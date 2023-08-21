28 комментариев

Месси − самый титулованный футболист мира. Наконец-то обогнал Дани Алвеса
44-й титул!
«Интер» Майами обыграл в финале Кубка североамериканских лиг «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). Лео Месси забил единственный гол команды в основное время – посмотрите, какую красоту положил! Включайте на 0:51.
Месси завоевал 44-й трофей в карьере и обошел другую легенду футбола – Дани Алвеса, у которого их 43.
Сравниваем титулы Лео Месси и Дани Алвеса
Чаще всего можно встретить статистику вот с таким балансом сил:
Правда, по некоторым данным количество трофеев Дани разнится. Например, «Барселона» насчитала 46 титулов – к перечисленным добавились еще один Кубок Нордесте, чемпионат штата Баия и Суперкубок Франции-2018. Однако их сложно считать полноценными трофеями.
Все из-за нюансов: первые два трофея обычно не учитываются, потому что игрок дебютировал лишь в концовке сезона-2001, а Суперкубок Франции мимо из-за того, что бразилец не вошел в заявку на итоговый матч.
При этом мы оставили МЧМ, хотя некоторые медиа его не считают за трофей. Вычеркивание молодежного чемпионата не даст преимущества ни Месси, ни Алвесу – оба побеждали.
Впечатляют и совместные трофеи Месси и Алвеса в «Барселоне»: их накопилось аж 23 – больше половины!
Для однозначной победы – даже по версии «Барселоны» – Лео нужно еще три трофея. Вопрос времени?
7 из 10 самых титулованных игроков мира – из «Барсы»!
А вот как выглядит первая десятка самых титулованных футболистов мира.
Несколько наблюдений.
• Первая пятерка состоит полностью из экс-игроков «Барселоны». А всего в списке семь футболистов, которые когда-то брали трофеи в каталонском клубе.
• Райан Гиггз взял все свои трофеи с одной командой – «МЮ». 13 из 36 его титулов – чемпионства АПЛ.
• Криштиану Роналду, как и Месси, взял последний на данный момент трофей совсем недавно – в середине августа его «Аль-Наср» в финале Клубного кубка арабских чемпионов обыграл «Аль-Хилаль». Сам португалец в решающем матче сделал дубль.
И потом через некоторое время Дани Алвес ответил ему: «Величайший, можешь обойти меня по трофеям, когда захочешь. Это будет еще один мой ассист тебе 😂»
При этом Реал до Криштика - 9 ЛЧ, Барса до Месси - 1 ЛЧ. Довольно просто догадаться, во сколько тогда раз 4 ЛЧ Месси за Барсу стоят выше, чем 4 ЛЧ манекена за Реал)