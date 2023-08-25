Хотя на старте была стабильность.

После ярчайшего старта «Спартак» забарахлил: поражения от «Урала» (2:3) и «Зенита» (1:3). Качество игры разочаровало в обоих матчах, но произошедшее с «Зенитом» вообще шокировало: Гильермо Абаскаль оставил на скамейке Руслана Литвинова, Романа Зобнина и Тео Бонгонду, ушел от 4-3-3 к 4-4-2 с ромбом в середине поля, а после матча заявил, что план «Спартака» разрушила желтая Михаилу Игнатову на 10-й минуте.

Внезапная ротация вернула «Спартак» в весну, когда, кажется, никто, кроме Абаскаля, не мог точно предсказать состав и формацию на следующий матч.

В первые полгода Абаскаль в основном использовал ромб и 4-3-3. К зиме казалось, что «Спартак» легко станет вторым

На старте карьеры в России Абаскаль дал большое интервью сайту «Спартака»: «Иногда, отдавая мяч сопернику, ты вынуждаешь его больше раскрываться, получаешь больше пространства. Поэтому порой владение соперника можно обратить в свою пользу – грамотно выстроить оборону, забрать мяч и быстро наказать атакой. Но все зависит от соперника, поэтому хорошая команда должна уметь быть хамелеоном».

Фраза о хамелеоне стала мемом – в первую очередь из-за закрытости Абаскаля (в основном общается с клубными медиа). В первой части прошлого сезона «Спартак» был хорош и в позиционных атаках (второе место по голам в них после «Зенита», третье по владению), и в быстрых (вторые по голам, лидеры по количеству ударов). На том отрезке Абаскаль перестраивался: начинал 4-4-2 с ромбом в центре, а после неудачной серии на стыке августа-сентября ушел к 4-3-3. Конечно, он экспериментировал и осенью 2022-го (например, попробовал Соболева на правом краю атаки), но даже при смене схемы сохранял некоторые игровые принципы.

Пожалуй, лучше всего про позиционную атаку «Спартака» рассказывал Олег Василенко, который на старте прошлого сезона работал с «Факелом»: «Спартак» играет в очень понятный футбол, мне кажется, им нужно будет добавлять в вариативности. Они действуют по шаблону во всех фазах игры, но это сложные и интересные шаблоны.

Джикия взаимодействует с Хлусевичем, который поднимается высоко, Зобнин занимает позицию в полуфланге, Промес часто находится в этой же зоне в атаке. Если Зобнин уходит в край, Промес открывается в полуфланге и вяжет игру, а Игнатов поднимается на место Квинси. Если атака затормаживается, идет передача на Соболева под сброс или диагональ на Мартинса, который, как правило, делает пас в штрафную».

На зимний перерыв «Спартак» уходил вторым, отставая от «Зенита» на шесть очков. По всем атакующим показателям тоже был вторым, по оборонительным – третьим-четвертым. Цифры подтверждались визуальными впечатлениями, поэтому казалось, что «Спартак» без проблем финиширует вслед за «Зенитом». Тем более:

– в первой части сезона Абаскаль продемонстрировал готовность что-то менять после неудач,

– иногда даже был слишком хитрым (главный пример – матч с «Сочи», когда «Спартак» вынес на контратаках),

– в группе Кубка России (учитывая выход в плей-офф трех команд, игры явно более низкого уровня давления) опробовал вариант с тройкой центральных защитников;

– подъехало усиление на провисающие позиции: центральный защитник Алексис Дуарте и крайний Томаш Тавареш. Плюс после дисквалификации вернулся Бальде Кейта.

2023-й – сплошные перемены. «Спартак» меняет старт почти чаще всех, перемены далеко не всегда кажутся логичными

После зимних сборов уверенность в превосходстве «Спартака» над «Ростовом», ЦСКА и «Динамо» только усилилась: Абаскаль полноценно сосредоточился на 4-3-3, которые трансформировались в атаке в зависимости от состава. Если справа появлялся Соболев, перестраивались на двух чистых нападающих в финальной стадии. Если справа выходил Игнатов, насыщали середину поля и освобождали правый край для подключения защитника еще при развитии атаки.

«Мы всегда рады хорошей конкуренции, потому что она переносится на конкуренцию с другими командами. Если этот состав поможет держать темп в каждом матче, будет только хорошо», – говорил Абаскаль перед второй частью прошлого сезона.

В ней «Спартаку» удавалось не только сохранять темп к концу матча, но и даже увеличивать его – но это не позитивная характеристика. Чаще всего в первых таймах «Спартак» пытался проникнуть к чужой штрафной короткими передачами, а во вторых переходил на забросы из глубины и подачи с флангов. К Соболеву в чужой штрафной присоединялись Кристофер Мартинс и Шамар Николсон, а главным пасующим становился Антон Зиньковский – единственный фланговый нападающий «Спартака», который обладает качественным кроссом с обеих ног.

Кажется, одна из причин неспособности обеспечить результат сложными комбинациями и упрощение игры в конце – постоянные изменения в составе и формации «Спартака». Весну 2023-го Абаскаль начал с 4-3-3, затем внезапно вернулся к ромбу – при этом при обороне «Спартак» мог обороняться и в классических 4-4-2 (против «Динамо» с ромба на классику без мяча перестроились по ходу первого тайма). В конце апреля Абаскаль вообще обратился к трем центральным защитникам, постоянно меняя их сочетание и даже попробовав Зиньковского в качестве латераля (в «Крыльях Советов» об этом не задумывались ни на секунду из-за слабой отработки Антона в обороне).

Прогноз на стартовый состав «Спартака» в 2023 году – интереснейший аттракцион, который вряд ли говорит только о наличии большого и качественного ростера.

Важное уточнение: под линиями мы подразумеваем стартовую защиту (входят центральные и крайние защитники), полузащиту (опорники, центральные, а также латерали в 3-5-2 и 3-4-3) и атаку (центрфорвард, оттянутый форвард и вингеры).

Ни один из клубов топ-5 прошлого сезона не пробовал больше 16 сочетаний в обороне – у «Спартака» их 19. По количеству вариантов в средней линии со «Спартаком» в топ-5 (по итоговой таблице) конкурирует только «Ахмат», который пережил смену тренера и море травм (во второй части сезона). В атаке – «Спартак» снова лидер ротации среди лучших команд чемпионата.

Во второй части прошлого сезона «Спартак» был третьим по изменениям старта после «Оренбурга» и «Пари НН», а с учетом ротации в начале этого чемпионата вырвался на второе место за календарный год.

Фактически «Спартак» – вообще первый, потому что сейчас лидирует «Оренбург», который в конце прошлого сезона забыл о результате и давал играть всем: девять изменений в старте в 29-м туре, восемь – в 30-м. «Спартак» боролся за серебро до 30-го тура – конечно, это совсем другая ситуация.

Особенно поражает ротация «Спартака» в центре обороны: ни один из вариантов не использовался хотя бы в трех матчах подряд.

Стоит уточнить, что в первой части сезона Абаскаль спокойнее выбирал состав, поэтому по суммарным изменениям старта в РПЛ-2022/23 «Спартак» делит восьмое-девятое место с «Сочи» (по 71, меньше всего – у ЦСКА, 47)

Но после финиша проблемы из-за кадровой нестабильности признавал даже Абаскаль: «Худшее, что с нами случилось за год, – обилие травм. Если не ошибаюсь, в 37 матчах сезона из 42 мы не могли рассчитывать на кого-то из-за повреждений. Весной это лишило нас стабильности, мы лишь дважды смогли повторить четверку защитников в следующем матче. В такой ситуации сложно рассчитывать на отточенность действий в линиях: новые сочетания требуют времени на притирку».

В матче с «Зенитом» Абаскаль точно не мог ссылаться на травмы: Литвинов сел на скамейку после одной провальной игры (но вопросы возникали и раньше – как и к любому другому центральному защитнику «Спартака»). Отсутствие Зобнина и Бонгонды в старте Гильермо объяснил так: «Мы ждали, что «Зенит» сыграет по схеме 5-3-1-1 или 5-3-2 и отдаст нам владение с первых минут. Так и было, особенно во втором тайме. Выбор был обусловлен тем, что нам нужна была точность в завершающей стадии».

«Спартак» и правда больше владел мячом во всех 15-минутных отрезках матча, а в целом контроль в первом и втором таймах был одинаковым (52,4% против 52,2%). Но если Абаскаль предполагал большое количество позиционных атак «Спартака», почему опорником вышел не Умяров или Литвинов, а Мартинс, лучшее качество которого – подключение вторым темпом в штрафную? Почему в центре обороны появились Дуарте и Джикия, которые пасуют хуже Литвинова (да, еще раз оговоримся про провал Руслана с «Уралом»)? Что в позиционной атаке может дать Медина, который в основном создает на пространстве и со стандартов?

***

Два поражения, одно из которых с минимальным счетом (и с положительным результатом до 90-й минуты), а другое – от «Зенита» – не повод кричать о кризисе «Спартака», но многие решения Абаскаля в 2023-м совершенно не понятны.

После матча с «Зенитом» Гильермо заявил о несправедливости результата: «Были моменты у Бонгонды. Могли сделать счет 2:2. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот». Эта риторика сильно отличается от того, что говорят игроки «Спартака».

«Первый тайм был просто отвратительный во всех смыслах. Во втором тайме играли немножко получше, но пропустили два. Когда команда вот так играет и проигрывает дома «Зениту» со счетом 1:3, безвольно и без желания… Так дома играть нельзя, тем более с «Зенитом». Когда проигрываешь такие матчи, то нужно серьезно поговорить со всеми: и с тренерским штабом, и с футболистами. Каждый должен понимать, в какой команде он находится. Играя за «Спартак», ты должен отдаваться полностью на поле», – сказал Александр Соболев.

«Хочется сказать, что итог несправедлив, но… 1:3 – неприятный, но все-таки справедливый результат. Каждый сезон вы (журналисты – Sports.ru) говорите, что у нас есть шанс переломить лидерство «Зенита». Но у нас не получается зацепиться», – рассказывал Наиль Умяров.

Абаскаль попал в непростое положение – в том числе благодаря своим решениям.

Но они уже в прошлом.

Теперь важнее, как Гильермо будет из этого выбираться.

За помощь в подготовке текста выражаю благодарность Павлу Тихонову и Марине Семеновой.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Филиппов, Александр Вильф