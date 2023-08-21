28 комментариев

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Месси − самый титулованный футболист мира. Наконец-то обогнал Дани Алвеса

Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Дани Алвес Дани Алвес
МЛС МЛС
Футбол Футбол

44-й титул!

«Интер» Майами обыграл в финале Кубка североамериканских лиг «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). Лео Месси забил единственный гол команды в основное время – посмотрите, какую красоту положил! Включайте на 0:51.

Месси завоевал 44-й трофей в карьере и обошел другую легенду футбола – Дани Алвеса, у которого их 43.

Сравниваем титулы Лео Месси и Дани Алвеса

Чаще всего можно встретить статистику вот с таким балансом сил:

Правда, по некоторым данным количество трофеев Дани разнится. Например, «Барселона» насчитала 46 титулов – к перечисленным добавились еще один Кубок Нордесте, чемпионат штата Баия и Суперкубок Франции-2018. Однако их сложно считать полноценными трофеями.

Все из-за нюансов: первые два трофея обычно не учитываются, потому что игрок дебютировал лишь в концовке сезона-2001, а Суперкубок Франции мимо из-за того, что бразилец не вошел в заявку на итоговый матч.

При этом мы оставили МЧМ, хотя некоторые медиа его не считают за трофей. Вычеркивание молодежного чемпионата не даст преимущества ни Месси, ни Алвесу – оба побеждали. 

Впечатляют и совместные трофеи Месси и Алвеса в «Барселоне»: их накопилось аж 23 – больше половины!

Для однозначной победы – даже по версии «Барселоны» – Лео нужно еще три трофея. Вопрос времени?

7 из 10 самых титулованных игроков мира – из «Барсы»!

А вот как выглядит первая десятка самых титулованных футболистов мира. 

Несколько наблюдений.

•‎ Первая пятерка состоит полностью из экс-игроков «Барселоны». А всего в списке семь футболистов, которые когда-то брали трофеи в каталонском клубе.

•‎ Райан Гиггз взял все свои трофеи с одной командой – «МЮ». 13 из 36 его титулов – чемпионства АПЛ.

•‎ Криштиану Роналду, как и Месси, взял последний на данный момент трофей совсем недавно – в середине августа его «Аль-Наср» в финале Клубного кубка арабских чемпионов обыграл «Аль-Хилаль». Сам португалец в решающем матче сделал дубль.

500 млн долларов за вход, потолок зарплат и драфт. Почему МЛС уникальна и чем она привлекла Месси?

28 комментариев

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Плеймейкер87
Великий полностью прошел футбол!
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Отец Абду
Месси: "Моя цель – продолжить выигрывать. Хочу взять несколько чемпионатов и попытаться догнать Дани Алвеса. По крайней мере, я постараюсь подобраться поближе".

И потом через некоторое время Дани Алвес ответил ему: «Величайший, можешь обойти меня по трофеям, когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе 😂»
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AF007
Ответ Экспертное мнение
Кубок Лиг был взят в самой слабой команде МЛС, этот трофей, прошу заметить - официальный, ценнее всех нашакаленных ЛЧ Криша через левые офсайды в самом титулованном клубе ЛЧ. который и без Рона спокойно взял ЛЧ. Месси же принес первый титул в истории самой последней команде МЛС, вот это настоящий вызов.
Кстати да, один из любимых аргументов глоров Криштика, что Аргентина до Месси выиграла 2 ЧМ, а Португалия до их любимки 0, а значит выигранный ею ЧЕ на бровке должен цениться так же, как ЧМ, если не больше)

При этом Реал до Криштика - 9 ЛЧ, Барса до Месси - 1 ЛЧ. Довольно просто догадаться, во сколько тогда раз 4 ЛЧ Месси за Барсу стоят выше, чем 4 ЛЧ манекена за Реал)
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Экспертное мнение
Вы шутите? Товарищеский арабский кубок не является официальным трофеем. Кубок Лиг проводился под эгидой КОНКАКАФ. Но конечно нужно нашакалить лишнюю статку для фрукта. И такое раздувания всю карьеру, с голевыми передачами на два метра, и по другим игровым аспектам тотальное раздувание и якобы создало "противостояние".
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AF007
Вот у Марадоны 300 голов за карьеру, а у Криштика 800, но все адекватные люди котируют выше сами знаете кого. Тем временем у Месси те же 800 голов, что у замыкателя, и тот же игровой функционал, что у Диего. И все равно глоры клубничного что-то нервно пыхтят, когда очередной Дель Боске/Мальдини выдаёт базу)
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Greatest Of All Time
Ответ Алиба
Месси конечно GOAT, но писать статьи пачками -перебор! одно и то же
После победы это будет где-то 2 недели. А потом как обычно посты после побед в матчах или после поражения. Это так работает тут))
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VERBLYUD
Ответ Zver
про искусственную финалисссиму, которой вообще не существовало что скажешь? или этот недотурнирчик от МЛС лучше?
Финалиссима не существовала, но при этом ее выигрывали Марадона и Платини?
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Алиба
Месси конечно GOAT, но писать статьи пачками -перебор! одно и то же
+2
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Melnica
Алвес получил свой главный трофей!
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Altim
Мощно. Вот он, показатель величия клуба!
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AIBOLIT66
Шутки повторять или автоматически переносятся?
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Glukinho
Алвес коронован на зоне, так слабо вашему Месси?
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Kuryanin
Хм, впервые слышу про Максвелла.
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Виктор Войнов
У Дани Алвеса наклеивается титул, который вряд-ли Месси сможет получить. Шах и мат.
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zer
Дани Алвес, конечно, лютый был защитник. мне кажется я его в атаке больше видел даже, чем у своих ворот) машина, обожал его игру
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Игорь
А гол то красавец.
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VERBLYUD
За 25 лет карьеры и 1200 матчей всего лишь 35 трофеев)))) И это позорище кто-то ставит в топ-5 лучших?
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Phoebe
Ответ Плеймейкер87
Великий полностью прошел футбол!
финальный босс для него будет в лиге чемпионов Конкакаф. надеюсь, справится... благо сценарий пишет не Миядзаки)
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Андрей Балабаев
Ответ Плеймейкер87
Великий полностью прошел футбол!
Не полностью. Кубка Франции нет)
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Экспертное мнение
Ответ Слончик
Успокойся. Кубок лиг это великий трофей. Его величие можно сопоставить только с кубком Сан-Хуан.
Кубок Лиг был взят в самой слабой команде МЛС, этот трофей, прошу заметить - официальный, ценнее всех нашакаленных ЛЧ Криша через левые офсайды в самом титулованном клубе ЛЧ. который и без Рона спокойно взял ЛЧ. Месси же принес первый титул в истории самой последней команде МЛС, вот это настоящий вызов.
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VERBLYUD
Ответ Артем Шпачук
Если ты вклад Роналду в победу Португалии на ЧЕ называешь "на бровке", то твое футбольное мнение уже не имеет никакой ценности и не является аргументом к чему либо
Что за бред ты несешь? В самой слабой группе заняли 3-е место, в полуфинале играли с УЭЛЬСОМ, единственный сильный соперник был в финале, которого выиграли без него, с ним точно проиграли бы.
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Otabek Ismatov
Ответ Melnica
Алвес получил свой главный трофей!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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