«Вау!» – не только от победы Саудовской Аравии. Как же высоко они оборонялись!

Дорский впечатлен смелостью тренера Эрве Ренара.

Сумасшедшая победа Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) – главное событие первых дней ЧМ-2022. Команда Эрве Ренара дважды забила на старте второго тайма, но поразила еще до перерыва.

Формально Саудовская Аравия стартовала с 4-3-3 – в три центральных защитника последний раз играла еще в декабре 2021-го против Марокко (до той игры тоже предпочитали 4-2-3-1 и 4-3-3). В начале матча с Аргентиной четыре защитника четко прослеживались:

Конечно, против Аргентины саудовцам пришлось проводить много времени в позиционной обороне. Например, когда один из центральных полузащитников аргентинцев Родриго де Пауль шел вперед (это случалось не очень часто, особенно до перерыва), пятым защитником становился номинальный опорник Аль-Макли.

Гораздо чаще Саудовская Аравия переключалась на пятерку или даже шестерку защитников за счет фланговых нападающих – Аль-Брейкана (правый) и Аль-Досари (левый). Они отвечали за крайних защитников Аргентины – Тальяфико и Молину.

Во втором тайме Аль-Брейкана вообще фактически превратился в полноценного защитника, постоянно располагаясь сзади.

Аль-Досари – автор победного гола и герой Саудовской Аравии, но в обороне он был менее дисциплинирован, чем Аль-Брейкана. Из-за этого левый защитник Саудовской Аравии Аль-Шахрани (здоровья!) оставался 1-в-2 против Ди Марии и Молины.

Но главное – даже не перестроения Саудовской Аравии (хотя в целом они были неплохи), а высота линии ее обороны. Саудовцы вообще не ставили автобус, а поджимали соперника, оставляя за спиной защитников 30-40 метров. Такая тактика кажется очень рискованной – защитники при любой атаке Аргентины могли не успеть сделать шаг, который оставил бы соперника в офсайде. Но она сработала – в первом тайме Лаутаро (дважды) и Месси забивали из офсайдов.

Вот пример, как движение Аль-Шахрани в решающий момент оставило в офсайде Ди Марию.

В итоге Аргентина 10 раз залезла в офсайд, 7 из них – в первом тайме. Это повторение четвертого результата в истории ЧМ, это больше, чем любая команда за полный матч ЧМ-2018.

Конечно, Аргентина могла закинуть три-четыре гола еще в первом тайме – не хватало совсем чуть-чуть. Но смелость Эрве Ренара и игроков Саудовской Аравии даже так вызывала уважение.

В итоге они вообще обыграли Аргентину – и эту победу не забыть никогда.

Фото: globallookpress.com/Moritz Mueller