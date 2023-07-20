Как? Объясняют топовые команды ралли «Шелковый путь» и создатели инновационной технологии.

Российский автоспорт в 2023 году все еще богат на события. Пока Даниил Квят осваивает «Ле-Ман», а Никита Мазепин добивается возвращения в зарубежные чемпионаты, на родине проходят десятки соревнований. Практически во всех видах гонок и с не менее именитыми участниками уровня экс-пилотов «Формулы-1» и других мировых первенств.

Особняком в календаре, конечно же, стоит международное ралли «Шелковый путь», на протяжении 14 лет собирающее лучших отечественных спортсменов в мировом кросс-кантри (гонках по пересеченной местности – прим. Sports.ru), а также их соперников из соседних и не очень стран.

Для почти сотни экипажей, вышедших на старт ралли этого года 6 июля в Казани, марафон стал очередным экстремальным испытанием возможностей человека и техники. Безжалостная жара, бездорожье, от которого рассыпается не только автомобиль, но и позвоночник, и наконец изнурительный ритм всей гонки, не сбавляющей обороты ни днем, ни ночью.

В таких условиях участники проехали 9 дней до финиша на Красной площади в Москве. Справляться с ультранагрузками командам кроме опыта и тренировок помогают современные технологии, превращающие ралли «Шелковый путь» в настоящий хайтек-полигон. Именно здесь тестят инновации – тем, как сделать их доступными для всех водителей.

Ралли «Шелковый путь» – самая протяженная гонка Евразии, продолжающая олдскульные традиции «Дакара»

Идея провести гоночный марафон по дорогам Великого шелкового пути, некогда важного торгового маршрута из Азии в Европу, появилась в 2008 году. Тогда же крупнейший ралли-рейд планеты «Дакар» в последний момент отменил гонку по Африке, а чуть позже и вовсе принял решение переехать в Южную Америку. Организаторы признавались, что больше не могут обеспечить безопасность от воинственных племен и бандитов, а команды крупных автоконцернов не хотели рисковать звездными гонщиками и дорогостоящей техникой.

Лишившись легендарного колорита Африки, промоутеры «Дакара» из французской компании A.S.O. придумали устроить целую серию из отдельных гонок в Европе и Азии. Одной из них стал «Шелковый путь».

Самое первое издание ралли в 2009 стартовало, как и в этом году, из Казани. И кроме российского Поволжья прошло по территории Казахстана и Туркмении. Затем «Шелковый путь» проводился либо целиком в России, либо добирался до Монголии или еще дальше – вплоть до Пекина и Сианя. В таких случаях дистанция ралли перекрывала по длине сам «Дакар», но и сейчас гонка остается самой протяженной в Евразии.

Благодаря сотрудничеству с зарубежными промоутерами «Шелковому пути» сразу удалось заполучить в участники всех мировых звезд, а с 2019 года стать этапом чемпионата мира. Например, первую гонку из Казани в Ашхабад выиграл Карлос Сайнс – отец пилота формульной «Феррари» и живая легенда ралли.

Сегодня «Шелковый путь» сохранил свой международный статус, оставаясь крупным событием в мировом автоспорте. Помимо ведущих команд постсоветского пространства организаторы все чаще стараются привлекать китайских гонщиков, при этом оставаясь открытыми для заявок со всего мира.

Другой фишкой «Шелкового пути» является тот факт, что у ралли на просторах России получилось сохранить дух большого приключения, как в оригинальном марафоне Париж – Дакар. В отличие от современного «Дакара», который проводится по стерильной аравийской пустыне и носит чисто спортивный характер, «Шелковый путь» отличается разнообразием пейзажей и непредсказуемостью ландшафтов.

Слоган «Шелкового пути» – «Больше чем гонка, ярче чем приключение» – подобран очень верно, считает знаменитая раллистка Анастасия Нифонтова, которая участвовала в ралли-марафоне уже четыре раза.

«Это реально большое приключение, которое ты будешь вспоминать всю свою жизнь. Сейчас это самая серьезная гонка в России по набору участников и конкуренции, и одна из самых крупных в мире. Состав команд поменялся в пользу ближнего зарубежья, но маршрут и организация остались на прежнем высоком уровне».

В активе Анастасии – два титула в женском зачете мирового кубка по кросс-кантри и уникальный результат на ралли «Дакар», где она первой в мире среди женщин в одиночку и без помощи механиков добралась до финиша на мотоцикле. Однако на «Шелковом пути» гонщица пока без призов, что подтверждает сложнейший характер этой гонки.

«Простому обывателю трудно объяснить. Многим кажется, что ралли – это что-то похожее на езду по дорогам общего пользования, когда ты едешь, как хочешь, и ничего не меняется. Но все кардинально не так, потому что едем мы в основном там, где никаких дорог нет», – считает лидер белорусского «МАЗа» Сергей Вязович.

«Когда ты стартуешь первым, то на некоторых участках тебе приходится буквально прокладывать дорогу, которой раньше там никогда не было. Нужно лезть в траву, в камни, куда угодно. Роудбук (карта маршрута – прим. Sports.ru) – это всего лишь схематичное объяснение рельефа и направления движения. Скорость, курс и объезд препятствий выбирает сам экипаж. В первую очередь пилот. Это требует постоянной концентрации, потому что риски очень высоки».

Выступления в ралли Вязович уже не первый сезон совмещает с руководством всей командой «МАЗ-СПОРТавто». Будучи «играющим тренером», Сергей выигрывал международные гонки и приезжал в призах «Дакара», а в 2023 впервые за карьеру одолел недосягаемые «КАМАЗы» в очной дуэли. На «Шелковом пути» этого года его экипаж стал победителем зачета грузовиков.

«Маршрут в этом году оказался сложен в части навигации. Также очень жаркая погода и высокие скорости за счет твердого грунта. Из-за этого идет сильная нагрузка на шины и двигатель. Для нас такие жаркие условия – испытание, так как некоторые узлы и агрегаты мы еще не пробовали при 35-39 градусах».

Но быстрая езда пилотов «МАЗа» является только одной из составляющих успеха. Другую часть, как правило скрытую от глаз публики, можно увидеть, оказавшись на бивуаке – стоянке для ремонта и отдыха раллийного каравана.

Продолжительность жизни автомобиля в ралли-рейде – максимум пару дней. Даже без аварий! Многих поломок удается избежать заранее. Помогают продвинутые технологии

«Машина полностью под замену всего, что в ней есть!» – кричит журналистам сквозь рев моторов Роман Русинов на финише одного из особенно ухабистых спецучастков. Ветеран гонок на спортпрототипах и неоднократный призер «24 часов Ле-Мана», теперь пробующий себя в ралли, не преувеличивает. Багги, на которых выступают и Русинов, и его напарница по команде Анастасия Нифонтова, считаются наиболее хрупкой раллийной техникой. Продолжительность жизни этих юрких машинок, со слов шеф-механика Нифонтовой Романа Цуркана, составляет примерно от двух дней до суток.

«Они едут быстро, у них хороший ход подвески, просто великолепно себя ведут на бездорожье. Но запас прочности багги – катастрофически мал. Хватает буквально на один день – и каждый вечер приходится собирать их заново».

Длительные ремонты после финиша не являются чем-то редким и для других классов.

«Все 9 дней ралли наша команда из 30 человек работает практически круглосуточно. Вчерашняя смена для нас закончилась в два часа ночи, а в 5:30 у нас был подъем, потому что в 7:30 надо было стартовать. Живем по такому расписанию уже три дня подряд», – рассказывал мне руководитель «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович после первых этапов.

Стандартный послегоночный осмотр автомобиля занимает от трех до четырех часов. В случае грузовиков к этому прибавляется еще довольно длительная процедура мойки. На сервисе машину в обязательном порядке просвечивают и шприцуют специальной жидкостью, чтобы найти микротрещины, а после проверяют прочность конструкции. Дорога от финиша на бивак может занять до пяти часов или больше, так как экипажи проделывают путь своим ходом – на боевой машине по обычным шоссе, нередко попадая в пробки. Со всеми задержками до серьезного ремонта механики добираются буквально за несколько часов перед выездом на следующий этап. Здесь и начинается гонка со временем.

Чтобы оперативно устранить критичные поломки, команды стараются максимально продлить ресурс одних узлов и регулярно мониторить состояние других. Тогда скрытая неисправность не обнаружится в последний момент и не сломает весь график ремонтных работ, а то и гонки. Как правило, даже крупные коллективы привлекают для помощи консультантов, так как подобные моменты требуют целого комплекса решений.

В случае с «МАЗ-СПОРТавто» таким партнером выступает G-Energy, чей профиль не ограничивается одним производством моторных масел. В услуги производителя заодно входит ранняя диагностика двигателя и других узлов автомобиля на основе проб моторных и трансмиссионных масел. На ралли «Шелковый путь» за это отвечает мобильная лаборатория, следующая прямо за гоночным караваном.

Как устроен своеобразный чекап «здоровья» автомобиля, объясняет начальник инженерно-технического управления G-Energy Станислав Дорошенко.

«Масло здесь выступает носителем информации. Есть немного заезженное сравнение нашей процедуры с анализом крови, но оно очень точно передает суть процесса. Работу двигателя можно определить по ряду параметров – металлоизносу, характеризующему процессы трения, окислению и загрязнениям, которые попадают внутрь мотора. Если по какому-то металлу есть резкий скачок показателей, или же старение масла идет интенсивными темпами – значит, что-то пошло не так».

Дальше детали исследования передаются уже механикам команды и те принимают меры. Реальный пример подобного взаимодействия приводит Сергей Вязович, чьи «МАЗы» уже 10 лет обслуживают спецы G-Energy.

«Какое-то время у нас были проблемы с дифференциалом – начинали разрушаться блоки сателлитов. На глаз определить такую поломку нельзя. Нужно все снимать и вытаскивать «плоть», чтобы посмотреть в каком состоянии блок, а это очень затратно и по времени и по усилиям. Когда ребята из G-Energy брали пробу масла, то сразу обратили наше внимание на примеси цветных металлов. После этого механики произвели вскрытие и обнаружили изношенный дифференциал, чья работоспособность вызывала огромные сомнения. В другом случае мы бы не стали делать разборку такого сложного узла. Тем более ни визуально, ни по звуку заметить дефект было нельзя».

Кроме того, специальное программное обеспечение на основе ИИ позволяет специалистам лаборатории не только находить невидимые поломки, но и прогнозировать дальнейшую работу автомобиля. Это возможно благодаря постоянному сбору и анализу динамики данных, получаемых из проб масла. Таким образом система видит историю эксплуатации определенного узла, сравнивает его прежние показатели с новыми и сообщает, сколько километров ему осталось.

Не менее интересно выглядит технология самих моторных масел, которые G-Energy поставляет для ралли «Шелковый путь» – и которые одновременно доступны всем автолюбителям в обычных магазинах и маркетплейсах. Дело в том, что в их рецептуру входят так называемые компоненты направленного действия, распознающие увеличение нагрузок и активирующие в масле необходимые присадки. Поэтому масла бренда могут сохранять ресурс техники в самых экстремальных условиях.

«Основная проблема с маслом в жару – это его перегрев. Сегодня мы видели по телеметрии в кабине, что температура масла достигала критических отметок. Но формула, которая используется G-Energy, позволяла маслу работать без вреда для наших узлов», – говорит Сергей Вязович после заезда по башкирской жаре.

«Мы едем в очень тяжелых условиях, поэтому мне важно, чтобы жидкости, которые находятся в машине, были качественными и работали на сто процентов. С автомобилем, как с организмом, если в нем есть что-то плохое, то плохо всей системе. Поэтому для Кроша (прозвище багги – прим. Sports.ru) я выбираю ЗОЖ, – смеется Анастасия Нифонтова, вспоминая свой опыт. – Масла, которые мы заливали раньше, очень быстро теряли свои свойства во время гонок на жаре, отчего в моторе падало давление. На масле G-Energy такого у нас не происходило и в прошлом году это стало для меня открытием. С тех пор заливаем только их».

Теперь масло, на котором выигрывают «Шелковый путь», доступно всем, у кого есть автомобиль или мотоцикл

Масла G-Energy, которые включают линейки как для обычных автомобилей и большегрузов, так и спортивных машин с форсированными движками, до гонок проходили испытания суровым климатом на удаленных месторождениях. В то же время, собирая статистику о работе масла на самосвалах и другой горнодобывающей технике команда инженеров-технологов G-Energy впервые задумалась о дальнейшем применении огромного массива данных. Так были сделаны первые шаги к созданию уникальной методики предиктивной диагностики.

«Мы контролируем, чтобы масла максимально эффективно работали в технике, – рассказывает Станислав Дорошенко. – Под нужные нам исследования были подобраны приборы и создано свое программное обеспечение. Чем больше было данных, тем больше обогащалась модель, и уже после двух техосмотров можно было сказать, какой интервал замены масла будет в разных условиях. Когда началось сотрудничество с «МАЗ-СПОРТавто», мы стали собирать пул с пробами раллийных грузовиков на «Дакаре», «Шелковом пути» и других соревнованиях. Для гоночной техники диагностика двигателя на основе анализа масла оказалась очень востребованной».

Кроме того информация, собранная в ходе гонок, помогла не только довести фирменный метод диагностики до совершенства, но и применить полученные знания в производстве тех же масел. База данных с исследованиями, которые проводились на ралли-рейдах, послужила основой при разработке рецептуры моторного масла G-Energy.

В этом году на этапах «Шелкового пути» прошел испытания прошел новый продукт для спортивной мототехники – перед тем, как попасть на полки магазинов и в каталоги маркетплейсов. Синтетическая разработка G-Energy Moto 4 Performance обеспечила защиту от экстремальных температур для особо привередливых в плане масел мотоциклетных моторов. Причем разных классов – в мотозачете «Шелкового пути» новинку протестировали как на двухколесной технике, так и квадроцикле.

Лучшим же подтверждением заявленных качеств масла G-Energy стали спортивные результаты. В дополнение к исторический победе экипажа «МАЗ» под управлением Сергея Вязовича в категории грузовиков, Анастасии Нифонтовой удалось выиграть три этапа и долгое время претендовать на первое место в зачете багги. К сожалению, при прохождении экватора ралли на ее машине случилась досадная поломка кардана, которую нельзя было устранить в полевых условиях, поэтому за помощь механиков Анастасии выписали многочасовой штраф.

Потеряв шанс на долгожданную победу, гонщица все равно вернулась в гонку и продолжила выигрывать спецучастки на сложнейшем маршруте по бездорожью, рекам и даже дюнам. На финише «Шелкового пути» Нифонтова пообещала в следующем году обязательно побороться за «Белого тигра» (приз победителю ралли – прим. Sports.ru). В ралли-рейдах люди с другим настроем не выступают.

Фотографии: Станислав Тен для G-Energy, Silk Way Rally 2023, Wikimedia Commons, Эрик Расулев, Lina Arnautova/autosportmedia.ru, Elikov Anton Silk Way Rally 2023, Dmitry Galchun Silk Way 2023

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