Billie Eilish
Блог

Вечер неудач Мбаппе: эпично попал в штангу пустых ворот, а потом Неймар не дал пробить пенальти

лига 1 Франция лига 1 Франция
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Неймар Неймар
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Монако Монако
Александр Головин Александр Головин
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

«ПСЖ» впервые потерял очки.

В 4-м туре Лиги 1 «ПСЖ» впервые потерял очки. Команда Гальтье уперлась в «Монако» Александра Головина – 1:1 и ассист россиянина приятным бонусом.

Перед матчем тренер «Монако» Филип Клеман уверял, что его команда может остановить атакующее трио Неймар-Мбаппе-Месси. Так и получилось: «ПСЖ» генерировал моменты в атаке с огромным трудом и тяжело отыгрывался после гола Фолланда на 20-й минуте.

Самое яркое случилось под конец первого тайма. После прохода Мбаппе с центра поля Месси получил мяч у линии штрафной, чуть продвинулся и хлестко пробил в дальний угол – штанга! Мяч отскочил прямо на Мбаппе, тот добивал в касание – вторая штанга!

Да, Лео, бывает и так.

Доннарумма не верил.

На этом приключения Мбаппе не закончились.

На 70-й минуте Неймар заработал для «ПСЖ» пенальти – и взялся пробить сам. А ведь каждый на стадионе знал, что после недавних пенальти-споров штатный пенальтист «Парижа» – Килиан. Но Ней был слишком уверен в себе – и классно реализовал удар после долгого разбега.

После этого Килиан, кажется, завелся и начал лупить с самых разных позиций. «Монако» выстоял и удержал заслуженную ничью в Париже.

Галтье уверяет, что Неймар и Мбаппе все обсудили, между ними нет разногласий

После матча тренер «ПСЖ» сразу сказал, что Килиан остается пенальтистом, ничего страшного не произошло. Гальтье уверяет, что игроки уже обсудили ситуацию:

«Иерархия четко определена: Килиан – номер один, Неймар – номер два. Но такой была ситуация в этом матче, просто так сложился момент. Я увидел, что они поменялись – и Неймар решил пробить, предварительно обсудив этом с Килианом.

Я оценил отношение Килиана и Неймара. Мбаппе поздравил его, а Ней – поблагодарил. Это отличные игроки. Они могут сами принимать решения, основываясь на ощущениях. Самое главное, что Неймар поблагодарил Мбаппе, а Килиан подошел, чтобы поздравить его».

Сразу вспоминается история с Неймаром и Эдинсоном Кавани. В сентябре 2017-го они поругались во время матча с «Лионом»: тогда бразилец с помощью Дани Алвеса отодвинул Эдинсона от штрафного, а тот в ответ забрал себе пенальти.

Французские медиа много писали про испорченные отношения: Ней якобы даже просил руководство продать Кавани. Вскоре Неймара освистали за то, что тот не отдал пенальти уругвайцу и не позволил обойти по голам за «ПСЖ» Златана Ибрагимовича. Градус конфликта нарастал, хотя игроки уверяли, что между ними нет негатива.

Через два года в матче против «Галатасарая» Неймар исправился: сам взял и отдал пенальти Кавани. Они тепло обнялись, и после этого вопросов не возникало. Похоже, с Мбаппе бразилец помирится намного быстрее.

ПСЖ – Монако 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
28 августа, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 20 Фолланд, 1:1 – 70, пенальти Неймар.
ПСЖДоннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос (Мукиеле, 87), Кимпембе, Мендеш, Верратти, Саншеш (Данилу Перейра, 63), Месси (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе.
МонакоНюбель, Агиляр, Марипан, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике, Головин (Эмболо, 64), Камара (Жан Лукас, 74), Фофана, Бен-Йеддер, Фолланд (Аклиуш, 25; Минамино, 64).
Предупреждения:
Неймар (5), Аклиуш (40), Камара (55), Кимпембе (77), Верратти (86), Бадиашиле (90), Хакими (90), Кайо Энрике (90).

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Michael Baucher; REUTERS/Christian Hartmann

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные