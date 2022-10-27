Галактионов близок к «Локо» – а так ли он хорош в «Нижнем»? Изучили все детали

Разбор Дорского.

Михаил Галактионов – самый обсуждаемый тренер РПЛ последних двух недель. Он пришел в «Пари НН» только в июне, а уже в середине октября собрался в «Локомотив».

По информации Sports.ru, переход до сих пор не состоялся в первую очередь из-за несогласия губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с резким уходом тренера.

Период Галактионова в Нижнем точно не назвать эпохой, но он связан с глобальными изменениями в клубной философии (хотя бы в публичных высказываниях руководства «Пари НН»), поэтому требует осмысления.

Александр Дорский вспоминает, как Галактионов оказался в Нижнем Новгороде, и анализирует, действительно ли «Пари НН» сильно поменялся под руководством тренера молодежной сборной России.

«Нижний» в первом сезоне РПЛ: неяркая игра, иногда – надежная защита, спасение от стыков в последнем туре

В прошлом сезоне «Нижний Новгород» тренировал Александр Кержаков. Дебютант РПЛ дерзко стартовал (семь очков в трех турах, в том числе гостевая победа над «Спартаком»), достаточно строго оборонялся (срыв – только во второй половине осени 2021-го), но в атаке буксовал – опасность в основном приносили стандарты Николая Калинского.

Итог – пресная игра и сохранение прописки в РПЛ благодаря победе над «Зенитом» в 30-м туре (1:0, гол Калинского с пенальти).

С учетом 11-го места и качественной обороны – на старте сезона и в его второй части – непродление контракта с Кержаковым сильно удивило. «Кержаков выполнил задачу, этого удалось добиться с одним из самых маленьких бюджетов в лиге. Но думая, как сделать качественный шаг вперед, понимали, что необходимы перемены. Прежде всего – в концепции привлечения молодых игроков, построения команды, перемен в работе с ней, которые позволили бы без срывов пройти сезон и уверенно чувствовать себя в его концовке», – объяснял генеральный директор «Нижнего» Равиль Измайлов.

Один из главных факторов, о которых сказал Измайлов – привлечение молодых игроков. Среди тех, кто в прошлом сезоне отыграл за «Нижний» более 1000 минут – два футболиста 2000 года рождения (Тимур Сулейманов и Илья Берковский), один – 2001-го (Иброхимхалил Юлдошев). Также весной в старте в центре поля постоянно выходил 19-летний Кирилл Кравцов. «Нижний» был далеко не самой старой командой лиги, но Кравцов и Берковский находились в аренде.

Расставание с Кержаковым после успешного сезона казалось нелогичным, зато приглашение главного тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова полностью соответствовало новой клубной философии.

Под Галактионова подписали четырех игроков его молодежки (всего – одиннадцать новичков). Главное открытие – центральный защитник Агапов

Летом «Нижний» не только обрел большого спонсора и сменил название на «Пари НН», но и значимо обновил обойму. При Галактионове в команду пришли одиннадцать игроков.

Ни один из летних новичков «Пари НН» не играл на молодежном Евро-2020. До турнира два товарищеских матча провел Дмитрий Рыбчинский, после него Галактионов вызывал Даниила Корнюшина, Тимура Сулейманова, Эдгара Севикяна и Илью Агапова (один раз). Константина Шильцова и Ярослава Михайлова «Пари НН» арендовал на сезон – уже этой осенью они сыграли за молодежную сборную. Также в молодежку Галактионов вызывал Никиту Каккоева (еще осенью 2019-го) и Виктора Александрова (осень 2022-го), которые играли в «Пари НН» и в прошлом сезоне.

По информации Sports.ru, несмотря на серьезное численное усиление, Галактионов не полностью доволен летней кампанией. Обсуждались кандидатуры нескольких легионеров, но до Нижнего доехал только нападающий Момо Янсане. Он уже играл за клуб весной 2021-го и подъехал лишь в последний день окна.

В тот же день арендовали Михайлова, Набиуллин и Жигулев тоже перешли в «Пари НН» уже по ходу сезона, Давид Кобесов – всего за два дня до старта чемпионата (собеседники Sports.ru отмечают, что в его подписании из «Алании» были уверены «Крылья Советов», но ситуация резко изменилась).

Илья Агапов тоже подписал контракт прямо перед сезоном, но, в отличие от Кобесова, он прошел предсезонку с Галактионовым и даже играл в товарищеском турнире. Как и Кержаков, Галактионов поставил на тройку центральных защитников – в контрольных матчах Агапов появлялся по ходу вторых таймов, а место левого центрального защитника в старте занимали Лукас Масоэро и Александров. Два источника Sports.ru отмечают, что в перспективе Галактионов хотел перейти на игру в четыре защитника (скорее всего, на 4-3-3), но летом посчитал, что два резких изменения (более высокая линия обороны и размен одного центрального защитника на атакующего полузащитника) приведут к большим проблемам.

Первые три тура Агапов просидел в запасе, а тройка Агапов – Гоцук – Масоэро впервые вышла в старте в пятом туре (3:4 от «Ростова»). С тех пор это основной вариант Галактионова в обороне – у 21-летнего Агапова уже 900 минут в этом сезоне РПЛ.

Это второй результат среди летних новичков «Пари НН» – после Мамаду Майга. Из относительно молодых россиян также часто играет Рыбчинский (в августе исполнилось 24), без травм наверняка больше минут набрал бы Корнюшин (в октябре отметил 21-летие). В октябре после удачных матчей в Кубке России шансы получили Михайлов и Шильцов (но здесь сказалась и травма Калинского, которая освободила одно место центрального полузащитника/инсайда).

По сравнению с прошлым сезоном «Пари НН» снизил средний возраст заявки на матч на 1,38 года. По этому показателю команду Галактионова опережает только «Краснодар» (минус 2,58 года) – но если «Пари НН» омолаживался намеренно, то краснодарское снижение вызвано точно не новой клубной философией. Средний возраст стартового состава тоже снизился (бóльшая разница – только у «Краснодара» и «Локомотива»), но пока кажется, что «Пари НН» угадал только с одним полноценным подписанием молодого россиянина (Агапов). Трансферы Севикяна и Кобесова при игре в 3-4-3 кажутся лишними, а появление 27-летнего Набиуллин и 26-летнего Жигулева, которые давно ничего не показывали в РПЛ, – трудно объяснимыми.

«Пари НН» ждал более яркого футбола при Галактионове. Играют агрессивнее, но мощного прогресса в атаке все равно не добились

«Цель на сезон – уверенное сохранение прописки в РПЛ, десятое-одиннадцатое место. Мы также ожидаем и более атакующей и зрелищной игры», – говорил Равиль Измайлов в июне. Галактионов сразу после назначения тоже рассказывал о переходе к более сложному футболу: «Победы молодежной сборной были одержаны благодаря определенному стилю игры. Мы хотим прививать его в «Пари НН». Да, РПЛ – сильный чемпионат, но европейский уровень еще сложнее. Мы не будем отступать от своих принципов».

В прошлом сезоне «Нижний» почти не прессинговал на чужой половине. При Галактионове ситуация изменилась – давление стало интенсивнее и выше, чем при Кержакове.

Наверняка прессинг-показатели в этом сезоне были бы еще выше, если бы не удаление Тимура Сулейманова в первом тайме матча с «Локомотивом» (1:1). Именно в первом туре «Пари НН» показал худшую интенсивность прессинга, оборонялся ниже всего и владел мячом реже всего.

В большинстве матчей команда Галактионова высоко встречала соперников вне зависимости от их статуса – например, самый интенсивный прессинг показали против ЦСКА, а в топ-5 по высоте обороны входят в том числе игры против «Динамо» и «Ростова». Пожалуй, по стартовому плану отличаются лишь матчи с «Ахматом» (3:1), «Спартаком» (1:2) и «Зенитом» (0:3) – тогда «Пари НН» давил в основном либо в середине поля, либо на своей половине. Еще была игра против «Оренбурга» (0:2) – тогда у Нижнего вообще ничего не получилось.

Источники Sports.ru утверждают, что Галактионов никогда не строил работу по принципу «Анти-Кержаков», работу предыдущего тренера он уважал. При этом при Галактионове увеличилось количество теоретических занятий: при Кержакове было одно-два при подготовке к конкретному матчу, а теперь вся неделя могла заполняться командными теориями, теориями по линиям, индивидуальными беседами. Появились анкета с вопросами о состоянии игроков (ее высылает тренер по физподготовке Дмитрий Жинкин), а также лист с восстановительными мероприятиями.

Более высокая линия обороны точно сделала «Пари НН» зрелищнее. В этом сезоне в матче «Пари НН» в среднем забивается 1,92 гола, в прошлом – 1,40. В этом сезоне в них в среднем создается 1,76 xG с игры, в прошлом – 1,52. Тут, конечно, нельзя игнорировать и общее повышение результативности в РПЛ – 3,14 (рекорд всех времен) против 2,66 год назад.

Поэтому к прогрессу «Пари НН» в атакующих данных нужно относиться очень аккуратно. При Галактионове улучшились все базовые параметры (голы с игры, удары с игры, передачи в опасную зону и штрафную, xG с игры), но по ударам с игры и xG «Пари НН» и сейчас идет 15-м.

«Нижний» заходит в финальную треть на уровне середняка, при этом развитие атаки крайне сильно зависит от Калинского (а, например, сдваивание правого фланга и вовсе осталось с прошлого сезона). Два крупных отличия от прошлого сезона – возросшая роль кроссов и удивительный прогресс Милсона.

В прошлом сезоне «Нижний» использовал 15 подач за 90 минут, в этом – 19. Галактионов сделал команду лидером РПЛ по заходам в штрафную через кроссы (на втором месте – «Оренбург», на третьем – «Спартак»). Навесы особенно помогали в начале сезона – после них забивали «Локомотиву» (Кротов), ЦСКА (Сулейманов), «Сочи» (Юлдошев) и «Ростову» (Милсон и Сулейманов).

Милсон перешел в «Нижний» зимой 2022-го, еще при Кержакове. Сначала анголец совсем не впечатлил: ноль результативных действий и практически полное растворение на поле. В этом чемпионате у Милсона уже 2+2, пятое место по успешным обводкам за 90 минут (больше – у Карраскаля, Клаудиньо, Мирзова и Олусегуна), а также лидерство по собранным нарушениям (да-да, Комличенко только второй).

Милсон – десятый игрок лиги по количеству рывков, продвигающих мяч. При пересчете на 90 минут – седьмой. Одиннадцать проходов Милсона завершились либо его ударами, либо передачами под удар. В прошлом сезоне лидером «Пари НН» по этому показателю был Калинский (15), Милсон наскреб совсем немного (3).

Собеседники Sports.ru считают, что две главные причины прогресса Милсона – адаптация к России и РПЛ и более атакующий стиль «Пари НН». «При Кержакове он опускался слишком низко, не всегда хватало физики для забегов вперед. Сейчас меньше обороны – он кайфует», – говорит источник, близкий к игрокам «Пари НН».

«Пари НН» Галактионова ужасен в первых таймах. Тренер делает рекордное количество замен в перерыве – это работает

Главная статистическая аномалия при Галактионове – разница между таймами. В первые 45 минут «Пари НН» имеет разницу -10 (3-13), хуже до перерыва выступают только «Химки» (-17). После перерыва команда Галактионова забила 14 и пропустила 12.

82% забитых мячей в одном из таймов – второй результат сезона. Больше только у «Химок» (85% голов забиты после перерыва), на третьем месте – вторые таймы «Спартака» и «Крыльев Советов» (по 67% голов во вторых таймах).

Источники Sports.ru, близкие к команде, не могут объяснить причину провала «Пари НН» в первых таймах. Галактионов публично тоже не давал детальных комментариев по этому поводу. Очевидно, начало матчей обычно Галактионова не устраивает: он лидер РПЛ-2022/23 по заменам в перерыве.

Галактионов не менял игроков в перерывах только трех матчей – с ЦСКА (первый тайм – 0:2), «Торпедо» (первый тайм – 0:0) и «Спартаком» (первый тайм – 1:0). Главный по таким заменам – Милсон, его Галактионов выпускал сразу после перерыва пять раз (еще в одном матче – убрал).

Милсон еще и самый эффективный запасной «Пари НН», все результативные очки (2+2) он набрал после выхода со скамейки. Плюс анголец заработал пенальти в матче с «Факелом» – так Калинский сравнял счет. У Сулейманова – три гола после выходов на замену (дубль в матче с ЦСКА, мяч в ворота «Ростова»).

Милсон и Сулейманов – одни из лучших запасных во всей лиге.

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Сохранив место в РПЛ, «Нижний» логично захотел развития – не только в результатах. Четыре месяца Галактионова – точно не провал. Команда стала агрессивнее, хотя цельного впечатления по-прежнему не оставляет.

В атаке слишком многое построено на индивидуальных действиях Калинского и Милсона, поэтому объяснять рост атакующих метрик только через качество работы Галактионова невозможно. Тем более не исключено, что в условиях гораздо более открытой лиги и в новом статусе (уже не дебютант-главный аутсайдер сезона) прогресс случился бы и при Кержакове.

Заслужил ли Галактионов четырьмя месяцами в «Пари НН» приглашение от «Локомотива»? От нынешней версии клуба приглашения не заслужил ни один тренер мира.

Заслужил ли Галактионов четырьмя месяцами в «Пари НН» приглашение от более статусного и богатого клуба? Вряд ли. Это была нормальная работа, а не резкий взлет, как, например, у «Урала» после прихода Виктора Гончаренко или у «Оренбурга» после заявки Лукаса Веры и Габриэля Флорентина.

Если в «Локо» заходят люди, которые были связаны с «Чертаново», гораздо более понятным было бы приглашение Игоря Осинькина.

Это было бы и логично, и заслуженно – даже в этом сезоне, после потери Зиньковского и Сарвели (а также травм Иванисени и Якубы), «Крылья Советов» идут четвертыми по ожидаемым очкам. Выше по продвинутой статистике только топы: «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Галактионов такого качества на дистанции во взрослом футболе еще не показывал.

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов, Евгений Биятов, Александр Вильф, Алексей Даничев, Алексей Филиппов