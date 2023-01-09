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«Таких больше не делают». На видео попали дырявые носки Макдэвида – кажется, им больше лет, чем самому Коннору

Эдмонтон Эдмонтон
НХЛ НХЛ
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Хоккей Хоккей

Дышащие!

Коннор Макдэвида считается самым быстрым игроком в НХЛ. То, что он творит на льду – настоящая магия.

Кажется, его секрет, наконец, раскрыт. В послематчевую трансляцию попал эпизод интервью, в котором в кадре оказались его ноги. Самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ (средняя зарплата по контракту – 12,5 млн в год) носит… дырявые носки. Если совсем точно, они практически открытые!

Это вызвало удивление у всех, и журналист не удержался, чтобы спросить Коннора, почему он их носит. На что последовал ответ: «Такие больше не делают. Не помню, что за бренд – ССМ или что-то такое».

Носочным фабрикам стоит задуматься о коллаборации с Коннором  поставлять ему годовые запасы.

Это удивило всех, собрали реакцию пользователей на Reddit. Некоторые верят в суеверия: 

💬 «Помните, когда он отказался от этих дополнительных денег по контракту, чтобы помочь команде. Это был бюджет носков»

💬 «Наверное, поэтому он такой быстрый»

💬 «Если бы он избавился от этих носков, он мог бы быть не лучшим игроком в мире. Он может быть четвертым или пятым»

Вероятно, Коннор дорожит этими носками потому, что, в отличие от обычных, у них специальный крой, который меньше натирает ноги. Плюс они, видимо, создают комфортный микроклимат внутри конька. Возможно, из-за огромных дырок носки Макдэвида с этой задачей справляются лучше.

7 комментариев

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Андрей Федоров
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Продам ник "Носки Макдевида". Спросить Дюху
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Ko Vi
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как игравший раньше, по своему опыту могу предположить, что носки не разорвались, а поломались 😁
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Игнат Игнатов
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Жизненно.
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amra73
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Овечкин носит штопаный/перештопаный нагрудник с лого Локомотива 07.09.11
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Эмиль Летичевский
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Ответ AnTikVar
Нормальная история для спортсмена) Ягровским крагам, когда я их живьем на матче кхл увидел, на мой взгляд больше чем Яромиру. Да и на ЧЕ 2020 все помнят трико вратаря сборной Венгрии)
Никто не помнит
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Olejka Bu
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Все Мы немного Макдэвид…
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AnTikVar
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Нормальная история для спортсмена) Ягровским крагам, когда я их живьем на матче кхл увидел, на мой взгляд больше чем Яромиру. Да и на ЧЕ 2020 все помнят трико вратаря сборной Венгрии)
+10
-1
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