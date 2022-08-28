Вечер неудач Мбаппе: эпично попал в штангу пустых ворот, а потом Неймар не дал пробить пенальти

«ПСЖ» впервые потерял очки.

В 4-м туре Лиги 1 «ПСЖ» впервые потерял очки. Команда Гальтье уперлась в «Монако» Александра Головина – 1:1 и ассист россиянина приятным бонусом.

Перед матчем тренер «Монако» Филип Клеман уверял, что его команда может остановить атакующее трио Неймар-Мбаппе-Месси. Так и получилось: «ПСЖ» генерировал моменты в атаке с огромным трудом и тяжело отыгрывался после гола Фолланда на 20-й минуте.

Самое яркое случилось под конец первого тайма. После прохода Мбаппе с центра поля Месси получил мяч у линии штрафной, чуть продвинулся и хлестко пробил в дальний угол – штанга! Мяч отскочил прямо на Мбаппе, тот добивал в касание – вторая штанга!

Да, Лео, бывает и так.

Доннарумма не верил.

На этом приключения Мбаппе не закончились.

На 70-й минуте Неймар заработал для «ПСЖ» пенальти – и взялся пробить сам. А ведь каждый на стадионе знал, что после недавних пенальти-споров штатный пенальтист «Парижа» – Килиан. Но Ней был слишком уверен в себе – и классно реализовал удар после долгого разбега.

После этого Килиан, кажется, завелся и начал лупить с самых разных позиций. «Монако» выстоял и удержал заслуженную ничью в Париже.

Галтье уверяет, что Неймар и Мбаппе все обсудили, между ними нет разногласий

После матча тренер «ПСЖ» сразу сказал, что Килиан остается пенальтистом, ничего страшного не произошло. Гальтье уверяет, что игроки уже обсудили ситуацию:

«Иерархия четко определена: Килиан – номер один, Неймар – номер два. Но такой была ситуация в этом матче, просто так сложился момент. Я увидел, что они поменялись – и Неймар решил пробить, предварительно обсудив этом с Килианом.

Я оценил отношение Килиана и Неймара. Мбаппе поздравил его, а Ней – поблагодарил. Это отличные игроки. Они могут сами принимать решения, основываясь на ощущениях. Самое главное, что Неймар поблагодарил Мбаппе, а Килиан подошел, чтобы поздравить его».

Сразу вспоминается история с Неймаром и Эдинсоном Кавани. В сентябре 2017-го они поругались во время матча с «Лионом»: тогда бразилец с помощью Дани Алвеса отодвинул Эдинсона от штрафного, а тот в ответ забрал себе пенальти.

Французские медиа много писали про испорченные отношения: Ней якобы даже просил руководство продать Кавани. Вскоре Неймара освистали за то, что тот не отдал пенальти уругвайцу и не позволил обойти по голам за «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Градус конфликта нарастал, хотя игроки уверяли, что между ними нет негатива.

Через два года в матче против «Галатасарая» Неймар исправился: сам взял и отдал пенальти Кавани. Они тепло обнялись, и после этого вопросов не возникало. Похоже, с Мбаппе бразилец помирится намного быстрее.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Baucher; REUTERS/Christian Hartmann