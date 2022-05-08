«Бивол шокировал мир». Первые реакции на победу российского боксера над Канело

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В Лас-Вегасе состоялся вечер бокса, главным событием которого стал поединок за титул WBA Super в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Саулем Альваресом.

Сенсационную победу единогласным решением судей одержал российский боксер.

Для Бивола эта победа стала 20-й в карьере, при этом у него нет ни одного поражения. Мексиканец проиграл во второй раз в профессиональной карьере – первый был в 2013-м от Флойда Мейвезера.

Первые реакции на триумф Бивола:

«Проявите немного уважения к Биволу, все думали, что Канело победит».

«Бивол шокировал мир и победил Канело».

«Канело не проигрывал 16 боев подряд до Бивола».

«Канело СИЛЬНО проиграл Дмитрию Биволу».

«То, что только что произошло на ринге, не удивительно. Бивол был самым трудным соперником Канело».

«Это было идеальное выступление. Для меня Бивол выиграл бой. Я думаю, что Канело выглядел немного вялым и усталым. Но я думаю, что это гениальность Дмитрия Бивола. Большой-большой шок, но сегодняшний вечер принадлежит Биволу», – заявил после боя промоутер боя Эдди Хирн.

А Джейк Пол позже еще разок прокомментировал поединок, заявив что победит Альвареса в ближайшем будущем:

«Эдди Хирн, пошел ты ##### [к черту]. Можешь отсосать у меня. Я побью Канело в течение трех лет».

Фото: Gettyimages.ru/Al Bello; twitter.com/