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«С тех пор знаю: могу победить все». Хэмилтона вспомнил, как в детстве выигрывал чемпион со сломанной рукой – от страха потерять спонсора

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Формула-1
Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Мерседес Мерседес
Авто Авто

«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1» – на Гран-при Испании Льюис Хэмилтон прорвался из хвоста пелотона на 5 место и, кажется, скоро мы снова будем считать его претендентом на титул.

Насколько важным для Льюиса было вернуться в группу лидеров, свидетельствует пост в соцсетях, который он оставил после гонки.

«Когда мне было 15, я упал с велосипеда и повредил запястье. На следующий день мне было так больно, что я пошел в больницу, где врачи сказали мне, что это перелом и нужен гипс.

Я только что начал выступать в европейскиом чемпионате «Формула А», и это означало, что я не смогу участвовать в гонках. Я был напуган, ведь из-за этого мог потерять контракт с «Маклареном».

Так что я сделал то, что должен был сделать: надел более легкий гипс и провел гонку с одной рукой. Я выиграл тот чемпионат. С тех пор я знаю, что могу преодолеть все, что угодно, если буду бороться – хоть водить с поврежденным запястьем, хоть пробиваться вверх по стартовой решетке, как в прошлые выходные. То же самое относится и к вам. Боритесь за то, что вы хотите. И вы получите это».

«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1». Что сделали с болидом? Хэмилтон снова в битве за титул?

Хэмилтон попал в аварию и улетел в хвост на старте. Предлагал сход, команда отказала – и Льюис финишировал в топ-5 с титулом «Гонщика дня»

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