо» Киров сыграют не совсем обычный матч – 1/64 Кубка России пройдет в сухом доке в Белокаменке! И хотя это не плавучая станция в Баренцевом море, как обещали изначально, локация остается нетривиальной.

А в каких еще необычных местах играли в футбол? Мы выбрали ярчайшие в России и в мире.

Футбольное поле в Хеннингсвере. Футбол на островах

Перемещаемся на север Норвегии, на Лофотенские острова – возможно, один из самых красивых пейзажей с футбольным полем. Жаль только, что профессиональных матчей здесь не увидеть – на стадионе тренируются и играют любители. Часто туда привозят туристов, которым нравится милая и аутентичная архитектура. А еще прямо вокруг стадиона сушат рыбу.

Поле находится на острове с населением 25 тысяч человек – 500 из них рыбаки. Мост на остров построили лишь в 1983-м – до этого сухопутным способом попасть туда было невозможно.

Именно здесь в 2018-м снимался ролик УЕФА в рамках кампании #PlayAnywhere («Играй везде») с участием фристайлера Лив Кук, звезды женского футбола Ады Хегерберг, бывшей футболистки «Барсы» Лике Мартенс и других. Официальный сайт ФИФА в 2021-м посвятил полю отдельный материал.

Стадион Оттмара Хитцфельда в Гспоне, Швейцария. Футбол в Альпах

Самый высокий стадион в Европе: расположился прямо в Альпах на высоте 2 тысяч метров над уровнем моря! Есть нюансы: из-за недостатка места поле на четверть короче классического, а мячи регулярно улетают в карьер.

А знаете, как футболисты прибывают на игру? На канатной дороге из соседней деревни Штальден! Иначе на стадион не добраться – слишком высоко.

Стадион в Ангмагссалике, Гренландия. Футбол на берегу океана

Красивейший северный пейзаж с ледниками на востоке Гренландии. В городке Ангмагссалик живут менее 2 тысяч счастливчиков, которые могут наслаждаться футболом на берегу Атлантического океана. Интересно, сколько мячей пропускают голкиперы, отвлекаясь на такой вид?

Поле на мысе Купера, Владивосток

Это университетский стадион при МГУ имени адмирала Невельского. Его планировали открыть к саммиту АТЭС-2012 во Владивостоке, однако запустили лишь в 2017-м.

Вход на стадион бесплатный для студентов вуза и спортсменов. Там можно как рубиться в футбол, так и просто заниматься спортом. На стадионе проводили первые в Приморье соревнования дронов и праздновали Международный день моряка. Еще здесь тренируется регби-клуб МГУ.

Мы писали про стадион здесь. Одно из красивейших футбольных полей во всей России, согласны?

Футбольная площадка в Мещерском парке, Москва

Футбольное поле в самой гуще Мещерского парка в столице России. Есть даже небольшая трибуна на 50 человек. Поле выглядит и правда впечатляюще, особенно сверху – зеленая поляна посреди торчащих вверх деревьев.

Кстати, поле соответствует стандартам ФИФА — искусственное покрытие из материала последнего поколения и наполнитель из кокосовой стружки. Мы уже писали про это поле здесь — насладитесь красивейшими видами посреди лесных пейзажей.

Муниципальный стадион в Браге

Каждый домашний матч местной «Браги» сродни произведению искусства благодаря видам окрестностей.

• Стадион возведен между скал. • Чтобы построить стадион пришлось даже вырезать часть скалы.

• Крыши противоположных трибун соединены друг с другом металлическими канатами.

• Табло установлено прямо на скале за воротами.

• Проход между трибунами возможен по подземному тоннелю под полем.

Это один из самых дорогих португальских стадионов – на его постройку потратили более 83 миллионов евро.

Плавучий стадион «Марина Бэй» в Сингапуре

Заметили пространство перед единственной трибуной? Это даже не беговые дорожки, а участок трассы Формулы-1! Сама трасса построена еще в 2008-м, с тех пор часть маршрута проходит вдоль местной набережной. Стадион построили в 2007-м, за год до Ф1.

Увы, этому полю осталось недолго: власти Сингапура решили снести его и построить на этом месте огромную рекреационную зону с новым полем. А еще здесь несколько раз отмечали день независимости Сингапура. Место знаковое: это крупнейшая плавучая арена в мире!

Но ох, сколько же мячей улетело отсюда в море!

Стадион в Чьерны Балог, Словакия. Футбол на железной дороге

Возможно, самая необычная декорация — железная дорога прямо у кромки поля! Причем по ней регулярно ездят поезда, и даже во время матчей.

Железная дорога в этом месте появилась еще в начале 20 века. В основном она использовалась для перевозки древесины в соседнюю деревушку Крамом.

В 1982-м дорогу закрыли, а через три года рядом появился стадион для местного «Татрах Чьерны Балог». В 1992-м по дороге снова начали ходить поезда, ведь при строительстве арены железнодорожные пути не трогали. Благодаря этому Словакия получила аутентичную достопримечательность, которую обожают туристы!

Поле в поселке Эйди, Фарерские острова

Недавно Фарерские острова на всю Европу прославлял «Клаксвик», но у этой крохотной страны есть и местные красоты. Например, поле в небольшом северном поселке Эйди.

Здесь живет лишь 700 человек, а еще принимает гостей сборная Фарерских островов. Во время матчей в прямо в Атлантическом океане курсируют специальные катера – подбирают улетевшие мячи.

Фото: Moritz Wolf, Gerhard Zwerger-Schoner/Global Look Press; AFP/JOSEPH NAIR; Gettyimages.ru/Alex Livesey, Laurence Griffiths; РИА Новости/Виталий Аньков