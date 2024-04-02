«Зенит», «Краснодар», «Динамо» – хромые претенденты на чемпионство. Аргументы против всех

Дорский анализирует.

Рестарт РПЛ и чемпионской гонки «Зенита» и «Краснодара» Спортс презентовал как битву антагонистов. Спустя всего два тура в нее вклинилось «Динамо», ярко победившее «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0), но на прошлой неделе команду Марцела Лички разнес «Ростов» (1:4).

Отрыв тройки лидеров от следующей группы и так велик, а ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Рубин» еще и совсем не стабильны в этой части сезона.

«Зенит» идет первым с 41 очком – это очень мало, еще никогда лидер после 21 тура не набирал меньше. Более того, почти все худшие результаты лидеров на этом отрезке случились еще в 2000-е. Мы забыли, что главный претендент на титул может быть настолько слаб.

При сохранении нынешнего темпа набора очков (1,95 за матч) «Зенит» максимально приблизится к антирекорду чемпиона России (1,93 у ЦСКА-2006).

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» совсем не тянут на роль доминатора лиги, поэтому интересно взглянуть на чемпионскую гонку под необычным углом: поговорим не про сильные стороны, а про слабые. Что может помешать каждому претенденту выиграть золото?

«Зенит»: кажется, нельзя стать чемпионом без высокой мотивации

«Зенит» – гегемон, выигравший пять чемпионатов подряд. В первый год изоляции российского футбола клуб не только сохранил всех лидеров (Малком, Вендел, Клаудиньо), но и замотивировал их подписанием новых контрактов на улучшенных условиях. Итог – рекордный первый круг и легкая победа в чемпионате.

Прошлым летом ушли Малком и Далер Кузяев, и это сильно повлияло на команду. Да, даже без прежних лидеров у «Зенита» с отрывом сильнейший состав лиги, но его уже недостаточно для яркой игры – кажется, «Зенит» всерьез не мотивирует даже игра против «Спартака». В прошлом сезоне «Зенит» с гигантским перевесом лидировал по всем атакующим метрикам, в этом даже не по всем занимает первое место.

Зимой «Зенит» явно не решил глобальные проблемы: Вендел и Клаудиньо далеки от лучшей формы (и этого все равно хватает, чтобы быть одними из лучших игроков лиги), а Артур пока абсолютно не способен решать игры в одиночку.

Еще одна большая проблема – лимит. Весной в старте «Зенита» выходят три игрока с российским паспортом: вратарь Денис Адамов, правый защитник (Марио Фернандес или Вячеслав Караваев) и левый нападающий Андрей Мостовой. Против «Спартака» (0:0) и «Урала» (4:1) Семак менял Мостового после 80-й минуты, но в матче с «Крыльями» (1:1) замена потребовалась раньше – уже на 63-й минуте.

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Вместо Мостового вышел бразилец Густаво Мантуан (альтернатива – еще один бразилец Педро), поэтому Семаку пришлось вместо Клаудиньо выпускать Ильзата Ахметова. В последние полтора сезона Ахметов был игроком ротации на фланге атаки «Краснодара», теперь ему дают полчаса на месте левого центрального полузащитника в матче, где «Зениту» необходимо забивать. И все из-за дисбаланса в составе – это точно онлайн-головоломка Семака.

«Краснодар»: кажется, нельзя стать чемпионом, если пытаешься изменить команду за десять туров до финиша

В течение этого сезона Спортс ведет текстовый сериал о пути «Краснодара» к воплощению мечты о титуле. Последняя серия сильно удивила: после поражения от «Ростова» (1:2) и вылета из Кубка России Сергей Галицкий уволил главного тренера Владимира Ивича.

«Краснодар» публично не объяснял причины расставания с Ивичем, но все очевидно: стиль игры. Перед матчем с «Локо» (1:1) новый главный тренер Мурад Мусаев рассказал о пожеланиях руководства: «Чтобы играли в краснодарский футбол. Но мы понимаем, что не можем сейчас делать резкие изменения, все ребята были в сборной. Ивич проделал хорошую работу, но все тренеры разные, у каждого чуть-чуть разное видение в построении игры. Наверное, потихоньку что-то будет меняться, но это не значит, что предыдущий штаб делал что-то не так».

Против «Локо» Мусаев не отошел от пятерки защитников при обороне (левый фланг закрывал Жоау Баши), но выдвинул Сперцяна на позицию инсайда и попытался прессинговать выше.

В первом тайме попытки давления на чужой половине поля привели к огромным проблемам : игроки «Краснодара» постоянно не понимали, кто куда должен бежать, и центр поля оказывался свободным для «Локо». «Краснодару» повезло – например, выход Ильи Самошникова один на один с Матвеем Сафоновым случился именно после провала в середине.

Вероятно, дальше Мусаев все-таки придет к полноценным 4-3-3 (поможет возвращение левого защитника Лукаса Оласы после дисквалификации) и попытается докрутить прессинг.

Скорее всего, «Краснодар» станет ярче – и это увеличит количество моментов у обоих ворот.

«Динамо»: кажется, нельзя стать чемпионом, если обороняешься на уровне подвала лиги

Атака «Динамо» – сильнейшая в этом сезоне. Команда лидирует по xG без пенальти и ударам, в том числе – из штрафной.

У «Динамо» – тренер, обожающий быстрое нападение, и очень сильные игроки атаки (Бителло, Константин Тюкавин, Хорхе Карраскаль, хороши в подыгрыше Диего Лаксальт и Луис Чавес, после травмы возвращается Муми Нгамале).

Вот только с обороной – большие проблемы.

Во-первых, Личка и в «Оренбурге» не сильно заморачивался над балансом и просто предпочитал забить на гол больше соперника. В «Динамо» поиск баланса ограничился переводом Лаксальта в опорную зону : Диего агрессивен и проделывает большой объем работы, но этого не хватает. Вингеры (Бителло, Денис Макаров) не отрабатывают назад, восьмерки (Чавес и Карраскаль) не контролируют пространство за спиной. Этим мог воспользоваться еще «Ахмат»: Лечи Садулаев постоянно получал мяч между линиями и разгонял опасные атаки.

Во-вторых, разбалансированность команды накладывается на качество защитников. Фабиан Бальбуэна далек от уровня двухлетней давности, Роберто Фернандес периодически проваливает целые матчи (например, первый тур против «Краснодара» (1:3) или матч с «Ростовом» (1:4) на прошедших выходных ), Дмитрий Скопинцев превосходит Сергея Паршивлюка только в скорости, а вратари Игорь Лещук и Антон Шунин могут привезти в любой момент и в любой фазе игры.

В итоге «Динамо» обороняется на уровне аутсайдера.

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Нынешний сезон РПЛ – самый интересный за последние годы. Возможно, даже за десять лет – со времен погони ЦСКА за «Локомотивом» и «Зенитом» в сезоне-2013/14.

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Интрига выросла в первую очередь из-за снижения уровня игры «Зенита». Год назад мы почти перед каждым матчем понимали, что «Зенит», скорее всего, легко победит, но подарит эстетическое удовольствие. Теперь мы подозреваем, что, скорее всего, будем засыпать от тягучей игры, в которой заметное преимущество в классе не перерастает в большое количество моментов.

Место доминатора свободно – и уже понятно, что его не займут ни «Краснодар», ни «Динамо». Даже при победе кого-то из них в чемпионате.

Эта золотая гонка – не про силу, а про меньшее количество потерь в сравнении с конкурентами.

Это захватывает, но все-таки немного грустно.

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Фото: vk/fckrasnodar , fcdm_official ; fc-zenit.ru