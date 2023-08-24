11 комментариев

Еще со времен «Малаги».

Теперь Иско – игрок «Бетиса». 31-летний испанец почти год сидел без футбола, но ударно начал: стал лучшим игроком матча четыре раза подряд – с «Вильярреалом» (даже забил), «Атлетико», «Атлетиком» и «Райо».

Все это было бы невозможно без тренера Мануэля Пеллегрини. Именно под его руководством Иско когда-то феерил в «Малаге» и ушел в «Реал» одним из главных талантов планеты.

Это была шикарная связка.

Иско называл Пеллегрини футбольным отцом – без него были проблемы с дисциплиной

До Пеллегрини дела шли так себе: к 19 годам у Иско накопилось лишь семь матчей за основную команду «Валенсии», из которой часто перебрасывали обратно во вторую. Да, детский уровень он уже перерос, но и ко взрослому футболу был не готов.

В 2010 году Иско дебютировал за «Валенсию» в кубковом матче против «Логроньеса»: забил дважды, один – после серии магических финтов, когда одурачил четырех защитников. Не мог нарадоваться: «Когда вернулся домой, открыл ютуб, чтобы посмотреть, было ли это на самом деле. На поле я этого не осознавал, хотя второй мяч получился… голасо».

Тренер дубля валенсийцев Висенте Мир грустил: «После сегодняшней игры он уйдет во взрослую команду, и я больше никогда его не увижу».

Однако тренировавший тогда «Валенсию» Унаи Эмери талант не оценил: редко подтягивал из дубля, выступавшего в третьей лиге. Иско нужно было доказать уровень, но на тренировках (таких важных для Эмери) он бездельничал . Вот тут и замаячила возможность вернуться в родную «Малагу», которую возглавлял как раз Пеллегрини.

При нем Иско впервые заиграл в основе: девять результативных действий в первом же сезоне-2011/12 влюбили Пеллегрини в паренька – ленивого, но магически талантливого.

Пеллегрини постоянно общался с ним и воспитывал. Иско начал с дисциплинарных проблем. – семь желтых и две красных за сезон. В наказание Пеллегрини оставлял Иско на скамейке либо вообще не включал в заявку на матчи. Иско злился, ругался, но помогло – в следующем сезоне обошелся без удалений и получил пять желтых.

Самое яркое время для Иско при Пеллегрини – сезон-2012/13. Вы точно его помните: сверкавшая «Малага» дошла до четвертьфинала ЛЧ.

В сезоне-2012/13 «Малага» закончила шестой и лишь из-за финансовых проблем не попала в еврокубки, а по пути вынесла «Валенсию», «Реал» и «Севилью». В победе над «Реалом» (3:2) счет открыл как раз Иско. Шестое место – второй лучший результат в истории клуба: выше было только год назад.

Главным оружием было создание численного превосходства на краях: «Малага» забрасывала в зону владения по три-четыре игрока, запутывала ложными забеганиями и в несколько пасов разыгрывала лишнего, заманивая соперников на фланг. Иско в этой тактике превращал движения партнеров в моменты.

Иско исполнял одного из художников в гибкой схеме 4-2-2-1-1 вместе с Хоакином, но их обязанности отличались: Иско обычно смещался по диагонали – создавал численное превосходство на фланге или творил из освободившегося центра.

Пеллегрини обожает такой типаж игроков: «Технари делают игру легкой, – объяснял тренер Independent. – Они видят поле иначе. Самое сложное в футболе – отпасовать игроку в футболке такого же цвета. Они отвечают за последнюю передачу и теряют мяч раза два-три в год».

Десятки – особенная любовь Мануэля Пеллегрини. Тренер строит игру на владении мячом, но принципы отличались от эталонов Пепа Гвардиолы и Йохана Кройффа. В системе чилийца всегда есть место для двух-трех ориентиров для паса в атаке, пары подстраховывающих полузащитников и полной свободы с мячом. Главное правило Пеллегрини – «Кто ведет мяч, тот не торопится, думает. Все остальные двигаются быстро».

Внутри стиля тренера сочетаются европейская скорость и строгость с размеренной латиноамериканской магией. Каждая новая атака не напоминала предыдущую: сразу после выхода из обороны начиналась импровизация, в которой был так хорош Иско.

В конце 2012-го испанец забрал премию Golden Boy лучшему молодому футболисту года в Европе. Иско называл Пеллегрини футбольным отцом и даже хотел за ним в «Ман Сити» в 2013-м: «Я знаю, как он любит меня, конечно я хочу продолжить работать с ним, потому что он сильно доверял мне в матчах».

Не вышло.

Уже после ухода из «Малаги» Пеллегрини тоже скучал: «Я очень люблю Иско. Я счастлив, что смог поработать с ним, – заявлял специалист. – Я уверен, что он продолжит прогрессировать: на его стороне молодость и качество игры».

Уровень игры Иско в «Малаге» привел к «Реалу». Мадридцы тогда радовались, что урвали бриллиант.

Иско восхищались все. Но потом все сломалось

В «Реал» Иско переходил одним из самых перспективных футболистов страны. В первые сезоны мадридский клуб отбивался от многочисленных предложений по полузащитнику: «Ливерпуль», «Милан», «Севилья», пришел даже «Ман Сити» Пеллегрини. Однако испанец хотел преуспеть в «Реале» и не рассматривал другие варианты продолжения карьеры.

И сначала все шло по плану: в первом же сезоне Иско закрепился в ротации, выдал 11+9 (8+7 в Ла Лиге). Его сравнивали с Андресом Иньестой, но Иско отбивался: «Это честь, но я хотел бы написать свою страницу в истории».

Иско воодушевленно надеялся, что останется важным игроком команды на долгие годы. Его не смущали даже непостоянное место в основе и гуща звезд в составе «Реала»: казалось, что при верном отношении к делу дальше только выход на мировой уровень.

Однако вскоре что-то сломалось: замены Иско стали все более частыми, магия испарилась. Влияли и многочисленные травмы, но вернулись и проблемы с дисциплиной. Все вместе создало гремучую смесь – Иско не мог (или не хотел) адаптироваться к некомфортным ролям, которые придумывали для него тренеры «Реала».

Неопределенность затянулась – Иско начали отправлять в другие клубы. В какой-то момент игрок допускал возможность переезда, но в итоге каждый раз выбирал Мадрид в надежде на возвращение былой формы. Приходило даже предложение от «Барсы» – каталонцы собирались ждать до окончания контракта с «Реалом» в 2018-м, а сам Иско выкладывал фотографию с чипсами «Барселоны» (и это не считая известного факта, что его собаку зовут Месси). В итоге он продлил соглашение.

Однако Иско все еще зависел от условий, в которых он находится.

Проблемы с тренерским доверием в клубе, травмы и прочие проблемы не дали Иско вновь раскрыться по-полной. Последний сезон в «Реале» испанец завершил с печальной статистикой – 2 гола и 1 голевая передача в 17 матчах во всех турнирах.

Не помог в свое время даже старый знакомый из испанской молодежки Хулен Лопетеги, работавший в клубе с июня по октябрь 2018-го. Лопетеги всегда очень доверял Иско и строил вокруг него игру в сборной. При нем полузащитник вышел на пик. Вот цитата того времени от Марко Верратти: «Я настрадался против Иско. Его игра меня поразила. Даже Месси и близко не демонстрировал такой уровень».

Сам Иско сильно ценил отношение Лопетеги: «Возможность, которую тренер дает мне, свидетельствует о доверии. Такое отношение заряжает меня уверенностью».

Пеллегрини несколько раз пытался пригласить Иско в команды, которые тренировал. В «Ман Сити» – даже несколько раз: не только летом 2013-го, как мы писали раньше, но и в 2015-м.. В апреле 2022-го зазывал и в «Бетис» – стороны были близки к соглашению (предлагали самую высокую зарплату в истории клуба), но трансфер сорвался, и Иско ушел в «Севилью», выбрав Хулена Лопетеги.

Однако и там не задалось – Лопетеги уволили в октябре 2022-го спустя несколько месяцев после прихода Иско, а со следующим тренером Хорхе Сампаоли как-то не задалось. Уже в декабре 2022-го игрок и клуб расторгли контракт – полгода Иско сидел свободным агентом.

Конфликт случился не только с тренером – Иско чуть не подрался с бывшим спортивным директором «Севильи» Рамоном Мончи: тот изначально не был согласен на его трансфер, а потом еще и убрал тренера, к которому Иско приходил.

«Я его оттолкнул, а потом охрана нас разняла. Понимаю, что у Мончи и клуба была сложная ситуация, но не мог смириться, что он переступил черту насилия.

Я заявил Мончи, что он самый большой лжец, которого я встречал в мире футбола – и после этого он набросился на меня. Он подошел ко мне, схватил за горло, так что нас пришлось разнимать.

Сами понимаете, оставаться после такого я уже не хотел ни в коем случае. И мне было жаль, ведь у меня были хорошие отношения с партнерами, фанаты отлично относились ко мне. Но я не мог мириться с тем, что на меня нападает спортивный директор – и при этом никто не приносит извинений ни за агрессию, ни за ложь. Так что я расторг контракт и ушел».

После сезона-2022/23 Иско чуть не перешел в «Унион», а потом поступило заветное предложение от «Бетиса» – по личной просьбе Мануэля Пеллегрини. На этот раз все сложилось.

Чилийский тренер обрадовался подписанию: «У нас уже долгое время нет ни Хоакина, ни Каналеса, ни Фекира, и команде нужны техничные игроки – как Иско. Мы собираем максимально конкурентоспособный состав. Иско приезжает не на замену кому-то: для него это тоже вызов – показать, что в 31 год он еще способен играть на высшем уровне».

По данным El Confidencial, ради перехода в «Бетис» Иско отклонил предложения иностранных клубов, а также снизил зарплату: в Мадриде было 7 млн евро за сезон, в Севилье – 5 млн, большая часть из которых прописана в виде бонусов за количество сыгранных матчей, голы и выигранные трофеи. Главная мотивация в «Бетисе» – возможность снова стать главной звездой команды.

И, конечно, поработать с Пеллегрини.

Пока кажется, что Иско возвращается.

Фото: Gettyimages.ru/Fran Santiago, Denis Doyle, Aitor Alcalde; IMAGO/Gonzales Photo/Jesus Ruiz, Simon Stacpoole/Offside Sports Photography/Global Look Press; East News/Jorge Guerrero / AFP