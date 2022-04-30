Бэйл проигнорировал празднование «Реала». Сослался на травму и остался дома

Летом точно уходит.

«Реал» выиграл чемпионат Испании и очень бурно празднует успех: слезы счастья и сотни радостных фото прилагаются.

Единственный из игроков, кто тихо сидит дома – Гарет Бэйл. Валлийца мы на «Сантьяго Бернабеу» сегодня не заметили, хотя, согласитесь, повод приехать к команде достаточно веский.

Формальная причина: Бэйла беспокоит дискомфорт в спине. Как писала перед матчем Marca, Гарет занимался на предыгровой тренировке, но после нее пожаловался врачам на боль и поехал домой. Валлиец не попал в заявку на матч, но все остальные игроки «Реала» присутствовали на стадионе и после свистка так же бурно праздновали чемпионство.

В том числе и Эден Азар, который, как и Бэйл, почти не играет за «Реал» в этом сезоне. Бельгиец пришел на стадион с детьми, чтобы они поучаствовали в празднике, и появился на командном фото. Эден выглядит туристом, но на празднике все-таки был.

Также с командой были дисквалифицированные и травмированные игроки: Йович, Начо и Милитао. Естественно, такое поведение Бэйла болельщикам совсем не понравилось. Но разве им привыкать?

Бэйл сражается с фанатами и журналистами весь сезон

Сезон-2021/22 – тяжелый для Бэйла не только в плане футбола. В ноябре 2021-го болельщики «Реала» возле базы клуба называли Гарета педиком – все из-за того, что он получил травму в сборной и выбыл на несколько недель.

Перед матчем Уэльса с Австрией испанские журналисты нагнетали – обвиняли Бэйла в нежелании играть за «Реал». Marca писала: «Реал» не является для него приоритетом. В клубе он жалуется на травмы и работает в зале, но не пропустил ни одной игры за Уэльс». Журналист Антонио Ромеро призвал «Реал» и Анчелотти перестать заступаться за игрока.

Бэйл среагировал на критику довольно спокойно: «Не слушаю их, это пустая трата времени. Это не влияет на меня, особенно когда я не читаю это. Мне без разницы, что они пишут. Я мог бы кое-что сказать, но лучше этого не делать».

Позже Гарет все-таки ответил – на колонку Marca, где игрока назвали паразитом.

«Хочу знать, кто привлекает к ответственности этих журналистов и новостные агентства, кто позволяет им писать подобные статьи? За то время, что я был в центре внимания общественности, у меня появилась толстая кожа, но это не значит, что подобные статьи не причиняют мне вреда и не расстраивают в личном и профессиональном плане.

Я был свидетелем того, как медиа могут нанести ущерб психическому и физическому здоровью людей. Ежедневное давление на спортсменов огромно, и ясно, как негативное внимание СМИ может легко довести до отчаяния уже находящегося в стрессе спортсмена или любого другого человека, оказывающегося в поле зрения общественности», – написал Гарет.

Летом Бэйл уйдет из «Реала». Возможно, завершит карьеру

Может, Бэйл и хочет остаться в «Мадриде», а вот клуб против. Контракт истекает летом, и Перес не собирается его продлевать.

• Marca уверена: «Реал» давно решил не продлевать Бэйла, Марсело и Иско – они уйдут летом. За счет их зарплат клуб освободит около 60 млн евро.

• По данным The Athletic, Бэйл и вовсе может закончить с футболом, если Уэльс не выйдет на ЧМ-2022. В стыках уже прошли крепкую Австрию, но решающая игра с победителем пары Шотландия – Украина только предстоит.

• Но если Уэльс все же окажется в Катаре, то Гарет готов отыграть еще один сезон. Sky Sports пишет, что он перейдет в «Кардифф» или «Суонси», – претендентов лучше нет. Хотя недавно El Nacional писала, что Бэйл может понадобиться «Саутгемптону», якобы новый сербский владелец Драган Шолак влюблен в игру Гарета.

Будет ли в карьере Бэйла еще одно празднование чемпионства?

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Фото: REUTERS/Susana Vera; globallookpress.com/Irina R. Hipolito, Mutsu Kawamori