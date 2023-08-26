У Мажича слишком много власти. Это вскрыла атака Алаева на судейство

Аргументы главы РПЛ справедливы.

Пауза на сборные стартовала не с обсуждения матча «Спартак» – ЦСКА и даже не с рассуждений о будущем Гильермо Абаскаля: президент РПЛ Александр Алаев фактически объявил войну судейскому комитету РФС и его председателю Милораду Мажичу. Обвинил в отсутствии диалога с клубами, а также назвал ЭСК организацией, которая «дискредитировала себя в текущем составе».

Александр Дорский разбирается в истории отношений РПЛ и судей, а также претензиях Алаева.

Алаев и раньше критиковал судей. Весной не понимал разницу в наступах

Алаев уже негативно высказывался после того, как стал президентом РПЛ:

😡 26 ноября 2022-го: «Почему судьи не могут сделать одинаковые трактовки? Здесь, объективно, недорабатываем все мы. Выходите и рассказывайте, что рука, что пенальти, а что – нет.

Все же смотрели «Гарри Поттера»? У нас судьи как дементоры – без лица, где-то появляются и исчезают. У меня есть предложение – давайте сделаем так, чтобы судьи давали комментарии»;

😡 11 марта 2023-го: «Мне кажется, что судьям пора включаться в чемпионат.

Я не ЭСК, но ошибок достаточно. Понятное дело, что волнение и возобновление чемпионата, но хочется, чтобы ошибок было меньше»;

😡 26 апреля 2023-го: «Все мы видим количество судейских ошибок и напряжение. Встречу с судейским корпусом решили провести в конце сезона. Сейчас, за шесть туров до конца чемпионата, вряд ли удастся что-то изменить.

Мы попросили Павла Каманцева быть внимательным при назначении арбитров на матчи. Главное – «докатить» этот чемпионат, чтобы было как можно меньше ошибок»;

😡 12 мая 2023-го: «Я – очень плохой судья. Но для меня лично момент Ренана и Кейта Бальде [когда пенальти не назначили] – это идентичный момент наступу Бейла [в ситуации с Далером Кузяевым в матче «Крыльев» и «Зенита», когда пенальти назначили].

Хочется, чтобы судьями выносились идентичные решения в идентичных моментах».

Фактически президент РПЛ бессилен. Не только из-за того, что качественных судей не так много (вероятно, с такой оценкой вообще никто не поспорит), но из-за того, что они подчиняются РФС, а не лиге. Судейский комитет (его возглавляет Павел Каманцев), в который входят департамент судейства (глава – Милорад Мажич) и департамент инспектирования (глава – Сергей Фурса), а также экспертно-судейская комиссия – все под РФС.

Алаев считает, что ЭСК дискредитировала себя после оправдания судейства в матче «Ростов» – «Урал»

Самая мощная часть речи Алаева – о работе ЭСК: «Момент с Кики и Байрамяном – для меня настолько очевидный что это точно не пенальти. Не являюсь судейским экспертом, но немного в этом разбираюсь. Меня очень удивило решение ЭСК.

Плюс у меня вызвало массу вопросов назначение этой же пары судей (Роман Галимов и Алексей Амелин – Sports.ru) через три дня на матч «Факела» и ЦСКА. Не дожидаясь результатов ЭСК. Честно, выглядит как демонстрация в стиле «кто здесь хозяин и босс». Пожалуйста, имеют право, окей. После таких решений ЭСК лично у меня пропадает интерес следить за работой этого органа.

Не поленился позвонить действующим экспертам по судейству и действующим судьям Лиги чемпионов. Ни один из них не сказал, что там есть основания для пенальти. Лично для меня ЭСК в текущем составе себя дискредитировала».

В прошлом сезоне в ЭСК входили девять человек: глава судейского комитета Павел Каманцев (без права голоса), инспектор УЕФА Николай Левников, фактический руководитель судей РПЛ Николай Иванов, руководитель департамента инспектирования Сергей Фурса, эксперты Милорад Мажич и Равшан Ирматов, инспекторы РПЛ Сергей Зуев, Александр Гвардис и Эдуард Малый. Летом состав ЭСК сократили: остались Каманцев (все еще без права голоса), Иванов, Мажич, Ирматов, к которым присоединился Джюнейт Чакыр.

Мажич с этого сезона – не только член ЭСК, но и руководитель департамента судейства. «Нам был нужен современный, понимающий русский язык, жесткий, довольно-таки авторитарный специалист. Был важен опыт работы департаментом. Мажич – продуманное назначение, он год назад зашел в ЭСК, после этого начали обсуждать, что и как можно улучшать, зимой он приезжал на судейский сбор. Если у него не получится, это будет моя ответственность», – говорил Каманцев в июле.

Главное изменение после перестановок – практически тотальное оправдание судей. В этом сезоне ЭСК рассмотрела 52 спорных эпизода, в которых нашла лишь 6 ошибок (12%). Это исторический рекорд: в прошлом году ошибки судей признали в 29% случаев (43 из 150), в сезоне-2021/22 – 34%, в 2020/21 – 28%.

Почему так происходит? Возможно, наши судьи резко прибавили за пару месяцев, а клубы подают жалобы на очевидные эпизоды, в которых не было ошибок. Возможно, потому что Мажич – не просто руководитель департамента судейства.

В июле в интервью «Это футбол, брат!» Павел Каманцев рассказал, что несмотря на сохранение Фурсой должности главы департамента инспектирования, за инспекторов РПЛ будет отвечать Мажич. «Не вижу проблем, при наличии ЭСК сохраняется баланс», – сказал Каманцев.

Кажется, это не совсем так. Мажич отвечает за инспекторов, которые выставляют оценки судьям. Мажич – член ЭСК, в которую теперь входят только Николай Иванов (подчиненный Мажича, работает по Первой лиге), Ирматов и Джюнейт Чакыр – давний знакомый Милорада.

Уровень компетенции Мажича, Ирматова и Чакыра не вызывает сомнений у Каманцева: «Они входят в список лучших судей 2011-2020 годов по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Чакыр занимает второе место, Мажич и Ирматов – 15-е и 16-е».

В январе 2023-го Sports.ru рассказывал о международной федерации футбола и статистики. Коротко: в 2006-м выяснилось, что организация, созданная еще в 1984-м нигде не зарегистрирована, а существует только виртуально, а в 2023-м Бразилия стала лучшей лигой мира во многом из-за системы «весна-осень» и большого количества матчей.

С рейтингом судей тоже все мутно. Лучших в 2010-х выбирали на основании ежегодных рейтингов, говоря о разработке «справедливого рейтинга». При этом, например, в рейтинге 2020 года (победил Даниэле Орсато) никаких критериев выбора не указано.

Тогда зачем ссылаться на такой рейтинг?

Конечно, Чакыр, Мажич и Ирматов – ведущие европейские судьи 2010-х. Вряд ли в уровне их компетенции сомневаются и российские клубы, но что по балансу?

Разве он есть, если Мажич фактически контролирует все?

Алаев жалуется, что Мажич еще не встречался с клубами

Другая важная часть выступления Алаева – про общение Мажича с клубами:

«В апреле, когда ситуация с судейством была накалена, мы договорились с Павлом Каманцевым организовать встречу клубов РПЛ с судейским корпусом. РФС встречу нам предложил как раз на конец июня, но Мажич на нее не смог приехать, потому что он тогда был только назначен на должность.

Мы понимали, что встреча без участия Мажича не имеет смысла. Хотели обсудить и понять его требования к судьям, его понимание трактовок правил. Тем более судейство в принципе одна из ключевых тем в нашем футболе.

Нам было важно, и мы хотели обсудить, в каких форматах нам придется работать. Тем более, что в РФС проходило много изменений в структуре управления судейским корпусом. Мы хотели этой встречи, да, но уже сколько времени прошло: июль, август, сентябрь и октябрь. Почти четыре месяца.

Судейством у нас полностью занимается РФС. Но давайте не будем забывать, что именно клубы оплачивают все расходы на судей, их гонорары. Клубы выполняют все обязательства и заслуживают, как мне кажется, чтобы с ними пообщался руководитель и рассказал базовые принципы своей работы.

Уверен, если бы такой диалог состоялся, удалось бы избежать многих конфликтных ситуаций. Однако, к моему большому сожалению, человек выбрал другой формат взаимоотношений. Это его право. Пусть поступает как считает нужным, лично я больше не вижу смысла в этой встрече».

Естественно, Каманцев отреагировал: РПЛ сама отменила встречу в конце июня (фактически совпадает со словами Алаевым), общее собрание в разгар сезона нецелесообразно, а рабочий диалог и так есть, Каманцев и Мажич регулярно общаются с руководством клубов и тренерами на матчах.

Аргумент Алаева о бессмысленности встречи департамента судейства с клубами без Мажича справедлив, ведь базовые принципы работы теперь идут от Милорада. При этом раньше встречи руководителей судей и клубов вряд ли были эффективны.

«Раньше перед чемпионатом проводились судейские семинары. Рассказывали великолепно. Потом выходим на поле, задаем вопрос – отвечают: «Забудьте, что вам там говорили». На поле выходил судья, который решал совершенно другие задачи», – говорил ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко.

В прошлом сезоне судей критиковали и те, кто шли наверху, и те, кто боролись за выживание. Вот, например, слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из октября 2022-го: «Толку говорить с судейским комитетом? У них на все есть объяснение. Играли с «Ахматом» на Кубок: у Прохина рука внизу, он задевает лицо – ставят пенальти, говорят, что это пенальти. В игре с «Уралом» Мельникова хватают за лицо двумя руками и отталкивают – пенальти нет, и это нормально. Мы не понимаем правил, а у них на все есть объяснения».

А вот – речь президента «Торпедо» Ярослава Савина из мая 2023-го: «Я охреневаю от судейства. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют. ЭСК нам говорит одно, потом судьи делают другое, а ЭСК потом меняет свою позицию».

Очевидно, между судьями и клубами не было взаимопонимания даже при плотном контакте. Очевидно, вопросы к судьям будут всегда, так как ссылка на них – одно из простейших оправданий неудачного результата.

Какой выход?

Сомневаюсь, что лучший выход – полный отказ от централизованного общения.

А что, судьи везде подконтрольны федерациям?

Нет.

В апреле глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об испанской судейской системе: «Мы провели анонимный опрос клубов о судействе из 19 вопросов. Неправда, что мы хотим получить контроль над судейством. Подавляющее большинство выступает за английскую модель. Мы хотим коммерческую организацию, которая назначает директора, принимающего решения. Это требует согласования с федерацией, но это не запрещено ни ФИФА, ни УЕФА».

Тебас неслучайно упомянул английскую модель.

В Англии Совет профессиональных судей принадлежит АПЛ, Футбольной лиге (дивизионы ниже АПЛ) и федерации. У организации большая команда: спортивные ученые, психологи, физиотерапевты, тренеры по физподготовке, аналитики, которые помогают судьям развиваться. Также на судейской организации – разработка стандартов и обучение молодых арбитров.

Управляющий директор организации с лета 2022-го – Говард Уэбб. В элитную группу входят 79 человек, которые обслуживают матчи АПЛ, раз в две недели анализируют записи игр, а также проводят контроль физического состояния.

В Германии с начала 2022-го тоже существует отдельная организация, отвечающая за судей. Она тоже не полностью принадлежит федерации: 51% – у нее, 49% – у лиги. Эта организация делится на два направления: «Спорт и коммуникации» и «Менеджмент и организация». «Новая структура должна четче определять обязанности и ответственность. Ключевое – продвижение молодых талантов», – говорил Михаэль Фрелих, глава направления «Спорт и коммуникации».

А как российские судьи начали сезон?

Точную оценку со стороны дать невозможно: никто четко не знает требований Мажича, а решения ЭСК не выглядят весомыми из-за большого влияния Милорада на все судейские процессы в РПЛ.

Кажется, лучшую характеристику дал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин: «Судейских скандалов стало меньше, потому что прошлый сезон был дном, которое пробили. Ниже уже падать некуда. Естественно, что бы ни происходило в этом году, все равно будет лучше, чем в прошлом».

Прекрасно, если у Мажича получится поднять уровень судейства в РПЛ. Как минимум одна тенденция заметна: снижение количества желтых карточек. В этом сезоне в среднем за игру выносят 3,69 предупреждения, в прошлом было 4,48, в сезоне-2021/22 – 4,65, в 2020/21 – 5,19, в 2019/20 – 5,13.

Но отстраненность Милорада (в чем-то – даже возвышение над клубами) сильно смущает.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos / Staff; Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press; rfs.ru