12 комментариев

Оставьте нам хотя бы это.

Иван Проведель забил «Атлетико» на 95-й минуте и обновил счетчик голов вратарей в Лиге чемпионов. Теперь ориентир он.

Предыдущим был вратарь льежского «Стандарта» Синан Болат. Его голу в ворота АЗ скоро исполнится 14 лет.

Чудеса и не должны быть частыми.

Но они нам нужны.

И здесь парадокс. Вратари еще никогда не были так близки к полевым игрокам в техническом плане: люди в свитерах на приличном уровне пасуют, лучшие совсем не боятся прессинга и способны разбивать линии, чтобы начать атаку. Тренеры даже намеренно заманивают соперников в ловушки, растягивая защиту и освобождая пространства на поле.

Фактически вратарей вписали в тактические схемы. Микель Артета рассуждает об Аароне Рэмсдейле и Давиде Райе как об инструментах под конкретный рисунок игры и анонсирует вратарские замены по ходу матчей. Первый пас, билдап, подъем в опорную зону – это уже привычные требования и аспекты, по которым вратарей оценивают на рынке. Уго Льорис играл в финале чемпионата мира, но после смены тренера его место в воротах «Тоттенхэма» занял нераскрученный Гульельмо Викарио. Сам же Льорис за лето не нашел новый клуб. Как и Давид Де Хеа, еще один представитель старой школы, ценный прежде всего на линии под ударами – атаки «МЮ» с нового сезона начинает Андре Онана.

При этом каждый гол какого-нибудь отчаянного парня в перчатках становится большим событием. С сезона-2016/17 в топ-лигах и главных еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы) таких мячей было четыре. Несмотря на развитые навыки игры ногами, вратари не эволюционировали в тотальных игроков, которые после ошеломительного сэйва подключатся вперед, укладывают защитника финтом и точно бьют в дальний угол.

Футбольное поле слишком большое, а риски по-прежнему несоизмеримо высоки.

Вратари всегда были особенными – лишь они применяют руки в игре, у которой в названии есть только «нога» и «мяч». Но грань почти стерлась. Еще Луи Ван Гал, называя схему, причислял вратаря к полевым. Если тогда это казалось выходкой эксцентричного тренера, то сейчас мы гораздо ближе к тому, чтобы повторять за Луи. Киперы – важная часть тренерских систем и построений.

(Мы вообще уверены на 100%, что в топ-клубах – где по воротам порой бьют менее десяти раз за матч – ловить и отбивать мячи по-прежнему основная работа?)

И, кажется, это только отодвигает от нас голы вратарей. Их походы вперед точно не среди сценариев, которые команда монотонно отрабатывает из недели в неделю. Такое нельзя довести до автоматизма. Они вне тренерского контроля. А значит – это не подходит.

Где-то в южноамериканских легендах остались и свободолюбивые ребята, исполнявшие штрафные или хотя бы пенальти.

Зачастую вратарям нельзя даже просто вынести вперед – схема начала атаки расписана, партнеры уже ждут пас. А ведь именно с выносов прилетели три из шести вратарских голов в истории АПЛ – с ветром и отскоками повезло Полу Робинсону, Тиму Ховарду и Асмиру Беговичу.

Когда в феврале вратарь «Астон Виллы» Эми Мартинес сбегал на угловой, который превратился в гол «Арсенала» в пустые ворота, аргентинца публично отчитал Унаи Эмери: «За всю карьеру я ни разу не говорил вратарям делать так. Статистика против команд, которые используют вратаря таким образом. Чаще это ведет к проблемам».

Гвардиола не дает нам порадоваться за Эдерсона по другой причине. Бразилец давно просится пробить пенальти. Этого хотят и болельщики: в 2018-м уже чемпионский «Сити» буднично громил «Суонси» (5:0), и трибуны требовали, чтобы к точке подошел вратарь. Эдерсон после матча заявил, что справился бы – и это вывело Пепа из себя. Тренер заявил: «Этого не будет. Из уважения к сопернику и турниру. В товарищеском матче – ну, может. В официальном – нет». Впрочем, «Сити» годами так посредственно бьет пенальти, что Гвардиола в шутку допускает: может, действительно стоит попробовать Эдерсона.

В общем, преград действительно много. Их стало больше.

Но ни один контрол-фрик не отнимет у нас ощущение в момент, когда в штрафную прибегает игрок в форме, которая отличается от всех на поле. У нас захватывает дух. В такую секунду вы ни за что не выключите телевизор и точно задержитесь у экрана. Даже если куда-то опаздываете.

«Ну-ка, а вот это интересно», – мы даем и себе, и футболу шанс на чудо.

И порой они случаются. Вопреки тренерским ограничениям и даже сути футбола: ведь вратарям позволили играть руками, как раз чтобы голов было меньше

В великом финале Лиги чемпионов-1999 Алекс Фергюсон увидел побежавшего на угловой Петера Шмейхеля и удивленно сказал помощнику: «Ты тоже это видишь?» Тедди Шерингем рассказывал, что понял, как мало осталось времени на спасение, лишь заметив Шмейхеля. Бекхэм тут же решил подать угловой в направлении вратаря – чтобы посеять больше хаоса в штрафной «Баварии».

Андрес Палоп в 2007-м спас «Севилью», переведя матч 1/8 Кубка УЕФА с «Шахтером» в экстра-таймы. Вратарь во многом определил будущее клуба: «Севилья» взяла второй трофей подряд и начала эпоху доминирования в турнире.

Алиссон… Черт, такое могло случиться только с «Ливерпулем» Клоппа – топ-клубом, где на эмоциях и порывах завязано гораздо больше, чем у других. Весной 2021-го от «Ливерпуля» уплывала Лига чемпионов, и бразилец в один миг (если точнее – на 94:18) стал иконой и подарил одну из самых прекрасных карт касаний:

«Ливерпуль» прошел финиш того сезона без ошибок и заскочил на третье место. Гол Алиссона придал нужное ускорение – через год команда Клоппа играла в финале Лиги чемпионов.

К слову, Алиссон – единственный вратарь топ-клуба, забивший в Премьер-лиге. Большим командам привычнее все решать без экстра-усилий. У них меньше потребность в чуде, особенно в формате длинного чемпионата, когда неудачу можно исправить.

Тем ценнее безумие, на которое иногда решаются вратари в моменты отчаяния.

Это не вписано в скрипт. Такое не найти в расписании.

И это хотя бы на пару часов вырывает нас из обыденности.

Фото: Gettyimages.ru/Ian Walton, Michael Steele, Stu Forster