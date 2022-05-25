День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала

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Было бы преувеличением сказать, что Петербург в начале недели застыл в ожидании первого финального матча Лиги ВТБ в истории города, но информация о предстоящем баскетбольном пиршестве просочилась в народ. Горожане знали, горожане пришли. Арена в этот солнечный и жаркий день – возможно, самый солнечный и жаркий день в году – была набита людьми, ожидающими чуда. Или людьми, которые пришли вместе с людьми, ожидающими чуда. Так уж совпало, что матч был назначен в день рождения футбольного «Зенита», поэтому поражение «Зенита» баскетбольного могло быть воспринято как-то неправильно. Кстати, четвертый матч совпадет с Днем города, поэтому проигрывать «Зениту» некрасиво будет и в пятницу.

До пятницы еще доберемся. Пока речь о третьем матче серии, который одновременно стал первым финальным матчем в истории «Зенита» и тысячным финальным матчем в истории ЦСКА. Уверен, что эта статистика правильная, а если у вас другое мнение – не пытайтесь меня переубедить.

Вроде бы не принято забегать вперед в текстах о спортивных матчах, корифеи журналистики завещали нам сохранять строгую линейность повествования. Впрочем, корифеи не видели сегодняшней игры. Полагаю, все в этом матче стало ясно примерно в начале – середине второй четверти, когда «Зенит» все еще не мог остановиться метко стрелять из-за дуги, а ЦСКА не успевал отвечать на эти удары Судьбы, Карасева и Бэрона. Казалось, что для Карасева этот матч, да и вообще финал, имеет какое-то особое значение, и что наибольшее наслаждение ему доставляют броски, забитые через Алексея Шведа. Если эта серия действительно перерастет в дуэль главных российских баскетбольных талантов 2010-х, думаю, никто не будет против.

Итоговая разница «+14» может навести на мысли о том, что борьба была более-менее равной с небольшим преимуществом «Зенита», но это не очень соответствует действительности. И это нормально. В Лиге ВТБ не просто ведь так решили взять пример с НБА и провести финальную серию не до двух, не до трех, а сразу до четырех побед. Какой главный тренд в нынешнем плей-офф НБА? Почти каждый день я пишу об этом в своем телеграм-канале, но специально для вас повторю – в НБА теперь не принято играть нервные и равные матчи. Серии складываются так: сначала команда X выносит команду Y, а потом команда Y выносит команду X. И так до решающего седьмого матча. В итоге вроде и серия затянулась, и нервы болельщиков сохранены – идеально!

Вот и у нас тот же тренд. «Зенит» не был хорошей командой в первых двух матчах в Москве, но предстал лучшей версией себя в нужный момент в Петербурге. ЦСКА отлично использовал слабости «Зенита» у себя дома, но в сегодняшнем матче увяз в собственных комплексах и растворился в изоляциях Уилла Клайберна. Кстати, сегодняшний матч – отличный контраргумент в борьбе с Сектой свидетелей Умного Европейского Баскетбола. Играл ли сегодня ЦСКА в умный баскетбол? Конечно, не играл. Поначалу все вроде бы было хорошо, Уэйру и Шведу удавалось удачно размениваться на «больших» «Зенита», Милутинов за явным преимуществом выигрывал дуэли у всех – у Бакнера, у Пойтресса, у Мики. Имя соперника не имело значения.

Не то чтобы я был склонен винить во всех бедах Клайберна, но вот как он вышел со скамейки в первой четверти, так все для ЦСКА пошло наперекосяк. Движение мяча исчезло, да и вообще каждую атаку, в которой Клайберн не трогал мяч хотя бы три-четыре секунды, Уилл воспринимал как личное оскорбление. В защите Клайберн тоже бесполезен – впрочем, не только он. Козырь Милутинова остался с ЦСКА до конца, но Милутинов все же случай особый. Невозмутимый серб в баскетбольном матче похож на красивую девушку на вечеринке, которая привыкла всегда быть неотразимой, поэтому делает только то, что умеет первоклассно, а чего не умеет – не делает вовсе. Концепция прекрасная, но не всегда ведет к победе.

После матча болельщики «Зенита» то ли в шутку, то ли нет, в один голос говорили о том, что выиграть удалось за счет отсутствия Дмитрия Кулагина и ограничения игрового времени Сергея Мони. Причины отсутствия Кулагина в этом матче мне были не слишком понятны, но без него действительно многое получалось. Во многом это было связано с тем, что «Зенит» часто бежал в быстрые отрывы и заигрывал Джордана Мики, когда тому не мешал Милутинов – Антонов и Жеребко для Мики в этом матче не были проблемой. В первых матчах не удавалось делать ни того, ни другого.

Извечно депрессивное состояние петербуржцев только усиливалось в те моменты, когда нападение возглавлял Тайсон Картер – возможно, худший разыгрывающий, которого можно увидеть в любой команде уровнем выше первенства той самой легендарной водокачки. К счастью, позиционное нападение «Зениту» в этом матче было без надобности. Да и чего на месте топтаться, если Сергей Карасев штамповал трехочковые в быстром нападении, а Билли Бэрон творил свою обычную снайперскую магию, которая существует в отрыве от любой атакующей схемы?

Всю вторую половину матча не покидало ощущение того, что ЦСКА как бы смирился с поражением, держа в уме по-новому затяжной характер серии и то, что в каждом матче «Зенит» не сможет атаковать со столь невероятной реализацией в 60%. Как недавно сказал легендарный Шакил О’Нил: «Если команда, которая попала 67% бросков, в следующем матче попадет 55% бросков, то это будет хорошо, но все равно не так круто, как 67%». В современном баскетболе под высоким процентом попаданий подразумевается стрельба из-за периметра, но в этом матче все было не так, потому что «Зенит» выиграл матч именно за счет двухочковых попаданий, ведь издали ЦСКА попадал даже лучше соперника.

Полагаю, все должны быть рады, что в финальной серии – первой в своем роде – есть борьба, пусть даже эта борьба почти отсутствует в отдельных матчах. Есть ощущение, что четвертый матч будет решающим, но такое ощущение есть всегда при счете 2-1 в серии плей-офф до четырех побед. Нет никаких шансов, что «Зенит» отыграется с 1-3 при отсутствии преимущества своей площадки, а вот при 2-2 все будет возможно. Это лучшее, на что можно надеяться, пытаясь свергнуть короля.

Фото: Лига ВТБ