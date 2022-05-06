Джозеф Минала радикально сменил имидж. Ну что, все еще выглядит на 40?

Официально ему сейчас 25.

В 2014 году юный Джозеф Минала стал игроком «Лацио», но возникли странные вопросы: многие усомнились, что ему действительно 17 лет. По фотографиям казалось, что парню где-нибудь 35, да еще и пролетел слух, что на самом деле Джозефу – 42.

Вот как он выглядел:

Теперь Минала обновил соцсети – со времен той фотографии из «Лацио» парень сильно изменился.

Вот как он выглядит сейчас:

Если верить официальной информации, сейчас Минале 25 лет. Если же судить по слухам из 2014-го, Джозефу должно быть почти 50. После таких фото 25 все же выглядит более реальной цифрой, правда же?

Так что с ним было все эти годы? Он играл вообще?

Из-за скандала федерация футбола Италии даже провела расследование, но не нашла никаких доказательств обмана. Минала почти сразу пропал из новостных лент, и больше о нем не вспоминали.

Вы удивитесь, но до июля прошлого года Минала так и числился игроком «Лацио».

Более того, он даже сыграл за римский клуб 23 минуты в Серии А, но в основном, конечно, катался по арендам – были как «Бари» и «Салернитана», так и совсем неизвестные клубы. Например, в 2020-м камерунца вообще занесло в китайский «Циндао».

В октябре 2021-го Минала нашел новую команду, «Луккезе» из Серии С, и сыграл за нее уже 20 матчей. За это время он забил три мяча и отдал ассист. Всего за карьеру у Джозефа накопилось 159 игр и 27 голов – не так уж плохо для центрального полузащитника, который попадал в серьезный скандал.

В августе ему исполнится 26. Ну или 50.

Фото: instagram.com/minalajosephmarie ; Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Stringer; globallookpress.com/Yang Lei/Xinhua