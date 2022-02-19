Большунов = уважение. Дождался последнего лыжника в марафоне, чтобы обнять его

Александр Большунов выиграл олимпийский марафон, это его третья золотая медаль в Пекине. Но есть как минимум один эпизод, за который мы уважаем Сан Саныча больше, чем за все возможные медали.

Большунов дождался и поприветствовал последнего лыжника, который закончил дистанцию – это грек Апостолос Ангелис, отставший от нашего чемпиона на 22 минуты. Учитывая, в каких условиях проходила гонка (минус 16 и сумасшедший ветер) – особенно классный жест.

Кстати, для Ангелиса это был пятый старт на Олимпиадах. Мучился в холод не зря – из-за малого количества участников грек финишировал на самом высоком месте в карьере (59-е)! В спринте он был 83-м. Ранее Ангелис ни разу не поднимался на Олимпиадах выше 71-го места (два старта в Пхенчхане, один – в Сочи).

Но Большунов уважает всех соперников. Аплодируем!

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Kai Pfaffenbach, Lindsey Wasson