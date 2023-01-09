«Таких больше не делают». На видео попали дырявые носки Макдэвида – кажется, им больше лет, чем самому Коннору
Дышащие!
Коннор Макдэвида считается самым быстрым игроком в НХЛ. То, что он творит на льду – настоящая магия.
Кажется, его секрет, наконец, раскрыт. В послематчевую трансляцию попал эпизод интервью, в котором в кадре оказались его ноги. Самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ (средняя зарплата по контракту – 12,5 млн в год) носит… дырявые носки. Если совсем точно, они практически открытые!
Это вызвало удивление у всех, и журналист не удержался, чтобы спросить Коннора, почему он их носит. На что последовал ответ: «Такие больше не делают. Не помню, что за бренд – ССМ или что-то такое».
Носочным фабрикам стоит задуматься о коллаборации с Коннором поставлять ему годовые запасы.
Это удивило всех, собрали реакцию пользователей на Reddit. Некоторые верят в суеверия:
💬 «Помните, когда он отказался от этих дополнительных денег по контракту, чтобы помочь команде. Это был бюджет носков»
💬 «Наверное, поэтому он такой быстрый»
💬 «Если бы он избавился от этих носков, он мог бы быть не лучшим игроком в мире. Он может быть четвертым или пятым»
Вероятно, Коннор дорожит этими носками потому, что, в отличие от обычных, у них специальный крой, который меньше натирает ноги. Плюс они, видимо, создают комфортный микроклимат внутри конька. Возможно, из-за огромных дырок носки Макдэвида с этой задачей справляются лучше.
7 комментариев