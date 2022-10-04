Самый милый пост недели: игроки московского «Динамо» снова ищут дома животным

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Накануне Всемирного дня защиты животных динамовцы поучаствовали в съемке с кошками и собаками из благотворительного фонда «Выше нос». Это уже второй такой фотопроект – первый был организован в феврале 2021 года. Тогда все животные, кроме одной собаки, нашли себе новые любящие семьи.
С фондом «Выше нос» мы дружим уже три года. За это время было организовано несколько сборов необходимых вещей для хвостатых, а в мае 2022 года защитники Андрей Миронов, Андрей Прибыльский и нападающий Владислав Ефремов вместе с болельщиками бело-голубых ездили в село Ильинское в гости к подопечным фонда.
Динамовцы очень любят животных и добрые дела, поэтому с радостью согласились принять участие в фотопроекте. Ну что, пора знакомиться?
Макса, 4 месяца
Спасена с животноводческой фермы. Очень ласковая, человекоориентированная и общительная собака. Энергичная и игривая в силу возраста.
Нина, ≈ 4 года
Спасена из города Сухум. Собаке пришлось пройти через серьезное восстановление от ран, но сейчас она полностью здорова. Любит много гулять, ездить на машине и находиться в компании людей.
Леха, 4 месяца
Спасена с животноводческой фермы, как и ее сестра Макса. Задорная и сообразительная собака, схватывающая на лету все команды.
Джена, 2 года
Спасена из города Липецка. Любит и ценит внимание человека, спокойная и добрая собака. Любит лежать и наблюдать за окружающими. Отлично уживается с другими собаками, кошками и ладит с детьми.
Тея, 8 месяцев
Когда собаке было 2 месяца, ее спасли из Липецка, где она выживала под бетонной плитой. Тея позитивная и смышленая. С новыми людьми в первое время будет немного зажата, но очень быстро привыкнет и станет настоящим другом семьи.
Беляш, 6 лет
С детства глухой, но это ему ничуть не мешает. Обожает ласку и буквально тает на руках от удовольствия. Беляшу пришлось пройти через операции по удалению доброкачественных новообразований в носу, поэтому он периодически чихает, но для окружающих людей и животных это совсем не опасно.
Фокс, 1 год
Был подобран на улице. Рыжего подкинули к подвалу с кошками, но местные его не приняли. Ласковый кот-компаньон, который ориентирован на человека и обожает сидеть на руках.
Глера, 1 год
Была подобрана на улице, где практически лишилась зрения. Удалось спасти только один глаз, но кошке это совсем не мешает. Ласковая и спокойная девочка.
Митя, 5 лет
Пес был найден сбитым на дороге, но сейчас от этого страшного происшествия остался лишь шрам на лапке. Митя уже четыре года ищет новую семью. Он очень спокойный и не любит активный образ жизни, ему бы целыми днями валяться на диване.
Злата, 4 года
Два года назад собаку сбила машина под Калугой. Злате пришлось пережить несколько операций, но сейчас она абсолютно здорова. Ласковая и общительная собака, любящая обниматься и когда ее чешут.
Если вам приглянулся кто-то из подопечных фонда, звоните по номеру +7(906)720-64-52. Больше информации о животных ищите в Telegram-канале фонда.
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