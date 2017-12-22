Драчев хочет возглавить русский биатлон. Нужны перемены

Всем привет! Меня зовут Владимир Драчев, я пишу о биатлоне на Sports.ru.



Еще год назад я принял главное решение – помочь нашему биатлону через создание попечительского совета. В первую очередь это поддержка и деньги, с которыми сейчас трудно.

Поиск спонсоров отнял время, шел серьезный подбор – и люди давали добро. Но на встречах высказывали мысль, что если в биатлон приходит финансирование, то нужно и правильное управление. Так мне предложили самому зайти в СБР, уже как президенту. Для понимания: в прошлом августе-сентябре спонсоры были готовы оказать команде поддержку, но никто не хотел работать с нынешним руководством.

Ключевые направления

О состоянии нашего биатлона судят по выступлению сборной – это во многом справедливо, но, помимо сборных, у нас есть фундамент: резерв, ДЮСШ, региональные отделения, которые не развиваются. Это большая беда, большая упущенная работа. Исторически наш биатлон – это регионы, ведь практически никто из звезд не выходил из больших городов, за исключением разве что Ольги Зайцевой.

Сейчас регионы формально числятся в СБР, но не ощущают поддержку. Конечно, это вопрос денег, но попечительский совет для того и собран – выделить средства для старта или восстановления.

Другое направление – работа со своим инвентарем: оружие и патроны, ремни – у предприятий есть желание и возможность продвигать свою продукцию. Тот же «Калашников» включился очень серьезно.

Владимир Драчев (слева) в Государственной Думе

Третье: развитие пневматического биатлона – здесь вообще сумасшедший резерв. Во всем мире дети начинают именно с пневматики, а не с мелкокалиберного оружия. В чем проблема мелкашки? Многие регионы не развивают эту тему, потому что все завязано на приобретении оружия, лицензиях, перевозке, ежедневной ответственности тренеров.

Хотя с 12 до 16 лет можно спокойно работать на пневматике, ставить маленькие стрельбища – те же 30 установок, но расстояние 10 метров, а не 50, как на стандартном. Это совершенно другие затраты – не 100-200 миллионов, а 5-7. Их позволит себе любой регион.

Кто из спортсменов не отсеется после 16 лет, тот перейдет на мелкашку – причем уже умея кататься на лыжах и обращаться с оружием. Чем еще удобна пневматика – свободной перевозкой. Любая семья сможет ее купить, стоит она недорого, не требует затрат на обслуживание.

Четвертое – работа с лыжниками: фактически есть возможность подтягивать их в биатлон. Они, занимаясь лыжами, могут пробовать пневматику. Даже кататься с оружием не обязательно, винтовки могут стоять на стрельбище в эстакадах. Приехал, стрельнул. Есть интерес? Продолжаем разговор. Нет интереса – не проблема, занимайся лыжами.

Пятое: соревнования федеральных округов и потом уже отправка детей на Россию, чтобы там бежали лидеры, не более 100 человек. Тогда само попадание на ЧР будет большим результатом для региона и школы.

Тренеры и структура сборной

Пересмотрим всю систему подготовки сборных. Кое-какие шаги уже понятны: соберем расширенные тренерские коллективы и расширенные составы, до 15 человек – для постолимпийского сезона это нормально. В одной каше им будет лучше.

Ясно, что есть индивидуальные случаи, как у Шипулина и его маленькой группы – тут нужно общение. Я бы с Антоном поспорил по поводу самостоятельной работы: люди теряют некоторый самоконтроль, связь с командой – не всем это идет на пользу. Идет ли на пользу Антону? Дела складываются не совсем так, как хотелось бы – чемпионаты мира это показывали. В любом случае я против приказного порядка – мне важно развитие. Если развития не видно, то примем соответствующее решение.

У Антона Шипулина пока нет личных побед на главных стартах

Большая тема – тренеры. Здесь точно недостает семинаров с отчетами: кто, что, зачем делает. И важно разжевывать все спортсменам. Я разговаривал со спортсменами, читал интервью – они не понимают, для чего нужна конкретная тренировка. А надо понимать задачу каждого дня, микроцикла, сбора.

В сборной должны работать профессионалы с опытом, плюс молодые тренеры, которые могли бы учиться. Наша задача – не потерять огромный тренерский потенциал: людей, которые умеют готовить не только к одному старту. В современном биатлоне, тем более в российском, оценка ежедневная: спрос на каждой гонке, на каждом этапе – это сложно для команды, но надо подстраиваться.

И отдельная история – возвращение командного духа. Как? Через общение, через более плотную работу, через доверие. Я могу сутками рассказывать про психологию, внушение, правильное питание и другие детали, которые не знает непрофессионал. У нас тоже были слабые места, мы тоже ошибались и проваливались – и сейчас видим это с высоты возраста. Благодаря в том числе нашему опыту спортсмены минимизируют ошибки.

Тренер-иностранец и отбор в команду

Я категорически против тренера-иностранца. Не потому что сомневаюсь в его мастерстве, а потому что это другой менталитет. Россия живет своей жизнью: у нас другие принципы, установки, взгляды. Иностранец, как бы ни стремился понять нас, останется в другом измерении.

И еще момент: на примерах Пихлера и Гросса мы видим, что с иностранцем команда почти всегда находится за границей, из-за чего опять же страдают регионы. Минимум сборов в России, молодежь почти не видит основу, которая не участвует ни в общих отборах, ни на чемпионате России, ни на «Ижевской винтовке». Если команда вернется в страну, то улучшится имидж биатлона, вырастет интерес молодежи, которая будет учиться и сравнивать. Пока что первая команда в коконе.

Рикко Гросс (слева) и Андрей Падин так и не вывели мужскую команду на пик формы

Но регионы должны с ней соревноваться. Если ты сильный и это доказал – вперед, на Кубок мира. Существует проблема отбора: когда условно слабый побеждает условно сильного за счет точечной подводки.

Но если человек, выигравший отбор, не проявит себя на Кубке мира – поедет в резерв или домой. И все равно мы обкатаем в элите максимум спортсменов, а не одну и ту же пятерку-шестерку. Посмотрите, команда весь сезон не дает результат, но к мартовским этапам готовятся ровно те же люди, что к декабрьским – какой в этом смысл?

Сильные в любом случае доберутся до Кубка мира и останутся там. На Кубке России они тоже есть, но они прекрасно понимают, что шансов пробиться в основу нет. Сборная до апреля оторвана от всех – для региона это тупик, потому что пропадает интерес к развитию.

Если основа не может или не хочет приглашать спортсменов извне, она никогда не увидит своих ошибок. Одно дело, когда 8 сборников оказались в десятке на отборе – вопросов нет. Другое, когда основу обыграли регионы – напрашиваются выводы о работе.

Допинг и отношения с другими командами

В глазах многих российский биатлон в чем-то виновен – и это не исправить моментально. Но мы покажем перемены, причем как можно быстрее – не дожидаясь следующего сезона или мая.

Я смотрю, кто тренирует и руководит в других федерациях – почти все соревновались со мной, кто-то чуть старше, кто-то чуть младше. Они нас знают и помнят, как мы выступали, какой диалог у нас был. Основной инструмент сейчас – готовность к дискуссии, к наведению мостов.

Наш биатлон должен быть на виду, открыт к дискуссии. Тогда и отношение поменяется, хотя это требует времени. На данный момент мы имеем негатив, и жесткий. Но после изменений будем проявлять себя и результатами, и контактами – на сборах, на этапах, на всех конгрессах.

Ответственность

Я готов к вниманию, к публичности, к давлению. Чем больше внимание ТВ, интернета, тем лучше. Последние несколько лет мы гадаем, как живет сборная – что они делают и в чем ошибаются.

Но лучше это показать и объяснить, чтобы работа была понятна всем. Никаких секретов тут нет, в биатлоне уже никто не прячется. Зато когда начинают секретничать и считать себя самыми умными, результат уходит.

Александр Кравцов пережил безмедальный чемпионат мира и Олимпиаду

Я предложил провести первый этап конференции о перевыборах президента заранее – в ближайшую неделю. Потому что впереди март – для нас отличный шанс наладить международные отношения, поднять авторитет, войти в биатлонную семью до конца сезона.

Что касается команды, то пора начинать отбор, смотреть резерв вживую, а не на бумаге.

То же самое по тренерам: нужно участвовать в тренерском совете, разбирать ошибки, а не просто обвинять всех подряд. После него я сделаю предложения по кандидатурам, по структуре.

Если получится все это сделать в ближайшие недели, то новый руководитель будет ответственен за выбор тренеров. Не хотелось бы терять два-три месяца в ожидании майской конференции. Потому что к тому моменту уже и команды сформируют, и тренеров назначат, и план согласуют, и контакт с иностранцами мы упустим – зря потеряется много времени. Сейчас все зависит от Кравцова.

У меня нет цели зайти в биатлон любой ценой, мне важнее оказать содействие и поддержку. Это не вопрос получения благ и всего остального. Но так получилось, что меня видят не только в поддержке, но и в руководстве.

Я понимаю, насколько это сумасшедшая работа. Но мне она интереснее и понятнее, чем какая-то другая. Совмещение с депутатской занятостью не помешает. У Кравцова была немного другая история: он совмещал дела в биатлоне с работой в ЦСП – а там только зимних видов 15, и за все надо отвечать. В чем-то Кравцова можно понять – не углядел…

Автор – четырехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, призер двух Олимпиад, депутат Госдумы

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов; Коммерсантъ/Дмитрий Духанин; РИА Новости/Александр Вильф (3-5)