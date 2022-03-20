Самая нелепая симуляция года – Антони из «Аякса» уложили собственные партнеры

Судья показал красную, тренер «Фейеноорда» хохотал.

Жаль, что претендентов на премию «Оскар» объявили в феврале: сегодня в список номинантов попала бы выдающаяся актерская игра бразильца Антони из «Аякса». Смотрите, что нападающий вытворил в принципиальном матче против «Фейеноорда».

93-я минута – Антони в столкновении с соперником улетает в район скамеек, где держится за ногу от боли.

Очень быстро бразилец понял, что игру не остановили. И похромал назад на газон.

Там Антони не полегчало: нападающий держался за ногу, а Дэви Классен похлопывал одноклубника по спине.

Тут за дело взялся Душан Тадич, который не понял, в чем вообще проблема. Капитан «Аякса» уверенно подошел, взял за спину и уронил Антони на газон.

Показал и соперникам, и судье – футболист лежит с травмой, нужна пауза.

Это все происходило прямо перед тренером «Фейеноорда» Арне Слотом. Тот уморительно хохотал.

Антони через минуту реанимировали, но ненадолго. Судья подошел и показал ему желтую карточку за затяжку времени – она стала для бразильца второй. Он закончил матч на пару минут раньше остальных.

Вернулся туда, где все начиналось.

Антони – герой матча. Забил победный мяч, снял футболку и получил первую желтую

Матч – спектакль, и не только из-за нелепой симуляции бразильца. Сам Антони на 86-й минуте забил решающий мяч и установил итоговые 3:2, хотя еще на 75-й «Аякс» горел 1:2. Сравнял счет, кстати, Душан Тадич – тоже отметился в финальном представлении.

Антони на эмоциях после гола прибежал к бушующей трибуне и снял футболку, за это получил ожидаемую желтую. Вряд ли знал, что уже через несколько минут прилетит вторая.

Благодаря победе «Аякс» удержал первое место в чемпионате Нидерландов: отрыв от «ПСВ» – 2 очка, разница забитых и пропущенных у амстердамцев остается фантастической – 80:13.

Фото: instagram.com/afcajax