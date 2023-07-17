Разбираем объяснения Абаскаля о трансферах. «Спартаку» и правда не хватало левшей? Медина и Бонгонда ускорят атаки?

Дорский – о мощном выступлении тренера «Спартака».

«Спартак» – крупнейший игрок на трансферном рынке летом 2023-го. Уже подписали полузащитников Хесуса Медину из ЦСКА за 6 миллионов евро (плюс 1 в виде бонусов) и Тео Бонгонда из «Кадиса» (Transfermarkt оценивает трансфер в 7 млн евро), ждут одного-двух игроков в оборону. Видимо, левого защитника Рожерио из «Сассуоло» и центрального защитника Давинсона Санчеса из «Тоттенхэма».

Гильермо Абаскаль подробно объяснил трансферы: «Медина – тот, кого нам не хватало в прошлом сезоне. Потому что во всей линии полузащиты были правши. Нам не хватало футболиста с рабочей левой ногой, так как игра часто сваливалась на левый фланг. Теперь у нас есть игрок, который сбалансирует эту ситуацию. Плюс Медина силен на стандартах.

Есть разные типы вингеров. Например, Зиньковский действует с фланга и в состоянии сделать точную подачу. Он очень прибавил в прошлом сезоне. Есть Промес – он смещается в центр и завершает атаки. Так вот Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому. Он нацелен на вертикальные обостряющие передачи, удары.

Зиньковский часто забивал из-за штрафной. Мы ждем того же от Бонгонда и Медины. В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную – теперь хотим избегать лишних передач, быстрее наносить удары».

Тезисы настолько детальные, что их хочется разобрать.

Тезис 1. В атаке «Спартаку» не хватало левшей

Телеграм-каналы, приближенные к «Спартаку» (например, «КБ Телега»), еще в начале лета писали о желании Абаскаля приобрести левшу на правый фланг атаки. Мы разбирали причины этого в большом тексте про трансфер Медины: у «Спартака» в принципе было мало левшей (Джикия, Классен, Рыбус плюс Максименко), в атаке – вообще ни одного.

В прошлом сезоне, кроме «Спартака», совсем без атакующих игроков с рабочей левой ногой обходились «Урал», «Факел» и «Торпедо». В «Зените» были Малком и Бакаев, в ЦСКА – Медина и Обляков, в «Краснодаре» – Кади, в «Локомотиве» – Глушенков, в «Оренбурге» – Мансилья. В «Динамо» левши вообще доминируют на флангах атаки: Макаров, Грулев и Гладышев против Нгамале и Лесового.

Поэтому желание Абаскаля купить левшу в атаку абсолютно нормально – у всех топов они есть. Более того, в РПЛ-2022/23 левоногие футболисты «Спартака» отыграли всего 2580 минут – меньше только у «Урала».

Вот как Абаскаль оценивал атакующих левшей в РПЛ: «Их было всего два в чемпионате. Оба были в одной команде: это Медина и Обляков».

Естественно, это не совсем точное высказывание, но с учетом нереальности подписаний Малкома и Глушенкова (правда, еще месяц назад так же думали о Медине) в прошлом сезоне в лиге и правда не было атакующих левшей, которые соответствовали бы уровню старта «Спартака».

Тезис 2. Атака «Спартака» часто сваливалась на левый фланг

«Нам не хватало футболиста с рабочей левой ногой, так как игра часто сваливалась на левый фланг. Теперь у нас есть игрок, который сбалансирует эту ситуацию», – говорит Абаскаль.

«Спартак» действительно очень много атаковал через левый фланг – так же часто это делал только «Факел».

С левого фланга «Спартак» делал 27,1% передач в штрафную с игры, при этом зона у левого угла штрафной стала самой популярной.

Зона у левого угла штрафной – не просто самая любимая у «Спартака»-2022/23. Из нее команда Абаскаля делала передач больше среднего по РПЛ (10,4%). При этом из зоны у лицевой на правом фланге «Спартак», наоборот делал меньше передач в штрафную с игры – 8,8% против 13,5% в среднем по лиге.

Поэтому Абаскаль прав, когда говорит о смещении атак «Спартака» влево. Но точно ли это произошло из-за отсутствия левши на правом краю атаки? Кажется, это упрощение, при этом и о причине перекоса влево догадаться несложно: там очень часто появлялся Промес.

В среднем за 90 минут Квинси совершал 61,7 касаний мяча – наивысший результат для игроков атаки РПЛ, у Малкома чуть меньше (61,3). При этом Промес далеко не всегда ассистировал именно с левого фланга (например, на Соболева оттуда он сделал всего два навеса с игры – столько же и справа), но большинство мячей получал в левом полуфланге/фланге при любой схеме. Желание Абаскаля логично, но в современном футболе не всегда подобный перекос регулируется за счет форвардов. Например, у «Зенита» инициативность Малкома справа (как у Промеса, только на другом фланге) и его смещения в середину балансирует Дуглас Сантос, который забегал к лицевой и грузил в штрафную уже оттуда.

Разве Промес потеряет в активности и авторитете при наличии справа Бонгонда или Медины? Сильно сомневаюсь. Поэтому при левоногом игроке на правом краю атаки «Спартак» станет разнообразнее, но перекос влево при здоровом Промесе все равно должен сохраниться.

Тезис 3. Медина силен на стандартах

Мы разбирали это в большом тексте про Медину, который вышел еще до выступления Абаскаля. Подкопаться не к чему: в прошлом сезоне Хесус был одним из лучших подающих в РПЛ.

Большинство стандартов в «Спартаке»-2022/23 исполнял Промес – вероятно, здесь ему тоже придется подвинуться. Возможно, Медине отдадут стандарты на правом фланге, откуда он сможет закручивать в створ.

В ЦСКА Хесус отдал две голевые передачи после подач на линию вратарской (по голу забили Дивеев и Виллиан Роша). Четыре удара Дивеев нанес после подач Медины слева в район одиннадцати метров. Виллиан Роша вообще пять из шести ударов после угловых Медины нанес после подач слева.

Промес обычно подавал ближе к воротам, но после навесов во вратарскую «Спартак» нанес только 2 удара – по разу после подач с правого и левого флангов.

Тезис 4. Два типа вингеров: Бонгонда ближе к Промесу, чем к Зиньковскому

«Зиньковский действует с фланга и в состоянии сделать точную подачу. Он очень прибавил в прошлом сезоне. Промес смещается в центр и завершает атаки. Бонгонда ближе к Квинси, чем к Зиньковскому. Он нацелен на вертикальные обостряющие передачи, удары», – говорит Абаскаль.

В сезоне-2021/21 Зиньковский был одним из главных подающих в РПЛ: пятое место по успешным навесам за 90 минут (чаще навешивали Круговой, Дуглас, Кабелла и Зелимхан Бакаев). Антон либо подрабатывал мяч под правую и выполнял кросс от левого угла штрафной, либо пробрасывал к лицевой – и навешивал оттуда. Конечно, разнообразие было бы невозможно без качественной игры обеими ногами: в «Крыльях»-2021/22 из левого полуфланга/фланга Зиньковский отдал 15 передач под удар с игры правой ногой и 13 – левой.

После перехода Зиньковского в «Спартак» о трансформации его кроссов в интервью Sports.ru рассказывал Игорь Осинькин: «Теперь он подает не в штрафную, а конкретному игроку. Точки, куда нужно подавать или простреливать, обговариваются, потому что из-за дефицита времени в игре не всегда удается поднять голову перед передачей. Это больше работа на инстинктах – и Зиньковский сильно добавил в качестве подачи».

Тогда же Осинькин говорил, что Зиньковский вообще стал менее непредсказуем: «Раньше он был чисто фланговым игроком – теперь спокойно заходит в инсайдные зоны. Поэтому возросло число встреч с мячом около или в штрафной. Раньше Антон все-таки принимал большинство передач либо в ширине, либо в глубине».

В прошлом сезоне Зиньковский вообще стал лидером по успешным навесам на 90 минут. Но это связано не только со стилем Антона: 1) на старте РПЛ-2022/23 «Спартак» почти всегда играл без фланговых полузащитников, 2) даже без номинальных крайних полузащитников место слева чаще занимал Промес (там же рядом находились Хлусевич и Зобнин), 3) весной у «Спартака» не получалось комбинировать, поэтому во вторых таймах Абаскаль прибегал к силовому давлению за счет забросов от центральных защитников, подач Зиньковского, включений Мартинса вторым темпом (а также выходов Николсона).

Конечно, Промес – другой. Даже если Квинси уходит в лицевую под левую ногу, обычно он не подает, а простреливает с самого края штрафной (пример – голевая на Кейта Бальде в гостевом матче с «Зенитом»). Промес обычно отдает передачи под удар из более глубоких зон слева – как правило, не кроссы, а короткие пасы в полуфланг/середину поля. Про горизонтальное движение вдоль штрафной и говорить нечего: никто в РПЛ так часто не смещается с левого фланга.

По описанию Абаскаля, «Спартак» подписал Бонгонда на правый фланг атаки, но три сезона в «Генке» он провел слева. По сути, до «Кадиса»-2022/23 Тео более-менее постоянно появлялся справа только в сезоне-2017/18, который провел в «Трабзонспоре» и «Зюльте-Варегеме».

Даже в «Генке» Бонгонда не был классическим левым вингером, который настроен на навесы. Под кроссы с правой Тео уходил крайне редко: всего две таких передачи за прошлый сезон в «Кадисе», хотя в целом чаще Промеса смещался в лицевую после обводок.

По данным Opta, Бонгонда не нанес ни одного удара после дриблинга. Это не должно сильно смущать: Бонгонда смещался в середину без финтов, выжидая момент для удара. Правда, эффективность таких смещений была не слишком высока: гол (но сумасшедший) в ворота «Вальядолида» и всего три опасных удара. Зато в «Кадисе», у которого 18-й в Ла Лиге процент владения и то же место по высоте обороны, Бонгонда часто убегал за спину, поэтому он поможет «Спартаку» не только в позиционных атаках.

Бонгонда – точно не тот, кто сезонами кошмарил соперников смещениями под левую ногу. Он точно не аналог Промеса на противоположном фланге, но в середине он оказывается чаще Зиньковского, а на навес с игры настроен гораздо реже. Поэтому формулировка Абаскаля «ближе к Промесу, чем к Зиньковскому кажется правильной», но в обычных условиях «Спартак» вряд ли бы рассматривал на правый фланг атаки футболиста, который на нормальном уровне (стабильные выходы в основе + уровень лиги) провел там всего год.

Тезис 5. «Спартак» делал много лишних передач

«В прошлом сезоне мы часто заходили в штрафную – теперь хотим избегать лишних передач, быстрее наносить удары», – говорит Абаскаль.

Прошлый сезон «Спартак» закончил на втором месте по владению (58%, у «Зенита» – 62%) и передачам в зоне в радиусе 20 метров от чужих ворот (11,7 за игру, у «Зенита» – 14,3), а по касаниям в чужой штрафной вообще стал первым (34,7, у «Зенита» – 33,3). По количеству длительных позиционных атак и голам после них «Спартак» тоже уступил только «Зениту».

При этом в быстрых атаках «Спартак» тоже был хорош. По ударам после них команду Абаскаля опередили только «Оренбург» (97) и «Крылья Советов» (71). По голам в отрывах «Спартак» тоже третий.

Так почему Абаскаль говорит о лишних передачах? Вероятно, по двум причинам. Первая – очевидная – «Спартак»-2022/23 был заточен на контроле, на дистанции сезона такая же приверженность к доминированию прослеживалась только у «Зенита» (на отрезках еще выделялись «Сочи» и «Краснодар»). Вторая – по ходу сезона «Спартак» все реже бил после контратак, весной команда Абаскаля была лишь восьмой по этому показателю.

Реплика Абаскаля кажется очень уместной именно на фоне подписаний Медины и Бонгонда, которые в прошлых командах часто и успешно атаковали на пространстве. Плюс Бонгонда любит бить с одного-двух касаний из неочевидных позиций – что увеличивает темп атаки в финальной стадии.

В позиционном нападении как минимум Медина, скорее всего, будет не так эффективен.

Тезис 6. Бонгонда и Медина помогут чаще лупить из-за штрафной

«Зиньковский часто забивал из-за штрафной. Мы ждем того же от Бонгонда и Медины», – рассказывает Абаскаль. В прошлом сезоне «Спартак» не так редко бил из-за штрафной с игры (четвертое место в лиге), но не все так просто.

Доля дальних ударов у «Спартака» (процент дальних от всех) – одна из самых низких в лиге (33,82%). Такая же – у ЦСКА, меньше она – только у «Зенита» (33,65%). По голам после дальних ударов с игры «Спартак» разделил 9-12-е места с «Оренбургом», ЦСКА и «Торпедо» (по 4 гола).

Естественно, чаще всех в «Спартаке» с дистанции бил Промес (23, шестое-восьмое место в лиге), второй – Зобнин (18), третий – Зиньковский, который редко попадал в старт (17). У Зиньковского – 2 гола после ударов с дистанции, больше только у Малкома (4).

В прошлом сезоне Медина отыграл 2007 минут (для сравнения: Зиньковский – 1233) и разделил 46-52-е места по дальним ударам с игры. Безусловно, Хесус может приложиться по мячу (ярчайший пример – кубковый гостевой матч против «Урала»), но он делает это не очень часто. Более того, сомнения лишь усиливаются, учитывая, что в «Спартаке» Медина, скорее всего, должен будет чаще получать мяч между линиями. Открывания в этих зонах и первое касание – точно не сильнейшее качество парагвайца.

Бонгонда забил два гола с игры ударами из-за штрафной за последние два сезона. «Вальядолиду» за «Кадис» – после смещения в центр, «Левену» за «Генк» – после позиционной атаки, получения мяча ближе к левому полуфлангу и подработки под удар. В этом он схож с Мединой: умеет бить издали (при этом, кажется, принимает решения быстрее Хесуса), но нельзя сказать, что делает это очень успешно.

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Развернутое объяснение трансферов от главного тренера – не уникальное, но нечастое явление для РПЛ. Абаскаль наверняка тоже обошелся бы без них, если бы не покупка игрока ЦСКА, но это не так важно: теперь мы хотя бы знаем, как размышляет Гильермо.

Не все тезисы Абаскаля по Медине и Бонгонда выглядят бесспорно, но, вероятно, из-за ограниченности рынка (хотя «Спартак» этим летом готов тратить много) и не могло быть по-другому.

Глобально тезисы Абаскаля понятны, а вот логика одновременных трансферов Медины и Бонгонда – не очень. Скорее всего, в ближайших матчах мы увидим Хесуса в роли восьмерки – в ней он провел лишь несколько матчей в МЛС, а игра 1-в-1 в обороне на месте левого латераля в ЦСКА как минимум расстраивала.

Проверим летние тезисы Абаскаля после первой части сезона – возможно, он всех переиграл.

Разработка графиков: Павел Тихонов. Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова

Фото: spartak.com/Александр Ступников; Edgar Breshchanov/Global Look Press, Joaquin Corchero/Keystone Press Agency, Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press