Фэнтези-превью 11-го тура Ла Лиги. Кого брать перед класико?

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От редакции: новая серия традиционного превью для фэнтези-турнира Ла Лиги, в этом туре «Барселона» примет «Реал». Подпишитесь на блог, чтобы не пропускать регулярную рубрику.

Фэнтези-превью 11-го тура Примеры. Из которого мы узнаем, сыграет ли в класико Роберт Левандовски, где в Испании можно и рыбку съесть и футбол посмотреть, какой клуб Примеры пригласил на должность спортдира бывшего работника «Зенита», кем усиливает свою оборону «Бетис», когда состоится Суперкубок Испании, что такое Эль Томатина, а также многое другое.

Буэнос диас, уважаемые!

Все мы так или иначе любим играть. Заниматься отвлеченным от работы, семейных забот и прочей рутины занятием, которое может быть даже и не приносит нам материальной выгоды, но ощутимо разгружает уставшую от окружающей действительности психику и исправно снабжает нас эндорфинами (а если повезет- то еще и феромонами).

Наши вкусы разумеется эволюционируют и меняются вместе с нами, лично мне чтобы дойти до фентези пришлось уйму нервов и времени отдать тетрису, хиросу и прочим мортал комбатом, но если меня хоть кто-нибудь спросит о том жалею ли я хоть об одной и из проведенных за игрой минут, я разумеется не задумываясь отвечу что не жалею (ну.. почти не задумываюсь, потому что оказывается Стэдвик можно было бы отбить более быстро и менее нервно).

Дополнительная прелесть состоит в том, что игровой процесс настолько затягивает человека, что даже наблюдать за игрой иногда не менее приятно, чем заниматься ею самому (парни, у которых первым стримером был старший брат – мысленно я с вами). И перед Эль Класико об этом как-то само собой вспоминаешь. Начинаешь загодя готовить рецепторы к восприятию, чтобы не пропустить ни одного сюжетного поворота в этом матче.

Ну а пока вы настаиваетесь, не забывайте про такие прозаические вещи как дедлайн и превью. Игры – это как ни крути, дело серьезное )

Бамос!

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Жирона – Сельта

На что обратить внимание : На Висенте Гуаиту(5,5). Ветеран приезжал в Сельту скорее на непыльную должность бэкапа, но в прошлом туре из за удаления Вильяра(5,5) внезапно оказался на посту номер один. Совсем один) Учитывая то, что Бенитес игнорирует Аугусто Марчесина(5,5) есть вполне осязаемые шансы, что Гуаита по ходу сезона отвоюет себе позицию основного кипера.

Как бы то ни было именно эес-вратарю Валенсии и Кристал Пэлэс придется руководить сегодня обороной галисийцев, которая осталась без основного стоппера Джозефа Айду(5,5).

Кого брать : Хозяев. Жирона на ходу и этим надо пользоваться. Подумайте про Довбика(6,5) с Савио(6) или Гутьерреса(6) с Давидом Лопесом(5,5).

Жирона: Сел(д) Оса(г) РВ(г)

Сельта: Жир(г) Сев(д) Атб(г)

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Альмерия – Лас-Пальмас

На что обратить внимание : На то что Альмерия всеми способами пытается изменить свою турнирную ситуацию. Недавно южане сменили главного тренера, но решили этим не ограничиваться и до кучи поменяли еще и газон. На более густой и морозоустойчивый..

Как говорилось в одном старом анекдоте: «в мое время по такому случаю не мебель двигали, а девочек меняли..»

Что касается более приземленных проблем, то у хозяев по прежнему недоступны Коне(6,5), Акьеме(5,5) и Пубиль(5,5), а гости по всей видимости опять не станут утруждать сидящего на чемоданах Виеру(7).

Кого брать : Хозяев. Если не побеждать прямых конкурентов дома, то можно уже сейчас настраиваться на Сегунду. Так что присмотритесь к Баптистао(6,5) с Аррибасом(6) или Эмбарбой(6,5)

Альмерия: ЛП(д) Ала(г) РС(д)

Лас-Пальмас Алм(г) Атм(д) Оса(г)

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Барселона – Реал Мадрид

На что обратить внимание : На кадровые потери Барселоны. К Эль Класико каталонцы подходят изрядно потрепанными, но Хави сегодня подтвердил что и Роберт Левандовски(10) и Френки Де Йонг(7), готовы сыграть против Мадрида.. но не сказал, скока..) Также Блауграна до сих пор надеется увидеть на поле Педри(7,5) и Кунде(6,5) и тихо радуется тому, что в общую группу вернулся Рафинья(8) , а повреждение, которое Жоау Феликс(8 ) получил в Лиге Чемпионов оказалось несерьезным .

Что касается гостей, то мадридцы свой кадровый удар приняли еще летом и сейчас у них все довольно таки беспроблемно. Анчелотти имеет изобилие вариантов для выбора, но AS вангует, что завтрашний матч не обойдется без Тони Крооса(7,5)

Кого брать : Стрелков. Из общих соображений всегда больше веришь в то, что Эль Класико не обойдется без голов в обе стороны. Так что разоряйтесь на Феррана Торреса(8) с Жоау Феликсом(8) или на Беллингема(8) с Винисиусом(10).

Барселона: РМ(д) РС(г) Ала(д)

Реал Мадрид: Бар(г) РВ(д) Вал(д)

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Мальорка – Хетафе

На что обратить внимание : На статистику. Так исторически ложилось, что Хосеп Бордалас – это просто какой-то криптонит для Мальорки. Испанский специалист просто не умеет проигрывать на Балеарах: семь ничьих и четыре победы в 11 играх. Это уже тен-ден-ция..

Правда завтрашний выезд осложняется отсутствием травмированных Арамбарри(6), Гастона Альвареса(5.5) и Дамиана Суареса(6). С другой стороны островитяне оперативно отшаманили своего основного правого латераля Пабло Маффео(5,5).

Кого брать : Хозяев. Статистика-статистикой, но кадровые проблемы гостей в обороне могут им аукнуться.. Так что берите на борт Райковича(5,5) с Вальентом(5,5) или Мурики(7,5) с Дани Родригесом(7).

Мальорка: Хет(д) Бет(г) Кад(д)

Хетафе: Мал(г) Кад(д) Грд(г)

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Кадис – Севилья

На что обратить внимание : На Карнавал. Испанцев хлебом ни корми – дай пофестивалить .. вот и руководство Кадиса решило украсить андалусийское дерби легким флером разгуляя и расколбаса.. Для этого перед игрой с Севильей в Кадисе проведут карнавальное шоу, дискотеку с диджеем и будут раздавать всем желающим жареную рыбку прямо перед матчем. В общем тильно, модно, калорийно..)

Главное чтобы за всей этой праздничной суетой хозяева смогли компенсировать отсутствие травмированных Луиса Эрнанадеса(5,5) и Мбайе(5) , а то в обороне у подводников все довольно таки скудно.

Кого брать : Пойдем от обратного, не очень хочется связываться с оборонительными линиями обеих команд. У Кадиса кадровые проблемы, Севилья в принципе пока не нашла нужные настройки.. Так что берем на карандаш Мачиса(7) с Рамосом(6,5) или Лукебакио(7,5) с Окампосом(8).

Кадис: Сев(д) Хет(г) Мал(г)

Севилья: Кад(г) Сел(г) Бет(д)

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Бетис – Осасуна

На что обратить внимание : На кадровое усиление. Когда потери становятся критическими клубы готовы на самые что ни на есть экзотические трансферные телодвижения. Например Бетис, оставшийся без центральных защитников на неделе выписал себе сидящего без контракта Сократиса Папастатопулоса. Греческий ветеран в свое время неплохо бегал за дортмундскую Боруссию и лондонский Арсенал, а последний год пылил за Олимпиакос.

Теперь именно он будет латать оборону огурцов, передавать андалусийским щеглам свой богатый опыт и беседовать со своим старым знакомым Бельерином(6) или с выздоровевшим Сабали(5,5)

Что касается гостей, то тут тоже есть сложности с защитниками, но не такие трагические: пару недель пропустит Хуан Крус(5,5) плюс под вопросом выезд в Севилью не совсем здорового Мохики(5,5).

Кого брать : Хозяев. Осасуна команда крепкая, но инженер Пеллегрини и не такие проекты заваливал) Подумайте про Иско(7,5) с Айосе Пересом(7,5) или Песселью(5,5) с Бельерином(6).

Бетис: Оса(д) Мал(д) Сев(г)

Осасуна: Бет(г) Жир(д) ЛП(д)

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Райо Вальекано – Реал Сосьедад

На что обратить внимание : На Кубок Короля. В ближайшую среду Сосьедаду предстоит сразиться с командой из города Буньоль, знаменитого своей Великой помидорной битвой.

Занятно, что играть баскам предстоит на искусственном поле. В крохотном Буньоле просто нет стадиона с нужной вместимостью и поэтому они примут Захаряна и компанию в соседнем городке Рекена. В общем, логичнее рассчитывать на то что лидеры Сосьедада сыграют в чемпионате, потому что искусственный газон – это всегда риск какой-нибудь неприятной травмы.

Кого брать : Гостей. Матч у басков будет трудным, но сейчас они явно на ходу, так что не жалейте средств на Кубо(8) с Браисом(8) или Муньоса(5,5) с Ремиро(6).

Райо Вальекано: РС(д) РМ(г) Жир(д)

Реал Сосьедад: РВ(г) Бар(д) Алм(г)

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Атлетик – Валенсия

На что обратить внимание : На доброту. На днях футболисты Атлетика с подачи Андера Эрреры(7 ) организвали подгон благотворительному фонду для детей из неблагополучных семей, основанному Бетисом. Баски подарили юниорам самое дорогое, что может быть у футболиста – бутсы. Некоторые счастливчики даже получат обувку с автографом.

Что касается менее мимимишных новостей, то до сих пор не очень ясно успеет ли вернуться в игру основной левый латераль Атлетика Юри Берчиче(6 ), зато выписался из лазарета Руис Иньиго де Галаррета(6) . хм.. звучит как строчка из раннего Маяковсого )

А главные потери Валенсии – плеймейкер Андре Алмейда(6,5) и центральный защитник Диакаби(5,5).

Кого брать : Хозяев. Баски дома укатают любого, так что прикупите Сансета(7,5) с Нико Уильмсом(7,5) или Паредеса(5) с Вивианом(5,5).

Атлетик: Вал(д) Вил(г) Сел(д)

Валенсия: Атб(г) Грд(д) РМ(г)

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Атлетико – Алавес

На что обратить внимание : На Суперкубок Испании. Мало нам в январе радостей, так еще и это.. В Саудовской аравии, с 10 по 14 января четыре команды разыграют Суперкубок. В списке участников, Реал, Барса, Осасуна и Атлетико.. В общем ждите новостей о фентези-переносах и сдвигов в календаре Примеры.

Алавесу пока борьба за трофеи только снится, зато в качестве бонуса в воскресной игре сможет принять участие Саму Омородион (6,5). В арендном соглашении между Алавесом и Атлетико нет оговорки о том, что афроиспанец не имеет права играть против материнского клуба, так что уэлком. То есть – бьенвенидос)

Кого брать : Хозяев. Атлетико кажется нащупал сой игровой баланс и на тур хочется заиграть Гризмана(9) с Моратой(8,5) или Молину(6,5) с Эрмосо(6).

Атлетико: Ала(д) ЛП(г) Вил(д)

Алавес: Атм(г) Алм(д) Бар(г)

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Гранада – Вильярреал

На что обратить внимание : На отставки. Когда у команды дела идут неважно, всегда ищут крайнего. Обычно этим счастливчиком становится главный тренер, но вот например Гранада решила мыслить масштабнее и уволила спортивного директора Нико Родригеса. Преемником вероятнее всего станет Маттео Тоньоцци, работавший скаутом таких клубов как Ювентус, Байер и даже питерский Зенит..

Впрочем у спортдира основная горячка начнется зимой, а вот тренеру хозяев уже в ближайший понедельник придется выкручиваться и ставить игру команды без основного форварда Бойе(7), основного полузащитника Гумбау(6) и основного центрдефа Рубио(5) . Что касается Субмарины, то пока не ясно смогут ли поучаствовать в ближайшем заплыве Парехо(7,5), Педраса(6) и Фойт(6).

Кого брать : Гостей. Потери лидеров в каждой линии не могут не сказаться на Гранаде, так что не жалейте бюджет на Жерара Морено(8) с Серлотом(7,5) или Баэну(6,5) с Йоргенсеном(5).

Гранада: Вил(д) Вал(г) Хет(д)

Вильярреал: Грд(г) Атб(д) Атм(г)

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Официальная лига блога Эль Фентези

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Полезные ресурсы по Ла Лиге:

https://www.whoscored.com/

http://www.marca.com/

http://as.com/

Все, что вы хотели узнать о превью, но боялись спросить

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Фото: Gettyimages.ru/Eric Alonso; whoscored.com