Глушенков – прогресс года. Дерзостью и яркостью меняет «Локо»

Дорский восхищен.

Теперь мы точно можем называть Максима Глушенкова звездой РПЛ – без условностей и натяжек. В 2023 году рядом с Артемом Дзюбой (один из ярчайших персонажей лиги в последние десять лет) и Сергеем Пиняевым (талант, которого окружение и медиа раскручивают с 14 лет) он обрел новый статус.

«Для меня Глушенков – игрок без позиции. Под него нужно выстраивать игру. Тренер должен сказать: «Ребята, здесь он не будет добегать, здесь ему лучше так-то и так-то». Не потому, что Глушенков не добегает, это просто как пример. По структуре он вроде бы в центре, но мячи ему лучше получать с краю», – говорит Андрей Аршавин.

В 2023-м Глушенков прошел путь от лишь элемента многочисленной группы атакующих игроков «Локо» до лидера, под которого подстраивается тренер, как об этом говорит Аршавин.

Глушенков – лучший ассистент РПЛ в этом году (10 голевых передач) и пятый-шестой по системе «гол+пас» (19).

В «Чертаново» и «Крыльях» Глушенков и Сарвели исполняли двух ложных девяток, а в «Спартаке» Максима пробовали левой восьмеркой

Особая роль, о которой рассуждал Аршавин, появилась у Глушенкова не в «Локомотиве», а сопровождает его всю карьеру. В «Чертаново» он часто выходил в паре нападающих вместе с Владиславом Сарвели – Игорь Осинькин обоих называл ложными девятками.

«Мы предлагали, чтобы Глушенков смещался чуть правее под левую ногу, а Сарвели – чуть левее для действий правой ногой. В тот период Глушенков был не таким крепким, он не мог вести постоянную силовую борьбу как форвард», – объяснял Осинькин.

В «Спартаке» Глушенков не получил адекватных шансов ни при Олеге Кононове, ни при Доменико Тедеско. Всего один матч в старте в РПЛ – и то на позиции левой восьмерки в 3-5-2.

Осенью 2021-го Глушенков не имел твердого места в старте «Крыльев» Осинькина (больше играли Сарвели и Иван Сергеев), но после перехода Сергеева в «Зенит» чертановская пара Сарвели – Глушенков стала результативной уже и на уровне РПЛ. В ней по-прежнему не было классического центрального нападающего, но кое-что все-таки менялось. Вот что говорил тогда Осинькин: «Глушенков уже скорее был девяткой, хотя мы делали все, чтобы соперник не понимал, кто первый нападающий – Глушенков или Сарвели.

Глушенков всегда ориентируется на мяч, хорош в стенках. Это не классическая девятка. Если вдруг мы ее найдем перед сезоном-2022/23, Глушенков превратится во второго нападающего. Но скорее, если и подпишем, как раз второго форварда».

«Крылья» так и не подписали нападающего в старт: пришли Амар Рахманович (атакующий полузащитник), Александар Чиркович (левый вингер) и Владимир Хубулов (в теории способен закрыть практически все позиции в атаке, но тогда точно был не готов к основе клуба РПЛ). Глушенков начал сезон десяткой, но уже осенью нередко превращался в правого инсайда при обороне: так Осинькин скрывал недостатки Рахмановича и получал быстрого игрока в зоне, которую освобождал левый защитник соперника (Роман Ежов врываться не мог, потому что часто опускался пятым защитником).

Так зимой 2023-го «Локомотив» подписывал очень талантливого игрока, но с мутным бэкграундом: в РПЛ он заиграл только у тренера, которого знал с юношества, а лучший отрезок карьеры (весна 2022-го) провел с многолетним партнером.

Кажется, Галактионов рассматривал Глушенкова на правый фланг, но в этом сезоне определился: Максиму лучше в середине

Вероятно, изначально Михаил Галактионов больше видел Глушенкова как правого нападающего. «Многие его знают по «Крыльям», но мы его знали и раньше по молодежной сборной. Использовали его как инсайда, флангового игрока. Глушенков может залезать в середину, использовать левую ногу, подваливаться в зону второго нападающего», – говорил Галактионов в «Коммент.Тренер» в феврале 2023-го.

На зимних сборах Галактионов пробовал в центре атаки Ивана Игнатьева и Франсуа Камано. Такой выбор вместе с поздним подписанием Артема Дзюбы породил комментарий бывшего директора академии «Локо» Владимира Кузьмичева: «Когда приглашали Глушенкова, рассчитывали на пару нападающих Глушенков – Игнатьев. Предполагали, что Раконяц и Изидор покинут клуб. После двух сборов решают пригласить Дзюбу. Мне кажется, произошло понимание, что Глушенков не решит задачу, которую перед ним ставили».

Спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов опровергал слова Кузьмичева: «Откровенный бред. Приобретение Дзюбы и Глушенков вообще никак не совместимые вещи. Глушенков в составе».

По информации Sports.ru, в «Локо» всерьез не рассматривали Глушенкова как чистого нападающего, а подписание Дзюбы скорее связано с разочарованием в Игнатьеве и Камано-нападающем. Тем не менее подписание Дзюбы – чистое везение «Локо», ставшее возможным из-за нерешительности «Пари НН» и «Торпедо».

За три недели до возобновления сезона-2022/23 у «Локо» наконец-то появился профильный качественный центральный нападающий, но и это не сняло сомнения по позиции Глушенкова. С февраля по апрель Глушенков обычно выходил правым нападающим. Нельзя сказать, что это был провал (например, здорово вышел на замену в первой кубковой игре со «Спартаком»), но Максим был нерезультативен: лишь гол «Краснодару», и то после прорыва по левому полуфлангу и удара с правой ноги.

С середины апреля Глушенков стал чаще появляться на месте второго нападающего – в этом сезоне таких матчей минимум.

В начале сезона мы удивлялись отсутствию у «Локо» стабильной пары центральных защитников, но с ней Галактионов разобрался уже к концу лета (Морозов – Фассон). Зато в атакующей тройке – море вариантов. Чаще всего под Дзюбой выходили Пиняев, Глушенков и Миранчук – и Максим играл в центре. То есть классная игра Глушенкова в центре напрямую повлияла на роль другой звезды «Локо», которой, кажется, удобнее играть как раз в середине.

Конечно, даже с позиции второго нападающего Глушенков часто сваливается к правому краю – ему там и удобно, и привычно. Но на месте правого форварда Максим слишком часто опускается к центральной линии для приема мяча. Глушенков-второй нападающий – практически гарантия получения передач в опасных зонах.

Удивительно, но с такой любовью к правому краю Глушенков сделал лишь одну голевую передачу из этой зоны после позиционной атаки. В матче со «Спартаком» (1:1) он получил мяч в середине поля, прорвался по правому полуфлангу к штрафной и покатил на Дзюбу.

Остальные голевые – два заброса на Пиняева из центра поля, два угловых, прострел на Тикнизяна после неудачного аута «Зенита» (2:1), прострел на Изидора слева в весеннем матче с «Динамо» (4:2), скидка головой на Дзюбу в Ростове (3:1). Ну и, конечно, три убийственные контратаки: против «Крыльев» весной, две – против «Факела» в начале этого сезона. Галактионов пытается выжать максимум из скорости Глушенкова даже при угловых у ворот «Локо»: если на поле нет Пиняева, Максим остается у центрального круга.

В «Локо» вокруг Глушенкова больше сильных партнеров, чем в «Крыльях», поэтому Максим резко стал бить меньше. При этом результативность сильно не просела (за год 9 голов в лиге, 2 – в Кубке), а взаимодействие с Дзюбой восхищает. Глушенков сделал два ассиста Дзюбе, Артем Максиму – четыре.

Глушенков – очень дерзкий игрок. Иногда это мешает

Три года назад о такой паре нападающих нельзя было и подумать. Летом 2020-го Дзюба и Глушенков столкнулись в матче «Зенит» – «Крылья» (2:1): Максим мешал Артему перед пробитием пенальти. «Я впервые видел, чтобы парень, который буквально первый год играет в большом футболе, тем более в «Крыльях Советов», которые вылетают, перед пенальти подошел и начал делать какие-то движения. Я думал: может, что-то колдует. Думал: ладно, промолчу. Надо было тем более сконцентрироваться, чтобы вернуться в игру, мы проигрывали 0:1. Смотрю: он начинает вырывать газон в том месте, где ставишь опорную левую ногу. В этот момент я обалдел.

Я ему там высказал все, что о нем думаю. Он с нервным смешочком сразу ушел в сторону. Там кто-то писал, что он посмеялся надо мной, но после этого я его больше на поле не слышал. Он тихо и мирно ходил.

Может, это и нормально – быть таким дерзким. С другой стороны, это просто неприемлемо – так себя вести», – говорил Дзюба в интервью «Фонтанке» в июле 2020-го.

Естественно, сейчас риторика изменилась, хотя фирменная ирония Дзюбы осталась: «Глушенков – умничка. Его надо пинать, только из‑под палки играет. Тактика кнута и пряника. Кому многое дано, с тех и много спрашивают».

Уже три года назад один из самых острых (и на поле, и в общении с журналистами) игроков РПЛ поражался дерзости Глушенкова. Об эмоциональности Максима говорил и Осинькин: «Это и сила, и маленькая слабость. Когда у него получается, его очень трудно остановить: он может с мячом все. Но в работе он может зациклиться на мелочи: кто-то ему передачу не отдал, кто-то сделал не такое замечание, кто-то не добежал. И вдруг Глушенков чуть-чуть ошибается».

В этом сезоне Глушенков не так часто фолит (всего 12 нарушений), но характер его желтых карточек пугает:

– кубковый матч с «Уралом» (2:1) – симуляция,

– гостевая игра с «Зенитом» (2:1) – не давал Кержакову исполнить штрафной с середины зенитовской половины в конце матча,

– «Пари НН» (1:0) – откидка мяча после своего же фола,

– гостевой матч с «Крыльями» (3:3) – откидка мяча после своего же фола.

Игра против «Крыльев» – сезон Глушенкова в миниатюре. Наглый и эффективный дриблинг, нацеленность на удар сразу при получении мяча у штрафной, потрясающая голевая на Пиняева. Но тут же – чрезмерная эмоциональность после неудачных действий, плохих (по мнению Глушенкова) решений партнеров и судьи.

С этим Галактионову и Глушенкову еще предстоит бороться.

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Сто процентов: Глушенков – один из ярчайших игроков РПЛ в 2023-м. Он переборол неопределенность с позицией и все-таки адаптировался в топ-клубе – пусть и со второй попытки.

Цифры подтверждают это восприятие: Максим вместе с Квинси Промесом делит лидерство в РПЛ по количеству ассистов (по 6).

Несмотря на системные проблемы в обороне, «Локомотив» Галактионова выиграл вторую часть прошлого сезона и борется за тройку в этом.

Весной «Локо» крайне сильно зависел от Дзюбы и Ильи Лантратова.

Теперь – время Глушенкова.

Благодарю за помощь при подготовке текста Павла Тихонова, Алину Комиссарову и Алису Ефремову.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов; Alexander Kulebyakin/Global Look Press/Global Look Press