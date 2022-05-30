Стеф Карри вышел в шестой финал НБА. Баскетбольным миром снова управляет волшебник

Стефен Карри и «Голден Стэйт» снова в финале НБА. Если мы чему-то и должны у них научиться, так это тому, что не нужно отказываться от собственных ценностей. Один раз обрел стабильность, так и держись за нее, пока есть силы. Силы у ребят из Сан-Франциско, как выяснилось, еще в наличии, несмотря на многочисленные сомнения.

По поводу невероятного значения верности и стабильности для американского баскетбола у меня для вас подготовлена историческая справка. Можете думать, что это офф-топ, но на самом деле это вполне себе топ. Считается, что новый баскетбольный мир начался после сезона 1997/1998, когда ушел бог старого баскетбольного мира по имени Майкл. С тех пор Западную конференцию в 24-х финалах НБА представляли вот какие команды:

«Лейкерс» (8), «Сан-Антонио» (6), «Голден Стэйт» (теперь тоже 6), «Даллас» (2), «Оклахома-Сити» (1), «Финикс» (1).

История «Оклахомы» слишком печальна, история нынешнего «Финикса» слишком коротка, поэтому их вынесем за скобки. Оставим только те четыре команды, которые были в финале больше одного раза. При всех понятных различиях у них есть одно интересное сходство:

1996 – в «Лейкерс» с драфта приходит Кобе Брайант (и никуда не уходит);

1997 – в «Сан-Антонио» с драфта приходит Тим Данкан (и никуда не уходит);

1998 – в «Даллас» с драфта приходит Дирк Новицки (и никуда не уходит);

{фейк} 2007 – в «Оклахому-Сити» приходит Кевин Дюрэнт (и никуда не уходит) – так должно было быть, но в честь премьеры сериала про Оби-Ван Кеноби скажем его самую известную фразу о том, что Дюрэнт должен был стать наследником великих верноподданных Западной конференции, а не примкнуть ко Злу объединений, пришедшему с Востока.

2009 – в «Голден Стэйт» с драфта приходит Стефен Карри (и никуда не уходит).

Своими выходами в финалы эти команды обязаны именно выбранным на драфтах верным лидерам. Если вы считаете, что Кобе Брайант не имеет никакого отношения к чемпионству «Лейкерс» 2020-го года, то подумайте еще раз. На самом деле, как это ни печально, к титулу этому он причастен сколь незримо, столь и непосредственно.

А когда начнется та часть текста о Стефене Карри, в которой будет хоть что-то о Стефене Карри? Прямо сейчас и начнется. Так уж случилось, что баскетбольный крест, который несет Карри, заключается в самопожертвовании и в том, что разговоры о нем всегда сопровождаются стрекотом множества других фамилий. Ни один из баскетболистов не способен выигрывать в одиночку, но некоторым хочется, чтобы люди думали иначе. Карри подобная мифологизация не нужна, да и иллюзий подобных ни у кого нет. Все еще помнят прошлый сезон, когда Стефен был чуть ли не на пике своих баскетбольных возможностей, но это не помогло ему затащить очень плохой «Голден Стэйт» в плей-офф.

При этом Карри – самый влиятельный и популярный баскетболист в мире. Точнее, он – самое влиятельное и популярное баскетбольное явление в мире. Когда-то это объяснялось тем, что Карри как бы близок каждому из нас, потому что он маленький и показывает всем нам, что в баскетболе можно доминировать не только за счет габаритов, но и за счет чего-то еще. Маленькость его – спасибо мемам из твиттера за неологизм – объяснялась не столько ростом, который у него вполне достойный (188 см), сколько общей хрупкостью и улыбкой десятилетнего отличника, принесшего из школы дневник с пятеркой по ИЗО.

Сейчас это объяснение не кажется состоятельным, потому что Карри, во-первых, сильно повзрослел и слегка утратил подростковое обаяние, а во-вторых, сильно изменился физически, став похожим на выдающегося атлета, а не на любителя настольных игр, которому дали в руки баскетбольный мяч.

В начале этого странного 2022-го года мы с Василием Рахоновичем написали дурацкий и необходимый текст, в котором сравнивали игроков НБА с героями «Гарри Поттера». Первая аналогия, которая пришла мне тогда в голову, заключалась в том, что Карри – это и есть Гарри Поттер. Именно Стефен олицетворяет в баскетболе две вещи, которые любят абсолютно все, и которые являются центральными в мире Джоан Роулинг, и вещи эти – семья и волшебство.

Ровно этим, как мне кажется, и объясняется всемирная популярность Стефа Карри. Ну и еще такими пустяками, что он прилично изменил игру в баскетбол. Да, и еще поспособствовал созданию уникальной команды, которая в глубинном смысле как бы стала новым «Сан-Антонио», но с блеском калифорнийского шоутайма. То есть, всего лишь совершил невозможное.

Время, проведенное семьей из Сан-Франциско с Кевином Дюрэнтом, прошу прощения, больше всего напоминала сексуальная жизнь втроем. Понятно, что это эксперимент, выходящий за рамки общепринятых приличий, once in a lifetime, и что первое время эффект от него будет невероятный. Пересуды общественности ничего не значат, ведь главное заключается в том, что и прежде вроде бы идеальный дом начал сиять от счастья жильцов и блеска чемпионских кубков. Подтверждений из реальной жизни у меня для вас, простите, нет, но примеры русской интеллигенции начала XX века (Маяковский и прочие удивительно многочисленные ребята), фильмы типа «Жюль и Джим», «Мечтатели», «Голова в облаках», да даже первый сезон сериала «Почему женщины убивают» прямо указывают на кратковременность такого счастья и неизбежность расплаты.

Неотразимые незнакомцы неотразимы только до поры, по истечении установленного судьбой срока они способствуют лишь разрешению. В 2019-м году поняли это и в «Голден Стэйте». На то, чтобы полностью восстановить прежний счастливый брак, им понадобилось три года и самые семейные вещи на свете – переезд и обращение к психологу нового поколения Келли Убре, помогающему командам НБА методом шоковой терапии (см. «Финикс» – 2020).

Вернемся к сравнению с Мальчиком-который-выжил-чтобы-бросать-в-кольцо (не зря ведь мама Соня недавно сказала, что Стеф Карри не должен был появиться на свет, потому что она планировала аборт). Как Гарри Поттер неотделим от Волдеморта, так и Карри неотделим от Леброна Джеймса. Сразу оговорюсь, что Леброна предлагаю считать Волдемортом не столько из-за принадлежности к миру зла и теней, сколько из-за необъятного могущества.

У самого Джеймса, как и у Волдеморта, есть отдельная предыстория, с Карри никак не связанная. Величие Карри в прежние годы не мыслилось без этого противостояния, он воспринимался именно как антитеза Леброну, и легенда «Голден Стэйта» полностью выкована именно в противостоянии с Джеймсом и его регулярно меняющимися приспешниками. Они встречались каждый год, причем, разумеется, в самом его конце. В сражениях с Леброном Карри каждый раз вроде бы выглядел явно хуже зловещего соперника, почти всегда побеждая как будто бы за счет других. В конце концов, Карри вынудил Волдеморта сбежать в Албанию Лос-Анджелес, где Леброн сначала перешел на сторону добра, а потом совсем превратился в стареющего доброго дедушку, излишне балующего своих внуков и соседских мальчишек.

Нынешний Карри с Волдемортом уже толком не сражается, поскольку в сражении этом нет никакой нужды. Сейчас Стефен больше похож не на выходца из каноничного семикнижия, а на постаревшего волшебника то ли из неизвестного фанфика, то ли из песни Александра Васильева. По какой-то причине он снова понадобился измученному миру вместе с двумя друзьями, мудрым наставником и остальным отрядом.

В игровом же плане Карри мало отличается от того игрока, который выходил с «Голден Стэйтом» в пять финалов подряд. Тот же usage рейтинг, то же количество бросков с игры, прежняя эффективность, привычные размашистые пик-н-роллы и игра без мяча. Под кольцо он стал ходить чаще, играя невиданными прежде мускулами, но это незначительное изменение. Разве что он стал проводить чуть меньше времени на площадке, но это связано с тем, что штабу Стива Керра каким-то образом удалось явить миру нового уникального защитника с бросковой линейкой 50-40-90%. Раньше такие ребята появлялись один раз в поколение, но в Сан-Франциско своя атмосфера. Понятно, что Джордан Пул пока очень плох в защите и не может разыгрывать на уровне Карри (у которого, кстати, отличное для самого себя соотношение передач к потерям), но время игрового отдыха Стефу он способен продлить.

Раньше было принято говорить, что Карри побеждает, потому что играет с суперзвездами, а на это и дурак способен. Этот аргумент всегда казался невероятно странным, потому что за исключением рокового Кевина Дюрэнта все остальные суперзвезды, во-первых, не суперзвезды в привычном понимании этого слова, а во-вторых, развивались в «Голден Стэйте» с начала карьеры. Этот сезон стал первым, в котором в «Уорриорз» нет ни одного игрока уровня сборных All-NBA, за исключением самого Карри. Уиггинс был очень нестабилен, Пул еще слишком молод и неопытен, Томпсон больше не звезда НБА, а влияние Дреймонда Грина по-прежнему невозможно измерить. Понятно только то, что он значительно хуже себя самого образца великого сезона 2015/2016. Больше непонятно ничего.

Вопрос Грина так важен и загадочен, что снова отвлекусь и приведу литературную аналогию (да, иногда читаю и другие книги). На эту тему у ленинградского писателя Вадима Шефнера есть фантастическая по всех смыслах повесть «Девушка у обрыва, или Записки Ковригина». Помимо прочего, в сюжете имеется специальная машина ОРФЕУС (Определитель Реальных Фактических Естественных Умственных Способностей), которая выявляет истинный интеллект человека, выставляя ему оценку по десятибалльной шкале. Главному герою книги, считающего себя невероятным эрудитом, поставили четверку, чем вызвали его понятное возмущение. Десяток этот аппарат не ставил никогда, кроме одного случая, описанного в книге – произошел это случай с другом главного героя, о котором все думали, как о странном чудаке. Интересно было бы проверить на этом аппарате баскетбольный талант Дреймонда Грина – думаю, он мог бы претендовать на самый высший балл. Без этого аппарата вся баскетбольная статистика бессильна. Понятно, что в семейной и истинно верующей системе «Голден Стэйта» Грин является неосязаемым Святым Духом, который веет, где хочет, и когда нужно, но больше ничего о нем сказать нельзя.

Уже упомянутое выше сравнение «Голден Стэйта» и «Сан-Антонио» настолько очевидно, что говорить о нем даже как-то неудобно, но не попробовать это сделать нельзя. Это истории не только семейные, но и поколенческие, в которых «стол один – и прадеду, и внуку», и вот в майке «Уорриорз» уже пару лет с горящими глазами грызет паркет Тоскано-Андерсон, который юношей болел за них в середине десятых годов. На их глазах вымахал Кевон Луни, родились Пул с Кумингой.

Раз так, то, получается, Стеф Карри – это Тим Данкан, что ли? Определяющая фигура с двумя наградами MVP в удивительно стабильной структуре, без которой вся структура немыслима? Поначалу хочется с жаром ответить, что они совсем друг на друга не похожи, и их сравнивать нельзя. Данкан-то понятно, он гениальный архитектор, который при этом сам кладет кирпичи в ряд, закладывая фундамент будущей стабильности. Все истинные качества краеугольного баскетболиста при нем, одну гору он может закрыть своей тенью, другую гору свернуть, а в халате его поместится вся остальная команда при необходимости. А Карри что? Искристый щелкопер, мечется чего-то, постоянно нужно скрывать его слабости, которых у Данкана нет. Кстати, и сам Карри превратился к 2к22 в оборонительного игрока очень высокого уровня, но об этом в приличном обществе говорить не принято.

Воздействие стереотипного мышления даже на почти совершенный мозг, которым по умолчанию обладают все посетители баскетбольной ветки спортс.ру, невозможно отрицать. Данкан – фундаментален, потому что привычно фундаментальны его игровые качества. Карри не фундаментален, потому что его стиль игры традиционно больше годится не для строительства домов, а для натягивания цирковых шатров. Именно поэтому Карри до сих пор приходится многое доказывать людям и в 34 года, спустя 2 MVP и три титула, даже в таком возрасте он воспринимается мальчиком, который слишком вызывающе себя ведет. Данкану в 34 года, спустя 2 MVP и четыре титула, доказывать не нужно было уже ничего – он считался заслуженным ветераном, который вот-вот уйдет на пенсию и все равно будет величайшим тяжелым форвардом в истории баскетбола.

Стефена Карри интеллектуальная баскетбольная элита вроде друзей Криса Бруссарда до сих пор не может поставить достаточно высоко в историческом рейтинге игроков НБА. Да, текст доковылял до этой всеми любимой части, но сразу вынужден всех разочаровать – я не буду с умным видом определять, лучше Стеф Карри, чем Пол Аризин и Джулиус Ирвинг, или все-таки хуже. Человечество еще не выявило более идиотского занятия, чем сравнивать баскетболистов разных эпох, которые к тому же вообще-то играют в командный вид спорта. Возможно, по степени бессмысленности с этим упражнением может сравниться только отождествление великого спортсмена и выдуманного безумной мамашей волшебника со шрамом на лбу.

Несмотря на то, что многие ждут от Стефа Карри каких-то новых доказательств его истинного величия, я уверен, что он давно свободен от каких бы то ни было обязательств перед баскетбольным миром. Возможно, его историческое наследие слегка подпортилось уже упомянутым прошлым сезоном. Только вот в прошлом сезоне у него не было счастья, потому что в сборе была не вся семья. В этом году случилось воссоединение, случились новые близкие знакомства, семья расширилась, а это значит, что Карри счастлив. Счастье главного волшебника Земли, вновь обретшего стабильность, способно двигать любые пирамиды величия. Возможно, оно даже способно немного пролиться своим переизбытком и на наши жизни, но это уже зависит от каждого из нас.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд» там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: REUTERS/Cary Edmondson, Kevin Jairaj, Kyle Terada