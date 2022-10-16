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Однажды «Реал» выиграл класико 11:1. Вратарь «Барсы» сразу закончил карьеру

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В раздевалку «Барсы» заходил шеф мадридской полиции.

Итоговый результат того разгрома вошел в историю – до сих пор это крупнейшее поражение «Барселоны» в класико и заодно самый результативный матч в их истории.

Вообще в истории класико были самые разные результаты – команды идут почти вровень по победам (100-98 в пользу «Реала» при 52 ничьих). Матч с самым крупным и неожиданным счетом случился 13 июня 1943-го – «Реал» разгромил «Барселону» со счетом 11:1 в полуфинале Кубка Генералиссимуса, предшественника Кубка Испании.

«Реал» никогда не хвастается этим матчем, в основном потому, что это не была игра в футбол, – писал каталонский журналист Goal Жоан Барау. – В том, что «Реал» перевернул игру, нет ничего удивительного – это результат, который прекрасно показывает, что тогда произошло унижение, спектакль, который скорее можно увидеть в римском цирке, чем в футбольном матче».

Уже тогда класико были борьбой политических взглядов. Каждой из команд пришлось тяжело в гостях

В первом матче каталонцы выиграли 3:0, и «Реалу» нужен был камбэк на домашнем стадионе «Чамартин».

На тот момент прошло лишь четыре года с окончания гражданской войны в Испании – и матчи «Реал» – «Барселона» преподносились еще и как дуэль различных политических взглядов. Каталония, оплот сил Народного фронта, против Мадрида, центра решений, принимаемых властью Франсиско Франко. Футбол тогда был основным способом отвлечь население от происходящего в стране.

Европу разрывала Вторая мировая, но Испанию она сильно не затронула. Это произошло благодаря Франсиско Франко, пришедшему к власти в результате гражданской войны. Франко установил в Испании фашистскую диктатуру, а сама страна официально не участвовала в войне. Франко вместо непосредственного участия оказывал Германии и Италии материальную и военную поддержку, а также разрешил добровольцам поехать воевать с СССР.

В Каталонии тогда особенно ненавидели абсолютно все, что было связано с Мадридом. В сезоне-1942/43 «Реал» шел в середине таблицы, тогда как «Барселона» занимала третью строчку – выше были лишь «Атлетик» из Бильбао и «Атлетико-Авиасьон» (старое название мадридского «Атлетико»). Каталонцев называли фаворитами и ждали их прохода в финал.

На первом матче на «Лес-Кортс» (победа «Барселоны» 3:0) публика свирепствовала – нагнетала обстановку и шумом сбивала с толку гостевую команду. Под ее давлением у мадридцев ничего не получалось, что дополняло неуверенное по той же причине судейство.

«Это не спорт, а антиспорт. Более того: на «Лес-Кортс» мы снова увидели самый безумный спектакль единодушной агрессии, горячности людей, – писал Хуан Депортиста из мадридского АВС. – «Реал» не мог играть в такой атмосфере весь первый тайм, потому что ему противостояла местная публика, а дополняли все игровые проблемы и арбитр. Что касается последнего, мы не хотим намекать на то, что может быть неверно истолковано: в его неловкой работе не было предвзятости или намерения совершить ошибку. Он не смог справиться с всеобщим поведением и с жаркими апелляциями футболистов каталонской команды.

Судья поставил спорный пенальти после действий Керехеты, но это была не такая серьезная ошибка, как многие другие, которые случились позже. В конце концов, во время рывка Соспедры он не увидел десятиметровый офсайд».

Рьенси из Diario Madrid добавлял: «Это не был ни футбол, ни игра, ни какие-то пляски. Это были взаимные столкновения и агрессия не в пользу «Реала»: каждый раз, когда на каком-нибудь игроке «Барселоны» фолили, судью преследовали разнообразные жесты, шумиха, футболисты подбегали к нему пожаловаться, а публика реагировала на все жаркими криками протеста».

А вот что писал Эдуардо Теус из Ya: «Судья не позволил Баринаге, нападающему «Реала», забить гол, когда мяч был в воздухе и шел в ворота – он дал свисток на перерыв. Он также назначил сомнительный пенальти в пользу хозяев, находясь под давлением болельщиков на стадионе. Третий гол был забит из положения вне игры».

Обстановка перед ответным матчем была максимально накалена. Мадрид готовился к мести.

На ответный матч, видимо, повлияла полиция Мадрида. Игроков «Барсы» запугивали и закидывали камнями

События начались еще до стартового свистка. Самая популярная версия, исходившая от представителей столичного клуба и позже подтвержденная испанским историком Ноэлем Саласаром и футбольным репортером Альфредо Реланьо: перед игрой работники правоохранительных органов зашли в раздевалки обеих команд и попросили вести себя хорошо. В Каталонии утверждали другое: полицейские и люди из правительства зашли в раздевалку «Барселоны» (в некоторых деталях показания расходятся – по другой информации, заходили в судейскую) для запугивания гостей.

Информацию про раздевалку подтверждал каталонский журналист Мариус Кароль в колонке для LaVanguardia: «Ответный матч был адом: мадридская пресса подогревала обстановку, и к игре запустили механизмы диктаторского режима, чтобы обеспечить нужный результат. В раздевалку «Барселоны» перед матчем зашла полиция и угрожала игрокам, а арбитр завершил начатое на поле».

Реваншистские настроения мадридцев привели к тому, что уже к исходу получаса игры «Реал» сравнял общий счет, а к перерыву вел 8:0 – вратарь «Барселоны» Луис Миро только и успевал вынимать мяч из ворот. Бывший массажист «Барселоны» Анхель Наварро Мур в книге «Братья Мур, массажисты «Барсы» делился историей из той игры: «Наш вратарь был вынужден стоять на расстоянии 10 метров от линии ворот, потому что болельщики за воротами постоянно кидали в него камни». Миро после матча завершил карьеру – тяжело пережил поражение и принял все на свой счет.

Однако Хосе Эскола, один из футболистов «Барселоны» в том матче, позже рассказал Альфредо Реланьо: «Реал» впечатляюще обыграл нас. Это был настоящий холодный душ. Этому не может быть оправданий: мы играли катастрофически».

Ходили слухи, что в перерыве в раздевалку «Барселоны» зашли испанские военные. Слухи о вмешательстве военных в игру были сильно распространены в Каталонии – говорили, что кроме футболистов военные пытались повлиять на судью и угрожали ему.

Про это писал испанский журналист Фредерик Порта в книге «Барса», неопубликованное: 800 историй»: «В перерыве матча, когда на табло уже горели 8:0, футболисты «Барселоны» не хотели выходить обратно на поле. Тогда в раздевалку зашел шеф полиции Мадрида и угрожающим тоном сказал игрокам следующее: «Либо вы сейчас же выходите на поле, либо прямо со стадиона отправитесь в тюрьму».

Во втором тайме гости немного ожили и даже забили гол при трех пропущенных. Судья при этом отменил четыре гола «Реала» – счет мог быть гораздо крупнее.

Одним из людей, активно продвигавших теорию о предполагаемом вмешательстве в игру властей, был 23-летний каталонский журналист Хуан Антонио Самаранч. Он опубликовал в La Prensa статью, в которой скрыто обвинил Мадрид. Самаранч написал: «Для них это был финал. 11 голов – то же самое, что и 50. Однако это случилось после поражения «Реала», потерявшего благородство, о котором говорили известные хронисты того времени с соответствующим реноме. Хронисты, которые вместо своих обязанностей, подбадривания команд, создали необходимую обстановку для того, чтобы отыграть 0:3 от «Барселоны» с намного более невежливыми поведением и результатом».

После этого Самаранча отстранили от работы, и он завершил карьеру журналиста. Даже десятки лет спустя в Каталонии использовали эту историю как пример цензуры прессы, неугодной Мадриду.

Позже Самаранч сделал себе имя в дипломатии: был президентом сначала Олимпийского комитета Испании, а потом и Международного олимпийского комитета, где его позже сделали пожизненным почетным президентом. За вклад в олимпийское движение Хуан Карлос I, король Испании, в 1991 году присвоил Хуану Антонио Самаранчу титул маркиза.

Кроме того, Самаранч занимал и политические должности в муниципальном правительстве Барселоны, Провинциальном совете Барселоны, а также назначался на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Испании в СССР и Монголии.

По итогам двух матчей обоим клубам выписали огромные по тем временам штрафы: 2 500 песет, «Реалу» – «за неподобающее поведение болельщиков во время матча, которое может классифицироваться как неспортивное поведение», «Барселоне» – «за поведение болельщиков (в первом матче), которое вызвало шантаж и враждебность по отношению к гостевой команде и главному судье». Вместе с этим оба клуба получили штраф 25 тысяч песет за создание столь враждебной обстановки вокруг полуфинала.

После ответной игры президенты обоих клубов – Энрике Пинейро у «Барселоны» и Антонио Сантос Перальба у «Реала» – синхронно ушли в отставку. Двум новым президентам поручили организовать «матч мира». Новым временным президентом «Барселоны» стал Хосе Антонио Альберт-и-Мунтадас, а в «Реал» пришел Сантьяго Бернабеу.

«Матч мира» в итоге был организован – Бернабеу связался с Альберт-и-Мунтадасом и стороны договорились о двухматчевом «примирении»: по одному на «Чамартине» и «Лес-Кортс». В Мадриде команды сыграли 1:1, а в Барселоне хозяева победили 4:0.

Фото: Gettyimages.ru/Chris McGrath

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