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Лучшие игроки РПЛ в марте: доминирование «Локо» (не только Дзюба и Пиняев), прекрасный Тюкавин и Чалов в новой роли

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А также трио из «Оренбурга», разнесшее «Спартак».

Всем привет! В РПЛ завершился первый месяц после рестарта сезона – время выбирать лучших игроков марта. В этот раз набрать 15 лучших было невероятно сложно: сыграли лишь три тура, а качество игры в том числе из-за ужасных полей (именно «в том числе») было низким. Но с верхушкой рейтинга вроде бы все более-менее однозначно.   Июльский топ-15 вы можете посмотреть здесь, августовский – здесь, сентябрьский – здесь, октябрьский – здесь. Напоминаем: за 15-е место игрок получает одно очко, 14-е – два, 13-е – три и так далее. В конце сезона посчитаем общее количество очков у номинантов, число их попаданий в топ-15 и выберем лучшего игрока чемпионата.   Кто лишний в мартовском топ-15? А кого в нем точно не хватает? Пишите в комментариях!

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Говорят, по посещаемости РПЛ бьет погода, а не только Fan ID. Проверим-проверим?

3 комментария

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Артем Гладских
Все в этом списке заслуженно попали сюда !)
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blood5anta
Тюкавин топ!
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Redsox1488
Карпукас однозначно
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