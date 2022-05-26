«С тех пор знаю: могу победить все». Хэмилтона вспомнил, как в детстве выигрывал чемпион со сломанной рукой – от страха потерять спонсора

«Мерседес» наконец перестал скакать на прямых и поехал как лидеры «Ф-1» – на Гран-при Испании Льюис Хэмилтон прорвался из хвоста пелотона на 5 место и, кажется, скоро мы снова будем считать его претендентом на титул.

Насколько важным для Льюиса было вернуться в группу лидеров, свидетельствует пост в соцсетях, который он оставил после гонки.

«Когда мне было 15, я упал с велосипеда и повредил запястье. На следующий день мне было так больно, что я пошел в больницу, где врачи сказали мне, что это перелом и нужен гипс.

Я только что начал выступать в европейскиом чемпионате «Формула А», и это означало, что я не смогу участвовать в гонках. Я был напуган, ведь из-за этого мог потерять контракт с «Маклареном».