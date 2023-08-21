28 комментариев

44-й титул!

«Интер» Майами обыграл в финале Кубка североамериканских лиг «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пенальти). Лео Месси забил единственный гол команды в основное время – посмотрите, какую красоту положил! Включайте на 0:51.

Месси завоевал 44-й трофей в карьере и обошел другую легенду футбола – Дани Алвеса, у которого их 43.

Сравниваем титулы Лео Месси и Дани Алвеса

Чаще всего можно встретить статистику вот с таким балансом сил:

Правда, по некоторым данным количество трофеев Дани разнится. Например, «Барселона» насчитала 46 титулов – к перечисленным добавились еще один Кубок Нордесте, чемпионат штата Баия и Суперкубок Франции-2018. Однако их сложно считать полноценными трофеями.

Все из-за нюансов: первые два трофея обычно не учитываются, потому что игрок дебютировал лишь в концовке сезона-2001, а Суперкубок Франции мимо из-за того, что бразилец не вошел в заявку на итоговый матч.

При этом мы оставили МЧМ, хотя некоторые медиа его не считают за трофей. Вычеркивание молодежного чемпионата не даст преимущества ни Месси, ни Алвесу – оба побеждали.

Впечатляют и совместные трофеи Месси и Алвеса в «Барселоне»: их накопилось аж 23 – больше половины!

Для однозначной победы – даже по версии «Барселоны» – Лео нужно еще три трофея. Вопрос времени?

7 из 10 самых титулованных игроков мира – из «Барсы»!

А вот как выглядит первая десятка самых титулованных футболистов мира.

Несколько наблюдений.

•‎ Первая пятерка состоит полностью из экс-игроков «Барселоны». А всего в списке семь футболистов, которые когда-то брали трофеи в каталонском клубе.

•‎ Райан Гиггз взял все свои трофеи с одной командой – «МЮ». 13 из 36 его титулов – чемпионства АПЛ.

•‎ Криштиану Роналду, как и Месси, взял последний на данный момент трофей совсем недавно – в середине августа его «Аль-Наср» в финале Клубного кубка арабских чемпионов обыграл «Аль-Хилаль». Сам португалец в решающем матче сделал дубль.