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Фэйл дня: «Интер» почти отправил «Барсу» в Лигу Европы, но супермомент на 94-й глупо запороли

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Кристьян Аслани Кристьян Аслани
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«Барселона» и «Интер» выдали мощнейшие 3:3 в Лиге чемпионов, и похоже, эта ничья будет стоить каталонцам плей-офф. Если «Интер» в следующем туре просто не проиграет «Виктории», «Барса» вылетит в Лигу Европы независимо от своих результатов.

Впрочем, вылететь из ЛЧ вполне могли уже сейчас, в четвертом туре: «Интер» дважды вел в концовке, Роберт Левандовски дважды сравнивал, но уже после всего этого, при счете 3:3 на 94-й минуте вот такой безумный момент упустили миланцы (в обзоре – 8:33).

20-летний полузащитник Кристьян Аслани и Генрих Мхитарян остались вдвоем против Марка-Андре тер Стегена.

Что бы вы сделали в такой ситуации на месте Аслани, который с мячом? Отдали бы партнеру на пустые ворота?

А Аслани пробил сам, Тер Стеген спас – и сохранил ничью.

Это один из тех моментов, которые сложнее запороть, чем не реализовать.

Но «Интер» справился.

Знаем 5 команд в плей-офф ЛЧ. «Сити», «Реал», «Бавария» и – внезапно – «Наполи» с «Брюгге»

Фото: REUTERS/Albert Gea

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