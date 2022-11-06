14 секунд величия: посчитали, сколько ударов Бивол нанес за одну комбинацию в бою с Рамиресом

Больше одного панча в секунду!

В Абу-Даби в ночь на 6 ноября состоялся боксерский вечер, в рамках которого россиянин Дмитрий Бивол защищал пояс WBA в полутяжелом весе в бою с мексиканцем Хильберто Рамиресом.

Победу единогласным решением судей одержал Бивол – 118-110, 117-111, 117-111. Для Дмитрия это 21-я победа в карьере и очередная успешная защита титула WBA.

Один из самых впечатляющих моментов боя – вот эта серия от Дмитрия. За 14 секунд мы насчитали 23 удара, то есть больше одного в секунду!

Такими взрывными комбинациями Бивол в каждом раунде уничтожал Рамиреса, который до этого не проигрывал за 44 боя в професиональной карьере и обещал отомстить за Мексику и за Канело Альвареса, которого россиянин победил в предыдущем бою. Что за машина!