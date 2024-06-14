«Зенит» готовит мощнейшую закупку. Звездная перестройка перед 100-летием

Рассказывает Дорский.

После сложнейшего сезона в эпоху Сергея Семака (который, впрочем, закончился золотым дублем) «Зенит» мощно выходит на трансферный рынок. Уже объявлено о переходе вратаря «Балтики» Евгения Латышонка, который стал одним из главных открытий сезона РПЛ, а инсайды о трансферных запросах «Зенита» впечатляют еще сильнее:

● «Зенит» и «Краснодар» близки к соглашению о переходе правого защитника Сергея Волкова. Сумма сделки – пять миллионов евро («РБ Спорт»);

● «Зенит» рассматривает возможность приобретения у «Спартака» Александра Соболева (Иван Карпов);

– «Зенит» сделал предложение универсалу «Бешикташа» Бахтиеру Зайнутдинову (Анар Ибрагимов из Legalbet, первым давший новость о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ»). «Спорт-Экспресс» утверждал, что турок устроит 4,5 млн евро – столько же год назад отдали ЦСКА;

– «Зенит» хотел и одного из лучших бомбардиров РПЛ Джона Кордобу, но «Краснодар» отказал (автор телеграм-канала «Мутко против» Глеб Трифонов);

– «Зенит» интересуется форвардом «Милана» Лукой Йовичем (Маттео Моретто);

– «Зенит» обсуждает с «Локомотивом» трансфер Максима Глушенкова, с «Сочи» – нападающего Сауля Гуарирапы, с «Ростовом» – переход опорника Данила Глебова (Максим Никитин, автор «Спорт-Экспресса» и телеграм-канала «КБ Телега»).

Собеседники Спортса’’ подтверждают почти все инсайды. Исключение – интерес «Зенита» к Глебову, который уже опроверг и «РБ Спорт». «Это возможно, как, например, и заинтересованность в Кирилле Щетинине, который уже находился в структуре «Зенита». Но, во-первых, пока на рынке не говорят о переговорах с Глебовым как о факте, во-вторых, очевидно, что «Ростов» выкатит немаленький прайс», – говорит источник Спортса’‘.

Скорее всего, так и будет: с 2020 года «Зенит» несколько раз интересовался возможностью покупки центрального защитника Максима Осипенко, но переговоры никогда не доходили до финальной стадии – в Петербурге были не готовы к запросам «Ростова».

Вероятно, этим летом «Зенит» будет готов больше тратить на внутреннем рынке. Сказываются несколько причин:

– позади – сложный сезон, в котором «Зенит» мог остаться только с Суперкубком;

– впереди – столетний юбилей;

– переполненный состав недоморощенных игроков (14) – футболистов, не проведших три года в возрасте от 14 до 18 лет в российских академиях. Полный список: Нино, Эракович, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Вильмар Барриос, Густаво Мантуан, Клаудиньо, Вендел, Александр Ерохин, Педро, Артур, Вильзон Изидор, Матео Кассьерра.

Также на контракте с «Зенитом» – Роберт Ренан и Ду Кейрос. Сейчас в РПЛ лимит на 13 недоморощенных игроков в заявке на РПЛ, из-за этого в прошлом сезоне Ерохина как обладателя российского паспорта заявляли за «Зенит-2» в ФНЛ, то же самое можно сделать с Марио Фернандесом. Но на этом все;

– следствие предыдущего пункта – слабый российский блок и минимальное игровое время местных игроков. В прошлом сезоне у «Зенита» была рекордная доля времени игроков, не имеющих права выступать за сборную России – 70,6%. Это даже больше, чем во времена Андре Виллаш-Боаша, когда зажигали Эсекиэль Гарай, Хави Гарсия, Аксель Витцель, Халк и Саломон Рондон.

Полноценный выход на российский рынок логичен.

Первая покупка – сенсация сезона-2023/24 Евгений Латышонок

По данным Opta, вратарь «Балтики» – второй по соотношению ожидаемых и пропущенных голов в прошедшем сезоне (предотвратил 3,3 гола, Матвей Сафонов – 5,8). Он почти дотащил команду Сергея Игнашевича до Кубка России. Выигранная серия пенальти у «Локомотива», суперсэйвы в матчах с «Ростовом» (1:0) и «Спартаком» (1:0) – и заслуженная награда лучшему вратарю турнира.

После вылета «Балтики» Латышонок точно заслужил приглашение из РПЛ, но его переход в «Зенит» все равно удивляет. Прошлым летом петербуржцы подписали контракт с Денисом Адамовым и продлили соглашение с Даниилом Одоевским – сезон-2023/24 он провел в «Волгаре» на правах аренды. В начале июня контракт с «Зенитом» продлил и Михаил Кержаков.

Поиск вратаря «Зенитом» – очень непонятная история. В прошлом сезоне Адамов сначала два месяца провел на скамейке, потом отыграл три матча в РПЛ, затем сел в запас и снова вернулся в основу. После результативной ошибки в матче с «Крыльями Советов» (1:1) Адамов в очередной раз потерял место, но вернулся в старт на решающие матчи сезона, хотя Кержаков не допускал явных ляпов.

По информации Ивана Карпова и Спортса’‘, «Зенит» заплатит 30 миллионов рублей.

Изначально 10 млн в контракте прописали только для обратного выкупа «Краснодара», но после выхода «Балтики» в РПЛ аналогичная опция появилась для всех остальных клубов в случае вылета калининградцев из элиты.

Зачем «Зениту» платить чуть больше? «С одной стороны, стремление поскорее приобрести игрока, с другой – улучшение отношений с «Балтикой» для будущего», – считает один собеседник Спортса’‘. Другой рассказывает, что при переходе Латышонка из «Краснодара» в «Балтику» в 2019-м были прописаны 30%, которые клуб Сергея Галицкого получит при перепродаже вратаря.

Также Латышонком интересовался «Рубин», а родной для вратаря «Краснодар» даже делал конкретное предложение. Латышонок от него отказался.

Вторая цель «Зенита» летом 2024-го – крайний защитник

В прошлом сезоне Семак внезапно столкнулся с проблемами на обоих флангах обороны: Марио Фернандес долго набирал форму, а затем не вылезал из медицинских кабинетов, проблемы со здоровьем возникали и у Вячеслава Караваева и Дугласа Сантоса, Данил Круговой зимой подписался с ЦСКА и на полгода был сослан в «Зенит-2». В итоге в первой части сезона справа вынужденно выходил Страхиня Эракович, а во второй слева – Нуралы Алип.

Источники Спортса’’ подтверждают информацию о майском предложении «Зенита» по Сергею Волкову, потерявшему место в основе «Краснодара». Чемпионы были готовы заплатить не только 5 миллионов евро сразу, но и 2 млн в качестве бонусов. К середине июня переговоры приостановлены.

Бахтиер Зайнутдинов, способный закрыть левый фланг обороны, по информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, «в «Зенит» не хочет и максимально от этого отбрыкивается, но за отсутствием других вариантов вполне может и согласиться». Собеседники Спортса’’ подтверждают: Зайнутдинов предпочел бы продолжить карьеру не в РПЛ, но пока у него нет предложений из других лиг.

Третья цель «Зенита» – центральный нападающий

Перед золотым матчем с «Ростовом» (2:1) Семак признался, что «Зенит» искал нового форварда еще зимой: «Смотрели игрока, который мог бы бороться и забивать. Взять никого не получилось». Этой характеристике точно соответствует Джон Кордоба, но «Краснодар» отказался продавать одного из ключевых игроков. При этом источники Спортса’’ рассказывают, что «Зенит» засматривался на Кордобу еще прошлым летом, но тогда петербуржцев отпугнула высокая зарплата (по информации Спортса’‘, больше 3 млн евро).

Альтернатива – Сауль Гуарирапа, который приехал в «Сочи» в январе и забил 8 голов в 10 матчах второй части сезона РПЛ.

«Сочи» рассматривает его как игрока, который поможет вернуться в РПЛ за один сезон, но не будет препятствовать переходу в «Зенит». По словам собеседников Спортса’‘, этот трансфер возможен, но «пока нельзя говорить, что он состоится вот-вот».

Четвертая цель «Зенита» – Максим Глушенков

Лучший ассистент прошлого сезона (16 голевых) с нужным паспортом – было бы странно, если бы богатейший клуб лиги не попытался его забрать. По информации Спортса’‘, между «Зенитом» и новым руководством «Локо» сложились хорошие отношения после аренды Вильзона Изидора, оформленной в конце летнего окна-2023. Соглашение фактически означало обязательный выкуп Изидора «Зенитом» через год – теперь чемпион, скорее всего, будет искать новый клуб для француза, сыгравшего лишь 403 минуты в прошлом сезоне.

Также собеседники Спортса’’ рассказывают, что зимой 2024-го «Локомотив» был совсем не против продажи Наира Тикнизяна в «Зенит»: «Удивительно, но они даже расстроились, когда переход не состоялся. «Локомотив» уже понимал, как потратит эти деньги».

Иван Карпов еще в конце мая писал, что в контракте Глушенкова с «Локо» есть опция выкупа – 6 миллионов евро. «Зенит» готов ее активировать, но Глушенков сомневался в правильности переезда в Петербург из-за свободной роли в «Локо» и малого игрового времени россиян в «Зените». «Трансфер Глушенкова – вопрос времени, «Зенит» его дожмет. Ну и переживать Максиму не стоит: если он сохранит нынешний уровень игры, будет много выходить и в «Зените», – считает источник Спортса’‘.

К обеду пятницы Глушенков и «Зенит» еще не договорились по условиям личного контракта.

Пятая цель «Зенита» – возвращение Данилы Козлова

19-летний Козлов – главное открытие весны в РПЛ (2+4 в 10 матчах), он классно отыграл и на месте инсайда, и на позиции центрального полузащитника. «Зенит» продал Козлова в «Балтику» только в конце января 2024-го и сообщал о праве обратного выкупа. По информации Спортса’‘, «Зенит» хочет воспользоваться опцией, но Козлов склоняется к переходу либо в «Краснодар», либо в один из московских клубов.

Уже сейчас понятно, что к следующему сезону «Зенит» постарается подойти на максимальной мощности.

Покончить с гегемонией будет невероятно тяжело.

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Глушенков в «Зенит»? Смолов в «Краснодар»? Лунев в «Динамо»? Дайджест инсайдов – в РПЛ очень горячо

Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров, Алексей Даничев, Сергей Бобылев, Виталий Тимкив, Рамиль Ситдиков; pfcsochi.ru