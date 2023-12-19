Анбоксинг дэй. Фэнтези-превью 19-го тура Примеры

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Гуд морнинг лэйдис анд джентльменс!

Поскольку мы все еще немного на оливье и шампанском, базовые настройки блога немного глючат) Но никакие праздники не мешают нам и вам снова пощекотать нервишки и поскрипеть нейрончиками над свежим фэнтези-туром Ла Лиги.

В сущности каждый раз (а не только под Новый год) весь этот процесс напоминает распаковывание подарков: ты как бы ждешь что результат тебя порадует, но по большому счету, ощущения праздника не испортит даже старый-добрый гель для душа или шерстяной шарф. Да и вообще Новый год придает легкий мандариновый флер любому, даже самому прозаическому занятию и смотреть на футбол или писать превью под мигающей гирляндой – это отдельный вид зимних удовольствий.

Так что не отказывайте себе в этой радости и в перерывах между оливье, катком и баней обязательно распакуйте для себя этот постпраздничный фэнтези-тур. А превью поможет разобраться с лентами и скотчем)

Мы узнаем, какие игры исчезнут из следующего тура, сможет ли Винисиус сыграть в этом туре, по какой причине приуныл Иньяки Уильямс, в какой клуб Примеры может перейти Джованни Рейна, кто из защитников «Бетиса» уеден на Кубок африканских наций, кем усилилась «Гранада», а также многое, многое другое.

Поехали!

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«Хетафе» – «Райо Вальекано»

На что обратить внимание : На следующий тур. Как бы странно это ни звучало) Сразу три матча 20 тура (а именно Барселона-Осасуна, Атлетико-Райо Вальекано, Хетафе-Реал Мадрид) перенесли из-за Суперкубка Испании. Так что в следующем туре юниты из этих команд играть не будут, зато в 22 туре все они получат в два раза больше времени на набор фо. Или на ненабор)

Что касается сурового постновогоднего настоящего, то умнее всех тут оказался Оскар Родригес(6,5) , который нахватал карточек и продлил себе каникулы. А вот Оскар Трехо (7) и рад бы не отдыхать, но травма мешает мексиканцу сегодня побегать по январской травке..

Кого брать : Стрелков. Все таки дерби, да еще и первая игра после Нового года.. многим будет не до прессинга и тактики. Поэтому прикупите Майораля(7,5) с Гринвудом(7) или Альваро Гарсию(7,5) с Паласоном(7,5).

Хетафе: х Оса(г) Грд(д)+РМ(д)

Райо Вальекано: х ЛП(д) РС(г)+Атм(г)

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«Реал Сосьедад» – «Алавес»

На что обратить внимание : На Кубок Африканских наций и КубоК Азии. Из за первого турнира Сосьедад может в январе недосчитаться Садика(7,5) с Траоре(6), а из за второго – потерять Такефусу Кубо(8). Пока что все эти юниты попали в заявку и перед убытием в жаркую Африку готовы побегать по сан-себастьянскому газону. А вот Элустондо(6) в заявку не попал.. но не из-за Кубка Африки, а просто по болезни

Кстати если вы еще не подписались, то на нашем Телеграмм-канале есть удобная табличка со списком всех возможных потерь, спровоцированных КАН-2023, которая поможет подготовиться к светлому будущему.

Что касается Алавеса, то тут главная потеря случилась из-за перебора карточек: команде точно не поможет Рубен Дуарте(5,5) . Кроме того, не поедет в Доностию проболевший Абкар(5), зато младший Симеоне(6,5) поправился и вполне может появиться на поле.

Кого брать : Хозяев. В этом суровом баскском противостоянии как-то больше верится в более мощных басков. Так что хватайте Субельдию(5,5) с Ле Норманом(6) или Ойарсабаля(8) с Браисом Мендесом(8).

Реал Сосьедад: Атб(г) Сел(г) РВ(д)

Алавес: Сев(г) Кад(д) Алм(г)

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«Валенсия» – «Вильярреал»

На что обратить внимание : На зимний трансферный рынок. Субмарина решила, что заткнет дыру в своей оборонительной ватерлинии Эриком Байи. Да-да тем самым, который сбежал с Подводной лодки в Манчестер Юнайтед. И сплавила Маттео Габбию(5,5) обратно в Милан уже этой зимой. Кроме того не поедут в Валенсию предусмотрительно самодисквалифицировавшиеся Баэна(6,5) с Комесаньей(6) и приболевшие Серлот(7,5) с Педрасой(6). Хорошо хоть Жерар Морено(8) в строю.

А сама Валенсия испытывает неиллюзорные проблемы в обороне в связи с дисквалификациями Коррейи(5,5) и Диакаби(5,5). Последний кстати не приходя в сознание отбудет на Кубок Африканских наций.

Кого брать : Стрелков. Обе команды не балуют нас сухарями, так что идем от противного и хватаем тех, кто может пригодиться в атаке, типа домашних Дуро(6,5) с Каносом(6,5) или приезжих Морено(8) с Моралесом(7,5).

Валенсия: Кад(г) Атб(д) Атм(г)

Вильярреал: ЛП(г) Мал(д) Бар(г)

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«Гранада» – «Кадис»

На что обратить внимание : На то, что Гранада решила мобилизовать все ресурсы для своего спасения и на самом флажке 2023 года подписала аж двоих футболистов. Горцы решили укрепить свою линию обороны и основательно прошерстив рынки Нового света заманили к себе кипера Аугусто Баталью из Сан Лоренсо, перехватили у ЦСКА центрального защитника Бруно Мендес а из Коринтианса и к ужасу уругвайского Пеньяроля вернули в Примеру арендованного форварда Матиаса Аресо . Вот такой вот жесткий предновогодний шопинг..

Кадис же зимнее окно фактически не начинал. Из всех приобретений – только возвращение закончившего аренду Альваро Хименеса из иранского клуба с романтическим названием Трактор и выздоровление Фали(5.5). А из потерь – тяжелая травма Рохера Марти(6,5) и дисквалификация Ивана Алехо(6), которого по слухам заманивает Ноттингем Форрест.

Кого брать : Хозяев. Если Гранада хочет спастись, то именно в домашних играх с конкурентами за выживание нужно добывать очки и прописку в Примере. Так что присмотритесь к Сарагосе(6,5) с Узуни(7,5) или Феррейре(5) с Торренте(5).

Гранада: Бет(г) Атм(д) Хет(г)

Кадис: Вал(д) Ала(г) Атб(д)

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«Сельта» – «Бетис»

На что обратить внимание : На оборону Бетиса. Тут в начале года рисуется натуральный кадровый сушняк.. Риад(5,5) с Сабали(5,5) укатили на Кубок Африки и Мануэлю Пеллергини теперь придется скрести по огуречным сусекам (наверянка есть и такие) чтобы вылепить что-то пристойное из подручных материалов. И это еще хорошо, что экономный Милан решил не выкупать Миранду(5,5) прямо сейчас, а забрать его летом бесплатно.

Что касается хозяев то тут в целом схожие проблемы: оборона потеряла травмированных Старфельта(5,5) и Ристича(5,5), а Джонатан Бамба(8) уже тоже смазал лыжи на Кубок Африки. Хотя какие там в Африке лыжи...?

Кого брать : Пойдем от противного: с защитными линиями тут связываться не хочется, так что берем на борт Л арсена(7,5) с Аспасом(8) или Иско(7,5) (да-да он уже отбыл дисквал) с Айосе Пересом(7,5).

Сельта: Мал(г) РС(д) Жир(д)

Бетис: Грд(д) Бар(д) Мал(г)

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«Реал Мадрид» – «Мальорка»

На что обратить внимание : На то что травмированные футболисты – они как бумеранг. Рано или поздно возвращаются туда, откуда они вылетели. Так в общей группе мадридского Реала уже были замечены Винисиус(10) и Камавинга(6,5) с Карвахалем(6,5) . Пока не очень понятно, намерен ли Анчелотти выгулять их в чемпионате или придержит под Суперкубок, но в лазарете Королевского клуба стало ощутимо просторнее..

Занятно что у Мальорки ситуация скорее обратная: до сих пор кукуют на больничном лидер клуба Ведат Мурики(7,5) и основной центральный защитник Вальент(5,5) . Ну и до кучи не полетит в Мадрид забаненный Жауме Коста(5,5).

Кого брать : Хозяев. Сливочные – очевидный фаворит, так что не жалейте бюджета на Беллингема(8) с Родриго(8,5) или Рюдигером(6,5).

Реал Мадрид: х Алм(д) ЛП(г)+Хет(г)

Мальорка: Сел(д) Вил(г) Бет(д)

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«Жирона» – «Атлетико»

Состав Жироны (по версии блога Эль Фентези): Гассанига – Гутьерес, , Хуанпе, Э.Гарсия, Коуту – Блинд, Мартин, А.Гарсия- Савио, Довбик, Порту

Состав Атлетико (по версии блога Эль Фентези): Облак – Лино, Эрмосо, Витсель, Хименес, Рикельме – Де Пауль, Коке, Льоренте- Мората, Гризманн

На что обратить внимание : На трансферные слухи. Трансферное окно только-только открылось а всевозможных инсайдов уже наплодилось.. как горошка в оливье) Из самого вкусного – интерес Атлетико к Мэйсону Гринвуду(7 ) который мощно перезапустил карьеру в Испании.

Аналогичной траекторией может проследовать и карьера Джованни Рейны . Вингер закис в Дортмунде и уже появились новости о том, что американец может присоединиться к Жироне. Также добавляет позитива каталонцам то, что Савио(6) избежал вызова на предолимпийский турнир и сможет помочь команде в январе и феврале. А вот участие в ближайшем туре Цыганкова(7) и Янхеля Эрреры(6) до сих пор под вопросом, у обоих хавбеков травмы и не очень ясно успеют ли их отшаманить к среде.

Кого брать : Стрелков. Как-то не верится что команды отпустят друг друга без новогодних подарков, так что приценитесь к Довбику(6,5) с Савио(6) или к Гризманну(9) с Моратой(8,5).

Жирона: Алм(г) Сев(д) Сел(г)

Атлетико: х Грд(г) Вал(д)+РВ(д)

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«Осасуна» – «Альмерия»

Состав Осасуны (по версии блога Эль Фентези): Эррера – Аресо, Д.Гарсия, Катена, Пенья- Орос, Муньос, Монкайола- М.Гомес, Авила, Будимир

Состав Альмерии (по версии блога Эль Фентези): Машимиану – Акьеме, Монтес, Э.Гонсалес, Брандарис, Посо- Лопи, Робертоне-Рамазани, Баптистао, Аррибас

На что обратить внимание : На то что мало Альмерии ,игровых проблем, так на южан еще навалились и кадровые. Кубок Африки унесет из их состава Бабу(5,5), Мендеса(5,5) и Марсиану Санку(6) . И это совсем не тот случай, когда от отсутствия бабы кому-то там становится легче..

Кроме того до сих пор под вопросом участие в ближайшем туре Робертоне( 7) с Мелеро(6,5), а после выезда в Памплону умотает на предолимпийский турнир защитник Кайки(5), что сделает ситуацию в защите Альмерии еще более драматичной. Хотя казалось бы куда уже..?

Кого брать : Хозяев. Наваррцы дома могут наварить любому, так что обратите внимание на Давида Гарсию(5,5) с Эррерой(5,5) или Будимира(7) с Авилой(7).

Осасуна: х Хет(д) Сев(г)+Бар(г)

Альмерия: Жир(д) РМ(г) Ала(д)

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«Севилья – «Атлетик»

Состав Севильи (по версии блога Эль Фентези): Дмитрович – Педроса, Гудель, С.Рамос, Баде, Хуанлу- Ракитич, Сумаре- Окампос, Сусо – Рафа Мир

Состав Атлетика (по версии блога Эль Фентези): У. Симон – Берчиче, Вивиан, Паредес, Лекуэ- Эррера, Прадос- Беренгер, Сансет, Н. Уильямс – Гурусета

На что обратить внимание : На Кубок Африки, который не позволит лидерам участвующих в этом матче команд Юссефу Эн-Несири(8) и Иньяки Уильямсу(8) выйти на поле. Баск с горя так наотмечался, что даже был отправлен с постновогодней тренировки с формулировкой «состояние требует отдыха»

Как в таких случаях говорил классик: «Берегите себя». )

Что касается гостей, то тут тревожных алконовостей не было но и без них у Севильи под вопросом Акунья(6.5), Ламела(7,5), Нюланд(5,5), Баде(6) и Жордан(6,5).

Кого брать : Возможно это тенденция, но тут тоже не хочется играть от защиты.. Видимо мозг после нового года боится любой формы сушняка. Поэтому берите на карандаш Окампоса(8) с Ракитичем(7) или Нико Уильямса(7,5) с Сансетом(7,5).

Севилья: Ала(д) Жир(г) Оса(д)

Атлетик: РС(д) Вал(г) Кад(г)

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«Лас Пальмас» – «Барселона»

Состав Лас Пальмас (по версии блога Эль Фентези): Вальес – Кардона, Мармоль, Коко, А, Суарес- Перроне, К.Родригес, Х.Муньос – С.Родригес, Мунир, Пак

Состав Барселоны (по версии блога Эль Фентези): Пенья – Бальде, Араухо, Кунде,Канселу- Де Йонг, С.Роберто, Гюндоган- Ф.Торрес, Левандовски, Рафинья

На что обратить внимание : На то что все плохое нужно было оставить в прошлом году и поэтому есть надежда что Педри(7,5) после того как пробили Куранты больше не будет получать таких неприятных повреждений как то, что настигло его на финише 2023 года. Оказалось, что травма серьезнее, чем первоначально предполагалось и хавбек может попустить не только выезд на родные Канары, но и Суперкубок Короля.

А вот у хозяев точно не сыграет с Блауграной Хулиан Араухо(5,5). Но тут другой случай: со здоровьем у мексиканского латераля все хорошо, но суровые условия арендного соглашения не позволяют ему играть против материнского клуба.

Кого брать : Гостей. У Барселоны как это есть сказать по русски.. нет времени на раскачку. Уйму очков каталонцы уже разбазарили, так что теперь придется их выискивать в самых далеких уголках Примеры. Пользу тут могут принести Левандовски(10) с Рафиньей(8) или Канселу(6,5) с Гюндоганом(8).

Лас-Пальмас Вил(д) РВ(г) РМ(д)

Барселона: х Бет(г) Вил(д)+Оса(д)

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Полезные ресурсы по Ла Лиге:

https://www.whoscored.com/

http://www.marca.com/

http://as.com/

Все, что вы хотели узнать о превью, но боялись спросить

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