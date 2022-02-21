Защитник из Австралии забил ударом скорпиона. Претендент на премию Пушкаша?

Незаметный хайлайт выходных – гол из чемпионата Австралии. Футболист «Вестерн Юнайтед» Бен Гаруссио забил победный мяч в ворота «Вестерн Сидней» ударом скорпиона.

Навес шведой ➡️ гол ударом скорпиона Этот ШЕДЕВР из Австралии сделает твое утро без Олимпиады чуть веселее 😉 📹 SNTV/IMG Media pic.twitter.com/208YqAQxrD — Матч ТВ (@MatchTV) 21 февраля 2022 г.

Получилось идеально: Бен никак иначе не мог подстроиться под пас партнера. Выбрал оригинальный и единственно верный вариант.

Замечательная реакция вратаря.

Тренер намекнул на приз Пушкаша. Гаруссио скромничает

«Вестерн Юнайтед» победил 3:2, а супергол стал победным. Этот мяч для Гаруссио – второй и в матче, и в сезоне. Невзрачная результативность не сильно удивляет – вообще-то он левый защитник.

После финального свистка Бен был вне себя от счастья: «Да, я и хотел так пробить, но... если я повторю удар еще 1000 раз, то вряд ли хоть раз все закончится голом. Пару недель назад я попробовал исполнить нечто подобное – и просто плюхнулся лицом в газон. Думаю, такой удар – один на тысячу. Буду честен: всю оставшуюся игру не мог сконцентрироваться – это было как во сне». Тренер «Юнайтед» Джон Алоизи (возможно, вспомните, что в 2006-м он играл на ЧМ за Австралию) первым намекнул на то, что гол Гаруссио может стать лучшим в году: «Я даже не понял, что он пробил так, пока не посмотрел повтор. Я просто не мог поверить. Это удивительный гол. Возможно, он уже среди претендентов на приз Пушкаша. Надеемся, что он его возьмет». В соцсетях разделяют мнение Алоизи. А сам Гаруссио в интервью The Guardian вспомнил гол, который забил австралиец Райли МакГри в 2018-м – тоже ударом скорпиона. И да, тогда представитель А-Лиги тоже попал в число претендентов на приз Пушкаша, но уступил Мо Салаху. «Я об этом не особо задумывался, – признался Бен. – Но это приятно. Гол невероятный, возможно, лучший в моей карьере. Так что да, я им наслаждаюсь. Но у МакГри получилось даже круче: он пробил правой, хотя и левша, еще и из-за пределов штрафной».

Удар скорпиона изобрел не Игита – об авторстве спорят до сих пор

Мы всегда вспоминаем легендарного вратаря Рене Игиту, когда вдруг упоминается удар скорпиона. В 1995-м он исполнил этот трюк на «Уэмбли» в матче Англии и Колумбии. В 2008 году издание Footy Boot даже признало удар скорпиона лучшим финтом в истории футбола. Но колумбийский кипер не был первым, кто пробил пяткой через себя. Например, в 1993-м это удалось другому футболисту сборной Колумбии – Виктор Аристисабаль забил так Чили. Есть видео, как парагваец Роберто Кабаньяс отличился эффектным ударом скорпиона за «Нью-Йорк Космос».

Свое право на авторство заявлял и мексиканец Уго Санчес. Но сайт КОНМЕБОЛ официально признал автором первого удара скорпиона нападающего «Индепендьенте» Арсенио Эрико – он исполнил трюк в матче против «Боки» еще в 1934 году. Правда, тогда удар прозвали «качели». Составили даже список тех, кто повторил трюк вслед за Эрико – в него вошел Альфредо Ди Стефано. Уже в 2010-х известные голы ударом скорпиона случились в АПЛ – отличались Жиру и Мхитарян. А теперь в почетный клуб футбольных скорпионов добавился еще и левый защитник «Вестерн Юнайтед». Вряд ли Гаруссио будет много думать о призе Пушкаша – но будет приятный повод порадоваться в конце года. Пока есть задача поважнее: его «Вестерн Юнайтед» точно будет бороться за чемпионство – команда лидирует в А-Лиге.