Польша весь ЧМ играла плохо и дико осторожно, а против Аргентины – вообще трусливо. Ее спас только рекордсмен Шченсны

Осмысление Дорского.

«Это было отвратительно, ужасно и прекрасно. Матч шел очень долго. Около пяти часов, на мой взгляд. Но мы прошли дальше. Мне все равно, как мы это сделали. Но мы играли безобразно все 95 минут матча», – сказал Войчех Шченсны после матча Польши с Аргентиной (0:2), который вывел обе команды в плей-офф.

«Это счастливое поражение. Мы понимаем, что показали не очень хороший футбол. Видели свои ошибки. Нужно больше играть с мячом в центре поля, не бояться. Этого нам не хватало», – говорил Роберт Левандовски.

Разговор о качестве и стиле игры после первого выхода в плей-офф ЧМ за 36 лет – отличная характеристика того, что происходило с Польшей в матче с Аргентиной. Польша показала тотальную трусость на протяжении большей части матча (в плюс можно записать разве что старт игры), переход на шесть (шесть!) защитников в конце и всего два фола после второго гола Аргентины (то есть мог включиться подсчет желтых карточек Польши и Мексики).

Против Аргентины Польша была труслива и плоха, против Мексики (0:0) и Саудовской Аравии (2:0) – осторожна и плоха. Особенно поразил даже не последний тур, а второй тайм против Саудовской Аравии, когда игра внезапно перешла на половину поляков.

По большинству показателей Польша – худшая команда группы.

Более того, поляки – одни из худших на всем ЧМ-2022. Предпоследние по ударам (меньше лишь у Коста-Рики), 30-е – по допущенным ударам, 30-31-е – по действиям в своей трети, 31-е – по действиям в финальной трети и владению. Фактически Польша одновременно плохо оборонялась и атаковала – и провела одновременно счастливый и ужасный групповой этап.

Главная (а, возможно, и единственная) причина выхода Польши в плей-офф – потрясающая игра Войчеха Шченсного. Вратарь Польши – лидер ЧМ-2022 по количеству сэйвов и в топ-10 в новейшей истории (с ЧМ-1998, когда ввели нынешнюю систему розыгрыша).

Продвинутые данные впечатляют еще сильнее – Шченсны установил рекорд групповых этапов ЧМ по предотвращенным голам.

Шченсны выдал режим Гильермо Очоа на ЧМ, а сам мексиканец отметился только взятым пенальти от Левандовского в первом туре.

Несмотря на второе место в группе по большинству показателей, Мексика тоже сильно расстроила – бодрость против Саудовской Аравии (2:1) точно не перекрывает унылость с Польшей (0:0) и автобус с Аргентиной (0:2).

Вероятно, никто бы не расстроился, если бы количество мест в плей-офф от каждой группы зависело от качества и яркости игры. При таком подходе из этой группы в ⅛ финала, скорее всего, пробралась бы только Аргентина.

Приз зрительских симпатий точно у Саудовской Аравии. Безумная высокая линия обороны против Аргентины (2:1), прекрасный второй тайм и достойный первый против Польши (0:2) – и срыв только в третьем туре против Мексики (1:2).

Саудовцы дарили яркость в каждой игре (против Мексики – скорее из-за не очень высокого качества действий на своей половине). Расставание с ними заставляет грустить.

Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini