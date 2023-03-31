А также трио из «Оренбурга», разнесшее «Спартак».

Всем привет! В РПЛ завершился первый месяц после рестарта сезона – время выбирать лучших игроков марта. В этот раз набрать 15 лучших было невероятно сложно: сыграли лишь три тура, а качество игры в том числе из-за ужасных полей (именно «в том числе») было низким. Но с верхушкой рейтинга вроде бы все более-менее однозначно. Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь, сентябрьский – здесь, октябрьский – здесь. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата. Кто лишний в мартовском топ-15? А кого в нем точно не хватает? Пишите в комментариях!