Гениальная хитрость ПСВ: припарковали автобус у другого отеля, чтобы фанаты не мешали спать фейерверками

Болельщики попались.

ПСВ в четверг приехал на ответный матч 1/8 Лиги конференций в столицу Дании (первый матч закончился 4:4), а фанаты «Копенгагена» пошли на традиционные хитрости, чтобы помешать сопернику. Ну, так они думали.

Ночью болельщики отправились к отелю сети Radisson на бульваре Амагер и устроили возле него фейерверк, чтобы футболисты нидерландского топа спали не слишком хорошо. Так часто делают фанаты по всей Европе.

Казалось бы, что могло пойти не так?

Выяснилось, что ПСВ действительно остановился в Radisson, только в другом – в паре километров от того, где фанаты запускали петарды. Наверное, взрывы было слышно и там, но вряд ли так сильно, как рассчитывали болельщики.

Уже после матча Марио Гетце спросили, что он думает о случившемся. Ответ Марио: «Мы специально припарковали автобус у другого отеля. Я отлично выспался» .

Матч закончится победой «Эйндховена» 4:0, Гетце, кстати, тоже забил. Но ПСВ на этом не успокоился и запостил в своих соцсетях мем с двумя отелями:

Как вам хитрость?