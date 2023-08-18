18 комментариев

Уроки истории с Дорским.

«Краснодар» – лидер РПЛ. Такого успешного старта (12 очков из 12) в клубной истории не было: прежде набирали максимум 8 очков – при Славо Муслине в сезоне-2011/12 и при Олеге Кононове в 2014/15. И это не выглядит внезапной вспышкой, результаты команды Владимира Ивича впечатляют на протяжении всего 2023-го: весной «Краснодар» тоже был в топ-5 и добрался до Суперфинала Кубка России.

О «Краснодаре» говорят не так много, как о «Спартаке» и «Зените» (да, в том числе на Sports.ru). Когда же обсуждают, в основном спорят о новом стиле. «У меня ощущение, что Ивич – первый тренер, получивший от Галицкого лицензию на убийство стиля, который всегда считался фирменным для «Краснодара». Он не обязательно должен играть в контроль и через короткий пас», – реплика Тимура Журавеля после победы «Краснодара» над «Динамо» в первом туре (3:1).

Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» высказался еще жестче: «В нашем футболе очень много однообразия. «Краснодар» привлек нейтрального болельщика тем, что он не такой, как все – и по футболу, и по форме, и по стадиону, и по парку. Допускаю, что футбол Ивича не близок руководству. Забить и оборонять 1:0 – это замечательно, но на дистанции «Краснодару» будет сложно конкурировать. Я видел другой «Краснодар», который мне стилистически близок. Пусть они ничего не выигрывали, но они играли так, что 25 тысяч на трибунах рукоплескали и говорили: «Класс!» Уверен, победа над «Пари НН» (1:0) таких эмоций не вызвала».

Генича поддержал Леонид Слуцкий: «Когда это происходит из игры в игру, это становится визитной карточкой «Краснодара». Костя говорит, что такой стиль не даст результата. Получится, что не будет его, а команда потеряет свое лицо. Проблема в том, что качественная игра должна давать стабильность результата. Сейчас она не убеждает. С «Пари НН» – скорее случайная история, с «Сочи» – тоже. Поэтому я скорее соглашусь с Костей».

Действительно ли Ивич убил стиль «Краснодара»? Давайте разбираться.

Когда зародился стиль «Краснодара»?

«Стиль», вероятно, главное слово, которое применяется к «Краснодару» по поводу футбола. Галицкий говорил о нем даже после проигранного финала Кубка в интервью «Спорт-Экспрессу» в мае 2014-го: «Ничего страшного, что проиграли. Для меня важнее, что не совсем получилась игра в атаке. Стиль, а не результат, – вот что главное. «Краснодар» всегда будет играть в открытый футбол – таково мое требование».

Через три месяца Галицкий повторил мысль в разговоре со Sports.ru: «Я совершенно не уверен, что мы хорошо выступим в этом сезоне. Мне наплевать на то место, которое мы займем. Главное – чтобы не вылетели, а с такой командой, наверное, не вылетим. Важно – чтобы играли в том стиле, который приносит удовольствие».

Галицкий никогда не раскрывал, когда он захотел играть в атаку, но Евгений Калешин (играл за «Краснодар» в 2009-2010 годах, затем работал в академии) и Олег Фоменко (второй тренер с 2010-го по 2019-й) считают, что стилистическое требование связано с работой Сергея Ташуева, с которым «Краснодар» занял 5-е место в Первой лиге-2010.

«В 2009-м «Краснодар» с середины сезона стоял на вылет из ФНЛ – стали играть от обороны, было много длинных передач. Тогда не было никакого ДНК клуба – просто нужны были очки.

Если сейчас у Галицкого спросить, в какой футбол должен играть «Краснодар», он даст точнейший ответ. Десять лет назад мы просто играли. Идеологический тренер появился только в 2010-м – думаю, именно с Ташуевым Галицкий понял путь, по которому нужно идти. Если бы план был изначально, подходящий тренер работал бы с момента основания «Краснодара». Это нормальная эволюция человека, который стремится понимать футбол, еще и являясь владельцем клуба», – говорил Калешин в интервью Sports.ru.

Фоменко соглашался с Калешиным: «Когда я оказался в «Краснодаре», увидел, что Галицкий действительно мечтает увидеть клуб наверху, но определенного стиля игры не было. Игровая философия появилась в процессе».

Ташуев говорил об этом еще в 2017-м: «Команда играет в атакующем стиле, который ей привил я. Галицкому это понравилось, и он до сих пор придерживается таких принципов. Когда я пришел в «Краснодар», команда шла в зоне вылета из Первой лиги и вся стояла в своей штрафной. Со мной она стала играть в атаку, забивать много голов. Надо четко и внимательно мониторить ситуацию и ничего не забывать».

Фоменко считает, что при Муслине «Краснодар» отошел от этих настроек: «Он тоже любил владеть мячом, но шел перебор: получался контроль ради контроля. Если есть пространство, нужно бежать, доставлять мячи в активно выгодные позиции. При Муслине после отбора мяча чаще уходили в контроль, играли в больших квадратах. Да и оборонялись ниже, редко оказывали давление сразу после потери мяча.

При этом нельзя забывать, что состав формировался под ФНЛ, а мы в дебютный сезон в РПЛ заняли девятое место. Ставка Муслина на результат и надежность сзади сыграла. После Муслина пришел Кононов – «Краснодар» вернулся к быстрым переключениям и использованию свободного пространства».

И что, «Краснодар» после Кононова всегда играл одинаково?

Конечно, нет.

«Когда я пришел в клуб, мы разговаривали с Галицким – он дал понять, что хочет видеть атакующий, агрессивный стиль. Я был готов к этому. Хочется, чтобы команда показывала футбол, в котором будет страсть, чтобы зрители получали эстетическое удовольствие, сравнимое с удовольствием от похода в театр. Где увиденное порой так трогает, что человек выходит со слезами на глазах», – рассказывал Олег Кононов после сезона-2014/15.

Это удовольствие Кононов пытался доставить за счет огромного количества атак через центр, стенок и игры на третьего.

Возможно, на тяготение к центру влияли не только взгляды Кононова, но и кадровая политика. На флангах обороны «Краснодара» появлялись Енджейчик (был полезен лишь на своей половине), Виталий Калешин (оказался в клубе в 33 года), Петров (тогда только переходил из центра поля на край защиты) и даже Торбинский. На краях полузащиты могли выходить, например, Мамаев, Подберезкин и Ахмедов, которые привыкли располагаться в середине, а не держать ширину атаки.

При Игоре Шалимове сохранился акцент на атаки через середину, но случилась важнейшая перестановка: Смолов переместился с левого края в центр нападения и резко стал забивать больше. За вторую часть сезона-2015/16 Федор забил 13 голов, стал лучшим бомбардиром РПЛ и на пару лет превратился в главного нападающего России.

Мурад Мусаев практически сразу после назначения заявил о переменах в игре «Краснодара»: «Мы всегда нацелены на атакующий, комбинационный футбол. Как эта философия будет реализована, зависит от тренера: раньше упор был на контроль мяча и атаки через центр, сейчас мы хотим разнообразия. Нужно активнее задействовать фланги, быстрее переходить из обороны в атаку, агрессивнее играть без мяча, завершать атаки не только через короткий, но и через длинный пас».

Этот комментарий очень важен по нескольким причинам: 1) представитель «Краснодара» впервые заговорил о стиле гораздо подробнее лозунга про атакующий футбол, 2) то, о чем говорил Мусаев в мае 2018-го, было реализовано уже в сезоне-2018/19.

В первой части РПЛ-2018/19 «Краснодар» взлетел на 2-е место по количеству кроссов, хотя при Кононове и Шалимове не поднимался выше 13-го. В «Краснодаре» появился Стоцкий, но гораздо чаще стали навешивать и крайние защитники, которые играли за команду уже несколько лет (Рамирес и Петров). Весной 2019-го «Краснодар» опустился на четвертое место по числу подач – это все равно был клубный рекорд.

В интервью Sports.ru летом 2019-го Мусаев подробно объяснял изменения: «Мы быстро убрали Мамаева с фланга – это был центральный полузащитник, играющий на краю. Это нормальная схема, она работала в «Краснодаре» не один сезон, но я считаю, что на фланге должны быть быстрые игроки, в идеале – Вандерсон и Классон.

Раньше при развитии атак было очень большое скопление игроков в середине. Мамаев смещался внутрь, Классон тоже достаточно часто играл внутри, плюс крайние защитники поднимались недостаточно высоко. Почти все хорошие действия происходили при небольшом хаосе, когда соперник терялся – и это реально было достаточно эффективно. Мне такое расположение игроков кажется неоптимальным. Стало больше фланговой игры».

Еще одна идея Мусаева – забросы с центра поля к линии штрафной – привела к лучшему отрезку в карьере Газинского. Юрий измучил соперников «Краснодара» такими забросами, входил в топ-3 РПЛ по всем ключевым атакующим метрикам по передачам и даже был лучшим ассистентом лиги до зимнего перерыва (хорош в таких передачах был и Перейра). Открывания Газинского на дальней штанге после стандартов тоже появились при Мусаеве.

В сезоне-2018/19 произошел первый слом традиционного стиля «Краснодара» – и это совершенно не значило, что команда стала слабее. Наоборот, «Краснодар» во второй раз в истории завоевал бронзу и пробился в квалификацию Лиги чемпионов.

Спустя полгода Мусаев заявил: «Нам нужно вернуть стиль». Уже после ухода из клуба тренер детально рассказал, что случилось: «Мы ошиблись в комплектовании команды после сезона-2018/19. На тот момент «Краснодар» показывал прекрасный футбол в РПЛ, достойно играл в Лиге Европы, но потом ушли Перейра и Каборе, получили тяжелейшие травмы Классон, Газинский и только что пришедший Кабелла. Плюс стал надолго выбывать Ари – тоже определяющий игрок для стиля.

На их места «Краснодар» взял Вильену, Намли, Кайо, Камболова. Это хорошие футболисты, но они не могут дать стиль, который был у «Краснодара» в мой первый сезон, да и до меня. В селекции я принимал непосредственное участие – вообще не снимаю с себя вины. Я думал, что мы сможем привить новичкам наш стиль через работу, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался».

Весной 2021-го Мусаев признавал, что за три года из новичков под игру «Краснодара» подходили только Ольссон, Берг и – частично – Кабелла. Такая оценка кажется довольно справедливой: Камболов привык к игре через длинные передачи, Намли отличался забегами с мячом, а не игрой в пас, Вильена не умел играть в одно-два касания, слишком сваливался влево и много бил издали, Кайо почти год искали позицию. А это трансферная кампания перед дебютом в Лиге чемпионов.

Получается, сезон-2018/19 – слом того, что мы привыкли называть классическим стилем «Краснодара», а лето 2019-го – полноценный шаг к его окончательному (во всяком случае, на сегодня) убийству. Еще раз: это вообще не о качестве работы Мусаева и силе «Краснодара» (в 2019/20 была вторая бронза подряд и первый проход в группу Лиги чемпионов), только об изменении стиля.

Окончательная смерть того самого стиля наступила при Викторе Гончаренко, который сменил Мусаева весной 2021-го. Тогда «Краснодар» стал главной командой РПЛ по кроссам и увеличил количество длинных передач (естественно, это повлияло на среднюю длину всех пасов). При этом «Краснодар» Гончаренко был лучшим по ударам после быстрых отрывов.

Во многом перемена связана с покупкой Крыховяка, который был ориентирован на вертикальную игру: забросы на свободное пространство, игра на подборах, поддержка контратак вторым темпом. Рядом с Крыховяком в опорной зоне осваивался Черников – гораздо менее тонкий игрок, чем, например, Каборе и Ольссон. Плюс на пространстве отлично играли Ионов и Кордоба.

Ранней весной 2022-го «Краснодар» покинули все легионеры – очевидно, Александру Сторожуку было совсем не до мыслей о стиле. Во второй части сезона-2021/22 «Краснодар» много владел мячом (третий в лиге) и даже не откатывался в глубокую оборону, но уже совсем не выделялся комбинационной игрой у чужой штрафной.

Поэтому как можно говорить, что Ивич убил стиль «Краснодара», если в классическом понимании его не существует уже минимум четыре года?

Но Ивич – совсем нетипичный тренер «Краснодара». Менял роли Сперцяна, Баши и Ионова, сажает левых нападающих в оборону и ставит на длинные передачи

«Представители клуба с самого начала объяснили мне, что философия «Краснодара» – атакующий футбол с большим процентом владения мячом. Это отличный стиль. Нам нужно много работать, чтобы показывать такой футбол и выигрывать матчи», – говорил Ивич в январе 2023-го.

В этой цитате мы вновь не видим игровых деталей – только упоминание атакующего футбола. Возможно, детали и не обсуждаются при первых контактах руководства «Краснодара» с новыми тренерами. Эта версия подтверждается фразами не только Кононова и Ивича, но и даже Галицкого из сентября 2021-го:

«Тренер должен играть в атаку. Пусть у нас не будет 99 кубков, но будет стиль. Когда мы приглашали Гончаренко, мы на эту тему волновались. Я ему сказал: «Вы лучше проиграйте, но играйте в атаку». В еврокубках, играя с номинально четвертой командой в группе, нужно играть в давление. С полуавтобусом играть сложно»

Почему я так активно обращаю внимание на практически полное отсутствие деталей при разговоре о стиле? Потому что стиль определяется ими, а не простым желанием играть в атаку. Например, в прошлом сезоне в топ-3 по количеству ударов вошли «Зенит», «Спартак» и «Оренбург». Хотели ли они играть в атаку? Точно да. Играли ли они в атаку одинаковыми методами? Точно нет.

«Зенит» постоянно коротко комбинировал, «Спартак» всю весну увеличивал силовое давление по ходу матчей за счет забросов и кроссов, а «Оренбург» моментально вылетал в контратаки. «Оренбург» играл в атаку, заняв 10-е место по владению, и это еще одно доказательство, что стиль – больше, чем контроль мяча. В 2023-м «Краснодар» – третий по владению после «Зенита» и «Спартака», но все обсуждают игровые перемены.

Ивич – незашоренный тренер, он повлиял на «Краснодар» даже сильнее Мусаева. Мурад публично говорил о желании попробовать схему 4-4-2 с ромбом в центре поля, но признавался, что под нее нет игроков. Ивич – первый тренер «Краснодара» за десять лет, который может отходить от 4-3-3 на несколько матчей.

Весной 2023-го мы видели Сперцяна сначала в роли десятки, а затем – одного из двух опорников (тогда десяткой становился Баши, который приходил в «Краснодар» вингером). При позиционной обороне «Краснодар» часто перестраивается на пять защитников, в основном за счет левого нападающего: Баши, Олусегун и Мозес опускаются на одну линию с оборонительной четверкой, а Рамирес или Петров смещаются в середину. Такое на дистанции не практиковал ни один тренер «Краснодара». Особенно удивляет, что огромный оборонительный объем ложится на игроков, которые прежде вообще им не отличались. При этом пока у левых нападающих «Краснодара» не было ни одного оборонительного провала.

Роль правого нападающего меняется в зависимости от соперника. Например, в начале весны 2023-го при обороне он чаще всего играл по одному из центральных защитников, а ближе к концу сезона превратился в третьего центрального полузащитника. Здесь впечатление тоже усиливают конкретные игроки: третьим полузащитником становился Ионов, который большую часть карьеры провел в роли чистого вингера (максимальный радикализм – второй нападающий в 5-3-2 у Карпина в «Ростове»).

Ивич совершенно не против коротких розыгрышей от вратаря, но если нужно, дает установку играть через длинный пас. Например, в майском матче РПЛ против ЦСКА (0:0) «Краснодар» сыграл с парой Литвинов – Арутюнян в центре обороны, и Агкацев при ударах от ворот выносил в сторону Кордобы.

При Ивиче «Краснодар» вообще рекордно часто совершает длинные передачи.

На старте этого сезона у «Краснодара» чаще «Краснодара» длинные передачи используют только «Рубин» (19%), «Урал» (20%) и «Факел» (24%).

Изменения «Краснодара» отлично показывают продвигающие передачи (30 метров – на своей половине, 15 – при смене половины, 10 – на чужой).

«Краснодар» еще никогда так часто не делал продвигающие передачи из зоны вблизи своих ворот. Роль Алонсо, Кайо и Сафонова в развитии позиционных атак огромна. При этом «Краснодар» может подстраиваться по ходу матчей: против «Динамо» перешли на длинные передачи еще в первом тайме из-за проблем с продвижением под прессингом Лички.

Карта зон, из которых «Краснодар» делает продвигающие передачи в последние сезоны РПЛ. В этом – рекордная доля передач из зоны у своих ворот.

«Краснодар» очень гибок в стартовой структуре позиционной атаки и прекрасно подстраивается под соперника. Крайние защитники могут располагаться и очень низко (гостевой матч со «Спартаком» весной), и высоко (тогда третьим в розыгрыш к центральным защитникам опускается опорник), а может быть вариант с одним из крайних в розыгрыше (пару недель назад против «Пари НН» так делал Петров, он располагался на одной линии с Алонсо и Кайо). В это время опорная зона соперника насыщается как в лучшие времена «Краснодара»: там постоянно находится один из центральных полузащитников/второй нападающий, минимум один крайний нападающий, выступить в подыгрыше способен и Кордоба.

Весной «Краснодар» проиграл два матча, ведя 2:0. Возможно, это сделало Ивича осторожнее, но критиковать его можно за другое

Пока Ивич проиграл в РПЛ только два матча – «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (3:4) весной. В обеих играх «Краснодар» вел 2:0, при этом против «Локо» с таким счетом выходили на второй тайм (со «Спартаком» преимущество в два гола получили уже во втором – и пропустили через минуту). По информации Sports.ru, Ивич был взбешен отношением нескольких игроков «Краснодара» в перерыве матча с «Локо» – по мнению тренера, они посчитали, что матч уже завершен.

Возможно, эти поражения заставили Ивича быть осторожнее во вторых таймах. Об этом говорил правый защитник «Краснодара» Сергей Волков: «Мы играем в футбол, стараемся играть красиво. Но если ситуация требует, можем действовать по-другому. Если на табло 2:0 или 3:0, можем никуда не торопиться, спокойно контролировать ход игры. Надо это тоже уметь, поскольку раньше не раз обжигались, когда вели 2:0 и 3:0. Думаю, сейчас прибавили, и эти проблемы изживаем постепенно».

Почти то же самое рассказывал Матвей Сафонов: «Думаю, сейчас в игре команды прослеживается цель — одержать победу любой ценой. Не все может получаться на поле, но мы как одно целое ведем матч к победе. Раньше такого у нас не было, прослеживалась, возможно, какая‑то расхлябанность. Мы могли вести со счетом 2:0, но в итоге проигрывать. Было много таких матчей, даже в прошлом сезоне.

Мне верится, что такое «Краснодару» больше не свойственно. Надеюсь, нашей отличительной чертой будет то, что мы сможем доводить матчи до победы».

В этом сезоне в распоряжении Ивича два чистых опорных (Черников и Ленини) ­– и в конце матчей против «Динамо» (3:1) и «Пари НН» (1:0) тренер выпускал Ленини в пару к Черникову. В последние 20 минут «Краснодар» отдавал инициативу в трех из четырех матчей нового сезона РПЛ. И это точно не совпадение.

«Не могу сказать, что, забивая один-два мяча, мы играем на сохранение счета. Просто иногда мы больше перестраховываемся. Сейчас мы понимаем ценность результата. Если мы говорим о чемпионстве или каких‑то трофеях, то в этом и лежит путь к ним», – объясняет Сафонов.

Игра без мяча, выход второго опорника, помощь одного из крайних нападающих в обороне – нетипичные черты «Краснодара», но за них вряд ли можно предъявлять претензии главному тренеру. Другой момент – «Краснодар» действует ненадежно (особенно в последних двух турах) и пропустил всего один гол только благодаря качественной игре Сафонова, который пришел в себя после провальной весны.

***

Ивич, вероятно, самый радикальный тренер «Краснодара» и строит, возможно, самую вариативную команду в истории клуба. Отрезок в 17 туров в 2023 году можно сравнить с первой частью сезона РПЛ после перехода на систему «осень-весна» – на такой дистанции «Краснодар» никогда не набирал так много очков (35). К стабильному результату в лиге Ивич приплюсовал Суперфинал Кубка, в котором «Краснодар» уступил ЦСКА лишь в серии пенальти.

«Краснодар» делает большой шаг к прагматизму, но пока не кажется командой, способной хладнокровно убивать матчи при положительном счете. Конечно, сейчас у ворот Сафонова не так много моментов, как весной 2022-го, но и до статуса хотя бы одной из самых надежных оборон лиги «Краснодар» сильно не дотягивает.

Критиковать за ненадежность можно, в отличие от отхода от стиля.

Потому что на момент прихода Ивича этого стиля уже давно не было.

За помощь при подготовке текста благодарность Павлу Тихонову, Марине Семеновой и Алисе Ефремовой.

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин, Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов, Виталий Тимкив