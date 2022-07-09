«Зенит» отыграл Суперкубок в форме из позапрошлого сезона. Все из-за ухода Nike, возможная замена – испанский бренд Joma

Вариант из Киргизии далек от реальности.

«Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок России – 4:0. И сделал это в необычной форме.

Команда играла в домашнем комплекте из позапрошлого сезона. Похоже, что все из-за ухода Nike с российского рынка – питерцы не успели подготовить форму под новый сезон.

В форме двухлетней давности «Зенит» играл и предсезонные матчи.

Например, в домашнем товарищеском матче с «Црвеной Звездой» – первый матч «Зенита» с иностранным клубом после 24 февраля.

«Зенит» продолжит играть в старой форме?

Разумеется, с проблемами столкнулся не только «Зенит». Nike прервал союз со «Спартаком» после 17 лет работы, adidas со сборной России – после 14 . Большие бренды уходят из страны, к рынку присматриваются более локальные игроки – Forward, Demix и Zasport.

Это не уникальный случай в мировом футболе. Например, в Иране клубы живут без больших брендов – те не заходят в страну из-за санкций и репутационных рисков.

Там полное доминирование у местных поставщиков. У Majid – восемь клубов, среди которых чемпион «Эстегляль». Нет данных только по двум новичкам лиги – «Фаджр Сепаси» и «Хавадару».

Конкретно у «Зенита» все не так плохо. Клуб ведет переговоры с Joma, испанский бренд не собирается уходить из России.

Точно не успеют перейти на новые комплекты к началу нового сезона РПЛ, так что пока «Зенит» будет выступать в старой от Nike. Похоже, лучший сценарий – обновление формы уже по ходу сезона.

Писали про форму из Киргизии. Клуб быстро опроверг

В июне «Зенит» связывали с киргизским экипировщиком Bigser Sport.

Клуб оперативно выпустил опровержение: «Представители клуба находятся в Бишкеке с рабочим визитом, но речь вовсе не идет об экипировке для «Зенита». У клуба есть дочерняя компания «Зенит Премьер Футбол», которая управляет крупнейшим спортивным магазином для профессионалов в Петербурге – экипировочным центром. Наши представители подписали пока что только соглашение о намерениях к сотрудничеству в рамках развития нашего экипировочного центра Footballstore».

Представитель Bigser Sport подтвердил – сотрудничество касается только «Зенит Премьер Футбол».

Так что пока вопрос по форме открыт.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Михаил Куравлев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov