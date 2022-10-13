Фэйл дня: «Интер» почти отправил «Барсу» в Лигу Европы, но супермомент на 94-й глупо запороли
«Барселона» и «Интер» выдали мощнейшие 3:3 в Лиге чемпионов, и похоже, эта ничья будет стоить каталонцам плей-офф. Если «Интер» в следующем туре просто не проиграет «Виктории», «Барса» вылетит в Лигу Европы независимо от своих результатов.
Впрочем, вылететь из ЛЧ вполне могли уже сейчас, в четвертом туре: «Интер» дважды вел в концовке, Роберт Левандовски дважды сравнивал, но уже после всего этого, при счете 3:3 на 94-й минуте вот такой безумный момент упустили миланцы (в обзоре – 8:33).
20-летний полузащитник Кристьян Аслани и Генрих Мхитарян остались вдвоем против Марка-Андре тер Стегена.
А Аслани пробил сам, Тер Стеген спас – и сохранил ничью.
Это один из тех моментов, которые сложнее запороть, чем не реализовать.
Но «Интер» справился.
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Фото: REUTERS/Albert Gea
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