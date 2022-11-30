Месси-2022, Марадона-1986, Роналдо и Кан из 2002-го: у кого ярчайший индивидуальный перфоманс ЧМ в истории?

За кого вы?

ЧМ-2022 – почти история, осталось сыграть только финал. Катарский месяц подарил нам достаточно поводов для восхищения, но, вероятно, главный вопрос – с игрой кого можно сравнить игру Лионеля Месси? Авторы Sports.ru выделяют ярчайшие индивидуальные перфомансы ЧМ из тех, что они видели.

Прекрасно понимаю, что с Месси могут поспорить даже несколько игроков турнира в Катаре. С остальными сравнивать сложнее: я застал далеко не все турниры в XXI веке и подробно не изучал каждый миф о великих (допускаю, что выступления Кройффа-1974, Марадоны-1986, Роналдо-2002 и Зидана-2006 гораздо ярче).

Лео выступил в новой роли. Обычно Месси выглядел немного отрешенным лидером, пребывающим в своей одинокой галактике. Казалось, что ему неуютно, когда он – единственная суперзвезда. В 2022-м условия способствовали еще большей панике: часть футболистов воспитана на гениальности Месси, постоянно подчеркивает его эксклюзивность. Аргентина выигрывала титул 36 лет назад и мечтает о новом, а катарский танец – финальная возможность закрепить величие на уровне сборных и дотянуться до Марадоны.

Месси невероятно прекрасен и полезен. Лео бьет личные и мировые статистические рекорды. Его вспышки органично множатся на немного неоднородную тактическую структуру сборной – партнеры пашут ради творческой свободы Месси. Он отвечает взаимностью: лучший по гол+пас, среди лидеров по созданным моментам (как на турнире в Катаре, так и за всю историю).

Большинство голов Аргентины на ЧМ-2022 – неочевидная острота, завязанная на Месси. Кажется, он даже наслаждается этим грузом ответственности, хотя переживает одну из главных драм в истории игры. Мы увидели эмоционального и страстного Месси, что точно приближает его к мечтающим аргентинцам.

Марадона-86 на сверхчеловеческом уровне владел искусством дриблинга. Диего установил вечные рекорды ЧМ по собранным фолам и успешным обводкам – по 53. Для контекста: на ЧМ-2022 никто не сделал больше 21 обводки и не собрал на себе больше 20 фолов. В современном футболе такое невозможно. Дриблеров такого уровня не осталось, а персональная опека такой жесткости приводила бы к удалению раньше перерыва. Марадона же трансформировал адские условия, в которые его ставили, в оружие для своей команды.

Тренер Карлос Билардо адаптировал под гениальный дриблинг Диего всю команду и даже запрещал полузащитникам бегать вперед праздновать голы (надо экономить силы, чтобы пахать за Марадону). Более индивидуально яркого лидерства придумать просто невозможно. В этой роли Марадона был грандиозен – за турнир его выключили лишь на два тайма (максимум).

Диего показал пиковую яркость и стабильность.

Уругвай приехал на ЧМ-2010 после тотальных неудач: попал лишь на один чемпионат из четырех, да и там не вышел из группы (азиатский турнир 2002-го). В это же время уругвайцы четыре раза забирались в топ-4 Кубка Америки, а однажды даже завоевали титул.

В 2006 году команду возглавил Оскар Табарес – и привел ее к первому полуфиналу на ЧМ за 40 лет. Во многом это стало возможно благодаря Диего Форлану. На ЧМ-2010 Форлан выиграл бомбардирскую гонку, а также выиграл награду лучшего игрока турнира.

У Уругвая не было проблем с атакой (рядом с Форланом выходили Луис Суарес и Эдинсон Кавани, которые дотянули аж до Катара), но именно Форлан был лидером (а когда не играл Диего Лугано – и капитаном).

Форлан приспособился к мячу Джабулани, на непредсказуемость полета которого жаловались многие – как игроки, так и вратари.

«За три месяца до ЧМ Диего попросил adidas отправить ему «Джабулани», – рассказывал экс-партнер по сборной Себастьян Абреу. – Он практиковался с этим мячом в «Атлетико» все время: оставался после тренировок, отрабатывал игру в движении и штрафные». Три из пяти голов на ЧМ-2010 Форлан забил из-за штрафной, один – с ее линии ударом с лета, еще один – с пенальти. Форлан забивал в самые важные мнгновения и поучаствовал в шести из одиннадцати голов Уругвая.

«Нет никаких тайн. Много тренировок, много практики и еще раз много практики. Мне повезло, а Джабулани вел себя очень хорошо. Мы с ним поладили!», – говорил Форлан.

Но, возможно, самый важный удар Диего не забил: на последней добавленной минуте в игре за третье место с Германией попал в перекладину со штрафного.

ЧМ-2002 – мой первый сознательный и, наверное, самый болезненный. Я очень тяжело пережил вылет сборной России, потом не меньше грустил из-за вылета Англии. До сих пор не могу простить Роналдиньо тот штрафной, как же он меня расстроил!

Оставалось четыре команды – и было понятно, что Германия сыграет с Бразилией в финале. Я тогда еще мечтал стать профессиональным вратарем, а Оливер Кан был одним из ориентиров. В финале болел за Германию – и не просто симпатизировал, а реально переживал всей душой и все пропускал через себя.

Мне было 12 лет – не очень понимал, какие травмы пережил Роналдо, какая у него история. В голове он был каким-то суперзлодеем, которого никто никогда не может остановить. Особенно въелся в память гол Турции, когда он традиционно собрал вокруг себя полкоманды и изяшно ткнул в угол.

Финал я смотрел на даче во вратарских перчатках и с мячом в руках. И каждый раз, когда Кан брал мяч в руки, я повторял за ним. Очень заряжался энергетикой той игры. Я смотрел на немца и чувствовал, что он топ, что он не пропустит, что Роналдо наконец-то хоть кто-то тормознет.

Ошибка Кана – уже 20 лет стоит перед глазами. Как только я думаю про Роналдо, сразу всплывает она.

В те мгновения я сидел и бил мячом по деревянному полу от бессилия. «Ну как так? Ты должен был остановить этого Зубастика, а ты ему даже подыграл! Ну как ты не поймал этот мяч? Его бы даже я зафиксировал!» – как же я негодовал.

После второго гола Роналдо я вышел из комнаты, где был телевизор. Кинул мяч где-то на участке и поехал кататься на велосипеде. По пути объяснял то, что увидел. Кажется, постановил так: «Если его не остановил даже Кан, то не существует сил, которые его остановят».

Роналдо лучший – вот и все.

Да, ошибка Кана – 20 лет перед глазами. Да, было очень больно. Ну и что? Вы посмотрите на фото Кана с ЧМ-2002 – эта ярость восхищала и пугала одновременно. Можете вспомнить более харизматичного топового вратаря? Я – нет. «Это худшая ошибка, которую я когда-либо совершал», – говорил Кан. Она – навсегда в истории, но там же – потрясающие сэйвы, которые дотащили слабейшую Германию 21 века до финала ЧМ. Да, Германии выпала не очень статусная сетка, но в каждом матче плей-офф возникали проблемы – и Кан тащил против Парагвая, США и Южной Кореи. Выручал и до этого – Робби Кин наверняка еще долго вспоминал упущенные моменты в матче Германия – Ирландия (хоть и сравнял счет на 92-й). По количеству сэйвов Кан – третий вратарь ЧМ-2002, а по проценту – лучший (86,9%, у Рюшту – 85,7%). Более того, это один из лучших результатов в истории Германии – его повторил лишь Ману Нойер на ЧМ-2010. Для того, чтобы попасть в сердце, не нужно быть идеальным. Драма Кана – навсегда с ним. Как и с каждым, для кого ЧМ-2002 был первым большим турниром в жизни.

Фото: REUTERS/Molly Darlington; Gettyimages.ru/Bongarts, Jamie McDonald, Alex Livesey, Ben Radford