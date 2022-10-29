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Все о 100 голах Смолова в РПЛ: чаще всего забивал Акинфееву, больше всего – при Шалимове, главный ассистент – Мамаев

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Дорский пересмотрел сотню Федора.

На прошлой неделе Федор Смолов реализовал пенальти в матче с «Локомотивом» (3:1) – этот гол стал сотым для нападающего в РПЛ. Смолов – лишь восьмой игрок, которому покорилась историческая высота.   До Смолова сотню выбивали Артем Дзюба (148), Олег Веретенников (143), Александр Кержаков (139), Дмитрий Кириченко (129), Дмитрий Лоськов (120), Роман Павлюченко (104) и Сергей Семак (102).

С момента дебюта в РПЛ в 2008-м Федор провел вне лиги год – по полсезона в «Фейеноорде» (сезон-2010/11) и «Сельте» (сезон-2019/20). Даже с учетом этого, 14 лет – все равно много. Главные паузы была в начале карьеры: первый и второй голы разделили почти два года, третий и четвертый – почти три.

Лучший отрезок в карьере Смолова пришелся на «Краснодар», где Федор дважды подряд становился лучшим бомбардиром лиги.

Поворотный момент в карьере Смолова – аренда в «Урал» в сезоне-2014/15. «Урал» – еще и клуб, в ворота которого Федор чаще всего забивал в РПЛ.

Помните улыбки Смолова и Игоря Акинфеева после гола Федора несколько недель назад? Причины хорошего настроения Смолова понятны: сравнял счет, забил 99-й гол в РПЛ, да еще и вратарю, которого кладет чаще всего.

Игорь Шалимов – возможно, ключевой тренер в карьере Смолова (по версии Шалимова – без «возможно»). В «Краснодаре» Шалимов сначала ассистировал Олегу Кононову, а затем стал главным. Именно тогда Смолова забивал больше всего.

Павел Мамаев – главный ассистент в карьере Смолова. В сезоне-2015/16 Федор забил 9 голов с передач Павла. Ни одна связка не забивала больше в новейшей истории РПЛ (статистика ведется с сезона-2013/14).

С Мамаев связан и один из самых ярких голов в карьере Смолова. В матче «Краснодар» – «Ахмат» в сезоне-2016/17 Мамаев необычно исполнил пенальти – не пробил, а покатил мяч немного в сторону, и Смолов забил ударом в одно касание. 

Смолов забил после всех возможных ситуаций, но, конечно, чаще всего – с игры, а не со стандартов.

Гол после розыгрыша пенальти Смолов забил с левой ноги, но, конечно, чаще всего он отправлял мяч в ворота правой.

 На голевой удар с левой ноги Смолов в среднем тратит на одно касание меньше. Голы после долгого дриблинга, раскачивания соперника и удара в дальний гол – в основном с правой.

Больше всего голов – из штрафной. Вот форвард!

По таймам разницы практически нет. Главный вывод по времени – Смолов не очень бодро начинает матчи.

Главный город – Краснодар, главный стадион – уже подзабытая «Кубань».  

Логично, что больше всего решающих голов Смолов забил в «Краснодаре».

Сколько еще Смолов забьет в РПЛ?

Дизайнерские картинки: Алиса Ефремова.

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