Сначала ЧМ в Катаре хотели провести летом. Для этого даже придумали искусственные облака

Но их заменила охладительная система.

ЧМ-2022 в Катаре еще не начался, но уже стал особенным: предыдущие турниры проходили летом, а нынешний затронет осень и зиму.

Причина простая: летом в стране очень жарко. Настолько, что средняя температура держится в районе +40, но может подняться и до +50 – конечно, играть в такую погоду невозможно.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе в сентябре 2019-го

А делал ли Катар что-нибудь, чтобы все равно провести турнир летом?

Местные ученые хотели разработать искусственные облака. Стоимость одного – 500 тысяч долларов

Катар получил чемпионат мира в декабре 2010-го, а уже в марте 2011-го ученые из Научно-технического парка пообещали создать искусственные облака, которые бы образовали тень над стадионами и тренировочными базами.

Глава инженерного факультета Университета Катара Сауд Абдул Гани объяснял проект: по его словам, облака хотели создать из легковесной углеродной структуры, которая бы несла огромный матерчатый конверт, наполненный гелием. Управлять ими собирались дистанционно – с помощью четырех двигателей на солнечной энергии.

Вот как это должно было выглядеть.

Сауд Абдул Гани оценивал стоимость одного такого облака в 500 тысяч долларов.

Также Катар пообещал оборудовать стадионы системами кондиционирования, поэтому перенос турнира на зиму даже не рассматривали. Йозеф Блаттер, на тот момент президент ФИФА, говорил: «Любое возможное изменение времени проведения ЧМ-2022 должно быть инициировано футбольной ассоциацией Катара и представлено в ФИФА. Сейчас нет никаких конкретных планов менять календарь».

Вместо облаков придумали революционную систему охлаждения. Теперь ее используют еще и на фермах

Идея с искусственными облаками не выгорела (дорого и сложно), но катарские ученые не сдались и придумали специальную систему охлаждения внутри стадионов. Сайт ФИФА называет ее одним из главных успехов будущего турнира. Впервые ее испытали в 2017-м на Международном стадионе «Халифа» в Дохе, а после этого она появилась еще в шести местах, включая футбольные стадионы.

Погода в ноябре в Катаре держится в районе +30, а система охлаждения зафиксирует температуру на стадионах на отметках от +18 до +24. В будущем Катар сможет проводить турниры и концерты хоть круглый год.

Систему разработали совместно с тем же Катарским университетом, который хотел изобрести искусственные облака. Ключевую роль снова сыграл Сауд Абдул Гани. Он занимался похожими проектами еще во время написания диссертации: «Моя докторская была посвящена кондиционированию воздуха в машине, и мы использовали ту же теорию для наших стадионов, но, очевидно, в гораздо более крупном масштабе».

Сейчас система установлена на семи из восьми катарских стадионов за исключением «Стадиона 974» – он полностью разборный, там работает естественная вентиляция.

Как и искусственные облака, систему охлаждения задумали в 2011-м: Катар показал проект, заточенный под солнечные панели для производства электроэнергии и охлаждения воды до температуры +6.

Прохладный воздух должен был поступать в чашу стадиона через сидения, сделанные из специального материала. Крыши стадионов планировали строить под наклоном, чтобы на большую часть поля и трибун падала тень.

Со временем появлялось все больше информации о новых объектах. В 2013-м выяснилось, что работу системы обеспечат 9 солнечных электростанций: одна центральная и по одной на каждый стадион ЧМ. Но в технологическом плане проекту все еще требовались доработки.

Чтобы убедиться, что горячий воздух не проникнет в чашу стадиона, Катар построил множество 3D моделей. Направление движения воздуха определяли с помощью дыма и лазерных лучей – это помогло определить размеры верхних проемов стадионов и придать им форму, которая препятствует горячему воздуху.

Важна каждая деталь – даже цвет. Крупнейшее медиа об архитектуре Arch Daily показало , как обновился стадион «Эль-Байт» в Эль-Хауре : его изначально темный фасад заменили на светлый, и температура внутри арены понизилась на 5 градусов.

Вот некоторые особенности работы системы охлаждения во время ЧМ:

• С помощью поступающей солнечной энергии воздух охлаждается через специальные решетки на трибунах и большие стадионные форсунки.

• Система использует технологии теплоизоляции и точечного охлаждения, что заодно сокращает вред для экологии.

• Радиус действия системы охватывает большое пространство: начиная с поля и заканчивая высотой два метра над самыми верхними сиденьями.

Сауд Абдул Гани объяснял принцип работы точечного охлаждения: «Это означает, что мы охлаждаем только те места, где людям это необходимо, такие как поле и трибуны. Каждый стадион по форме – барьер с холодным пузырем внутри. Наши технологии циркуляции воздуха охлаждают его, фильтруют и направляют на игроков и фанатов. Каждый стадион охлаждается до комфортной температуры в районе 20 градусов.

У этой технологии огромный потенциал в трансформации открытых пространств. Мы ввели аналогичные системы на фермах и разработали эффективные методы выращивания сельскохозяйственной продукции во время жарких летних месяцев. Когда я вижу, что технология обеспечивает безопасность пищевой индустрии в Катаре, это дает мне повод для абсолютной гордости».

По его словам, эта система на 40% экологичнее любых других. Стадионы охлаждаются лишь за два часа до матча, что задействует существенно меньше электроэнергии. К тому же холодный воздух подается очищенным – он дважды фильтруется перед тем, как попасть в чашу стадиона.

Теперь Саул Абдул Гани мечтает, что технологию Катара смогут использовать страны во всем мире. Он уверен: «Эта потенциальный поворотный момент для стран с жарким климатом».

Фото: <Gettyimages.ru/Alex Grimm/Bongarts, Clive Rose; globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON; REUTERS/Marko Djurica