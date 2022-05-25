Гигант Акинфенва закончил с футболом. Он так и не добрался до Рамоса, зато теперь собирается в кино

Даже Пеп называет его легендой.

Вы могли пропустить, но легендарный Адебайо Акинфенва завершил карьеру. Да-да, это тот самый здоровяк из Англии весом за 100 кг. Его «Уиком» проиграл «Сандерленду» на «Уэмбли» в плей-офф за право выйти в Чемпионшип.

«Мне повезло, что мой последний удар по мячу был на «Уэмбли». Я хотел, чтобы все кончилось иначе. «Сандерленд» был сегодня лучшей командой, иногда такое случается в футболе. Но я буду праздновать мои достижения, то, что я вообще стал профессиональным футболистом», – грустил 40-летний форвард в интервью Sky Sports после матча.

Акинфенва присоединился к «Уикому» в 2016-м и провел за клуб более 200 матчей. «Я горжусь ребятами, я горжусь этой командой. Я поблагодарил каждого из них за то, что они позволили мне стать частью этого путешествия. Они вернутся снова в следующем сезоне и добьются успеха».

К сожалению, уже точно без Адебайо. «Мои колени кричат ​​уже 15 месяцев. Я всегда хотел уйти из игры на своих условиях. Есть лучший способ, которым я мог бы уйти – мы могли бы победить, – уверен игрок. – Но сыграть последний матч на «Уэмбли» – второй лучший способ. Что дальше? Мир. Я хочу покорить мир».

Акинфенва – легенда интернета. Есть даже рекорд Гиннесса

Акинфенва никогда не играл выше Чемпионшипа. Зато в далекие времена выступлений в Литве и Уэльсе иногда даже залетал в квалификацию ЛЧ и Кубка УЕФА – хотя до группового этапа еврокубка он так ни разу и не добирался.

В 2012-м в жизни Акинфенвы неожиданно появилась FIFA – тогда он впервые возглавил рейтинг силы в игре и прославился на весь мир. Геймеры обожали модельку карточки Адебайо, а он год за годом качался в зале и становится самым сильным игроком в каждой последующей части симулятора. В 2017-м он даже стал рекордсменом Гиннесса как первый в мире футболист, который шесть лет подряд признавался самым сильным в FIFA.

«Когда мне было 30 или 31, то я понял, что все вокруг меня резко взлетело, – вспоминал игрок. – Я познакомился с KSI и The Sidemen. Это блогеры – рок-звезды новой эпохи. Я не понимал, насколько велико сообщество игроков в FIFA. И они сделали меня знаменитостью. Хоть мне не нравится этот статус, но глупо его отрицать».

Известность Акинфенвы в FIFA – плюс в том числе и для клуба: в феврале два фаната из Мексики пролетели 9 тысяч км ради того, чтобы взглянуть на кумира. «Уиком» встретил парней и устроил им экскурсию вместе с Адебайо.

Карьера Акинфенвы значима, ведь была протестом против тех, кто не верит в габаритных форвардов. В ответ на насмешки он создал бренд Наha. Одной из первых моделей стали футболки с надписью, которую Адебайо слышал чаще всего в карьере: «Слишком большой для игры в футбол».

«Общество любит загонять вас в тупик, потому что так проще сломать вас и переработать. А мне пофиг на это! Не позволяйте им сломить вас. Таков мой настрой с самого начала – этот посыл я передам детям», – ярко объяснил Адебайо свою линейку.

Он и правда очень большой: вес Акинфенвы сейчас колеблется в районе 100-102 кг. В интернете ходят слухи, что он жмет лежа от груди 200 кг. Игрок опроверг это – пока 190 на раз.

Секрет Адебайо – правильное питание. Утром сухие завтраки Weetabix с медом, после тренировки – курица, после полудня в дело идет шейк, дальше снова курица, но уже с картошкой и салатом из капусты. Иногда жена готовит козу карри, рис и картошку – нужны углеводы. Все это можно заесть блюдами из Nandos – сети общепита, которая специализируется на блюдах из курицы.

Главная страсть Акинфенвы помимо курицы – «Ливерпуль»

Адебайо – огромный фанат «Ливерпуля» и Юргена Клоппа. Иногда даже созванивается с немцем по видеосвязи.

В конце июня 2020-го Акинфенва приехал на собрание «Уикома» в майке «Ливерпуля» – за несколько дней до этого команда Клоппа стала чемпионом. Клубу наверняка было страшновато, но Акинфенву пришлось оштрафовать. Позже он признался, что впервые был рад заплатить клубный штраф и готов платить его за каждое чемпионство любимой команды.

В 2015-м «Уимблдон» пересекся с «Ливерпулем» в Кубке Англии. Проиграли 1:2 – но Акинфенва был счастлив: после матча он получил футболку Стивена Джеррарда с автографом. Через три года «Ливерпуль» проиграл «Реалу» в финале ЛЧ – а Адебайо хоть и шуточно, но посоветовал Серхио Рамосу никогда не пересекаться с ним на поле. Серхио придерживается совета до сих пор.

«Клопп должен был подписать меня, – шутит Акинфенва. – Мне нужны скоростные партнеры. У Мане, Фирмино и Салаха невероятная скорость. Если вы поставите меня с такими игроками и будете подавать в штрафную, я буду забивать».

Слова форварда мало кто воспринял всерьез, но Пеп Гвардиола после встречи с Адебайо в сентябре 2021-го тоже не сомневается в его успехе: «Уиком» проиграл «Ман Сити» 1:6 – но вел в счете целых семь минут. Акинфенва не забил, но толкался как мог.

«Они встретились с легендой английского футбола, – восхищался Хосеп. – Увидеться с Адебайо – невероятное удовольствие для меня. Нам было непросто с ним, но парни справились. Было бы здорово, если бы мы могли каждое воскресенье играть против «Уикома» и этого легендарного форварда. Лучший способ для развития наших молодых парней».

Адебайо мечтает о кино

Несколько лет назад «Уиком» играл с «Портсмутом» на выезде. Адебайо залез в офсайд, и болельщики соперника отреагировали кричалкой «Акинфенва, твои сиськи в офсайде». Но форвард не обиделся – считает это веселым подшучиванием. Ведь несмотря на накаченное тело, Акинфенва видит силу именно в разуме:

«Я всегда говорю, что сила не в руках, груди или ногах. Она в мышлении: смотри, ты не всегда добиваешься успеха, но не воспринимай это как поражение, воспринимай это как урок. Это образ мышления. Сделай все для того, чтобы доказать, что ты прав. Брось вызов ограничениям».

Пару лет назад Адебайо сказал, что после окончания карьеры хочет стать актером – видит себя супергероем во франшизе Marvel.

«Мы уже обсуждаем с компанией мое будущее – для меня нет никаких ограничений. Ради этого я пойду на уроки актерского мастерства. Потому что если меня попросят сыграть огромного спортсмена, я легко это сделаю. Но для роли врача мне все же понадобятся уроки», – рассказывает игрок.

Еще один вариант продолжения карьеры – телевидение. Всего четыре года назад Адебайо признавался, что у него уже есть заманчивые предложения от парочки телеканалов.

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Фото: Gettyimages.ru/Justin Setterfield, Laurence Griffiths, Pete Norton; dailymail.co.uk